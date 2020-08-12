РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4400 посетителей онлайн
Новости Видео ДТП
14 825 65

На Северном мосту в Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса. ВИДЕО

В Киеве произошел очередной инцидент с участием маршрутки - сломалась и вылетела вместе с колесами задняя ось транспортного средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По данным ведомства, ДТП произошло около 11 часов утра на Северном мосту в Киеве.

По предварительной информации, у маршрутного транспортного средства сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами, в результате поврежден автомобиль Renault.

К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маршрутка с пассажирами протаранила продуктовый киоск в Киеве. ФОТОрепортаж

На водителя маршрутного транспортного средства был составлен материалы по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.

ДТП (7698) маршрутки (546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Водила не затянул гайки колесные, а зебилы и тут Пороха обвинили. На то они и зебилы
показать весь комментарий
12.08.2020 11:42 Ответить
+12
Он, родимый.
Четыре вертикальных фонаря сзади - отличительный признак этого образца вітчизняного гівнобудування.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:42 Ответить
+10
з айкосів та корабельних сосен зебіли на кшталт тебе
показать весь комментарий
12.08.2020 11:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патамушта народный автобус Богдан очень широко ценится в узких кругах.
В основном у мотористов и торговцев запчастями.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:36 Ответить
Не ценится. Эти люди не покупают запчасти и не ремонтируются. Поэтому и происходит так, как на видео.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:33 Ответить
а тормозят они как свиньи!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 16:02 Ответить
Не "Богдан" случаем?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:37 Ответить
Он, родимый.
Четыре вертикальных фонаря сзади - отличительный признак этого образца вітчизняного гівнобудування.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:42 Ответить
Причем тут Богдан, шасси-японское. Отак ***** малята.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:40 Ответить
те еврей? та даже Тойоту как там, если облуживает/ездит дебил, то она тоже выглядит как "корыто"
вопросы тут к механикам, а не к бИбдану
показать весь комментарий
12.08.2020 11:48 Ответить
Саме так, тільки прикручував усе криворукий Вася, з будунадобрався на роботу.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:21 Ответить
Водила не затянул гайки колесные, а зебилы и тут Пороха обвинили. На то они и зебилы
показать весь комментарий
12.08.2020 11:42 Ответить
Многие люди тут тупые, думают, шо водилы гайки на колёсах не закручивают
Или шо задний мост не колёсными кайками крепится, а отдельно как-то.
Хорошо шо тут на форуме специалисты есть, объяснили все понятно.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:48 Ответить
На фото точно не Богдан. А если бы и он.. производитель при чем, что автобус до такого состояния довели? При нормальном обслуживании 10 лет он нормально служит..
показать весь комментарий
12.08.2020 13:46 Ответить
На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса - Цензор.НЕТ 6682
На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса - Цензор.НЕТ 9462
показать весь комментарий
12.08.2020 14:01 Ответить
Всё верно, уход нужен за транспортом, а не только бабки сшибать.
показать весь комментарий
12.08.2020 19:57 Ответить
Ты спец диванный, тебя не смущает, что колёса парой катаются? Если бы шпильки или как ты думаешь гайки не закрутил водила они разлетелись в разные стороны так как крепяться вместе.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:22 Ответить
https://censor.net/user/83878 это тебе написано было, там скорее всего полуось лопнула и колёса на барабане улетели в паре.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:24 Ответить
если полуось лопается колеса в паре с барабаном не отпадают.
показать весь комментарий
12.08.2020 21:30 Ответить
Дурник ти, а при кому ці маршрутки розплодилися? А "Богдан" - то чиє "вітчизняне виробництво"? Одна з тих "будок" що совкобізнесмени придумали.
показать весь комментарий
12.08.2020 18:18 Ответить
Ты забыл еще сказать,что водила должен его поварить,покрасить,мделать кап ре онт двигателя. Любители Петра Алексеевича все такие "особенные" или ты лидируешь?
показать весь комментарий
12.08.2020 23:58 Ответить
Кто то проверял техническое состояние перед выходом в рейс.
Его теперь посадят?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:43 Ответить
Механик АТП проверял колодки, масло, тосол и уровень тормозухи.
Мост стрельнул либо плотому шо кузов сгнил нафиг, либо китайские говноболты постреляли.
Механик тут как бы уапще неуиновен.
показать весь комментарий
12.08.2020 11:51 Ответить
ТО, техосмотр 2 раза в год, механик перед выездом - все дали "добро" а автобус развалился.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:09 Ответить
"техосмотр 2 раза в год" - ну Вы понимаете как проходит "техосмотр".... Раньше он проходил за 20$ без заезда. Сейчас не знаю, наверное дороже?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:37 Ответить
Тоже из сои начали Богданы делать?
показать весь комментарий
12.08.2020 11:53 Ответить
з айкосів та корабельних сосен зебіли на кшталт тебе
показать весь комментарий
12.08.2020 11:57 Ответить
із лайновідосиків та прес-марафонів із заносом в книгу рекордів гіннеса.
Бо який президент - така і книга рекордів
показать весь комментарий
13.08.2020 09:31 Ответить
- обиженные льготники болты свинтили...
показать весь комментарий
12.08.2020 11:54 Ответить
Непотріб.
З китайських говнозапчастин
показать весь комментарий
12.08.2020 12:14 Ответить
Он должен ездить по рельсам.
показать весь комментарий
12.08.2020 12:34 Ответить
ну шпильки порвало это ж не на трассе на скорости 80 или 100.... а вот почему порвало надо
разбираться может устали от старости а может пертянули/недотянули в любом случае главно
му механику люлей выписать прийдётся.
показать весь комментарий
12.08.2020 13:43 Ответить
а может шпильки и самопал некалённый или перекалённый - тоже тема на редкая.....
показать весь комментарий
12.08.2020 13:45 Ответить
почти бинго полустрайк
показать весь комментарий
12.08.2020 13:58 Ответить
Спецов собралось, особенно про шпильки растянулись, болты лопнули. если бы растянулись или лопнули то колёса в разные стороны разлетелись бы, а они в паре катаются. Там полуось лопнула дол****бы хреновы.
показать весь комментарий
12.08.2020 14:05 Ответить
значить купувалась на алі-експресі (умовно)
показать весь комментарий
13.08.2020 09:27 Ответить
На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса - Цензор.НЕТ 1413На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса - Цензор.НЕТ 1413На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса - Цензор.НЕТ 1413На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса - Цензор.НЕТ 1413На Північному мосту в Києві маршрутка на ходу втратила два колеса - Цензор.НЕТ 55номер 3
показать весь комментарий
12.08.2020 14:15 Ответить
и вместе с барабаном и колёсами отпало
показать весь комментарий
12.08.2020 14:16 Ответить
Коли буде політична воля заборонити ці посміховиська у Києві та країні загалом, які їздять тільки напевно у Африці, при цьому розрахунок йде тільки готівкою, без квитків тт поза бюджет? І коли у Києві буде весь транспорт європейського зразка з можливістю безготівкового розрахунку, з кондиціонерами, можливістю без проблем користуватися людям що пересуваються на інвалідних візках та батькам з дітьми у колясках?
показать весь комментарий
12.08.2020 14:59 Ответить
Коли? Ще рік тому зебіли думали що коли зеленський стане президентом, а зараз напевно думають що ніколи, якщо цей "порядний геній" не зміг, то ніхто не зможе.
А взагалі то потрібно забороняти усіх приватних перевезників та розбудовувати маршрути комунального транспорту, проте навіть у Києва з його фінансовими можливостями на це роки підуть, про інші міста і говорити не варто.
показать весь комментарий
13.08.2020 09:10 Ответить
за чий рахунок дозвольте спитати?
показать весь комментарий
13.08.2020 09:26 Ответить
За рахунок міста та майбутніх користувачів цього транспорту. Це все окупиться, інакше б люди не влаштовували перестрілки за маршрути
показать весь комментарий
13.08.2020 11:01 Ответить
СКОТОВОЗКИ
показать весь комментарий
12.08.2020 16:06 Ответить
Кличко со своими друзьями все разворовали в Киеве. Большой коммунальный транспорт не закупается. Вот люди и вынуждены ездить в этих скотовозках. Маршрутки - это позор Киева. Такого гоффна нет ни в Париже, ни в Берлине, ни в Лондоне.

Мне недавно надо было доехать с Голосеевского проспекта на проспект Науки. Мне нужен был троллейбус 11. Я его ждал 45 минут. Троллейбусов нет. Кличко не закупает нормальный транспорт. Всех загоняют в скотовозки. Потому что скотовозки - это очень коррупционный вид транспорта. Владелец скотовозок занесет местным властям любые деньги за разрешение на маршрут. А с водителя троллейбуса ничего не скачаешь. Поэтому троллейбусы и трамваи не закупают. Всех загоняют в скотовозки.

За 5 лет Кличко не построил ни одной новой станции метро. Это впервые с 1960 года. Большой коммунальный транспорт не развивается. Ни метро, ни трамваи, ни троллейбусы. Всех загоняют в скотовозки.
показать весь комментарий
12.08.2020 16:31 Ответить
не его конек. Зато мостов настроил!!!
показать весь комментарий
12.08.2020 17:53 Ответить
Не корректно сравнивать Киев с Парижем, Берлином или Лондоном. Киев можно сравнивать с Бухарестом, Белградом, Будапештом, Софией ...
показать весь комментарий
13.08.2020 09:14 Ответить
як сплачуєте за комунальний транспорт - так і їздить
показать весь комментарий
13.08.2020 09:25 Ответить
 
 