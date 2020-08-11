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Мужчина перекрыл движение метро в Минске, стоя с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". ВИДЕО

Мужчина остановил поезд на станции метро "Купаловская" в Минске. Он стоял на рельсах с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". Линия метро остановилась, пассажиры ждали начала движения поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Радио Свобода".

Отмечается, что акция протеста длилась 5 минут.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях

Также смотрите: Людей расстреливали резиновыми пулями: жесткий разгон протестующих в Бресте. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+17
B один в поле ВОИН!
Мужчина перекрыл движение метро в Минске, стоя с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей" - Цензор.НЕТ 2741
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11.08.2020 15:37 Ответить
+9
А у нас закрывают при каждом чихе. Поезда катаются без остановок.
Но пока только Лукашенко закрывал.

Было еще в 1999 г., в медовые лукашенковские годы, во время концерта под открытым небом в центре Минска началась сильная гроза. А милиция заблокировала вход из подземного перехода в ближайшую станцию метро. Чтобы чего не вышло. Хваленый белорусский порядок. Люди ринулись по ступенькам на спуск. Образовалась давка. Много людей погибло. В основном девушек. Еще погиб омоновец, который пытался сдержать толпу и заслонить собой девчонок. Был достойный человек. И фамилия его была, как сейчас помню, Говен.
Не судите о людях по месту работы и фамилии. Там и тогда был Говен. А здесь и сейчас - говны.
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11.08.2020 15:53 Ответить
+8
Це вчинок.
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11.08.2020 15:49 Ответить
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во.. новый вид протеста. интересно
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11.08.2020 15:36 Ответить
Якщо метро взагалі працює - це ще не масові акції протесту!
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11.08.2020 15:39 Ответить
У Києві метро і увесь транспорт нормально працювали із 21 листопада 2013 до пообід 18 лютого 2014. Якраз під час масових акцій. А коли на Майдані перед штурмом лишились пара тисяч оборонців, тоді й метро закрили.
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11.08.2020 15:45 Ответить
А у нас закрывают при каждом чихе. Поезда катаются без остановок.
Но пока только Лукашенко закрывал.

Было еще в 1999 г., в медовые лукашенковские годы, во время концерта под открытым небом в центре Минска началась сильная гроза. А милиция заблокировала вход из подземного перехода в ближайшую станцию метро. Чтобы чего не вышло. Хваленый белорусский порядок. Люди ринулись по ступенькам на спуск. Образовалась давка. Много людей погибло. В основном девушек. Еще погиб омоновец, который пытался сдержать толпу и заслонить собой девчонок. Был достойный человек. И фамилия его была, как сейчас помню, Говен.
Не судите о людях по месту работы и фамилии. Там и тогда был Говен. А здесь и сейчас - говны.
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11.08.2020 15:53 Ответить
зараз вдень працює, а вчора на вечір зупиняли геть усе, білоруси ж партизани, в них не має сталого майдану, а є мобільне, перманентне протистояння
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11.08.2020 15:46 Ответить
Незалежність Білорусі від Москви це питання національної безпеки України!
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11.08.2020 16:20 Ответить
А щодо протесту - він нікуди не дінеться, зрозуміло. Білоруси вийшли за свою свободу. І хоча повстання може бути придушеним, але відмотати плівку назад вже нікому і ніколи не вийде.... Олександра Лукашенка- президента всіх білорусів в Білорусі уже не буде. Він програв вибори, і програв їх білоруському народу...
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11.08.2020 16:57 Ответить
B один в поле ВОИН!
Мужчина перекрыл движение метро в Минске, стоя с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей" - Цензор.НЕТ 2741
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11.08.2020 15:37 Ответить
У нас тоже так умеют. Только веселее.
Джованни Йованович в городе.
Минск прошлой ночью. Возле госцирка на проспекте.
https://****.com/view/2hszvc
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11.08.2020 17:37 Ответить
Мужчина перекрыл движение метро в Минске, стоя с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей" - Цензор.НЕТ 6677
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11.08.2020 15:39 Ответить
Интересно, а откуда чувак знает кем финансируется тот канал? Я не говорю, что это не так, просто интересно как тот кекс смог это вычислить.
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11.08.2020 15:42 Ответить
Сам москаль и задонатил 1 доллар. Формально да, финансируется из росии, попробуй поспорь.
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11.08.2020 15:45 Ответить
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82-telegram-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B/a-53282297 Основатель телеграм-канала - 22-летний блогер, которого знают под именами Степан Путило, Степан Светлов или Степан NEXTA. До проекта в Телеграме он создал канал https://www.youtube.com/channel/UCY_q9S5SOsIRZNUVrmHB1JQ NEXTA на YouTube в 2015 году. Первой публикацией стало https://www.youtube.com/watch?v=D2MVtdQ3OBQ видео с песней «‎Выбора нет», призывавшей бойкотировать тогдашние президентские выборы в Белоруссии, - блогером https://42.tut.by/638658 заинтересовались спецслужбы. ‎В 2018 году против него пытались возбудить дело об оскорблении президента за слово «‎Лукашерлок» в названии одного из видеороликов. Но до обвинений https://t.me/nexta_tv/204 дело не дошло . В том же году на страницу в YouTube стали поступать https://belsat.eu/ru/news/bt-hochet-unichtozhit-nexta-posle-strajkov-protiv-belsata-goskanal-dobivaetsya-udaleniya-youtube-kanala-blogera/ жалобы ‎со стороны Белтелерадиокомпании о нарушении авторских прав, но NEXTA удалось избежать блокировки. В 2019-ом авторы канала опубликовали документальный фильм «‎https://www.youtube.com/watch?v=6IL6rMikkJg Лукашенко. Уголовные материалы ». Белорусские власти https://news.tut.by/society/664190.html признали его экстремистским.
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11.08.2020 15:49 Ответить
А может он финансируется из Америки? Или вон Лукашенко говорил, что чехи с поляками ситуацию качают .
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11.08.2020 15:55 Ответить
посм. Шапошникова - опускает Авакова. мог бы взять 5млн. и остановиться? так и тут - может чел за правду то
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11.08.2020 15:54 Ответить
Это кто ему 5 млн даст? За 5 млн его бы не просто шлёпнули, а ещё и прикопали на уровне мезозойского пласта.
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11.08.2020 15:57 Ответить
ты в курсе шо на Авакова дело завели - то шо Шапошников разослал сотни писем сенаторам и конгрессменам?
ты в курсе шо Авакову даже бы 10млн. отдать = как "перекреститься", шоб Рост от него отстал?
там уже расследование будет, или уже идет.
так шо если не знаешь - не говори.те.
И Шапошников продолжает это - по 7 долл. заказными письмами в оффисы "депутатов" и всякие верховные суды шлет письма которые от Авакова не оставляют даже молекулы - бандит то же. И он крут, а ты = бе-бе-бе(без обид, но не знал - я те сказал че и к чему то)
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11.08.2020 17:09 Ответить
Не, не в курсе. Кто завёл на Авакова дело? Аж интересно. Вы не могли бы подкинуть ссылку на какой нибудь авторитетный источник?
"ты в курсе шо Авакову даже бы 10млн. отдать" - это Аваков сам сказал?
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11.08.2020 17:16 Ответить
ну я тебе не буду скачивать 5 роликов, резать их, объединять, шоб ты за минуту посмотрел что на Трампщине завели дело против АБА, потому что расхищал, махинациями занимался, а также доверием пользовался.
можешь тупо посмотреть как на Голосеевке(обличчя полиции Киева, за 3.5 млн., да, Госдеп дал) тупо девку таскали и ограбили. минимум - на, это не Аваков должен в отставку катиться, не?
---------во, на:
https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc
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11.08.2020 17:30 Ответить
Не, ролики - это не "авторитетный источник". Авторитетный источник - CNN, NYT, сайт юстици США (или где они там новости про больние дела выкладывают). А в ютюбчике что хочешь рассказать можно. Вот например ссылка, где говорят, что земля плоская и это "доказано независимыми исследованиями" https://www.youtube.com/watch?v=RywkkwO78m8&list=PLU2p9gHK2LKCioJiIWkPGD2wmX8tn1QbB&index=54
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11.08.2020 18:28 Ответить
Мдаа... классно этот кекс нагнул несколько тысяч пассажиров метро Лукашенка!
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11.08.2020 15:43 Ответить
на колени почему не встал? не по феншую
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11.08.2020 15:46 Ответить
Це вчинок.
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11.08.2020 15:49 Ответить
только в том случае, если у чувака нет справки из дурки.
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11.08.2020 16:02 Ответить
Смотрю у тебя их несколько
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11.08.2020 16:34 Ответить
БРАВО!
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11.08.2020 15:50 Ответить
Беларусь это заповедник советского народа
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11.08.2020 15:51 Ответить
Где старая, трусливая усатая ******?
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11.08.2020 15:52 Ответить
Посасываешь у петуха лукашенки?
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11.08.2020 15:59 Ответить
Чоловік перекрив рух метро в Мінську, стоячи з плакатом "Припиніть калічити і вбивати людей" - Цензор.НЕТ 689
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11.08.2020 15:52 Ответить
В цих кацапозаврів якесь збочене пойняття братерства, братня допомога нацгвардії по побиттю людей.
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11.08.2020 16:10 Ответить
Стаж із 11 століття.
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11.08.2020 17:55 Ответить
А мне людей в поезде метро жалко...
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11.08.2020 15:54 Ответить
"А мне людей жалко..."
Брешеш, московська курва. Немає, і ніколи не було в тебе емпатії. Заздрість та ненависть - ось твої первістні інстинкти.
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11.08.2020 16:06 Ответить
Ти звідки виліз, такий агресивний, почіпляв ярлики і в спам.
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11.08.2020 16:11 Ответить
"...і в спам."
ой, та просто жах.. кажуть, що там всім радгоспом ще й скаргу написали... у спортлото.
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12.08.2020 00:56 Ответить
а шо то в тебе курва за прапор , рузького омона ?
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11.08.2020 17:36 Ответить
"...прапор , рузького омона"
якщо то " прапор , рузького омона", тоді когнітивний розлад у вас.
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12.08.2020 00:51 Ответить
голой жопой на ёжика ...
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11.08.2020 15:58 Ответить
"голой жопой на ёжика ..."

так ясєн_красєн, що вам краще, коли ви голой сракою на пляшку.
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11.08.2020 16:08 Ответить
"ясєні_красєні..,,голі сраки, пляшки."..-генетика на тобі отдахнула...
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11.08.2020 17:32 Ответить
Молодец!
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11.08.2020 16:01 Ответить
Он это требовал от машиниста поезда?Аж 5 минут?Это достойно уважения и освещения в СМИ.
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11.08.2020 17:02 Ответить
 
 