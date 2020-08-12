Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную Луганщину, - пресс-центр ОС. ВИДЕО
На КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют факты недопуска наемниками РФ представителей СММ ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"В течение прошлой недели международным наблюдателям так и не удолось попасть на неподконтрольную Украине территорию", - отметили в Госпогранслужбе.
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+6 Sergii Ustim
показать весь комментарий12.08.2020 20:59 Ответить Ссылка
+5 Антон Куприянов
показать весь комментарий12.08.2020 20:58 Ответить Ссылка
+3 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий12.08.2020 20:59 Ответить Ссылка
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никогда такого не было.. и вот опять? ))))
Чувствую, все это кончится большой бедой.