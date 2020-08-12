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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Минчанка Алина Трус в свой 26-й день рождения впервые в жизни вышла на протестную акцию, которая проходит на улице Пушкинской в белорусской столице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Алина вышла с самодельным плакатом, на котором сделала надпись: "У меня сегодня день рождения и я загадала, чтобы никого больше не убили".

"Я боюсь конечно. А что делать? Другого выхода я не вижу. Я знаю, что меня задержат, скорее всего изобьют, возможно дадут штраф, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - рассказала девушка.

Видео TUT.BY

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотни девушек с цветами выстроились в длинную цепь в Минске в знак солидарности с пострадавшими на протестах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) женщины (894) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+33
"Я боюсь. Знаю меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест - Цензор.НЕТ 1126
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12.08.2020 18:28 Ответить
+30
"Трус" - гэта "кролик" па-беларуску.

Рускае "трус" - гэта "баязлівец".
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12.08.2020 18:39 Ответить
+27
Дебил ?
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12.08.2020 18:24 Ответить
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Сотрудники полиции задержали во Львове подозреваемого в организации убийства бердянского активиста, участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"). Об этом первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин написал в https://delo.ua/redirect/goto/www.facebook.com%7C%7CVyacheslav.Abroskin%7C%7Cposts%7C%7C2046089735683690/ Facebook .

Убийство патрульных в Днепре. Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор экс-бойцу "Торнадо"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/tags/aleksandr-pugachev.html

Вот наверное за это, и подобное этому, твои торнадовцы в тюрьме.
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12.08.2020 19:14 Ответить
засунь гор(н)дона себе в... на твое усмотрение. вместе с пирамидками.
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12.08.2020 21:40 Ответить
Я взял первый попавшийся на глаза ресурс. В данном, конкретном, случае Гордон не прав? такого случая не было? или ты просто собственного дерьма обожрался?
Пожизненное заключение за убийство двух полицейских. Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор экс-бойцу "Торнадо" Александру Пугачеву.

https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ubyistvo-polytseiskykh-v-dnepre-sud-otklonyl-apelliatsyiu-eks-tornadovtsa-199415.html

Так тебя устроит умалишенное?
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13.08.2020 15:36 Ответить
Мне вот интересно, как в Европе оценили российских силовиков в Минске при разгоне людей?
ОЗАБОТИЛИСЬ или СИЛЬНО ОЗАБОТИЛИСЬ?
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12.08.2020 19:03 Ответить
Ты слишком плохо о них думаешь. Они готовятся выразить МЕГАОЗАБОЧЕННОСТЬ!!! Луке копец...
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13.08.2020 10:14 Ответить
Лука меня меньше всего волнует, в принципе как и Беларуссия. Меня волнует Белорусь и действия ЕС в ответ на российских силовиков в Минске.
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13.08.2020 15:01 Ответить
Их "действия" нанесут ущерб экологии, потому что будут представлять собой печатную продукцию с выражениями суперозабоченности. Потратят зря бумагу. Это всё, на что они способны.
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13.08.2020 15:36 Ответить
На этих протестах много женщин. Это потому что тирану бросили вызов женщины, хоть и потом сбежали. Похоже на синдром Тимошенко или Клинтон.
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12.08.2020 19:06 Ответить
Колесникова до сих пор в Минске (нет детей).
Цепкало уехала к детям (по секрету - без матери трудновато в таком возрасте).
У Тихановской там вообще полштаба в заложниках, муж в заложниках, дети в Литве
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12.08.2020 19:51 Ответить
Ой не час, ой не час! Вірніше, білоруси обрали найгірший час з усіх можливих для того, щоб скинути Лукашенка. Велика помилка. Якщо вам так захотілося жопи у власній державі, то чому ті кому її захотілося просто не переїхали жити в росію чи до нас в Україну? Тут би ви в повній мірі задовольнили власні мазохістські потреби. Ви вирішили розвалити власний дім. Який доречі був далеко не поганий. Зараз я бачу як працівники заводів виходять на страйки. Проти чого ви виходите ідіоти?! У вас що роботи не має? Вам що заробітну плату не платять? Чи може платять таку, і так як в нас в Україні? Вам скоро взагалі не буде де працювати. І те що зберіг лукашенко, виріжуть і вивезуть, а ви будете як ми, або один одного грабувати, або будете їхати в москву чи Європу унітази мити. Рюсскій мір чекає вас з розпростертими руками. Ваші діти будуть служити в армії росії і ставати там підарасами та вмиратимуть в Африці, Сирії, Україні. Мої вам співчуття дураки. Коли це потрібно було робити ви сиділи по норах доки ваших справжніх лідерів режим знищував. а тепер коли вам виставили безперспективних маріонеток, коли світ лежить в глобальній кризі ви піддалися маніпуляціям зовнішніх ворогів та знищили все. Дурні.
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12.08.2020 19:11 Ответить
Ну зато вам, Эдуард, хватает ума, чтобы выделять свою писанину жирным шрифтом. Белорусы вышли на протесты не потому, что считают, будто идеально выбрали время. А потому, что раздражены последними "успехами" Лукашенко и возмущены произволом. Такое не запланируешь.
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12.08.2020 22:07 Ответить
Ну, молодці. Тепер Лукашенко закрути гайки ще на років 10, а путін затягне їх остаточно в тайожний союз зробивши васалом чи федеральним округом. З такими стратегами та порадниками як ви і такі як виі ворогів не потрібно.
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12.08.2020 23:08 Ответить
А Україну зроблять крайньою оббрешуть і оточать "братики" по периметру, щоб при найкращій нагоді прийти на "допомогу" братьям украінцам. Таке ви хочете? Таке отримаєте і ви.
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12.08.2020 23:10 Ответить
Ой, дебі-і-іл!
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13.08.2020 01:09 Ответить
Какой отчаянный дебильный бред...
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13.08.2020 10:15 Ответить
Вот это будущее Беларуси!!
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12.08.2020 19:11 Ответить
Человек, который победил свой страх, становится навсегда свободным: снова рабом его уже не сделать.
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13.08.2020 00:03 Ответить
А як вам таке!!!
https://www.politnavigator.news/kitajj-nachal-zakhvat-evropy-s-belorussii-zelenskijj-dolzhen-dat-bojj-vmeste-s-ssha-ehkspert.html Китай начал захват Европы с Белоруссии, Зеленский должен дать бой вместе с США - эксперт
Це вже дно, чи буде глибше?
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12.08.2020 19:12 Ответить
Супер! Есть там у касабов такой чмендрик, Пионтковский кажется. Вот его украинская версия это Соскин. У обоих дедушек лютая деменция, и пишут отборный трэш в последнее время. Если охота войти в состояние транса, но ничего не пить и не принимать, то читать натощак.
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12.08.2020 19:25 Ответить
Соскін взагалі супер-фсбшнік. Він постійно закликав українців до громадянської війни. А цього Понтковського цапа слухати - себе не поважати.
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12.08.2020 20:44 Ответить
Да нет, то просто от старости мозга за мозгу заехала. Суперфсбшная консерва это у них Латынина.
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12.08.2020 20:49 Ответить
Можливо і консерва, але розумна консерва, тому ібльшість росіян її не сприймає, просто IQ не вистачає, люблю з нею сперечатись на історичні теми.
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12.08.2020 21:09 Ответить
Умная. Но хиии-ииитрая как иезуит. Примерно такие же чувства у меня вызывает Портников.
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12.08.2020 21:24 Ответить
Це той Портніков, що багато років працював в Москві? І фсб до нього не притерли ключики?))
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12.08.2020 21:38 Ответить
Так и Муждабаев тоже как бы, и туева хуча всякого иного люда.
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12.08.2020 21:39 Ответить
Лукашизм - это позор в современном обществе. Держитесь!
Не сидите дома! Выходите и покажите Диктатору наглядно его 3%
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12.08.2020 19:18 Ответить
Гордость за эту девушку, гордость за белорусов!
Жыве Беларусь!
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12.08.2020 19:24 Ответить
А когда Ху напал на Украину. А когда Лукашенко в ООН поддерживал Ху.... Где были литвины? Нет не литвины, ...вы бульбаши!!
Скотт надо пороть. Я за Лукашенко.
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12.08.2020 19:28 Ответить
это октагон (я не про ММА)
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12.08.2020 21:28 Ответить
Лукашенко змінює свідомість білорусів, формує громадське суспільство та прискорює кінець диктатури
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12.08.2020 19:32 Ответить
Самое демократическое решение которое может быть принято в сторону ватного луки, это сапогом в рыло. По другому не понимают.
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12.08.2020 19:34 Ответить
Борітеся - поборете !
Вам Бог помагає !
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12.08.2020 19:35 Ответить
Бедная, хорошая девчонка. Ком в горле. Бесит то, что есть куча совкодрочеров, которых она раздражает. Выловить бы их и *****...шить по-лукашенквски. Мрази путлеровские.
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12.08.2020 19:51 Ответить
Где? Хватит совкодрочеров выдумывать в Беларуси, у нас их не так много, меньше, чем в рфии. Можешь репортаж Варламова посмотреть - две ******** на весь репортаж (и это, на секундочку, опрос в старом районе).

Итоги голосования (реальные), показывают, что 80 процентов населения таракан-самозванец просто ******.

У меня, кстати, гниды из комиссии просто ******* с участка, приезжал ОМОН, протокола нет до сих пор. В трёх домах с участка все друг друга знают, там единицы за ******** голосовали
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12.08.2020 19:57 Ответить
Слушай друг, у меня лет двадцать назад (1998-99гг) были знакомые - белорусы. Я тогда удивлялся, как они ненавидели Луку!! Но они все были городские , и Луку считали лошком(:
Мне тогда наш Кучма как-то вообще по - х*ю был, да и вся политика.
Думаю этого козла уделают так или иначе.
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12.08.2020 21:05 Ответить
Вот это довели сябров до того что они уже не боясь ничего хлопают в ладоши прямо на улице
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12.08.2020 19:58 Ответить
Мне было очень страшно, но я нашёл смелость лайкнуть этот коммент. Если что-мы с вами не знакомы!
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12.08.2020 20:50 Ответить
https://twitter.com/imdominofoxy Лис, as it is. @imdominofoxy

https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:

1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.

2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.

4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.

5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.

6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

(читай тред)
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12.08.2020 20:00 Ответить
Не надоело крутить шарманку и сопливые россказни о звере Лукашенко? Боится украинский пианист и его холуи, что придёт украинский Пиночет или Лукашенко и вычистит украинскую шоблу клоунов, Пинчуков и Ахметовых на помойку. Вот и завизжали. Уж лучше Лукашенко, чем клоун с членом на пианино. Год у власти клоун, а Украина всё глубже в дерьме. Жрите и наслаждайтесь 73%.
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12.08.2020 20:03 Ответить
Ви на "обетованій" всі свої проблеми вирішили, що носа до інших держав пхаєте?
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12.08.2020 20:32 Ответить
На какой там обетованной, обычное чмо зауральское
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12.08.2020 20:50 Ответить
чмо пнх
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12.08.2020 21:35 Ответить
фамилия
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12.08.2020 20:05 Ответить
в Минске нет улицы Пушкинской, есть проспект Пушкина и метро Пушкинская...
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12.08.2020 20:40 Ответить
не забагато честі для африканського поета?
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13.08.2020 10:00 Ответить
после "наколотых апельсинов" на майдане с песенькой про "оранжевое небо"... , рассказы про распятых мальчиков в "белых трусиках"... крови мледенцев и снигирей....

ну... про день рождения както скромно
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12.08.2020 21:06 Ответить
та ничего там радикального,как в Украине например,не будет-беларусы слабаки,ходят по городу,хлопая в ладошки-и смех и грех.у украинцев учитесь,бульбаши!!
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12.08.2020 21:54 Ответить
боятся, плачут, а стоят. Женщины - светоч наших дней!
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12.08.2020 22:19 Ответить
Це вам не згущене молоко радянське варити. Проте ще замало. Коли це дівчисько згадае рідну мову, то можна вже на щось сподіватись.
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13.08.2020 03:59 Ответить
"Know the power of women in leadership. SHE makes a difference"
*в 1989, дек- в сквере на Манхэттене напротив Биржи появилась 3-тонная бронзовая скульптура атакующего быка, символизирующего американскую экономику;
*в 2017г напротив огромного разъяренного быка появилась скульптура маленькой девочки, бесстрашно стоящей перед быком + надпись: "Know the power of women in leadership. SHE makes a difference" ("Знайте владу жінки - лідера. ВОНА робить по-іншому")
...Женщины-лидеры - это СИЛА. ОНИ всё делают по-другому! В них-вся разница. Женщины-Лидеры - проявление Нового Времени, в котором им отведена особая роль!!!
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13.08.2020 07:42 Ответить
Цікаво, чи є це першим кроком до появи у білорусів національної свідомості?
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13.08.2020 09:59 Ответить
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