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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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Белорусские силовики в Минске усадили двух задержанных на остановке и начали по ним стрелять: "Я думала их отпустили! Смотри, что творят!". ВИДЕО

В Минске белорусские силовики расстреляли двух задержанных, усадив их на остановке общественного транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фрагмента происшествия опубликована в соцсетях.

"Достали пацанов из кустов, посадили на остановке и начали стрелять по ним... Я думала они их отпустили, а они их посадили и расстреляли сидячих! Что творят!", - говорят на записи авторы видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы. ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+91
Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома ,автомобили ,бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
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12.08.2020 09:47 Ответить
+75
В Белоруссии такая же петушня, как украинский Беркут. Ни совести, ни принципов.
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12.08.2020 09:48 Ответить
+65
Он к тебе обращается, чтобы ты с бутылки слез и шёл патрет ***** целовать
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12.08.2020 09:59 Ответить
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Во твари то. У меня желание их резать этих нелюдей. Смерть мусорам!
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12.08.2020 14:15 Ответить
жжошЪ... или картоху пока порежь, чи арбуз...узбагойся вобщем...
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12.08.2020 14:44 Ответить
Не суй свой нос куда не надо буратино.
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12.08.2020 14:52 Ответить
да я никуда и не сую, так, язык чешу...как, впрочем, и ты, диванный ремба...
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12.08.2020 16:55 Ответить
конечно диванный рембо, а еще мне 12 лет лет и я ничего не понимаю в политике, я вас тут простА хейтить буду.
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12.08.2020 17:41 Ответить
Сколько там в Беларуси тех мусоров. Стоял бы Майдан со 100-200 тысяч народу на баррикадах то ничегоб они не сделали.
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12.08.2020 14:17 Ответить
Свободные белорусы просят, чтобы НЕ ПОКУПАЛИ белоруские товары - не спонсировали диктаторский режим!
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12.08.2020 15:10 Ответить
Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" - Цензор.НЕТ 2772Здесь прекрасно все. Беларусь. Сохраните это на будущее, если столкнетесь с ватником. Фанат СССР выступает против диктатуры. Другие фанаты, отпрыски системы СССР дубасят его в ответ. Тот момент, когда любитель СССР жил в иллюзиях и столкнулся с реальностью. Это шедевральные снимки.
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12.08.2020 15:10 Ответить
он подарил им букет,но он сделал это без уважения
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13.08.2020 10:14 Ответить
Мусора-то московские!
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12.08.2020 15:24 Ответить
Схоже на це, свинособаки та кадИрківці.
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13.08.2020 09:55 Ответить
Хоть бы живы остались.В Беларуси нет интернета,безнаказанно действуют сволочи.
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12.08.2020 16:14 Ответить
Жизнь белорусов важна?Имеет ценность? В США устроили войну за убийство темнокожего , а что в Беларуси?Что же мышебратья, не поддержат братский народ и не выйдут на улицы? Орут же на каждом углу мышебраться , что они братья,так помогите.Или у них одна помощь, воевать с соседями
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12.08.2020 16:22 Ответить
Нет организованных групп. Не мешало бы поотлавливать председателей избирательных комиссий (примерно одновременно), чтоб с паяльником в заднице рассказали, как махлевали и толкали свой народ в пропасть. Чтобы потом их повесить, а материалы передать в международный трибунал.
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12.08.2020 17:20 Ответить
Це потрібно дивитись нашим ЗЕДОВБОНУТИМ бо слідуючі за кого вони проголосують. а це ОПОЖОПОВЦІ,БУДУТЬ ТВОРИТИ ЩЕ ГІРШЕ!!!!
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12.08.2020 19:52 Ответить
А вони нічого не зрозуміють, нічому не навчається, бо дебіли та придуркуваті хАхли-малороссці, ЗеБіли-дебіли. Робити нормальных висновків вони не можуть апріорі...
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13.08.2020 09:54 Ответить
Другой стороне срочно надо снять Луку и сменить на что либо другое, более податливое. Лука закончил свою роль (сценарий другой стороны). Удобный повод поставить вместо него какого-нибудь недоумка, миссия которого сдать Беларусь на блюдечке в Орду. Пятая колонна с подачи Луки старается, зверствует, чем хуже - тем лучше им. Собрали самых психопатов, ненавидяших беларусов, и натравили на людей.
Силовики провоцируют бунт, бессмысленный и беспощадный. Хотя Лука и назвал белорусов своими овцами, которых смущают политики. Посмотрим, кто прав.
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13.08.2020 01:29 Ответить
Білоруси плотять свою ціну за "браттья рузькіє" .... а як вони гадали р@шисти у "браттях" вийде....
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13.08.2020 08:38 Ответить
Це можуть бути і заслані кацапо-ординці. пуйло грає на загострення, як колись з Овочем, щоб Лука вже не міг бути прийнятим Заходом та приповз на колінах до кремляді...
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13.08.2020 09:49 Ответить
"Друг пишет, что в Беларуси уже кацапы и чечены помогают разгонять народ. Уже 14 погибших."

запозичено у
https://censor.net/user/405946
Білоруси , знайте ,вас калічать кацапи . " Брати " ваші . Цілуйте їх в зад і далі


Білоруські силовики в Мінську посадили двох затриманих на зупинці і почали по них стріляти: "Я думала, їх відпустили! Дивись, що творять!" - Цензор.НЕТ 1196




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13.08.2020 09:50 Ответить
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