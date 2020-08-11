"Бланки протоколов еще есть? Кардинально меняйте пункт 3-й и пункт 4-й", - витебский чиновник Сташевский вынуждает членов комиссии №25 подделать результаты выборов. АУДИО
Глава Октябрьского района белорусского Витебска Сергей Сташевский вынудил членов избирательной комиссии на участке №25 изменить результаты подсчета голосов на "правильные".
Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись разговора чиновника и членов избирательной комиссии опубликовал на своей странице в соцсети украинский журналист Алексей Братущак.
Судя по записи, члены комиссии - вероятнее всего учителя, подсчитали и внесли в протокол данные, отражавшие реальную поддержку Тихановской. Сташевский рассказал, что на соседнем участке, который находится в той же школе, но этажем ниже посчитали так, что Лукашенко набрал около 75 процентов.
"Это в принципе отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району. Мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом чем-то там руководствуется - здравым смыслом, чувством гордости, ответственности и так далее, выбился из общей массы... У меня есть к вам очень жесткое предложение - изменять протокол и менять кардинально цифры между тетьим и четвертым кандидатом... Доходчиво объясняю? Вот давайте и решаем этот вопрос. Не надо мне ваше особое мнение. Я его услышал и я его учту... Этого достаточно. Но поверьте, если его услышит кто-то еще... Есть еще бланки протоколов? Меняйте пункт 4-й и пункт 3-й...", - сказал Сташевский членам избиркома.
Пожалуйста, подождите...
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Наприклад, побороли вони Лукашенка і колись настане завтра і після завтра... Що далі?
Вони входять до складу РФ? А який сенс перемагати диктатора Лукашенка, якщо завтра буде новий диктатор, та й ще чужий? Навіщо їм у РФ право голосу, вибору?
Вони вимагають зміни вектору розвитку? Ви впевнені, що за незалежну, європейську Білорусь там більшість? А я впевнений, що ні.
Сталін і Гітлер? це слуги антихриста. Вони разом розв'язали війну і разом винуваті у смерті великої кількості людей. Саме комунізм і нацизм (+італійський фашизм) винуваті в усьому.
Просто одних покидьків засудили (бо вони програли) а інших ні (бо вони виграли). Моя особиста думка, на лаві підсудних у Нюрнбергу мали сидіти і нацисти і комуністи, а за результатами війни мали бути переформатовані і Нацистська Німеччина і СРСР.
Хотів би щоби ми не забували мільйони замордованих японцями китайців. Бо якось той геноцид у нас не дуже згадують...
У вас ще є запитання?
Але була ще одна армія УПА, яка знала за що бореться, за які ідеали і вояки якої мали мету. Тому вона воювала із наці і з НКВС. Я не бачу серед протесту білорусів "УПА"? Я не бачу там людей, які розуміють що далі.
Об этом пишут турецкие газеты.
Как сообщают печатные СМИ Турции, белорусский диктатор Лукашенко покинул Беларусь и находится в турецком Далмане.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389110/
🤔
ХЗ..
))
Нє, шоб -"АСТАНОВИТЕСЬ!")))
Воно зараз мусить з телебрехунця не вилазити,
жити там!))
У них УСІ комісії формуються ВИНЯТКОВО місцевими органами влади. Представництва партій там не передбачено!
Але. На іншому поверсі "нарахували" 75/15. Тут пропонують поміняти цифри 3 і 4 кандидатів місцями "аби не вибиватися з загальної картини". Тобто тут приблизно також 75/15. На додачу це у Вітебську. А міста, особливо великі, зазвичай більш радикально голосують проти чинної влади при чому КРАТНО, а не на 1-2%.
Отже, нажаль, З урахуванням фрази про те, що дострокове голосування дало перевагу луці, можу зробити лише той самий висновок, що й учора-позавчора:
БРЕШУТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ.
ГапонаТіхановської хоча б по одному прихильнику в комісіях було. Тобто був би виток. І копії протоколів були б. Хоча б по двох кандидатах і хоча б на листочку, а не на бланку протокола.
брешуть і влада і опозиція.
тому тіхановська злиняла, що скоріш за все програла, але цифри інші ніж вони озвучували.
После этого колонна военных машин развернулись и уехала.
https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
Путиноиды, учитесь у луканоидов, как своих лошков-кацапофф облашаривать....)))) Путину еще нужно до 2036 дотянуть, чтобы всякие там Хабаровски и другие Пемзды гнобить и мордовать)))))))))
19.09.1975
Адрес: Проспект Строителей дом 7, квартира 21