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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Четверо белорусов и украинцы": белорусское ТВ показало избитых задержанных. ВИДЕО

Государственное телевидение Беларуси показало кадры, на которых задержанные протестующие со следами избиения на лицах обещают "никогда-никогда не делать революцию".

Вырезку из эфира канала "Беларусь 24" опубликовал в Фейсбуке пользователь Александр Фельдман, информирует Цензор.НЕТ.

Оператор снимает стоящих у стены молодых мужчин и женщин.

"В частности, вот на этих кадрах - шесть задержанных: четверо белорусов и украинцы", - говорит ведущая.

Следы избиения видны на лицах мужчин, стоящих третьим и шестым. Кроме этого, у одной из девушек забинтована нога, это заметно в начале видео.

"Еще революцию будем делать?" - спрашивают у них за кадром.

"Никогда вообще в жизни", - отвечает один.

"Никогда-никогда", - добавляет другой.

Также на Цензор.НЕТ: Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. ВИДЕО

Утром 12 августа в МИД Украины сообщали, что в Беларуси задержали 9 украинцев.

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Также на Цензор.НЕТ: В камере на 6 сидит 50 человек. Мужчин раздевают догола и избивают, законы в стране не действуют, - очевидцы о ситуации в минских СИЗО

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я боюсь. Знаю, меня задержат, изобьют, но если бы я не вышла - меня бы это не спасло", - минчанка Алина Трус в свой день рождения впервые в жизни вышла на протест. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) избиение (9830) репрессии (2771) украинцы (3880)


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Топ комментарии
+54
Лука, сволочь вонючая!
Засунут тебе Каддафи по самое Чаушеску!
Уже скоро!
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12.08.2020 19:53 Ответить
+40
"Четверо белорусов и украинцы": белорусское ТВ показало избитых задержанных - Цензор.НЕТ 2304
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12.08.2020 19:55 Ответить
+26
В Беларуси уже идет противостояние страны с режимом отморозка Лукашенко
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12.08.2020 19:56 Ответить
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Почему ТИПА?
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12.08.2020 20:26 Ответить
я би на місці наших можновладців тихенько просунув би зброю в Білорусь і роздав би протестувальникам...
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12.08.2020 20:20 Ответить
Это потому что ты - тварь рашистская провокаторская подлая
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12.08.2020 21:22 Ответить
Хороший материал против ментов. Вот только не пойму почему изменён голос за кадром? Беларуские менты видать не учли горький опыт украинского Беркута или слишком уверенные в себе.
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12.08.2020 20:20 Ответить
советское дерьмо должно быть уничтожено полностью...а детям внукам даже запретить речь Хрущева на 20 съезде партии где он клеймил позором культ личности Сралина и Сралинское быдло ..коим сам и являлся...Дети внуки не должны даже слышать о советских МУДАКАХ...
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12.08.2020 20:21 Ответить
А где реакция властей Украины на то, что ее избитых граждан показывают по белорусскому тв?
Правы они или нет, но если никакой реакции нет, то есть вопрос: мы вообще страна?
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12.08.2020 20:21 Ответить
Дурень, наш посол вытаскивает их. Задолбался уже.
Где реакция..где реакция... Паникёр хренов.
Читай больше и не только на цензоре, который с опозданием перепечатывает написаное другими.
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12.08.2020 20:29 Ответить
Ты совсем дурное?
Реакция есть официальная на нападение на граждан Украины?
Посол вытаскивает!
Охренеть можно.
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12.08.2020 20:39 Ответить
Зєля обісралась, ось і вся реакція.
Зєлю геть. Дострокові.
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12.08.2020 21:15 Ответить
Єдиний нормальний вихід і для Білорусії, і для України, і для Європи - нові вибори, як запропонував Порох. В іншому випадку лука буде нелегітимний у всьому світі. ***** це, звісно, дуже до вподоби і воно зробить все, аби лука якнайбільше пролив крові і якнайдовше тримав диктатуру. А там і до поглинання РБ ********** недалечко.
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12.08.2020 20:23 Ответить
Вот только Лука тогда пролетает без вариантов. Поэтому он на это не пойдет.
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12.08.2020 20:32 Ответить
Залежно від того, що йому запропонують. Не *****, звісно, а Європа.
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12.08.2020 20:34 Ответить
Быть безраздельным хозяином Беларуси они ему не предложат.
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12.08.2020 20:55 Ответить
Натомість можуть запропонувати спокійно дожити своє десь у Європі та передати статки Колі. Як варіант.
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12.08.2020 21:01 Ответить
Сивочывый козел может себе плануваты шо хочет,его мнение ни кому не интересно и не авторитетно
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12.08.2020 22:34 Ответить
знатно пригорає у мордвинських покидьків на нашого Петра Великого.
Цим я задоволений
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13.08.2020 11:42 Ответить
Надеюсь это сарказм? Если нет то иди молись на икону споего петра,на путина тоже молятся в рашке,чем вы отличаетесь порохоботы?
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13.08.2020 14:01 Ответить
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3_DroJpKYySZbmSAfj_w_clWX-omUy2PnPCTDfAJD_Y-Zd6Dg-B03D7kg Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам.
Найголовніша порада - уникайте сутичок з ментами. Існує величезна кількість механізмів, як можна тиснути на Лукашенка не руйнуючи місто і не наражаючи на небезпеку самого себе.
Один з власних винаходів: робите метрові білу і червону стрічки. Зв'язуєте їх. Десь посередині прив'язуєте на відстані дві металеві шайби. Все це в кишеню. Коли нема ментів одягаємо маску від відіорегістратора і шшшшух! - на дерево, щоб було всім добре видно. частина з шайбами заплутається в гілках, а вільні білий і червоний кінці буду доооовго майоріти і тішити око перехожих і водіїв)). Щоб це зняти треба автівка з корзиною-телескопом. А якщо стрічок тисячі? Десятки тисяч? Сотні тисяч? І кожну ніч з'являються нові і нові? У кінці 2004го міста України перефарбовувались у памаранчевий коляр цими стрічками. І це спрацювало. Наприклад центр Дніпра був заповнений тисячами людей цілодобово. Був піднесений настрій, бо було видно, що ми перемогаємо. Ніхо не дививсь назад, всі дивились вперед. І таки перемогли. Інша справа, що Ющ Руканекравший зрадив потім, іуда. Але це вже таке))
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12.08.2020 20:24 Ответить
Того Пашиняна, который Луку поздравил и под ****** лежит с раздвинутыми ногами?
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12.08.2020 20:33 Ответить
Вірменія дуже залежна від паРаші. Щойно паРаша захитається - вірмени першими заштовхають їм швайку в бочіну. А за Пашиняна Вірменія піднялась. Корупція зникла, а ВВП збільшивсь в рази(на відміну від керівництва російського шпигуна Порошенка). І це не офіційна порада білорусам від уряду Вірменії, а приватна.
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12.08.2020 21:29 Ответить
А ще з уходом Саакашвілі ВВП Грузії піднявся в рази.
А якщо повернути якубовіча то і наш ВВП підніметься в рази....
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13.08.2020 11:44 Ответить
А може то ТЮ радила, голи з ****** хі-хікала (тим самим ******, який загарбав частину території України)? А може, ТЮ зрадила тоді, коли не підтримала Грузію у 2008 році? А може Це саме ТЮ зрадила, коли підписала кабальний контракт, який потім суд визнав некомерційним? А може, ТЮ зрадила тоді, коли на Радбезі розказувала, що "ніадін танк ні должин виєхать і ніадін салдат ні должен вистріліть"?
А може й https://censor.net/user/98956 доклав свої рученьки до зради, коли побіг працювати на виборчу дільницю за зє? І тепер, зусиллями таких, як https://censor.net/user/98956, замість того, щоб рухатись до Європи, і визволяти свої землі від загарбника, Україна бовтається, як шмат лайна в ополонці...
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12.08.2020 20:44 Ответить
Слухай, продажний мародерський троль, йшов би ти ціловати дупу російському шпигуну Порошенку, в тебе вже черга підходить
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12.08.2020 21:32 Ответить
Що, Ванюша, не подобається, коли тебе пикою у ТВОЄ Ж лайно? Бо це не я, а саме ти, разом з твоєю ТЮ за зє топили.
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12.08.2020 21:46 Ответить
Круто! Лукашенко буде плакати горючими сльозами, КДБ повіситься у повному складі, а омонівці на колінах будуть просити пробачення. Ти їм ще запропонуй біло-червоні цукорки, щоб воні з сорому почервоніли...
Валити треба скажених псів!
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13.08.2020 02:33 Ответить
это просто "дно", так топорно (они сами только и подкидывают дров в революционный пожар, в котором и погорят)!
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12.08.2020 20:32 Ответить
Беларусы , со всей повагой к Вам , но вы ещё не созрели .
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12.08.2020 20:32 Ответить
І в Україні починалось колись з "революції на граніті"...
Головне, що крига скресла. А якщо білоруси хоча б чогось досягнуть своїми протестами, то це буде надважливий і великий крок для створення громадянського суспільства. Погано лиш, що ані справжнього лідера нема, ані хоча б координаторів. Білоруських, звісно, а не ***********
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12.08.2020 21:06 Ответить
Та никуда не денетесь от Европы .
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12.08.2020 20:45 Ответить
А ха ха, белорусы 20 лет поощряли разведение в своем питомнике волкодавов, а теперь, возмущаются что они их погрызли, с чего бы это? Самое большое количество силовиков на душу населения, незадумывались зачем столько? Сейчас батька покажет, отчитается перед народом куда потрачены бюджетные деньги. Справедливости ради деньги потрачены незря, эфект превосходит ожидание, херачить по мирняку как на сафари это эпично, непереживайте китайцы батьку поддержали, а Дональд, наше все, Трамп молчит, занят, леваки ему аппетит портят, не до вас, а немцы бедолаги внезапно осознали что кое кто непротив возродить Речь Посполиту, которая в перспективе может неблагодарно оставить евросоюз с их зоопарком смуглых представителях самой мирной религии, и свалить в закат
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12.08.2020 20:35 Ответить
та никакой он не батько, как оказалось. так, отчим-маньяк.
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12.08.2020 20:53 Ответить
А ведь лукашенко оказался каким-то прямо ненормальным психом.
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12.08.2020 20:51 Ответить
У него в последние годы крыша конкретно едет.
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12.08.2020 20:54 Ответить
судя по тем видео, что постят беларусы - похоже на то.
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12.08.2020 20:59 Ответить
Любопытно, а есть ли она, та крыша которая едет? Извилина его у *****, между ягодиц! Это очевидно...
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12.08.2020 21:14 Ответить
Не совсем понятно, что они хотели этим видео показать
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12.08.2020 21:11 Ответить
А Зе язик в сраці тримає?!
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12.08.2020 21:29 Ответить
Он увидел в глазах батьки что победа была честной
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12.08.2020 21:32 Ответить
Типичный террор.
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12.08.2020 21:57 Ответить
А девушка то молодец. Все парни сразу ответили, что больше революцию делать не будут никогда, а девочка презрительно промолчала.
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12.08.2020 22:33 Ответить
А девушка то молодец. Все парни сразу ответили, что больше революцию делать не будут никогда, а девочка презрительно промолчала.
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12.08.2020 22:59 Ответить
А не пора ли хоть коктейли молотова доставать? Менты вообще оборзели.
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13.08.2020 08:26 Ответить
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