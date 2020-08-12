Белорусская власть должна немедленно прекратить насилие, освободить политзаключенных и объявить досрочные президентские выборы, - Порошенко. ВИДЕО

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением о ситуации в соседней Беларуси.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"В эти дни внимание Украины, всей Европы и мира приковано к событиям в соседней Беларуси, где разворачивается глубокий политический кризис. Для Украины и для меня лично Беларусь всегда была и будет особенно важной страной. Белорусы - традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу.

Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины. Поэтому я не могу молча наблюдать за тем, как Беларусь сползает в пучину хаоса и политической неопределенности", - сказал Порошенко.

По его мнению, белорусская власть должна найти ответ на требования белорусского общества, которое стремится и готово к демократическим переменам в жизни государства. "Насилию, массовым репрессиям не место в современном цивилизованном мире", - подчеркнул лидер партии "ЕС".

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Порошенко предложил ряд шагов, которые должны вывести ситуацию в Беларуси из кризиса.

"Считаю, что белорусским властям необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан и одновременно не допустить провокаций и подстрекательств к насилию. Это - первое.

Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих и прекратить преследование политических оппонентов.

В-третьих, обеспечить инклюзивный и открытый диалог власти с белорусским обществом. Уважать право на свободу СМИ и мысли, как и беспрепятственный доступ к всемирной сети Интернет.

В-четвертых, объявить о проведении досрочных президентских выборов в Беларуси с широким привлечением БДИПЧ/ОБСЕ и Совета Европы, пригласить для наблюдения представителей ведущих международных организаций и структур, способствовать доверию к избирательному процессу.

В-пятых, призываю украинскую власть в контакте с нашими партнерами по Люблинскому треугольнику назначить Специального представителя Украины по Беларуси, который должен активно способствовать урегулированию ситуации и подтвердить стратегическую роль нашего государства в регионе. Необходимо также накануне запланированного на пятницу заседания Совета Министров ЕС организовать контакты представителей ЕС с МИД Беларуси для выяснения и решения проблемных вопросов, связанных с политическим кризисом в Беларуси", - заявил Порошенко.

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Пятый Президент Украины также обратился к международному сообществу: "Смотрите за действиями российского агрессора, который только ждет удобного момента для того, чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью. Говорю об этом, ведь точно знаю, что длительное время внимание агрессора на себя замыкала Украина.

Сегодня Европа должна думать и действовать стратегически. Мы не имеем права потерять Беларусь. Никому - ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украину - не нужна Беларусь как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля".

Порошенко заверил, что партия "Европейская Солидарность" продолжит координировать дальнейшие действия по ситуации в Беларуси с международными партнерами в рамках Европейской народной партии, Международного демократического союза и межпартийной взаимодействия.

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"Европейское и демократическое Белорусское государство в наших общих интересах!", - подчеркнул лидер "ЕС".