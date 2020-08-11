"По лицу, сука! Бл#! Всей толпой", - белорусские милиционеры, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно бьют его ногами и дубинками. ВИДЕО
В Минске белорусские силовики, проходя мимо лежащего на асфальте участника акции протеста, поочередно били его ногами и дубинками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи опубликованной в соцсетях видно, что мужчину сначала избивают трое милиционеров. Потом мимо них проходит целое подразделение силовиков, многие из которых наносили удары лежащему.
Топ комментарии
+73 Геракл Платонович
показать весь комментарий11.08.2020 10:53 Ответить Ссылка
+44 Геракл Платонович
показать весь комментарий11.08.2020 10:57 Ответить Ссылка
+28 multissstar .
показать весь комментарий11.08.2020 10:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"У тебя мама-папа бил?" - "Джентельмены удачи"
Зараз вони вичікують, дивляться хто кого і що зтого вийде.... А потім.... а потім влізуть... зі своєю кацапською жорстокістю..... Це ж кацапи
На майдане кацапы под видом именно украинского омона беспредельничали.