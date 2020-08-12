Волонтера Юсупову не пустили на территорию Центрального военного госпиталя: "Запретили пускать, потому что выступаю против власти Зеленского". ВИДЕО

Волонтера Наталью Юсупову не хотели пускать на территорию Центрального военного госпиталя.

Об этом Юсупова рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

По ее данным, такое решение принял командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Игорь Хоменко.

Волонтер опубликовала в Facebook видео, на котором видно инцидент.

"Меня задержали на КПП, смотрите - все люди проходят, а руководство не госпиталя, а медицинской службы - Хоменко и Хомчак - запретили Юсупову пускать на территорию, так как она выступает против власти Зеленского", - заявила Юсупова на видео.

После этой видеотрансляции волонтера все-таки пустили.

"Все это началось 2 месяца назад, когда нам сказали, что на территорию госпиталя волонтеров не пускают. Ну я начала с другого входа заходить, не на машине, хотя 7 лет заезжала… Я, чтобы не просить руководство, начала ходить как все по паспорту. То есть там якобы карантин, но все гражданские могут заходить", - рассказала Цензор.НЕТ Юсупова.

Волонтер также рассказала, что две неделе назад, когда прибыл борт с тяжелыми ранеными, охранник сказал, что она вообще не имеет право находится на территории госпиталя. "Я встретила начальника госпиталя и говорю: "Ну как так?" Он ответил: "Нам сказали сверху", - рассказала Юсупова.

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