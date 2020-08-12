"Они ставят их к стенке и бьют! Они реально их убивают!" - в Октябрьском РУВД Минска омоновцы избивают задержанных. ВИДЕО

В Октябрьском РУВД Минска сотрудники белорусской полиции избивают задержанных в закрытом дворе отделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись жестокого обращения с задержанными опубликована в соцсетях.

На записи видно, что группа омоновцев выводит людей со связанными руками ставит их к стене забора. Все это время задержанных пинают и бьют.

"Они бьют их. Выгоняют на улицу и лупят их. ОМОН. К стенке ставят и... Они их убивают там. Реально убивают", - говорит мужчина за кадром видеозаписи.

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