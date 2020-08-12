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"Они ставят их к стенке и бьют! Они реально их убивают!" - в Октябрьском РУВД Минска омоновцы избивают задержанных. ВИДЕО
В Октябрьском РУВД Минска сотрудники белорусской полиции избивают задержанных в закрытом дворе отделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись жестокого обращения с задержанными опубликована в соцсетях.
На записи видно, что группа омоновцев выводит людей со связанными руками ставит их к стене забора. Все это время задержанных пинают и бьют.
"Они бьют их. Выгоняют на улицу и лупят их. ОМОН. К стенке ставят и... Они их убивают там. Реально убивают", - говорит мужчина за кадром видеозаписи.
Топ комментарии
+41 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.08.2020 13:12 Ответить Ссылка
+27 Владимир #427487
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+22 Debor
показать весь комментарий12.08.2020 13:27 Ответить Ссылка
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https://censor.net/comments/locate/3213283/019214c9-****-7103-a561-cee6c8ace3a5
плохих-в плохих гробах
мол, у нас, мы хоть тренировались для достижения свободы, а у них даже этого не было (и с его поста, так последние 400-та лет)
так что, откуда им сразу это устраивать?
это у них, если делать сравнение, 1-3 класс образовательной школы сейчас...
посмотрим, как они сдадут эти экзамены...
Где же реакция народа?
Видно реально бульбаши терпилы...
Молчит Европа? Сша...где ООН?
Хоть кто нибудь озабоченность вырастит?
Бляха страна в центре европы!
Люди проснитесь!!!
#белоруссия
Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, лауреат Государственной премии в области науки и техники Николай Кузнецов и его 27-летний сын Игорь, кандидат технических наук, 18 февраля были жестоко избиты на улице Институтской......
полковник в 2016 году Указом Президента был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
полковник Василий Пилипенко, который в декабре прошлого года был назначен заместителем начальника Национальной академии Нацгвардии Украины по работе с личным составом, замечен на сделанных в период Революции достоинства снимках, где видно, как он избивал одного из активистов.
видео с этого канала на телеграмме, название канала какое то стрёмное
Вы еще наивно сомневаетесь что это в Белоруси происходит?
это происходит практически по всем отделением милиции, так работает ОМОН, в их обязаности входит- людей калечить,избивать,морально унижать.
Вспоминайте беркут.
https://censor.net/video_news/3213005/lejat_shtabelyami_ih_byut_izdevayutsya_nikogo_tuda_ne_puskayut_otdelenie_militsii_minska_posle_protesta
главное побольше эскалировать и наколить события и посеять хаос, а потом подхватить и возглавить ситуацию... А какая сторона победит, для русских не важно....обе стороны приемлемы для Кремля....
Так что ИХТАМНЕТЫ могут быть как среди ОМОН(по просьбе Луки), так среди протестующих по просьбе так называемой оппозиции ....
в который уже раз убеждаюсь, что в старую милицию (и по инерции) в новую полицию, надеюсь меньше, идут дебилы, чтобы реализовать свои комплексы и извращения и при этом продвигаться по службе, со всеми льготами для олигофрена одноклеточного..
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https://censor.net/photo_news/3120209/mvd_ne_nashlo_podtverjdeniyi_prichastnosti_zamnachalnika_akademii_ngu_pilipenko_k_izbieniyu_mayida
03.04.19 13:12 МВД не нашло подтверждений причастности замначальника Академии НГУ Пилипенко к избиению майдановцев в 2014 году