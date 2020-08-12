Волонтера Юсупову не пустили на территорию Центрального военного госпиталя: "Запретили пускать, потому что выступаю против власти Зеленского". ВИДЕО
Волонтера Наталью Юсупову не хотели пускать на территорию Центрального военного госпиталя.
Об этом Юсупова рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.
По ее данным, такое решение принял командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Игорь Хоменко.
Волонтер опубликовала в Facebook видео, на котором видно инцидент.
"Меня задержали на КПП, смотрите - все люди проходят, а руководство не госпиталя, а медицинской службы - Хоменко и Хомчак - запретили Юсупову пускать на территорию, так как она выступает против власти Зеленского", - заявила Юсупова на видео.
После этой видеотрансляции волонтера все-таки пустили.
"Все это началось 2 месяца назад, когда нам сказали, что на территорию госпиталя волонтеров не пускают. Ну я начала с другого входа заходить, не на машине, хотя 7 лет заезжала… Я, чтобы не просить руководство, начала ходить как все по паспорту. То есть там якобы карантин, но все гражданские могут заходить", - рассказала Цензор.НЕТ Юсупова.
Волонтер также рассказала, что две неделе назад, когда прибыл борт с тяжелыми ранеными, охранник сказал, что она вообще не имеет право находится на территории госпиталя. "Я встретила начальника госпиталя и говорю: "Ну как так?" Он ответил: "Нам сказали сверху", - рассказала Юсупова.
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И о том, что это за тварь, можете не только из моих постов почитать. Просто введите в гугл "биорафия юсуповой" или что-то подобное. И почитайте из нескольких источников.
Например, есть некая "романтическая" история о "нашла свою любовь, не свободное теперь сердце - избранник на 15 лет моложе". Переводим на человеческий язык: стареющая мразь выцепила раненого лейтенантика в госпитале и возила его к себе домой (не забрала и поселила), а ВОЗИЛА НА НОЧЬ. "любовь" быстро кончилась - лейтенантик свинтил как только выздоровел, потому что с этой вздорной тварью дела иметь нормальные люди не в состоянии.
Давайте разбираться с предыдущими обвинениями.
С какого года она живет в Конча-Заспе?
Если не можете сложить 2 и 2 - вам самой нужно в госпиталь, там, кстати, неплохая психиатрия.
теперь еще могут пришить убийство Гандзюк
и изгнание Говнюковича в 2014
Правда так и не понял, что беднвй именно потому, что дурной.
Я работал и в частных компаниях и на государство, но работал за деньги. Если меня что-то переставало устраивать, находил более интересный мне вариант.
Цього разу ця "волонтерка" приперлася до шпиталя, бо дізналася, що туди приїхало армійське керівництво (якийсь генерал) - нагороджати пацанів. А так як Юсуповій, аби потік грошей з соцмереж не меншав, треба свою аудіторію тримати "в тонусі", вона хайпує безбожно на темі шпиталя. Де треба і де не треба. І останні пару років - в основному де не треба. І так всіх там дістала, що отримала "персональний бан".
А справжні волонтери як працювали в шпиталі 6 років, так і працюють вільно.
істерика її для САМОРЕКЛАМИ
И да, на территорию госпиталя пускают только служебные авто (скорые и транспорт мед.службы). С хера туда должны пускать личное авто "настоящей волонтёрки Юсуповой" ?!? Это воинская часть - режимный объект. Мало того, именно в этот раз эту дурища припёрлась (знала, очевидно), когда на объект приехало руководство сухопутных войск (генералы) - для награждений. Т.е. эта конченая бабища припёрлась тупо хайпануть.
В общем, зря ты Юра Бутусов, тиснул эту новость. Кто не в курсе - тупо проигнорируют, а кто в курсе закидонов Юсуповой - те тебе просто ещё один жирный минусик поставили. Потому что эта бабища несёт бред, а ты за ней повторяешь.
А вот за какие деньги она содержит сына (ему 24 года) в Великобритании уже несколько лет и живёт в Конче-Заспе, фактически не работая - гораздо более интересный вопрос.
В любом случае, в этот раз она припёрлась в госпиталь похайповать на теме награждения руководством сухопутных войск пацанов (приехала группа генералов, насколько я знаю). Естественно, зная, чем это закончится (кучей саморекламы Юсуповой), её тупо не пустили.
Неможна істеричним дурепам вірити!!
А те що шмаркля - ніякий - медичний ФАКт
І шо ж їх так ковбасить
зебилы, вы сделали это вместе.. сами со своим ВошьдЬом не помогаете Украине и другим не даёте.. дебилы-экспериментаторы