На Северном мосту в Киеве маршрутка на ходу потеряла два колеса. ВИДЕО

В Киеве произошел очередной инцидент с участием маршрутки - сломалась и вылетела вместе с колесами задняя ось транспортного средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По данным ведомства, ДТП произошло около 11 часов утра на Северном мосту в Киеве.

По предварительной информации, у маршрутного транспортного средства сломалась задняя ось и вылетела вместе с колесами, в результате поврежден автомобиль Renault.

К счастью, в этой дорожной аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения с материальным ущербом.

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На водителя маршрутного транспортного средства был составлен материалы по ст.124 (совершение ДТП) КоАП.