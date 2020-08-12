"Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Минчанка Алина Трус в свой 26-й день рождения впервые в жизни вышла на протестную акцию, которая проходит на улице Пушкинской в белорусской столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Алина вышла с самодельным плакатом, на котором сделала надпись: "У меня сегодня день рождения и я загадала, чтобы никого больше не убили".

"Я боюсь конечно. А что делать? Другого выхода я не вижу. Я знаю, что меня задержат, скорее всего изобьют, возможно дадут штраф, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - рассказала девушка.

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