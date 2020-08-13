Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в некоторых регионах Украины очень напряженная, - Степанов. ВИДЕО
В некоторых регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 очень напряженная
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я считаю, что ситуация очень напряженная, особенно в некоторых регионах. Вы видите это по цифрам каждый день. Хочу сообщить, что Львовская область уже пять дней превышает порог 50% по заполненности койкомест под COVID-19. Вы видите ситуацию и в Харьковской области", - сказал Степанов.
Кроме того, глава Минздрава назвал области с наибольшим приростом заболевших за последние сутки - это Харьковская область - 209 человек, Львовская - 166, г. Киев - 133, Ивано-Франковская - 138, Черновицкая - 130 и Одесская - 114.
Также Степанов отметил, что после завершения заседания комиссии ТЭБ и ЧС, на заседании которой установят уровни эпидемиологической опасности в регионах, он будет настаивать на четком соблюдении всех правил в зависимости от уровня.
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https://censor.net/ua/user/439819
В Черновицкой области от ковида умерли два брата 25 и 19 лет. У обоих оказалась почечная недостаточность, хотя раньше никаких проблем с почками не было. Вертолётные площадки не нужны, а операционные и криогенные контейнеры в этих больницах есть.
https://censor.net/ua/comments/locate/3213228/019214ca-0915-7349-ba67-27b83e2d95e2https://censor.net/ua/user/95229
Где тут почечная недостаточность?
"Хлопець 24.07.2000 р.н. 19 років. Був госпіталізований вранці 17 квітня за скеруванням сімейного лікаря з діагнозом негоспітальна правобічна пневмонія. Лікарі доклали максимум зусиль, щоби врятувати хлопцю життя. Він був підключений до оксигенатора, потім на вентиляції легенів. Заключний діагноз: негоспітальна двобічна полісегментарна вірусно-бактеріальна пневмонія, набряк легенів, бактеріальний шок. У хлопця не було ніяких супутніх діагнозів"https://lb.ua/society/2020/04/21/455831_chernovitskoy_oblasti_raznitsey.html https://lb.ua/society/2020/04/21/455831_chernovitskoy_oblasti_raznitsey.ht
"Після розтину мені сказали, що у них в обох була дуже важка форма пневмонії і пієлонефрит." https://glavcom.ua/interviews/golova-cherniveckoji-oda-sergiy-osachuk-kozhen-meshkanec-bukovini-sogodni-mozhe-buti-infikovanim-675710.html
«Люди надто легковажні, надто терплячі і думають що хвороба якось мине сама... І в цьому випадку, коли звернулися, було вже пізно. Люди за добу помирають. Тому важливо пам'ятати про контакт з сімейними лікарями», - нагадав землякам Осачук. Але заява голови ОДА викликала шквал критики у соцмережах. Люди дорікають очільнику області: мовляв, як можна говорити про запізніле звернення, якщо лікарі часто самі радять не їхати до лікарень, а рятуватися вдома. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/golova-cherniveckoji-oda-sergiy-osachuk-kozhen-meshkanec-bukovini-sogodni-mozhe-buti-infikovanim-675710.html
Шокуюча історія великоднього тижня трапилась у Сторожинецькому районі. З життя майже одночасно пішли два брати (19 та 24 років) з села Їжівці. Цей випадок став холодним душем для багатьох. Адже до останнього часу в суспільстві ширилась думка, що хороше здоров'я і молодий вік - гарантія якщо не від хвороби, то, принаймні, від тяжких ускладнень. Лікарі одразу заявили, що хлопців не врятували, бо ті пізно звернулись за медичною допомогою. До того ж брати, за даними медиків, приїхали з-за кордону і не дотримувалися обсервації. Натомість очільник обласної державної адміністрації Сергій Осачук це заперечує. Він каже, що померлі заразилися вже на Буковині. Але, дійсно, мав місце факт запізнілого звернення до лікарів цілої родини. Двоє родичів померлих також шпиталізовані із коронавірусом і нині перебувають у важкому стані, зокрема, батько хлопців. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/golova-cherniveckoji-oda-sergiy-osachuk-kozhen-meshkanec-bukovini-sogodni-mozhe-buti-infikovanim-675710.html
У хлопця не було жодних супутніх діагнозів."
https://www.facebook.com/dmitriy.balinof.1/posts/827221641121184
Какие еще вопросы? Да, и кто их там насильно госпитализировал?
То что в инфекционной больнице пациентов больше нормы это насилие и дурость власти. Не надо было сажать в больницу тех кто не хотел.