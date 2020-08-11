Лидер "Бумбокса" Хлывнюк поддержал протесты в Беларуси и призвал артистов не молчать: "Вспомните, чья была кровь на Майдане". ВИДЕО

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку протестов в Беларуси, которые не утихают после выборов президента 9 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу музыканта.

"Сейчас пришло такое "замечательное" время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают. Вспомните, как нас поддержала Беларусь. Вспомните, чья была кровь на Майдане. Вспомните друзей, которые стояли за нас и верили в нас", - говорит на видео Хлывнюк.

"А теперь мы все молчим. Молчать - это не вариант. Мы будем очень осторожными, я надеюсь, в своих высказываниях, как должно быть у соседей, потому что это не наша страна, они сами разберутся. Но услышьте слова поддержки: мы очень озабочены, и хотели бы очень, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна была цветущей, богатой и счастливой", - добавил лидер "Бумбокса".

9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.