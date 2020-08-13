Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в некоторых регионах Украины очень напряженная, - Степанов. ВИДЕО

В некоторых регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 очень напряженная

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я считаю, что ситуация очень напряженная, особенно в некоторых регионах. Вы видите это по цифрам каждый день. Хочу сообщить, что Львовская область уже пять дней превышает порог 50% по заполненности койкомест под COVID-19. Вы видите ситуацию и в Харьковской области", - сказал Степанов.

Кроме того, глава Минздрава назвал области с наибольшим приростом заболевших за последние сутки - это Харьковская область - 209 человек, Львовская - 166, г. Киев - 133, Ивано-Франковская - 138, Черновицкая - 130 и Одесская - 114.

Также Степанов отметил, что после завершения заседания комиссии ТЭБ и ЧС, на заседании которой установят уровни эпидемиологической опасности в регионах, он будет настаивать на четком соблюдении всех правил в зависимости от уровня.

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