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Волонтера Юсупову не пустили на территорию Центрального военного госпиталя: "Запретили пускать, потому что выступаю против власти Зеленского". ВИДЕО

Волонтера Наталью Юсупову не хотели пускать на территорию Центрального военного госпиталя.

Об этом Юсупова рассказала в комментарии Цензор.НЕТ.

По ее данным, такое решение принял командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Игорь Хоменко.

Волонтер опубликовала в Facebook видео, на котором видно инцидент.

"Меня задержали на КПП, смотрите - все люди проходят, а руководство не госпиталя, а медицинской службы - Хоменко и Хомчак - запретили Юсупову пускать на территорию, так как она выступает против власти Зеленского", - заявила Юсупова на видео.

После этой видеотрансляции волонтера все-таки пустили.

"Все это началось 2 месяца назад, когда нам сказали, что на территорию госпиталя волонтеров не пускают. Ну я начала с другого входа заходить, не на машине, хотя 7 лет заезжала… Я, чтобы не просить руководство, начала ходить как все по паспорту. То есть там якобы карантин, но все гражданские могут заходить", - рассказала Цензор.НЕТ Юсупова.

Волонтер также рассказала, что две неделе назад, когда прибыл борт с тяжелыми ранеными, охранник сказал, что она вообще не имеет право находится на территории госпиталя. "Я встретила начальника госпиталя и говорю: "Ну как так?" Он ответил: "Нам сказали сверху", - рассказала Юсупова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый борт с тяжелыми ранеными прибыл в Киев. Нужна помощь, - волонтер Юсупова. ФОТО

Автор: 

Хоменко (11) военнослужащие (6204) волонтеры (2646) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+55
бггг)))зесрань боится всех кто против
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12.08.2020 18:38 Ответить
+41
ну у нас растёт свой маленький пиночетик .. скоро кацапов и сябров переплюнем !
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12.08.2020 18:38 Ответить
+36
знакомьтесь.. Кон Чен Ый..
Волонтера Юсупову не пустили на территорию Центрального военного госпиталя: "Запретили пускать, потому что выступаю против власти Зеленского" - Цензор.НЕТ 8591
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12.08.2020 18:56 Ответить
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Кстати, свежие вести из госпиталя: эта зазвездишаяся тварь вчера устроила очередной скандал в госпитале - оскорбила людей, орала как резаная. Для полноты картины - сейчас она сдружилась с другой зазвездившейся тварью, с фамилией "Воронкова". Раньше они друг дурга не любили, но, видимо, твари друг к другу липнут...

И о том, что это за тварь, можете не только из моих постов почитать. Просто введите в гугл "биорафия юсуповой" или что-то подобное. И почитайте из нескольких источников.

Например, есть некая "романтическая" история о "нашла свою любовь, не свободное теперь сердце - избранник на 15 лет моложе". Переводим на человеческий язык: стареющая мразь выцепила раненого лейтенантика в госпитале и возила его к себе домой (не забрала и поселила), а ВОЗИЛА НА НОЧЬ. "любовь" быстро кончилась - лейтенантик свинтил как только выздоровел, потому что с этой вздорной тварью дела иметь нормальные люди не в состоянии.
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14.08.2020 10:04 Ответить
Стоп!
Давайте разбираться с предыдущими обвинениями.
С какого года она живет в Конча-Заспе?
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14.08.2020 10:08 Ответить
кстати, читайте новости. О том, что руководство сухопутных войск приезжало награждать - в соцсетях и новостях сегодня ночью, после моего вам ответа, пошли новости.

Если не можете сложить 2 и 2 - вам самой нужно в госпиталь, там, кстати, неплохая психиатрия.
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13.08.2020 09:38 Ответить
этого мало
теперь еще могут пришить убийство Гандзюк
и изгнание Говнюковича в 2014
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12.08.2020 19:04 Ответить
Зеленский - *****!!!
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12.08.2020 19:08 Ответить
Волонтера Юсупову не пустили на территорию Центрального военного госпиталя: "Запретили пускать, потому что выступаю против власти Зеленского" - Цензор.НЕТ 3043
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12.08.2020 19:13 Ответить
Этот хотя бы признал, что дураком родился и дураком помрет.
Правда так и не понял, что беднвй именно потому, что дурной.
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12.08.2020 19:17 Ответить
Бідним може бути просто чесна, порядна людина , не обовязково дурень
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12.08.2020 20:02 Ответить
По какой причине в свободной стране с равными возможностями самодостаточный,образованый, умный, здоровый человек не может себя обеспечить?
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12.08.2020 20:07 Ответить
зарплата д.службовця 6 тис. ви вважаєте .що я не бідна людина . чи мені потрібно почати красти . чи перейти на іншу роботу.правда можна санітаркою на 4 тис. або або уборщицею .чи ви не в тій країні живете
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12.08.2020 21:32 Ответить
Что мешает найти другую работу?

Я работал и в частных компаниях и на государство, но работал за деньги. Если меня что-то переставало устраивать, находил более интересный мне вариант.
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13.08.2020 01:08 Ответить
Та в невеликих містах неможливо знайти норм роботу бо і така за щастя . хіба за хабар тоді прийдеться красти , щоб відбити потрачене , ну принципи не дозволяють .а це гірше за дурь.
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13.08.2020 13:07 Ответить
У зеленського жінофобія якась. Федина, Звіробій, Дугарь, Кузьменко, Юсупова.
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12.08.2020 19:19 Ответить
Мучают меня смутные сомнения, что перемирие у нас не совсем То, а там постреливают, как говорит величайший лидер современности. И постреливают прицельно, и Юсупова не должна этого видеть и знать. Вот такая версия, почему не пускают в госпиталь. Шесть лет пускали, человек помогал, как никто, а теперь наполеончик решил перекрыть доступ волонтерам к бойцам. Странно все это. Может, его вторая фамилия лукашенко?
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12.08.2020 19:19 Ответить
В Украине тоже диктатура начинается, слишком много примеров для зели: путя, лука.
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12.08.2020 20:02 Ответить
Це ганьдба! Не пускати волонтерку, яку знає вся країна. Просто вартовий ще но своїх, а коли буде лежати 4 доби зі своїми кішками у руці, мабуть зрозуміє
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12.08.2020 20:25 Ответить
Дуже слушна думка, про пораненого бійця! Дякую!
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12.08.2020 20:45 Ответить
Те, що її знає "вся країна" не робить з неї порядну та нормальну людину.

Цього разу ця "волонтерка" приперлася до шпиталя, бо дізналася, що туди приїхало армійське керівництво (якийсь генерал) - нагороджати пацанів. А так як Юсуповій, аби потік грошей з соцмереж не меншав, треба свою аудіторію тримати "в тонусі", вона хайпує безбожно на темі шпиталя. Де треба і де не треба. І останні пару років - в основному де не треба. І так всіх там дістала, що отримала "персональний бан".

А справжні волонтери як працювали в шпиталі 6 років, так і працюють вільно.
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12.08.2020 22:38 Ответить
Контужений ???
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14.08.2020 07:28 Ответить
та глибоко насрати на ту волантьорку-дурепу брехливу!! як є ЗАБОРОНА ПО САНІТАРНИМ ПОКАЗНИКАМ
істерика її для САМОРЕКЛАМИ
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13.08.2020 07:43 Ответить
Мошенникам и всяким проходимцам от Порошенко не место в украинском обществе.
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12.08.2020 21:07 Ответить
Кто в теме - давно знают, Натаху на пушечный выстрел нельзя пускать к людям. Наглая и тупая бабища, не способная к осмысленной мозговой деятельности. И ни порошок, ни зешмаркля тут ни при чём. Эта бабища сама всех в госпитале так достала, что её тупо приказали не пускать - достала.

И да, на территорию госпиталя пускают только служебные авто (скорые и транспорт мед.службы). С хера туда должны пускать личное авто "настоящей волонтёрки Юсуповой" ?!? Это воинская часть - режимный объект. Мало того, именно в этот раз эту дурища припёрлась (знала, очевидно), когда на объект приехало руководство сухопутных войск (генералы) - для награждений. Т.е. эта конченая бабища припёрлась тупо хайпануть.

В общем, зря ты Юра Бутусов, тиснул эту новость. Кто не в курсе - тупо проигнорируют, а кто в курсе закидонов Юсуповой - те тебе просто ещё один жирный минусик поставили. Потому что эта бабища несёт бред, а ты за ней повторяешь.
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12.08.2020 21:51 Ответить
Контужений ідіот, убийся об стіну.
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14.08.2020 07:29 Ответить
зеЛя ссыкливый!
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12.08.2020 22:12 Ответить
За то никто ничего не знает - доказательств нет, говорить об этом бессмысленно.

А вот за какие деньги она содержит сына (ему 24 года) в Великобритании уже несколько лет и живёт в Конче-Заспе, фактически не работая - гораздо более интересный вопрос.

В любом случае, в этот раз она припёрлась в госпиталь похайповать на теме награждения руководством сухопутных войск пацанов (приехала группа генералов, насколько я знаю). Естественно, зная, чем это закончится (кучей саморекламы Юсуповой), её тупо не пустили.
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12.08.2020 22:51 Ответить
Зеленский тварь мразь ******
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12.08.2020 22:54 Ответить
Наступного разу її заарештують, як Стасіка Домбровского. Зелене сцикло буде розправлятися з усіма, хто від нього не взахваті. Яке ж воно дрібне та мерзотне це зечмо.
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12.08.2020 23:23 Ответить
Какой СТЫД и ПОЗОР, президент Зеро воюет с волонтерами женщинами. И во что превращаются наши военные, для которых волонтеры столько сделали? ЗеБанда не гнушается ничем.
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13.08.2020 00:50 Ответить
це тобі та юпсупова росказала ??
Неможна істеричним дурепам вірити!!
А те що шмаркля - ніякий - медичний ФАКт
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13.08.2020 07:41 Ответить
Даремно розплакалась, туди навіть президента не пускають, вже другий рік не має змоги провідати поранених.
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13.08.2020 06:11 Ответить
І що цікаво пропукінське фашистське лайно щиро ненавидить диктатора Піночета який придушив юдо-камуняцький заколот Чілі і радісно аплодує диктатору джугашвіллі, який сприяв створенню ісраіловки та створенню крімінально-мафіозної мішпухі"сваі люді" в сересері..
І шо ж їх так ковбасить
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13.08.2020 07:39 Ответить
а Зеле-говнокамандувачу пофиг, когда его солдаты в беде.. ему: "он же не лох, чем больше их сдохнет, тем лучше" и хйло лишний раз засланцу кривороженому даст.. сладкого..
зебилы, вы сделали это вместе.. сами со своим ВошьдЬом не помогаете Украине и другим не даёте.. дебилы-экспериментаторы
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13.08.2020 08:58 Ответить
Как это так, ЕЁ не пустили.. Истеричная особа. С такими друзьями и врагов не нужно.
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13.08.2020 09:07 Ответить
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