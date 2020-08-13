"Вы пытаетесь нас сделать рабами. Думаете, что я и все айтишники - сцикло? Вы вот это видели!?" - глава IT-компании в Минске заявил о давлении властей. ВИДЕО
Компаниям-резидентам белорусского Парка высоких технологий поступило указание провести разъяснительную работу со своими сотрудниками о том, чтобы они никак не участвовали в протестах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответ на это директор одной из этих компаний записал видеообращение и на пальцах, в буквальном смысле, объяснил директору Парка, что он думает и про его указания, и про него самого.
"Я получил звонок с требованием провести разьяснительную беседу среди своих сотрудников о недопущении их участия в митингах против действующего правительства. В конце разговора человек, который со мной говорил, - это была некая дама, сказала, чтобы я побеспокоился о своем здоровье и здоровье своих сотрудников. Я хочу заявить о том, что лично я и каждый работник IT-сектора Беларуси тебя Янчевский Всеволод (директор Парка. - Ред.) будем помнить как предателя своей страны, который думал, что я сцикло, который думал, что другие айтишники и руководители - сцикло. Ты что думал, что дав нам налоговые преференции и загнав нас в резиденты Парка высоких технологий, ты лишишь нас свободы и волеизъявления? Ты первый сцикло, который поддерживал этот режим! Я призываю всех руководителей белорусских IT-компаний сказать то же самое: "Янчевский ты - сцикло". Те, кто сегодня подчиняются Янчевскому, те, кто сегодня прижимает IT-компании, те, кто сегодня пытается сделать нас - айтишников, рабами и несвободными людьми - вы видели вот это?" - сказал руководитель IT-компании и показал неприличный жест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то видосики гневные пилит, а бацьке в то же время непрерывно валюта на карман капает за «танчики» и остальную по&бень
Странно, что Цензор об этом молчит. Это очень серьезно, ИТ Беларуси может переехать в другую страну (Украину, Польшу, Эстонию и т.п.) в течение суток, это элементарно. И любая страна с радостью их примет. ИТ Беларуси фактически поставили Лукашенко ультиматум.
Мужик, Респект Тебе!!!!!
Причем юридически повод для агресси предостаточный..Союзный договор, где Мацква скажет, что произошла спланированная агрессия западных служб( ну как же без Украины), где главную роль на ваших барикадах сыграли смертники племени сиомбе на юге Мозамбика, специально привезенные чартером в Киев(вариант). Это не смешно.
Просто у вашего бацьки не выбора, он будет и дальше убивать вас руками русских, а вот вы можете еще и изменится.....но!....для этого вам надо посильнее стать раком и чуть шире раздв нуть ноги.
Итак выбор за вами.....вот вам две таблетки .....белая и красная. Цветами вашего флага. Ну красный цвет понятно какая?
Белорусы вышли не против Москвы ,а против Луки и насилия.
В этом их беда.
надо было еще фамилию имя отчество и должность дамы дать.
Красава!