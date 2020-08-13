"Мы больш не зможам жыць, як раней", - актеры белорусского театра имени Янки Купалы обратились к милиции с призывом прекратить применение силы. ВИДЕО

Актеры белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы призвали милицию прекратить применение силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом они заявили в специальном видеообращении.

"Мы, купаловцы, с болью смотрим на то, что происходит в стране. Мы уважаем закон и права человека, но каждый вечер живем, как на фронте. Покалеченные люди никуда не исчезнут. Они никогда не забудут того, что с ними произошло. Мы уже не сможем жить так, как раньше. Мы требуем остановить применение силы в отношении мирных людей". Мы очень обеспокоены тем, что наши друзья, наши коллеги, соседи, знакомые находятся под арестом. Мы против террора и насилия. Мы против смертей и крови в нашей стране. Мы хотим мира и покоя", - говорится в обращении.

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