Мужчина перекрыл движение метро в Минске, стоя с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". ВИДЕО

Мужчина остановил поезд на станции метро "Купаловская" в Минске. Он стоял на рельсах с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей". Линия метро остановилась, пассажиры ждали начала движения поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское издание "Радио Свобода".

Отмечается, что акция протеста длилась 5 минут.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

11 августа в Беларуси проходят массовые забастовки на крупных предприятиях

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