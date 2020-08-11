Мужчина перекрыл движение метро в Минске, стоя с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". ВИДЕО
Мужчина остановил поезд на станции метро "Купаловская" в Минске. Он стоял на рельсах с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". Линия метро остановилась, пассажиры ждали начала движения поездов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Радио Свобода".
Отмечается, что акция протеста длилась 5 минут.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях
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Но пока только Лукашенко закрывал.
Было еще в 1999 г., в медовые лукашенковские годы, во время концерта под открытым небом в центре Минска началась сильная гроза. А милиция заблокировала вход из подземного перехода в ближайшую станцию метро. Чтобы чего не вышло. Хваленый белорусский порядок. Люди ринулись по ступенькам на спуск. Образовалась давка. Много людей погибло. В основном девушек. Еще погиб омоновец, который пытался сдержать толпу и заслонить собой девчонок. Был достойный человек. И фамилия его была, как сейчас помню, Говен.
Не судите о людях по месту работы и фамилии. Там и тогда был Говен. А здесь и сейчас - говны.
Джованни Йованович в городе.
Минск прошлой ночью. Возле госцирка на проспекте.
https://****.com/view/2hszvc
ты в курсе шо Авакову даже бы 10млн. отдать = как "перекреститься", шоб Рост от него отстал?
там уже расследование будет, или уже идет.
так шо если не знаешь - не говори.те.
И Шапошников продолжает это - по 7 долл. заказными письмами в оффисы "депутатов" и всякие верховные суды шлет письма которые от Авакова не оставляют даже молекулы - бандит то же. И он крут, а ты = бе-бе-бе(без обид, но не знал - я те сказал че и к чему то)
"ты в курсе шо Авакову даже бы 10млн. отдать" - это Аваков сам сказал?
можешь тупо посмотреть как на Голосеевке(обличчя полиции Киева, за 3.5 млн., да, Госдеп дал) тупо девку таскали и ограбили. минимум - на, это не Аваков должен в отставку катиться, не?
---------во, на:
https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc
несколько тысяч пассажиров метроЛукашенка!
Брешеш, московська курва. Немає, і ніколи не було в тебе емпатії. Заздрість та ненависть - ось твої первістні інстинкти.
ой, та просто жах.. кажуть, що там всім радгоспом ще й скаргу написали... у спортлото.
якщо то " прапор , рузького омона", тоді когнітивний розлад у вас.
так ясєн_красєн, що вам краще, коли ви голой сракою на пляшку.