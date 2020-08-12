"Четверо белорусов и украинцы": белорусское ТВ показало избитых задержанных. ВИДЕО
Государственное телевидение Беларуси показало кадры, на которых задержанные протестующие со следами избиения на лицах обещают "никогда-никогда не делать революцию".
Вырезку из эфира канала "Беларусь 24" опубликовал в Фейсбуке пользователь Александр Фельдман, информирует Цензор.НЕТ.
Оператор снимает стоящих у стены молодых мужчин и женщин.
"В частности, вот на этих кадрах - шесть задержанных: четверо белорусов и украинцы", - говорит ведущая.
Следы избиения видны на лицах мужчин, стоящих третьим и шестым. Кроме этого, у одной из девушек забинтована нога, это заметно в начале видео.
"Еще революцию будем делать?" - спрашивают у них за кадром.
"Никогда вообще в жизни", - отвечает один.
"Никогда-никогда", - добавляет другой.
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Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
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Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО
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Правы они или нет, но если никакой реакции нет, то есть вопрос: мы вообще страна?
Где реакция..где реакция... Паникёр хренов.
Читай больше и не только на цензоре, который с опозданием перепечатывает написаное другими.
Реакция есть официальная на нападение на граждан Украины?
Посол вытаскивает!
Охренеть можно.
Зєлю геть. Дострокові.
Цим я задоволений
Найголовніша порада - уникайте сутичок з ментами. Існує величезна кількість механізмів, як можна тиснути на Лукашенка не руйнуючи місто і не наражаючи на небезпеку самого себе.
Один з власних винаходів: робите метрові білу і червону стрічки. Зв'язуєте їх. Десь посередині прив'язуєте на відстані дві металеві шайби. Все це в кишеню. Коли нема ментів одягаємо маску від відіорегістратора і шшшшух! - на дерево, щоб було всім добре видно. частина з шайбами заплутається в гілках, а вільні білий і червоний кінці буду доооовго майоріти і тішити око перехожих і водіїв)). Щоб це зняти треба автівка з корзиною-телескопом. А якщо стрічок тисячі? Десятки тисяч? Сотні тисяч? І кожну ніч з'являються нові і нові? У кінці 2004го міста України перефарбовувались у памаранчевий коляр цими стрічками. І це спрацювало. Наприклад центр Дніпра був заповнений тисячами людей цілодобово. Був піднесений настрій, бо було видно, що ми перемогаємо. Ніхо не дививсь назад, всі дивились вперед. І таки перемогли. Інша справа, що Ющ Руканекравший зрадив потім, іуда. Але це вже таке))
А якщо повернути якубовіча то і наш ВВП підніметься в рази....
А може й https://censor.net/user/98956 доклав свої рученьки до зради, коли побіг працювати на виборчу дільницю за зє? І тепер, зусиллями таких, як https://censor.net/user/98956, замість того, щоб рухатись до Європи, і визволяти свої землі від загарбника, Україна бовтається, як шмат лайна в ополонці...
Валити треба скажених псів!
Головне, що крига скресла. А якщо білоруси хоча б чогось досягнуть своїми протестами, то це буде надважливий і великий крок для створення громадянського суспільства. Погано лиш, що ані справжнього лідера нема, ані хоча б координаторів. Білоруських, звісно, а не ***********