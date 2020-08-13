"Вы пытаетесь нас сделать рабами. Думаете, что я и все айтишники - сцикло? Вы вот это видели!?" - глава IT-компании в Минске заявил о давлении властей. ВИДЕО

Компаниям-резидентам белорусского Парка высоких технологий поступило указание провести разъяснительную работу со своими сотрудниками о том, чтобы они никак не участвовали в протестах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответ на это директор одной из этих компаний записал видеообращение и на пальцах, в буквальном смысле, объяснил директору Парка, что он думает и про его указания, и про него самого.

"Я получил звонок с требованием провести разьяснительную беседу среди своих сотрудников о недопущении их участия в митингах против действующего правительства. В конце разговора человек, который со мной говорил, - это была некая дама, сказала, чтобы я побеспокоился о своем здоровье и здоровье своих сотрудников. Я хочу заявить о том, что лично я и каждый работник IT-сектора Беларуси тебя Янчевский Всеволод (директор Парка. - Ред.) будем помнить как предателя своей страны, который думал, что я сцикло, который думал, что другие айтишники и руководители - сцикло. Ты что думал, что дав нам налоговые преференции и загнав нас в резиденты Парка высоких технологий, ты лишишь нас свободы и волеизъявления? Ты первый сцикло, который поддерживал этот режим! Я призываю всех руководителей белорусских IT-компаний сказать то же самое: "Янчевский ты - сцикло". Те, кто сегодня подчиняются Янчевскому, те, кто сегодня прижимает IT-компании, те, кто сегодня пытается сделать нас - айтишников, рабами и несвободными людьми - вы видели вот это?" - сказал руководитель IT-компании и показал неприличный жест.

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