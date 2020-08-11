"Бланки протоколов еще есть? Кардинально меняйте пункт 3-й и пункт 4-й", - витебский чиновник Сташевский вынуждает членов комиссии №25 подделать результаты выборов. АУДИО

Глава Октябрьского района белорусского Витебска Сергей Сташевский вынудил членов избирательной комиссии на участке №25 изменить результаты подсчета голосов на "правильные".

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись разговора чиновника и членов избирательной комиссии опубликовал на своей странице в соцсети украинский журналист Алексей Братущак.

Судя по записи, члены комиссии - вероятнее всего учителя, подсчитали и внесли в протокол данные, отражавшие реальную поддержку Тихановской. Сташевский рассказал, что на соседнем участке, который находится в той же школе, но этажем ниже посчитали так, что Лукашенко набрал около 75 процентов.

"Это в принципе отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району. Мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом чем-то там руководствуется - здравым смыслом, чувством гордости, ответственности и так далее, выбился из общей массы... У меня есть к вам очень жесткое предложение - изменять протокол и менять кардинально цифры между тетьим и четвертым кандидатом... Доходчиво объясняю? Вот давайте и решаем этот вопрос. Не надо мне ваше особое мнение. Я его услышал и я его учту... Этого достаточно. Но поверьте, если его услышит кто-то еще... Есть еще бланки протоколов? Меняйте пункт 4-й и пункт 3-й...", - сказал Сташевский членам избиркома.

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