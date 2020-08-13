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Невероятная ночная атмосфера в минских дворах: люди из квартир кричат "Жыве Беларусь" и мигают светом. ВИДЕО

Жители белорусской столицы всячески пытаются поддержать участников акций протестов и показать свою патриотическую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ночью люди из квартир кричат "Жыве Беларусь!" и мигают светом. Такими патриотическими акциями охвачены многие дворы многоэтажек в Минске.

Видео "Беларусь головного мозга"

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+39
Перед зданием парламента Исландии лежит расколотый камень «Монумент Гражданскому Неповиновению», на котором написано следующее:
«Если правительство нарушает права людей, то восстание - их священное право и обязанность».Невероятная ночная атмосфера в минских дворах: люди из квартир кричат "Жыве Беларусь" и мигают светом - Цензор.НЕТ 7959
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13.08.2020 09:41 Ответить
+34
Криками из окон ни чего не изменишь
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13.08.2020 09:32 Ответить
+27
Чтобы Беларусь жила, нужно уйти от россии.
Белорусы готовы к этому?
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13.08.2020 09:37 Ответить
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Ночью кричать из окон: Живе Беларусь"! И мигать светом...
Днем кричать из автозаков: "Пусть всегда будет солнце!" и тоже мигать ... разбитыми в кровь глазами... Н-дааа... Сын Турецкого поданного Спиваков не зря от ордена Луки-Мудищева отказался... Музыкальный, романтический народ гнобят!
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13.08.2020 12:24 Ответить
Если учесть, что на один многоэтажный дом мигает 2-3 окна, то большинство перемен не хотят. Включит, выключить свет можно, даже, не поднимая жопу с дивана. Вот и делаем вывод, чем все закончится.
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13.08.2020 12:28 Ответить
Лучше берданку использовали чем свет
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13.08.2020 13:01 Ответить
чомусь пригадався наш харківський бестселер "путін-*****"...
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13.08.2020 23:45 Ответить
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