Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную Луганщину, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

На КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют факты недопуска наемниками РФ представителей СММ ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В течение прошлой недели международным наблюдателям так и не удолось попасть на неподконтрольную Украине территорию", - отметили в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссии ОБСЕ не хватает персонала для мониторинга на оккупированной части Донбассе, - Резников