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Белорусские силовики в Минске усадили двух задержанных на остановке и начали по ним стрелять: "Я думала их отпустили! Смотри, что творят!". ВИДЕО
В Минске белорусские силовики расстреляли двух задержанных, усадив их на остановке общественного транспорта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фрагмента происшествия опубликована в соцсетях.
"Достали пацанов из кустов, посадили на остановке и начали стрелять по ним... Я думала они их отпустили, а они их посадили и расстреляли сидячих! Что творят!", - говорят на записи авторы видео.
Топ комментарии
+91 сережка че
показать весь комментарий12.08.2020 09:47 Ответить Ссылка
+75 Artem Oskorbin
показать весь комментарий12.08.2020 09:48 Ответить Ссылка
+65 Evro7
показать весь комментарий12.08.2020 09:59 Ответить Ссылка
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Силовики провоцируют бунт, бессмысленный и беспощадный. Хотя Лука и назвал белорусов своими овцами, которых смущают политики. Посмотрим, кто прав.
запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі