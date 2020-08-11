РУС
Суд признал задержанного у посольства Беларуси в Киеве Кольченко виновным в хулиганстве и приговорил к 40 часам общественных работ. ВИДЕО

Шевченковский районный суд Киева 11 августа признал экс-узника Кремля Александра Кольченко виновным в мелком хулиганстве и назначил 40 часов общественных работ за участие в столкновениях у посольства Беларуси.

Об этом сообщают "Ґрати", передает Цензор.НЕТ.

11 августа Кольченко с группой активистов участвовали в акции в поддержку белорусской оппозиции у посольства Беларуси в Киеве. Один из активистов достал куриные яйца. Полиция решила, что он хочет бросить их в посольство, и задержала активиста. Его соратники попытались помешать правоохранителям, между активистами и полицией завязалась потасовка, после чего пять активистов, включая Кольченко, были задержаны.

На крымчанина и еще двух активистов полиция составила протоколы о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полицейским (статьи 173 и 185 Кодекса об административных правонарушениях). 11 августа их рассматривал Шевченковский районный суд Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под посольством Беларуси в Киеве проходит акция "Жыве Беларусь!", 5 участников задержали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дело Кольченко о мелком хулиганстве рассмотрела судья Татьяна Левицкая. Полицейский указал в рапорте, что на акции у посольства Кольченко "пытался цепляться за одежду полиции, высказывался нецензурной руганью, на замечания не реагировал". Сам активист отрицал вину, его адвокат Евгения Закревская просила закрыть дело в связи с отсутствием состава нарушения. Однако судья признала Кольченко виновным и назначила 40 часов общественных работ.

Заседание проходило в кабинете судьи, журналистов туда не пустили. Секретарь судьи преградила корреспондентам проход без объяснения причин и вызвала судебную охрану. После заседания Кольченко сообщил, что адвокат просила вызвать свидетелей, но судья отказала.

Дело о злостном неповиновении полиции рассматривала судья Ирина Макаренко. Полицейский не указал в протоколе, в каких именно действиях Кольченко выражалось злостное неподчинение. В связи с этим суд вернул протокол в полицию на исправление. Полицейский сказал, что переоформит протокол и снова направит в суд.

Суд признал задержанного у посольства Беларуси в Киеве Кольченко виновным в хулиганстве и приговорил к 40 часам общественных работ 01

"Странно, это какой-то сюрреализм. Мне вчера в отделении сказали, что я не задержан, но меня не отпускали и не отдавали документы. И сейчас судья сказала, что суд открытый, но не допустили ни одного из журналистов и свидетеля", - сказал Кольченко после заседаний.

Пока что решение о 40 часах исправительных работ не вступило в силу, у Кольченко есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Он уже сказал, что будет подавать апелляцию. "Я в лагере не работал, а они хотят тут меня заставить", - сказал он.

Топ комментарии
+28
Украина по мусорскому беспределу ничем не отличается от Беларуси и рашки. Спасибо зебилам!!
11.08.2020 13:25 Ответить
11.08.2020 13:25 Ответить
+21
судьи и мусора топят за Луку
11.08.2020 13:23 Ответить
11.08.2020 13:23 Ответить
+18
Ооо, так скоро біля кацапської амбасади й плюнути не можна буде?! Одразу на примусовку відправлятимуть, зєбіли хєрови!
11.08.2020 13:25 Ответить
11.08.2020 13:25 Ответить
судьи и мусора топят за Луку
11.08.2020 13:23 Ответить
11.08.2020 13:23 Ответить
Да! Ведь на Майдане и востоке тоже были и умирали граждане Белоруси! Они хотели, чтобы украинцы избавились от диктатора, чтобы и у них появилась надежда!!
11.08.2020 13:26 Ответить
11.08.2020 13:26 Ответить
Уважно прочитайте його провокаційний коментар, бо погром в амбасаді Бєларусі не планувався.
11.08.2020 13:29 Ответить
11.08.2020 13:29 Ответить
11.08.2020 13:31 Ответить
11.08.2020 13:31 Ответить
надю=кобили пам'ятаєте - О ТО Ж
11.08.2020 14:16 Ответить
11.08.2020 14:16 Ответить
Ооо, так скоро біля кацапської амбасади й плюнути не можна буде?! Одразу на примусовку відправлятимуть, зєбіли хєрови!
11.08.2020 13:25 Ответить
11.08.2020 13:25 Ответить
Украина по мусорскому беспределу ничем не отличается от Беларуси и рашки. Спасибо зебилам!!
11.08.2020 13:25 Ответить
11.08.2020 13:25 Ответить
вспомни разгон акции против торговли на крови! когда рюкзакановская мусорня избивала и ставила на колени защитников Украины! вспомни беспредел мативоськи в отношении добробатов! и поблагодари ******* барыжного!
11.08.2020 13:33 Ответить
11.08.2020 13:33 Ответить
Зригнув? Молодець, а тепер ковтни. До речі, а чия це мусорня, не рюкзаковська, ні?
11.08.2020 13:40 Ответить
11.08.2020 13:40 Ответить
твої фекалії, ти й ковтай! мусорня як була, так і залишилась рюкзаковська. а баригу замінив малорос!
11.08.2020 13:48 Ответить
11.08.2020 13:48 Ответить
А теперь, долбодятел, про разгоны поподробнее - с фамилиями, причинами и ТД. И где делись все эти разогнанные?
Как же разрывает мокшанских зеботов от Порошенко. До сих пор трясутся, твари.
11.08.2020 14:06 Ответить
11.08.2020 14:06 Ответить
Не будь придурком.. если бы полиция не защитила посольство, были бы международные разборки по этому поводу.. и еще в парашке или Беларуси за это бы дали не общественные работы а 5-7 лет зоны.. А на других не протоколы о мелком хулиганстве составили а на зону 1-3 года отправили.. Так что удали свой дебильный комент.
11.08.2020 14:10 Ответить
11.08.2020 14:10 Ответить
І тепер зебіли виправдають дії зевлади?
11.08.2020 13:27 Ответить
11.08.2020 13:27 Ответить
"Спасибо" мусорам и мантиеносцам?! А могли же в терроризме обвинить и к пожизненному приговорить?! Или это тренировка?
11.08.2020 13:28 Ответить
11.08.2020 13:28 Ответить
Август сентябрь будут жаркими...похоже РАБссии кирдык....август 1991 года...
11.08.2020 13:38 Ответить
11.08.2020 13:38 Ответить
зедарастична влада дедалі зедарастішає
11.08.2020 13:38 Ответить
11.08.2020 13:38 Ответить
Последствия потужных судебных реформ от Лолиты за 5 лет. При Шмаркле тем более все будет только хуже.
11.08.2020 13:39 Ответить
11.08.2020 13:39 Ответить
Журналистов больше чем протестущих, а мусоров больше чем журналистов. Кольченко, Майдан в Беларуси разгоняет *****!
11.08.2020 13:39 Ответить
11.08.2020 13:39 Ответить
Зегнида = скот
11.08.2020 13:41 Ответить
11.08.2020 13:41 Ответить
Де не нервничай ты так, зе ждет страшная участь, ты еще не знаешь об этом.
А теперь подумаем хорошо, кому именно было выгодно "показать сигнал" дав 40часов робот, без понятых и состава преступления.
11.08.2020 13:47 Ответить
11.08.2020 13:47 Ответить
Увы, его страшная участь не поможет
Жертвам бандитов в погонах
12.08.2020 03:43 Ответить
12.08.2020 03:43 Ответить
Тоді за замах яйцем на януковоча взагалі треба було по життєве дати!
11.08.2020 13:46 Ответить
11.08.2020 13:46 Ответить
чи буде покараний поліцай за побиття затриманого?
як були мусорами так мусорами й залишились...
мізків нема якось по іншому заробляти...
11.08.2020 13:52 Ответить
11.08.2020 13:52 Ответить
Хоть какая-то польза от этих дебоширов - 2 недели заметать улицы это и чистота в городе и полезно для здоровья!
11.08.2020 13:53 Ответить
11.08.2020 13:53 Ответить
Та да, с вами жабами с мокшанских болот не сравнить, у вас только одна работа, срать на украинских сайтах, сидячи по уши в дерьме.
11.08.2020 14:10 Ответить
11.08.2020 14:10 Ответить
Мокшанских ****** забыли спросить ...
А шо оне Кольченко сделают , если он не захочет выходить из камеры ?!

Он уже у ***** сидел и в худших условия - бо у мокшей и за тюрьмой много зверья из тайги , а надзиратели там вообще птеродактели и другие имбецилы .
В Украине вон Надька целый год отсидела и даже закабанела и ещё ближе ей Мертвечук стал с Рабиновичем на всех ватных аналах !
11.08.2020 14:30 Ответить
11.08.2020 14:30 Ответить
Можно теперь раскручивать имидж и идти в президенты после Зелиной каденции.
11.08.2020 14:12 Ответить
11.08.2020 14:12 Ответить
Что за бред? Желаете выразить протест? Так вперед в Беларусь! Какого хрена вы нападаете на украинскую полицию? Активисты, пля!
11.08.2020 14:24 Ответить
11.08.2020 14:24 Ответить
Кто на кого , прошу повторить , кто на кого нападает ?!
11.08.2020 14:32 Ответить
11.08.2020 14:32 Ответить
Мусорская падаль, вы хотели сказать
12.08.2020 08:32 Ответить
12.08.2020 08:32 Ответить
Єто вс' что вам нужно знать о 95% украинских продажно-имбицильніх судьях.
11.08.2020 14:29 Ответить
11.08.2020 14:29 Ответить
Прям как в беларуси и кацапстане: никчёмные судьишки побежали впереди паровоза выслуживаться перед зэчмом...
11.08.2020 16:46 Ответить
11.08.2020 16:46 Ответить
Зеля, пещерное правосудие тебя "кинуло как лоха"(с).. на амбразуру.. в который уже раз.. если ты, лошара, доси не вкурсе
11.08.2020 17:11 Ответить
11.08.2020 17:11 Ответить
"Странно, это какой-то сюрреализм. Мне вчера в отделении сказали, что я не задержан, но меня не отпускали и не отдавали документы. И сейчас судья сказала, что суд открытый, но не допустили ни одного из журналистов и свидетеля", - сказал Кольченко после заседаний." , -Страна мечты Зеленского!
11.08.2020 19:09 Ответить
11.08.2020 19:09 Ответить
Рюкзаковские мусора и порошенковско-зеленские псевдосудьи будут гореть в аду.
11.08.2020 19:10 Ответить
11.08.2020 19:10 Ответить
 
 