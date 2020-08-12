На Северном мосту в Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса. ВИДЕО
В Киеве произошел очередной инцидент с участием маршрутки - сломалась и вылетела вместе с колесами задняя ось транспортного средства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
По данным ведомства, ДТП произошло около 11 часов утра на Северном мосту в Киеве.
По предварительной информации, у маршрутного транспортного средства сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами, в результате поврежден автомобиль Renault.
К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.
На водителя маршрутного транспортного средства был составлен материалы по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.
Топ комментарии
+14 serh
показать весь комментарий12.08.2020 11:42 Ответить Ссылка
+12 Zemych
показать весь комментарий12.08.2020 11:42 Ответить Ссылка
+10 Олег Сидоренко #450395
показать весь комментарий12.08.2020 11:57 Ответить Ссылка
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В основном у мотористов и торговцев запчастями.
Четыре вертикальных фонаря сзади - отличительный признак этого образца вітчизняного гівнобудування.
вопросы тут к механикам, а не к бИбдану
Или шо задний мост не колёсными кайками крепится, а отдельно как-то.
Хорошо шо тут на форуме специалисты есть, объяснили все понятно.
Его теперь посадят?
Мост стрельнул либо плотому шо кузов сгнил нафиг, либо китайские говноболты постреляли.
Механик тут как бы уапще неуиновен.
Бо який президент - така і книга рекордів
З китайських говнозапчастин
разбираться может устали от старости а может пертянули/недотянули в любом случае главно
му механику люлей выписать прийдётся.
А взагалі то потрібно забороняти усіх приватних перевезників та розбудовувати маршрути комунального транспорту, проте навіть у Києва з його фінансовими можливостями на це роки підуть, про інші міста і говорити не варто.
Мне недавно надо было доехать с Голосеевского проспекта на проспект Науки. Мне нужен был троллейбус 11. Я его ждал 45 минут. Троллейбусов нет. Кличко не закупает нормальный транспорт. Всех загоняют в скотовозки. Потому что скотовозки - это очень коррупционный вид транспорта. Владелец скотовозок занесет местным властям любые деньги за разрешение на маршрут. А с водителя троллейбуса ничего не скачаешь. Поэтому троллейбусы и трамваи не закупают. Всех загоняют в скотовозки.
За 5 лет Кличко не построил ни одной новой станции метро. Это впервые с 1960 года. Большой коммунальный транспорт не развивается. Ни метро, ни трамваи, ни троллейбусы. Всех загоняют в скотовозки.