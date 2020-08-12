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Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную Луганщину, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

На КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют факты недопуска наемниками РФ представителей СММ ОБСЕ на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"В течение прошлой недели международным наблюдателям так и не удолось попасть на неподконтрольную Украине территорию", - отметили в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссии ОБСЕ не хватает персонала для мониторинга на оккупированной части Донбассе, - Резников

Автор: 

ОБСЕ (4888) Донбасс (26958) наемники рф (2094) операция Объединенных сил (6766) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+6
Там кто то выборы собрался проводить, под контролем этого ОБСЕ...
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12.08.2020 20:59 Ответить
+5
Что то химичат пид.расты, раз боятся ОБСЕ !
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12.08.2020 20:58 Ответить
+3
брехня... как это не пускают? тамженашилюди...им скрывать нечего ))))
никогда такого не было.. и вот опять? ))))
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12.08.2020 20:59 Ответить
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О чем разговор: если нет обстрелов, значит и стрелять не из чего и некому, а значит и смотреть не на что!
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12.08.2020 20:45 Ответить
З чого б це? Невже щось ховають? Повинні ж до миру готуватись, лише зрідка "пострілюючи".
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12.08.2020 20:54 Ответить
Что то химичат пид.расты, раз боятся ОБСЕ !
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12.08.2020 20:58 Ответить
Техніку мордору підтягують. Судячи по гулу - важку.
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12.08.2020 21:05 Ответить
да, там что-то нечистое творится...
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12.08.2020 22:46 Ответить
Там кто то выборы собрался проводить, под контролем этого ОБСЕ...
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12.08.2020 20:59 Ответить
брехня... как это не пускают? тамженашилюди...им скрывать нечего ))))
никогда такого не было.. и вот опять? ))))
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12.08.2020 20:59 Ответить
Підтягує ця кацапняча мерзота важку артилерію, гради та важку техніку. Гул дуже чутно на нашому нулі - техніку таки підтягують. Найближчого часу путлерівські фашисти будуть БК підвозити - це інший гул моторів, особливо коли підіймаються вгору навантажені - мотори ревуть.
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12.08.2020 21:03 Ответить
Это часть " режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" , чему удивляться?
Чувствую, все это кончится большой бедой.
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13.08.2020 01:00 Ответить
Мабуть іде "підготовка до параду" на 24 серпня з наступними "поздоровленнями".
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13.08.2020 06:15 Ответить
 
 