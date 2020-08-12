"Нормально в них фигарят! Камнями херачат! Молодцы!", - в Минске участники акции протеста, вооруженные камнями и палками, отбили у омоновцев задержанного. ВИДЕО

В Минске группа участников акций протеста, вооружившись камнями и палками, отбила у омоновцев задержанного мужчину. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись проишествия опубликована в соцсетях.

На видео видно, что омоновцы тащат задержанного через дорогу, а за ними вслед бегут протестующие. После нескольких столкновений, в омоновцев начинают бросать палки и камни. Бросив задержанного, милиционеры ушли.

"На Серебрянке сегодня парни очень круто отбили протестующего из рук карателей! Так держать!" - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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