Белорусская власть должна немедленно прекратить насилие, освободить политзаключенных и объявить досрочные президентские выборы, - Порошенко. ВИДЕО
Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением о ситуации в соседней Беларуси.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.
"В эти дни внимание Украины, всей Европы и мира приковано к событиям в соседней Беларуси, где разворачивается глубокий политический кризис. Для Украины и для меня лично Беларусь всегда была и будет особенно важной страной. Белорусы - традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу.
Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины. Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности", - сказал Порошенко.
По его мнению, белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. "Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире", - подчеркнул лидер партии "ЕС".
Порошенко предложил ряд шагов, которые должны вывести ситуацию в Беларуси из кризиса.
"Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это - первое.
Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов.
В-третьих, обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственный доступ к всемирной сети Интернет.
В-четвертых, объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, способствовать доверию к избирательному процессу.
В-пятых, призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя Украины по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе. Необходимо также накануне запланированного на пятницу заседания Совета Министров ЕС организовать контакты представителей ЕС с МИД Беларуси для выяснения и решения проблемных вопросов, связанных с политическим кризисом в Беларуси", - заявил Порошенко.
Пятый Президент Украины также обратился к международному сообществу: "Смотрите за действиями российского агрессора, который только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себя замыкала Украина.
Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически. Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому - ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украину - не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля".
Порошенко заверил, что партия "Европейская Солидарность" продолжит координировать дальнейшие действия по ситуации в Беларуси с международными партнерами в рамках Европейской народной партии, Международного демократического союза и межпартийной взаимодействия.
"Европейское и демократическое Белорусское государство в наших общих интересах!", - подчеркнул лидер "ЕС".
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А хто така нинішня опозиція в Белорусі це гарне питання...
Или вы думаете, все это первый год происходит?
Прошу всех неравнодушных ребят не из РБ напомнить тварям о судьбе петухов из беркута.
В тг канал @terroristybelarusi (только аккуратнее, пожалуйста, там некоторые случайно попадают).
Пы.сы: не удаляйте, пожалуйста. С территории РБ писать/звонить им вконтакте - очень небезопасно.
1. Журналист «Украинской правды» Сергей Лещенко 2 апреля 2014 года обнародовал сведения о поездке Порошенко с Кличко в Вену и их тайной встрече там с одним из главных спонсоров януковича, олигархом Фирташем. Порошенко, предположительно, либо просил у Фирташа финансирования своей избирательной кампании, либо добивался лояльности для себя во время избирательной кампании контролируемым Фирташем телеканалом «Интер» (либо и то, и другое вместе).
2. Примерно в середине апреля штаб Порошенко запустил массовую рекламу в СМИ - с призывом к украинцам голосовать на грядущих президентских выборах за ЕДИНОГО кандидата от ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил Петра Порошенко. Ясно, что данная реклама являлась дезинформацией, так как никто Порошенко не выбирал единым кандидатом от демсил. Но она, несомненно, помогла ему победить еще в первом туре.
3. Игнорируя пожелания общественности и приглашения телеканалов, Порошенко не явился перед выборами на теледебаты с Тимошенко. При этом Петр Алексеевич прибегнул ко лжи, оправдывая такое свое поведение.
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Эти первые три пункта относятся к периоду, когда Порошенко еще не стал президентом. Следующие относятся уже ко времени его президентства.
4. Кадровые промахи. Возмутительное назначение на пост министра обороны феноменально бездарного, да еще и просто тупого Гелетея. Также вызывают много вопросов фигуры главы Нацбанка Гонтаревой, Генпрокурора Яремы, главы президентской администрации Ложкина, первого замглавы администрации Косюка и многих других. Еще Порошенко назначил губернатором Кировоградщины экс-регионала Кузьменко, что, как говорится, вообще «на голову не налазит»…
5. Сомнительные личности присутствовали также в партийном списке Блока Порошенко на парламентских выборах. Например, в них оказался некий Артур Герасимов. «Мы говорим об Артуре Герасимове, который идет в списке Порошенко. Его человек - «Бес» - сейчас контролирует Горловку», - рассказала о нем Татьяна Чорновол.
6. Выгораживание президентом руководства Минобороны и «Укроборонпрома», продававших оружие внутри Украины. Плюс наезд за расследование на журналистов «Зеркала недели» и многочисленная ложь по этому вопросу.
7. Огромные потери украинских военных в Иловайском котле и ненаказание за это ни одного генерала - в том числе брата экс-спикера Литвина, которого комбаты открыто обвинили в бегстве с поля боя. Что неудивительно, ведь известно, что Порошенко пребывает в дружеских отношением с Владимиром Литвиным (хотя Литвин - это негодяй высшей пробы). Также отвратительное снабжение войск теплой одеждой, вооружением и прочее.
8. Порошенко приказал Нацбанку за месяц до парламентских выборов искусственно держать курс на уровне 12,95 грн за долл (точно так же, как янукович ради выборов держал искусственно курс 8 во вред экономике). Из-за чего возникло несколько курсов, значительно сократились золотовалютные резервы и пострадал бизнес, а избранные банки нажились на спекуляциях (покупали у Нацбанка по 12,95 грн за долл и почти сразу после этого продавали по 14).
После выборов НБУ сразу перестал держать курс, вследствие чего гривна снова начала стремительно падать - до 20 грн за долл и выше в конце 2014 года.
9. Порошенко нагло провел в Раду своего 29-летнего сына по «прикомленному» им лично ранее округу в Виннице. Тем самым повторил «достижение» януковича, который тоже провел в Раду своего сына-лоботряса.
10. Президент нарушил избирательное законодательство в День тишины перед парламентскими выборами оглашением обращения к народу (в котором хвалил себя). Кроме того, в тот же день принадлежащий ему «5 канал» крутил рекламный ролик его сына.
11. Порошенко никак не отреагировал на бездействие Генпрокурора Яремы и «крышевание» им одного из своих коррумпированных замов. Речь идет о Даниленко, присвоившим мошенническим путем через сына 150 гектаров земель и водоемов.
Сейчас стало лучше, с Зеленским, по нему такой нету?
Але оптимізму щодо цього протестного пориву не маю.
Не бачу позитивного завершення. Для білорусів насамперед. (Навпаки десь глибоко сидить побоювання, щоб не стало гірше).
І, здається, не все так просто з таким перевищенням сили і звірством.
Те, що москалі грають активно на обидві сторони, видно неозброєним оком.
Дуже складна ситуація.
Ми говоримо "ПЄС", а думаємо - "Петро".
і затихли соєві, які верещали Лука наше фсьо
Я витяг.
Такие "все в белом" сначала просрали Украину, а потом они ее лицемерно "выбирают".
а себя ефелитиком.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
но ты ушел в бизнес. и предал страну 1ый раз.... пофакту слил рыгам..
в 2016 на выборах мэров и прочих должен был обеспечить чесность выборов--- значить те рыгы которе давали бабло из бюджета под выборы должны были сидеться в тюрьмах...или как минимум сняты с выборов ( ярый пример Вилкул старший) но тебе "патриоту" и твоему куму глаза заплыло..
за 5 лет "патриотичного президента" а такого ж "патриота " луцика ....ты имел шанс реально законно почистить ряды рыгов... ( гдето взятка на выборах --- судить по закону тюрьма. остранение от должности и т.д и т.д)
но ты как и тот раз ушел в бизнес
а щас с кресла кинули так верещишь.
патриоты вчерашнего дня... 5 лет рельно было
вон рыги тоже иногда так умно рассказывают как они страну подымут. так что им верить чтоли?
я говорю что ненужно менять одно Гэ на другое....
у пети было 2 реальных шанса за карьеру изменить русло страны. но он просрал...
так что еще раз???
вы понимаете 15+ лет страны просрано изза "патриотов" +5 лет идет по цепной реакции уже власти ЗЕ.. а что дальше будет?
( обьясняю почему 15+ .. потому что с Оранжевой революцией пришли "патриоты" ( кого не возьми один кричит что патриотичней второго ) на деле делили власть и пошел развал коалиции... тот же янык межигорье оттяпал при Юще и Луценке министре мвд если неошибусь)). )
ненужно менять одних "патриотов" на других "патриотов" которые поочереди доились у корыта и бабло набивали 15 лет идет цикл ( оранжевые синие - оранжевые) терь зеленые..
а потом на следующих выборах вешают лапшу... расказывют как гоняли рыгов и т.д вон Бойко за свои вышки сел??
или может Ефремов сел??? открою тайну дело о сепаратизме закрыли в 2016м а дальше тягали за присвоение имущества или еще чегото...
таже Неля штепа сепарский мер и так в ЕСПЧ смогла отсудить символично порядка 2к евро))
если неошибусь по ст110 за к отделению светило прилично. многим любителям республик...
а пофакту сбежал десяток другой.. 5 лет втирали заочный суд над яныком и ефремова по сизо таскали. устраивали показуху над пару козлами отпущений
зато Саакашвили так вертолетом выпхали..... уж да он серйозней проблема чем трухановы и прочие....которые как жили так и живут спокойно..
Вы Анти-колорадоса почитываете?
просто небезралична судьба страны и стараюсь хоть более менее следить+ делать выводы из того кто был у власти. что сделал. что мог сделать...
и что важное несделано.
беензин по 5 никто не ждал от суперроста экономики но реальная борьба с корупцией сама принесет плоды. ( делу бриллиантовых прокуроров 5 лет уже. ярый пример)
Вас там точно не хватает, я знаю, что говорю.
Пока перевес не в пользу протестующих.
"Ми його породили, ми його і..."
эта ваша заливная рыба
послал бы туда снайперов, может быстрее свалят узурпатора
а лучше, поехал бы сам
А вы, зебилы, настоящие уроды вместе с вашим ************.
Зебоба, цісні на тормаз далей, які попыт з блазна?