Невероятная ночная атмосфера в минских дворах: люди из квартир кричат "Жыве Беларусь" и мигают светом. ВИДЕО

Жители белорусской столицы всячески пытаются поддержать участников акций протестов и показать свою патриотическую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ночью люди из квартир кричат "Жыве Беларусь!" и мигают светом. Такими патриотическими акциями охвачены многие дворы многоэтажек в Минске.

Видео "Беларусь головного мозга"

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