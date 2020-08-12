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"Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО
Минчанка Алина Трус в свой 26-й день рождения впервые в жизни вышла на протестную акцию, которая проходит на улице Пушкинской в белорусской столице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Алина вышла с самодельным плакатом, на котором сделала надпись: "У меня сегодня день рождения и я загадала, чтобы никого больше не убили".
"Я боюсь конечно. А что делать? Другого выхода я не вижу. Я знаю, что меня задержат, скорее всего изобьют, возможно дадут штраф, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - рассказала девушка.
Видео TUT.BY
Топ комментарии
+33 Павло ШОвте
показать весь комментарий12.08.2020 18:28 Ответить Ссылка
+30 Руслан Сварожич
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+27 Envoy
показать весь комментарий12.08.2020 18:24 Ответить Ссылка
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Убийство патрульных в Днепре. Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор экс-бойцу "Торнадо"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/tags/aleksandr-pugachev.html
Вот наверное за это, и подобное этому, твои торнадовцы в тюрьме.
Пожизненное заключение за убийство двух полицейских. Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-бойцу "Торнадо" Александру Пугачеву.
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ubyistvo-polytseiskykh-v-dnepre-sud-otklonyl-apelliatsyiu-eks-tornadovtsa-199415.html
Так тебя устроит умалишенное?
ОЗАБОТИЛИСЬ или СИЛЬНО ОЗАБОТИЛИСЬ?
Цепкало уехала к детям (по секрету - без матери трудновато в таком возрасте).
У Тихановской там вообще полштаба в заложниках, муж в заложниках, дети в Литве
https://www.politnavigator.news/kitajj-nachal-zakhvat-evropy-s-belorussii-zelenskijj-dolzhen-dat-bojj-vmeste-s-ssha-ehkspert.html Китай начал захват Европы с Белоруссии, Зеленский должен дать бой вместе с США - эксперт
Це вже дно, чи буде глибше?
Не сидите дома! Выходите и покажите Диктатору наглядно его 3%
Жыве Беларусь!
Скотт надо пороть. Я за Лукашенко.
Вам Бог помагає !
Итоги голосования (реальные), показывают, что 80 процентов населения таракан-самозванец просто ******.
У меня, кстати, гниды из комиссии просто ******* с участка, приезжал ОМОН, протокола нет до сих пор. В трёх домах с участка все друг друга знают, там единицы за ******** голосовали
Мне тогда наш Кучма как-то вообще по - х*ю был, да и вся политика.
Думаю этого козла уделают так или иначе.
https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:
1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.
2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.
4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.
5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.
6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь
(читай тред)
ну... про день рождения както скромно
*в 1989, дек- в сквере на Манхэттене напротив Биржи появилась 3-тонная бронзовая скульптура атакующего быка, символизирующего американскую экономику;
*в 2017г напротив огромного разъяренного быка появилась скульптура маленькой девочки, бесстрашно стоящей перед быком + надпись: "Know the power of women in leadership. SHE makes a difference" ("Знайте владу жінки - лідера. ВОНА робить по-іншому")
...Женщины-лидеры - это СИЛА. ОНИ всё делают по-другому! В них-вся разница. Женщины-Лидеры - проявление Нового Времени, в котором им отведена особая роль!!!