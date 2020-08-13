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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Вы пытаетесь нас сделать рабами. Думаете, что я и все айтишники - сцикло? Вы вот это видели!?" - глава IT-компании в Минске заявил о давлении властей. ВИДЕО

Компаниям-резидентам белорусского Парка высоких технологий поступило указание провести разъяснительную работу со своими сотрудниками о том, чтобы они никак не участвовали в протестах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ответ на это директор одной из этих компаний записал видеообращение и на пальцах, в буквальном смысле, объяснил директору Парка, что он думает и про его указания, и про него самого.

"Я получил звонок с требованием провести разьяснительную беседу среди своих сотрудников о недопущении их участия в митингах против действующего правительства. В конце разговора человек, который со мной говорил, - это была некая дама, сказала, чтобы я побеспокоился о своем здоровье и здоровье своих сотрудников. Я хочу заявить о том, что лично я и каждый работник IT-сектора Беларуси тебя Янчевский Всеволод (директор Парка. - Ред.) будем помнить как предателя своей страны, который думал, что я сцикло, который думал, что другие айтишники и руководители - сцикло. Ты что думал, что дав нам налоговые преференции и загнав нас в резиденты Парка высоких технологий, ты лишишь нас свободы и волеизъявления? Ты первый сцикло, который поддерживал этот режим! Я призываю всех руководителей белорусских IT-компаний сказать то же самое: "Янчевский ты - сцикло". Те, кто сегодня подчиняются Янчевскому, те, кто сегодня прижимает IT-компании, те, кто сегодня пытается сделать нас - айтишников, рабами и несвободными людьми - вы видели вот это?" - сказал руководитель IT-компании и показал неприличный жест.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Невероятная ночная атмосфера в минских дворах: люди из квартир кричат "Жыве Беларусь" и мигают светом. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+56
Сильно!!! Молодец!!!
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13.08.2020 10:29 Ответить
+49
когда белорусы переосмыслят происходящее и поймут, что их враг в лаптях, тогда начнется правильное движение.
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13.08.2020 10:32 Ответить
+34
Нормальный чувак.
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13.08.2020 10:30 Ответить
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Не факт тыкать в видосиках невидимым врагам надо - а если ты действительно «ойтишник», то «поставь свою отрасль» со своими единомышленниками «на паузу».
А то видосики гневные пилит, а бацьке в то же время непрерывно валюта на карман капает за «танчики» и остальную по&бень
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13.08.2020 11:17 Ответить
500+ CEO, инвесторов, разработчиков Беларуси призывают остановить насилие. Открытое письмо https://dev.by/news/otkrytoe-pismo-it-kompanii

Странно, что Цензор об этом молчит. Это очень серьезно, ИТ Беларуси может переехать в другую страну (Украину, Польшу, Эстонию и т.п.) в течение суток, это элементарно. И любая страна с радостью их примет. ИТ Беларуси фактически поставили Лукашенко ультиматум.
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13.08.2020 11:19 Ответить
А дальше?ты же директор айтишной кампании,где комп,клава,мозги,вы всю Беларусь за пару часов можете вверх попом поставить а МВД с МО без единого цента оставить и это только разогреваясь-проявите себя наконец-то,помогите своей стране,хотябы обесточте Минск
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13.08.2020 11:31 Ответить
с последним не согласен - нет в этом смысла только для страны хуже) а вот тормознуть координацию силовиков реально, а так же вытащить все данные о них на свет
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13.08.2020 12:34 Ответить
Я пример привел,кто айтишник тот понял,с компом в умелых руках ментов как телят можно под русские пули кинут и не только
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13.08.2020 12:56 Ответить
преимущества айтишников и против властей тоже, - сегодня неоспоримы. они умеют думать. и думать сооооовсем по другому. они сами создают алгоритмы и программы, а не юзают навязываемые им их прямым руководством и властями. они сами суперадмины своего счастья и способны наделять других правами. )
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13.08.2020 11:40 Ответить
Душевно и от души!

Мужик, Респект Тебе!!!!!
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13.08.2020 11:53 Ответить
73% за сцикло...
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13.08.2020 11:53 Ответить
Маладца!
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13.08.2020 12:43 Ответить
Кхе,кхе....БЕЛОРУСЫЫЫ!!!.....вы наверное не понимаете. Вы готовы к тому, что после вашей победы над бацькой автоматически, может даже сразу же, начнется агрессия России??? Точно так же как было с Украиной. Вы готовы до конца стоять за свою свободу?
Причем юридически повод для агресси предостаточный..Союзный договор, где Мацква скажет, что произошла спланированная агрессия западных служб( ну как же без Украины), где главную роль на ваших барикадах сыграли смертники племени сиомбе на юге Мозамбика, специально привезенные чартером в Киев(вариант). Это не смешно.
Просто у вашего бацьки не выбора, он будет и дальше убивать вас руками русских, а вот вы можете еще и изменится.....но!....для этого вам надо посильнее стать раком и чуть шире раздв нуть ноги.
Итак выбор за вами.....вот вам две таблетки .....белая и красная. Цветами вашего флага. Ну красный цвет понятно какая?
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13.08.2020 12:57 Ответить
Не совсем там.Скинув Луку Москва поставит своего кандидата,более послушного. Вот если против "русского мира"пойдут белорусы,тогда и будет агрессия.Но готовы ли белорусы на это?большинство нет.Для многих это братских народ.Кандидаты ведь в основном промосковские,та же Тихановская.
Белорусы вышли не против Москвы ,а против Луки и насилия.
В этом их беда.
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13.08.2020 14:35 Ответить
Лука-Москва-насилие это одна связка. Одна дудка. Все что он сейчас делает, это указки Москвы.
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13.08.2020 14:42 Ответить
повністю підтримую.. якщо за сміливими заявами цієї людини не стоїть КДБшне хйло зза порєбріка..
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13.08.2020 13:59 Ответить
Нормально в чувака бомбануло. Молодець.
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13.08.2020 14:27 Ответить
я бы заготовил страничку текста заранее, поменьше эмоций.
надо было еще фамилию имя отчество и должность дамы дать.
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13.08.2020 14:35 Ответить
вот сказал,не дать не взять..
Красава!
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13.08.2020 15:10 Ответить
Танчикам 10 років. Вусатий мудак зіпсував пацанам свято..
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13.08.2020 15:12 Ответить
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