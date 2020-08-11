Суд признал задержанного у посольства Беларуси в Киеве Кольченко виновным в хулиганстве и приговорил к 40 часам общественных работ. ВИДЕО
Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.
Об этом сообщают "Ґрати", передает Цензор.НЕТ.
11 августа Кольченко с группой активистов участвовали в акции в поддержку белорусской оппозиции у посольства Беларуси в Киеве. Один из активистов достал куриные яйца. Полиция решила, что он хочет бросить их в посольство, и задержала активиста. Его соратники попытались помешать правоохранителям, между активистами и полицией завязалась потасовка, после чего пять активистов, включая Кольченко, были задержаны.
На крымчанина и еще двух активистов полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полицейским (статьи 173 и 185 Кодекса об административных правонарушениях). 11 августа их рассматривал Шевченковский районный суд Киева.
Дело Кольченко о мелком хулиганстве рассмотрела судья Татьяна Левицкая. Полицейский указал в рапорте, что на акции у посольства Кольченко "пытался цепляться за одежду полиции, высказывался нецензурной руганью, на замечания не реагировал". Сам активист отрицал вину, его адвокат Евгения Закревская просила закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения. Однако судья признала Кольченко виновным и назначила 40 часов общественных работ.
Заседание проходило в кабинете судьи, журналистов туда не пустили. Секретарь судьи преградила корреспондентам проход без объяснения причин и вызвала судебную охрану. После заседания Кольченко сообщил, что адвокат просила вызвать свидетелей, но судья отказала.
Дело о злостном неповиновении полиции рассматривала судья Ирина Макаренко. Полицейский не указал в протоколе, в каких именно действиях Кольченко выражалось злостное неподчинение. В связи с этим суд вернул протокол в полицию на исправление. Полицейский сказал, что переоформит протокол и снова направит в суд.
"Странно, это какой-то сюрреализм. Мне вчера в отделении сказали, что я не задержан, но меня не отпускали и не отдавали документы. И сейчас судья сказала, что суд открытый, но не допустили ни одного из журналистов и свидетеля", - сказал Кольченко после заседаний.
Пока что решение о 40 часах исправительных работ не вступило в силу, у Кольченко есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Он уже сказал, что будет подавать апелляцию. "Я в лагере не работал, а они хотят тут меня заставить", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как же разрывает мокшанских зеботов от Порошенко. До сих пор трясутся, твари.
А теперь подумаем хорошо, кому именно было выгодно "показать сигнал" дав 40часов робот, без понятых и состава преступления.
Жертвам бандитов в погонах
як були мусорами так мусорами й залишились...
мізків нема якось по іншому заробляти...
А шо оне Кольченко сделают , если он не захочет выходить из камеры ?!
Он уже у ***** сидел и в худших условия - бо у мокшей и за тюрьмой много зверья из тайги , а надзиратели там вообще птеродактели и другие имбецилы .
В Украине вон Надька целый год отсидела и даже закабанела и ещё ближе ей Мертвечук стал с Рабиновичем на всех ватных аналах !