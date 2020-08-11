Лидер "Бумбокса" Хлывнюк поддержал протесты в Беларуси и призвал артистов не молчать: "Вспомните, чья была кровь на Майдане". ВИДЕО
Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку протестов в Беларуси, которые не утихают после выборов президента 9 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу музыканта.
"Сейчас пришло такое "замечательное" время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают. Вспомните, как нас поддержала Беларусь. Вспомните, чья была кровь на Майдане. Вспомните друзей, которые стояли за нас и верили в нас", - говорит на видео Хлывнюк.
"А теперь мы все молчим. Молчать - это не вариант. Мы будем очень осторожными, я надеюсь, в своих высказываниях, как должно быть у соседей, потому что это не наша страна, они сами разберутся. Но услышьте слова поддержки: мы очень озабочены, и хотели бы очень, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна была цветущей, богатой и счастливой", - добавил лидер "Бумбокса".
9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
певцов ротом и комедиантов продвигают в лидеры думок...
Цензор! - хотелось бы услышать мнение наших боевых генералов, наших философов, наших патриотичных политологов....
А мнение этого пацанчика последним...
https://twitter.com/jaxx_vb Джизус був Æфроукраїнцем
https://twitter.com/jaxx_vb @jaxx_vb
Я не понимаю беларусов. У них есть ВЕЛИКАЯ "Воины света" Ляписа, а они сделали гимном песню унылого удмурта.
https://twitter.com/nastusia001 Настасья
https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001
Доречі У того ж brutto Міхалка є пісня "не быць скотам".
На білоруській мові. І текст в тему.
Але ж ні. Обрали нафталінового Цоя.
о белорусской крови на майдане
хорошо бы узнать кто её пролил.
23.11.2016 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=558 "Я не могу гарантировать, что преступления будут раскрыты", - Горбатюк об убийствах Жизневского, Нигояна и Сеника
Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк прокомментировал ход расследования по делам об убийствах Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника.
23.01.2014 http://ua2424.com/RRK/?option=view&id_text=398 Армяне будут искать убийц активиста Майдана (Нигоян)
"...Наша основная задача - это убийцы армянина. И нас совершенно не волнует - окажется ли это "Правый сектор", МВД, "Аль-Каида" или Союз любителей керлинга островов Вануату, нас это абсолютно не волнует", - говорится в сообщении".
Влучный пострил. И Шевченко читал, и армянин... Армяне древний и мудрый народ - судя по сортировке версий... авт
на сегодня о движении по делу ничего не известно. Заняты
А без поддержки бимбокса у нее просто не было другого выхода.
А так... Нас-рать.