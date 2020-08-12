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"Нормально в них фигарят! Камнями херачат! Молодцы!", - в Минске участники акции протеста, вооруженные камнями и палками, отбили у омоновцев задержанного. ВИДЕО
В Минске группа участников акций протеста, вооружившись камнями и палками, отбила у омоновцев задержанного мужчину. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись проишествия опубликована в соцсетях.
На видео видно, что омоновцы тащат задержанного через дорогу, а за ними вслед бегут протестующие. После нескольких столкновений, в омоновцев начинают бросать палки и камни. Бросив задержанного, милиционеры ушли.
"На Серебрянке сегодня парни очень круто отбили протестующего из рук карателей! Так держать!" - пишет автор публикации в комментарии к видео.
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У нас студентів покалічили у ніч на 30 листопада, масовий мітинг зібрався через 30 годин - зранку 1 грудня. І нічим не закінчився, крім того, що частина людей, на яких зі сцени кричали: "провокатори", не мирно розійшлася, а пішла до АПУ, де їх калічив більш чисельний бєркут. Оце було "жування соплів".
Наступними сутичками були розгроми бєркутастами і вевешниками дільніх барикад в урядовому кварталі 8-10 грудня. Потім штурм Майдану вночі 10-11 грудня. Це не можна назвати "жуванням", але й сил для активних дій не було. Не було сил навіть утримати барикади в урядовому кварталі. Перевага бєркутастів була подавляючою.
Щось "більш-менш" почалося 19 січня. І то, після першої активної ночі зрання лінію розмежування з нашого боку утримували декілька чоловік (якби бєркутасти діяли не за інструкцією і проти кількох захисників ішли не черепахою, а мобільними групами, то був би нам кирдик іще першого ранку).
Так що білорусам розказувати не треба. Фашисти врахували обставини перемоги нашого Майдану, а білоруси враховують дії фашистів.
А здогадки хто їм там піджучує - тільки здогадки. Причому безпідставні.
У нас теж були "американські наколоті апельсини" і "пічєнькі гасдєпа".
Не хочуть люди терпіти диктатора, як і ми не хотіли. От і уся "піджучка".
В Сингапуре тоже диктатор был, но порядок в стране навел. Нам бы проукраинского диктатора, что бы уничтожил все кацапскую гниль и тогда бы Украина расцвела.
Але справа в тому, що нормальний диктатор в історії був хіба один - Аугусто Піночет Угарто.
Все інше - лайно типу Луки.
Так що ймовірності мало.
Тому демократичні суспільства оперують процедурою виборів.
Яких в Україні при шапкокраді не було так само, як в БІлорусі тепер.
Це новий номер білоруського мусора, якого підполковника, про якого писали протестувальники, раніше в нього було +375298775448
Воно є у Вайбері, хто хоче - можете писати які у нас були наслідки протистояння з народом, побажання йому слати, тощо.