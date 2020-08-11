"По лицу, сука! Бл#! Всей толпой", - белорусские милиционеры, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно бьют его ногами и дубинками. ВИДЕО

В Минске белорусские силовики, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно били его ногами и дубинками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что мужчину сначала избивают трое милиционеров. Потом мимо них проходит целое подразделение силовиков, многие из которых наносили удары лежащему.

