РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8584 посетителя онлайн
Новости Видео Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
22 361 131

"По лицу, сука! Бл#! Всей толпой", - белорусские милиционеры, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно бьют его ногами и дубинками. ВИДЕО

В Минске белорусские силовики, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно били его ногами и дубинками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что мужчину сначала избивают трое милиционеров. Потом мимо них проходит целое подразделение силовиков, многие из которых наносили удары лежащему.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Легковой автомобиль въехал в толпу силовиков в Минске: "Сдохни, сука!". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (8024) выборы (24794) избиение (9866) Лукашенко Александр (3647) милиция (2710) репрессии (2774) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+73
Все как было у нас...
Беларусы! Братья...не делайте наших ошибок...
Валите этих петушар с огнестрела...
Этих фашистов все равно потом отпустят...
показать весь комментарий
11.08.2020 10:53 Ответить
+44
У они нагло будут ржать в лица матерям убитых ими детей...
У нас реванш рускомирных мразей при ЗЕньке...
По весне скорее всего и у нас забурлит!
показать весь комментарий
11.08.2020 10:57 Ответить
+28
все как у нас в 14 , нет, мусарню только .издить надо. Этот скот только силу понимает. Зато как смешно у них каски с бошек отлетают.
показать весь комментарий
11.08.2020 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Герои ментовские, ****... Уроды конченные!

"У тебя мама-папа бил?" - "Джентельмены удачи"
показать весь комментарий
11.08.2020 11:14 Ответить
Точно такую картину мы видели у нас на майдане, тот же советский беркут, мне так кажптся, что после этой картинки, бялорусы должны проснуться, все увидели настоящее преступное рыло комуняки.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:14 Ответить
Это будет продолжатся ... пока белорусы не перестанут быть овцами и не возьмут оружие в руки!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:14 Ответить
Думаю так.... те що зараз робить Лука - це квіточки, ягідки будуть тоді, коли КАЦАПНЯ ВСТУПИТЬ У ГРУ.....

Зараз вони вичікують, дивляться хто кого і що зтого вийде.... А потім.... а потім влізуть... зі своєю кацапською жорстокістю..... Це ж кацапи
показать весь комментарий
11.08.2020 11:14 Ответить
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 5447
показать весь комментарий
11.08.2020 11:16 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2020 11:26 Ответить
https://youtu.be/XZ3L291A0gM Вот это поворот! РОССИЙСКИЙ спецназ разгоняет Белорусов в Минске!
показать весь комментарий
11.08.2020 11:46 Ответить
Там не видно ни шевронов ни аквафрешей.
На майдане кацапы под видом именно украинского омона беспредельничали.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:59 Ответить
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 8993
показать весь комментарий
11.08.2020 11:28 Ответить
Оскорбил украинцев ,а харант утерся и помалкивает. Слово "майданутый" - это репертуар скабздеевых ,а главе соседнего государства так высказываться не пристало. Но .узурпатор выбрал фашизм ,а народ должен определиться желает ли он этого.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:18 Ответить
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 7521. .
показать весь комментарий
11.08.2020 11:23 Ответить
"По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками - Цензор.НЕТ 770
показать весь комментарий
11.08.2020 11:24 Ответить
Бить людей нельзя, к сожалению власть имущие постепенно об забывают. Есть тысячи способов договариваться, иначе, при любом раскладе, этой власти конец.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:55 Ответить
Ці мусора чиїсь сусіди головне зробити їх відомими,якщо їх не привезли з Криму,чи Підарахи.
показать весь комментарий
11.08.2020 11:58 Ответить
мусорня.....
показать весь комментарий
11.08.2020 11:59 Ответить
На таку роботу йдуть переважно моральні дегенерати.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:00 Ответить
фашисты
показать весь комментарий
11.08.2020 12:04 Ответить
что только не сделают, чтобы россияне не нападали.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:13 Ответить
Нелюди.
показать весь комментарий
11.08.2020 12:21 Ответить
а всё равно на улице в основном до 35 ти возраст протестующих, значит остальные или сцат или за Лукаша
показать весь комментарий
11.08.2020 12:28 Ответить
Ни первое и ни второе - знали бы ради кого рискануть своим здоровьем и судьбой страны, вышли бы все. ваш, в частности, опыт многих останавливает.
показать весь комментарий
11.08.2020 14:21 Ответить
а зараз кацапчику теж саме але беларуською
показать весь комментарий
11.08.2020 18:05 Ответить
а ты кто такой, чтобы предьявы выставлять?
показать весь комментарий
11.08.2020 21:24 Ответить
Ментята явно в солдатики переигрывают.С каждой тай съемкой жизьнь мента становится ниже копейки.А возможностей у человеческого тела предостаточно,-что бы ответить.
показать весь комментарий
11.08.2020 13:15 Ответить
Это уже не жизнь , надеюсь уже все поняли окончательно под кем они жили , под мразотой которая отдала приказ на уничтожение права голоса. Подымайтесь братья///
показать весь комментарий
11.08.2020 13:20 Ответить
Що не кажіть, а з Українцями не зрівнятись не білорусам, не московітам не ще комусь. Ми, якщо БЕРЕМОСЬ за щось то жарко стає всім. Також і просираємо все здобуте швидко і здивовано "А кто это сделал?".
показать весь комментарий
11.08.2020 14:23 Ответить
а вы что думаете Россия или даже ваши коммуняки отдадут так просто власть
показать весь комментарий
11.08.2020 17:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 