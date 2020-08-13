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Невероятная ночная атмосфера в минских дворах: люди из квартир кричат "Жыве Беларусь" и мигают светом. ВИДЕО
Жители белорусской столицы всячески пытаются поддержать участников акций протестов и показать свою патриотическую позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ночью люди из квартир кричат "Жыве Беларусь!" и мигают светом. Такими патриотическими акциями охвачены многие дворы многоэтажек в Минске.
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+39 gassab
показать весь комментарий13.08.2020 09:41 Ответить Ссылка
+34 Александр Лихошва
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+27 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий13.08.2020 09:37 Ответить Ссылка
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Днем кричать из автозаков: "Пусть всегда будет солнце!" и тоже мигать ... разбитыми в кровь глазами... Н-дааа... Сын Турецкого поданного Спиваков не зря от ордена Луки-Мудищева отказался... Музыкальный, романтический народ гнобят!