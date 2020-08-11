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"Бланки протоколов еще есть? Кардинально меняйте пункт 3-й и пункт 4-й", - витебский чиновник Сташевский вынуждает членов комиссии №25 подделать результаты выборов. АУДИО

Глава Октябрьского района белорусского Витебска Сергей Сташевский вынудил членов избирательной комиссии на участке №25 изменить результаты подсчета голосов на "правильные".

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись разговора чиновника и членов избирательной комиссии опубликовал на своей странице в соцсети украинский журналист Алексей Братущак.

Судя по записи, члены комиссии - вероятнее всего учителя, подсчитали и внесли в протокол данные, отражавшие реальную поддержку Тихановской. Сташевский рассказал, что на соседнем участке, который находится в той же школе, но этажем ниже посчитали так, что Лукашенко набрал около 75 процентов.

"Это в принципе отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району. Мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом чем-то там руководствуется - здравым смыслом, чувством гордости, ответственности и так далее, выбился из общей массы... У меня есть к вам очень жесткое предложение - изменять протокол и менять кардинально цифры между тетьим и четвертым кандидатом... Доходчиво объясняю? Вот давайте и решаем этот вопрос. Не надо мне ваше особое мнение. Я его услышал и я его учту... Этого достаточно. Но поверьте, если его услышит кто-то еще... Есть еще бланки протоколов? Меняйте пункт 4-й и пункт 3-й...", - сказал Сташевский членам избиркома.

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Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) подлог (1364) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+31
Ну чего же, вагнеровцев им Украина заслала, а Польша отключила интернет, все как обычно...
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11.08.2020 17:27 Ответить
+26
У нас таке неможливо, купа спостерігачів від різних партій, його б закрили ще до вечора.
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11.08.2020 17:24 Ответить
+25
У Вас- это где Вы из Лукаморья пишите, или из РФ Венесуэлла или Туркменистан
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11.08.2020 17:22 Ответить
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Ничего нового, что у нас, что за поребриком....
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11.08.2020 17:19 Ответить
У Вас- это где Вы из Лукаморья пишите, или из РФ Венесуэлла или Туркменистан
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11.08.2020 17:22 Ответить
у вищеназваних пунктів є одна спільна назва - жопа
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11.08.2020 17:27 Ответить
У нас таке неможливо, купа спостерігачів від різних партій, його б закрили ще до вечора.
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11.08.2020 17:24 Ответить
Підтверджую, як постійний член виборчого процесу в Україні з 1991 року (в якості спостерігача, або члена ДВК).
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11.08.2020 17:39 Ответить
Те ж саме, я навіть не уявляю який би срач піднявся, його би бюлетнями забили.
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11.08.2020 17:41 Ответить
жесть, серуны бессовестные
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11.08.2020 17:20 Ответить
Русский мир Грабь, убивай, епи гусей.
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11.08.2020 17:20 Ответить
Палево конкретное.
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11.08.2020 17:24 Ответить
а про печеннячко нічого не казали?
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11.08.2020 17:26 Ответить
Ну чего же, вагнеровцев им Украина заслала, а Польша отключила интернет, все как обычно...
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11.08.2020 17:27 Ответить
Треба робити перерахунок на дільниці і всю ДВК за грати.
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11.08.2020 17:26 Ответить
Кому треба? Білорусам? Ну то нехай роблять. Я не розумію за що вони борються і поки не зрозумію, підтримувати їх не буду.
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12.08.2020 09:16 Ответить
Они борются в первую очередь против диктатора Лукашенко!
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12.08.2020 10:38 Ответить
Мене ніколи не цікавило проти кого борються люди, які не мають уявлення за що вони борються.
Наприклад, побороли вони Лукашенка і колись настане завтра і після завтра... Що далі?
Вони входять до складу РФ? А який сенс перемагати диктатора Лукашенка, якщо завтра буде новий диктатор, та й ще чужий? Навіщо їм у РФ право голосу, вибору?
Вони вимагають зміни вектору розвитку? Ви впевнені, що за незалежну, європейську Білорусь там більшість? А я впевнений, що ні.
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12.08.2020 11:01 Ответить
Хотелось бы услышать ваше мнение о ветеранах второй мировой, ну и естественно о диктаторах Сталине и Гитлере.
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12.08.2020 13:13 Ответить
Хтось із них був героєм (незалежно від сторін), а хтось покидьком. Так завжди буває на війні. Це ж були не найманці і не гібридна війна. Кожного відірвали від родини, погнали на убой і хтось залишився людиною, а хтось ні. Гнида, яка гвалтувала радянських жінок чи дівчат, нічим не відрізняється від гниди, що робила це із польськими жінками. Що стосується відношення до власних вояків, то тут СРСР усіх переплюнув. Такої нелюдської і паршивої цивілізації, ще не було на цій планеті. Нацисти ж проявили себе у концтаборах...
Сталін і Гітлер? це слуги антихриста. Вони разом розв'язали війну і разом винуваті у смерті великої кількості людей. Саме комунізм і нацизм (+італійський фашизм) винуваті в усьому.
Просто одних покидьків засудили (бо вони програли) а інших ні (бо вони виграли). Моя особиста думка, на лаві підсудних у Нюрнбергу мали сидіти і нацисти і комуністи, а за результатами війни мали бути переформатовані і Нацистська Німеччина і СРСР.
Хотів би щоби ми не забували мільйони замордованих японцями китайців. Бо якось той геноцид у нас не дуже згадують...
У вас ще є запитання?
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12.08.2020 14:36 Ответить
Не раскрыт вопрос за что боролась красная армия. Якый сэнс був пэрэмагать Гитлера якщо завтра будэ дыктатор Сталин, следуя вашей логике?
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12.08.2020 14:48 Ответить
Ні за що. Вояки Червоної армії просто виживали. Їх гнали на убой, як овець. За те, щоби дожити до ранку, а потім до вечора і так 4 ри довгі роки. За те, щоби вдома не зіслали до табору родину, як ворогів народу і за багато чого іншого. Те, що вони боролись за якісь ідеали, це повна срань, лажа поширена радянським агітпромом. А потім, війна просто затягує. Це адреналін, а чоловік без адреналіну не чоловік.
Але була ще одна армія УПА, яка знала за що бореться, за які ідеали і вояки якої мали мету. Тому вона воювала із наці і з НКВС. Я не бачу серед протесту білорусів "УПА"? Я не бачу там людей, які розуміють що далі.
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12.08.2020 14:55 Ответить
Ви вважаєте що це повстання рабів, у яких не має вибору? Саме рабами були вояки СРСР.
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12.08.2020 14:56 Ответить
До того ж... некоректно сформовано питання. Хто саме із Радянської Армії? рядовий солдат із Уралу, чи силую забраний із села на Полтавщині селянин, якого із цеглиною кинули на німецькі кулемети Дніпро форсувати? Чи НВСНики, а може Жуков і Ко? ВИ дійсно вірити, що у них були одні цінності і мета?
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12.08.2020 14:58 Ответить
И вот такая катавасия проходила по всей Беларуси.
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11.08.2020 17:26 Ответить
Лукашенко сбежал из Беларуси в Турцию?
Об этом пишут турецкие газеты.
Как сообщают печатные СМИ Турции, белорусский диктатор Лукашенко покинул Беларусь и находится в турецком Далмане.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389110/

🤔
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11.08.2020 17:31 Ответить
Не дуже віриться, може родину відправив.
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11.08.2020 17:33 Ответить
Ходять слухи, що Колюнчика в Пекін...
ХЗ..
))
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11.08.2020 17:35 Ответить
На Хартии могут написать, что Лука улетел на Марс. Им всё равно о чём врать.
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11.08.2020 17:37 Ответить
Це Хартія писала про розіп'ятого хлопчика і про 6-км Міг?
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11.08.2020 17:39 Ответить
А чого він мовчить як риба об лід??
Нє, шоб -"АСТАНОВИТЕСЬ!")))
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11.08.2020 17:40 Ответить
Так він вчора щось там розпинався перед журналістами в Мінську, було на ЦН.
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11.08.2020 17:43 Ответить
Не бачив..))
Воно зараз мусить з телебрехунця не вилазити,
жити там!))
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11.08.2020 17:49 Ответить
"Кавказ центр" про це нічого не пише. Хоча вони що луку, що ***** "не дуже *******".
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11.08.2020 17:56 Ответить
Люди выдавливают из себя раба.
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11.08.2020 17:31 Ответить
Вифсеврете! Авидокажите! Єта проіскі польско-чесько-японських спєцслужб! Ну і ЦРУ та МІ-6,куди ж без них...
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11.08.2020 17:32 Ответить
Кто хотел Януковича выборами сместить: Было бы точно такое. Этих уродов переизбрать нельзя, только изгнать. Ну или как с Чаушеску...
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11.08.2020 17:33 Ответить
Не було б, хіба що на сході, для цього треба всю ДВК і спостерігачів від однієї людини.
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11.08.2020 17:36 Ответить
З власного досвіду. Одного члена ДВК й одного спостерігача достатньо аби не допустити фальсифікацій на дільниці. Але це мають бути тигри, а не пуделі.
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11.08.2020 17:51 Ответить

У них УСІ комісії формуються ВИНЯТКОВО місцевими органами влади. Представництва партій там не передбачено!
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11.08.2020 18:07 Ответить
Розмова йшла про Україну. Перегляньте допис https://censor.net/user/459842 17-33.
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11.08.2020 18:23 Ответить
https://censor.net/user/91249
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11.08.2020 22:13 Ответить
Який в біса вкид "під ранок", коли одні з перших дій - це перерахунок невикористаних бюлетенів, їхнє погашення шляхом відрізання кута і запакування в окремий пакунок? Ви у ДВК взагалі працювали?
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11.08.2020 22:53 Ответить
не признавать результаты выборов....новые только с международными наблюдателями
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11.08.2020 17:38 Ответить
А між виборами президентська влада в кого буде? Що це за людина, які в неї погляди?
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11.08.2020 17:52 Ответить
На сколько годков этот чувачек со здравым смыслом наговорил?
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11.08.2020 17:44 Ответить
Совковий совок.
Але. На іншому поверсі "нарахували" 75/15. Тут пропонують поміняти цифри 3 і 4 кандидатів місцями "аби не вибиватися з загальної картини". Тобто тут приблизно також 75/15. На додачу це у Вітебську. А міста, особливо великі, зазвичай більш радикально голосують проти чинної влади при чому КРАТНО, а не на 1-2%.
Отже, нажаль, З урахуванням фрази про те, що дострокове голосування дало перевагу луці, можу зробити лише той самий висновок, що й учора-позавчора:
БРЕШУТЬ ОБИДВІ СТОРОНИ.
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11.08.2020 17:48 Ответить
Цікаво, а де на виборах ДРУГА СТОРОНА?!! Адже, щоб "брехати", вона мала би бути представлена в комисіях!
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11.08.2020 18:09 Ответить
З такою перевагою, яку заявив штаб Гапона Тіхановської хоча б по одному прихильнику в комісіях було. Тобто був би виток. І копії протоколів були б. Хоча б по двох кандидатах і хоча б на листочку, а не на бланку протокола.
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11.08.2020 18:26 Ответить
Правильно. Але пан мав на увазі результати.
брешуть і влада і опозиція.
тому тіхановська злиняла, що скоріш за все програла, але цифри інші ніж вони озвучували.
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11.08.2020 18:29 Ответить
Я так понял товарищ ещё поработает. Еле уболтал учителей. Так и везде вижу договорились по стране. Плюнул в глаза, они сказали дождь пошёл. Кругом одни брехуны.
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11.08.2020 18:03 Ответить
Какое изящное решение! Никаких вбрасываний, никаких дописываний. Просто цифры меняются местами.
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11.08.2020 18:53 Ответить
А вибори в Україні і не треба фальсифікувати. Українці добровільно і чесно знищили Україну.
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11.08.2020 19:13 Ответить
«Я никого не ударю» - сказал военнослужащий из Бреста.
После этого колонна военных машин развернулись и уехала.

https://twitter.com/smir_ep/status/1293031885988339714
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11.08.2020 19:24 Ответить
********** !!!
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11.08.2020 19:55 Ответить
А в декабрьском районе скажут - "Считайте так, как в октябрьском уже посчитали , мы ж не можем выделятся из общей массы?"... и пошло поехало.... Эффект домино по Лукашенковски.....))))

Путиноиды, учитесь у луканоидов, как своих лошков-кацапофф облашаривать....)))) Путину еще нужно до 2036 дотянуть, чтобы всякие там Хабаровски и другие Пемзды гнобить и мордовать)))))))))
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11.08.2020 20:12 Ответить
Да нам вс'равно.
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11.08.2020 20:25 Ответить
Эту запись надо западным инвесторам демонстрировать. Чтобы они имели представление как их в Белоруси на-т.
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11.08.2020 22:22 Ответить
СТАШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
19.09.1975
Адрес: Проспект Строителей дом 7, квартира 21
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12.08.2020 11:52 Ответить
 
 