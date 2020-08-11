РУС
Лидер "Бумбокса" Хлывнюк поддержал протесты в Беларуси и призвал артистов не молчать: "Вспомните, чья была кровь на Майдане". ВИДЕО

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку протестов в Беларуси, которые не утихают после выборов президента 9 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу музыканта.

"Сейчас пришло такое "замечательное" время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают. Вспомните, как нас поддержала Беларусь. Вспомните, чья была кровь на Майдане. Вспомните друзей, которые стояли за нас и верили в нас", - говорит на видео Хлывнюк.

Смотрите также: Тихановская в видеообращении заявила, что "приняла очень тяжелое решение" и назвала себя "слабой женщиной". ВИДЕО

"А теперь мы все молчим. Молчать - это не вариант. Мы будем очень осторожными, я надеюсь, в своих высказываниях, как должно быть у соседей, потому что это не наша страна, они сами разберутся. Но услышьте слова поддержки: мы очень озабочены, и хотели бы очень, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна была цветущей, богатой и счастливой", - добавил лидер "Бумбокса".

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Беларусь (8024) выборы (24794) Лукашенко Александр (3647) Хлывнюк Андрей (14) Тихановская Светлана (390)
+12
https://twitter.com/nastusia001
https://twitter.com/nastusia001 Настасья
https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001

Доречі У того ж brutto Міхалка є пісня "не быць скотам".
На білоруській мові. І текст в тему.
Але ж ні. Обрали нафталінового Цоя.
11.08.2020 12:14 Ответить
+10
https://twitter.com/jaxx_vb
https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем
https://twitter.com/jaxx_vb @jaxx_vb

Я не понимаю беларусов. У них есть ВЕЛИКАЯ "Воины света" Ляписа, а они сделали гимном песню унылого удмурта.
11.08.2020 12:13 Ответить
+8
Жыве Беларусь!
11.08.2020 12:11 Ответить
Бумбокс - моя любимая группа
11.08.2020 12:10 Ответить
А почему не голосит самый ГОЛОСистый????? Его заместитель, находящая врагов, тоже могла бы пару нот взять.
11.08.2020 12:10 Ответить
Жыве Беларусь!
11.08.2020 12:11 Ответить
Когда это артисты умом отличались? Дыбил на дыбиле и сексоты спецслужб, а то и вообще гомики. Придурок, Майдан в Беларуси раскачивает *****!
11.08.2020 12:11 Ответить
Таких як ти треба в Білорусь відправляти, щоб якийсь ментяра зарядив тобі пару раз по харі, може тоді й порузомнішаєш і зрозумієш чому білоруси повстали
11.08.2020 12:14 Ответить
Зачем мне Беларусь? У нас Третий Майдан не загорами. Я был на двух, буду и на Третьем.
11.08.2020 12:21 Ответить
Третього не буде, принаймні зараз
11.08.2020 12:25 Ответить
А я и не говорю, шо зараз. Но будет стопудов. Готовся, гайдамака!
11.08.2020 12:34 Ответить
это в Украине традиция такое уже...
певцов ротом и комедиантов продвигают в лидеры думок...

Цензор! - хотелось бы услышать мнение наших боевых генералов, наших философов, наших патриотичных политологов....
А мнение этого пацанчика последним...
11.08.2020 12:17 Ответить
Сейчас все должны поддержать беларусов, ибо понятно что у власти откровенные фашисты
показать весь комментарий
11.08.2020 12:11 Ответить
Лидер "Бумбокса" Хлывнюк поддержал протесты в Беларуси и призвал артистов не молчать: "Вспомните, чья была кровь на Майдане" - Цензор.НЕТ 4109
11.08.2020 12:12 Ответить
11.08.2020 12:13 Ответить
Радянського Цоя.
11.08.2020 12:41 Ответить
Так и ищут дураков, тебе языком поддерживать, а остальным кровь и срок. Проходили уже, только хуже стало. Кому кровь, а кому то власть.
11.08.2020 12:14 Ответить
Эт точно
о белорусской крови на майдане
хорошо бы узнать кто её пролил.

23.11.2016 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=558 "Я не могу гарантировать, что преступления будут раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского, Нигояна и Сеника
Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прокомментировал ход расследования по делам об убийствах Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника.

23.01.2014 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=398 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)
"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".

Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт

на сегодня о движении по делу ничего не известно. Заняты
11.08.2020 13:34 Ответить
Петросян какого мнения?
11.08.2020 12:21 Ответить
бумбокс с амерскими колонками глушит всю округу
11.08.2020 12:25 Ответить
На Майдані була кров одного білоруса . А тисячі його співвітчизників , в цей час , в соцмережах , поливали грязюкою і наш Майдан , і самого Жизнєвского ( може хтось вже й забув , але я добре пам'ятаю . ) . Згадайте сповідь матері Михайла , де вона роповідала про - майже " травлю " її родини , зі сторони ( увага ) , не скільки влади Білорусі , як простих людей . Скільки докорів вона вислухала , що мовляв , її син був бандерівцем . .
11.08.2020 12:31 Ответить
Эх, знала б Тихоновская кто ее поддержит - низачто бы не дрыснула
А без поддержки бимбокса у нее просто не было другого выхода.
11.08.2020 12:32 Ответить
Я тоді підтримаю білорусів, коли почую від них лозунги: "Путін *****!!!","РФ-окупант і агресор!"
А так... Нас-рать.
11.08.2020 12:40 Ответить
поверь ...не за горами.
11.08.2020 12:44 Ответить
Вони це ще зрозумiли...Но в процессе...
11.08.2020 13:07 Ответить
не зрозумiли...вибачаюсь
11.08.2020 13:08 Ответить
 
 