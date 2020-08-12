Белорусские силовики в Минске усадили двух задержанных на остановке и начали по ним стрелять: "Я думала их отпустили! Смотри, что творят!". ВИДЕО

В Минске белорусские силовики расстреляли двух задержанных, усадив их на остановке общественного транспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись фрагмента происшествия опубликована в соцсетях.

"Достали пацанов из кустов, посадили на остановке и начали стрелять по ним... Я думала они их отпустили, а они их посадили и расстреляли сидячих! Что творят!", - говорят на записи авторы видео.

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