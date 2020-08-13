"Мы больш не зможам жыць, як раней", - актеры белорусского театра имени Янки Купалы обратились к милиции с призывом прекратить применение силы. ВИДЕО
Актеры белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы призвали милицию прекратить применение силы.
Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом они заявили в специальном видеообращении.
"Мы, купаловцы, с болью смотрим на то, что происходит в стране. Мы уважаем закон и права человека, но каждый вечер живем, как на фронте. Покалеченные люди никуда не исчезнут. Они никогда не забудут того, что с ними произошло. Мы уже не сможем жить так, как раньше. Мы требуем остановить применение силы в отношении мирных людей". Мы очень обеспокоены тем, что наши друзья, наши коллеги, соседи, знакомые находятся под арестом. Мы против террора и насилия. Мы против смертей и крови в нашей стране. Мы хотим мира и покоя", - говорится в обращении.
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Я читал, что тов. Берия как-то подошел к тов. Сталину с жалобой на антисоветскую сущность советских писателей, и с предложением применить соответствующие "оргмеры". Так тов. Сталин ответил: "Товарищ Берия, а других писателей у нас нет!".
Сябры, неужели вы еще верите, что можете увещевать и пристыдить Луку?!
Ничего не будет, эти призывы бесполезны.
Чи з Лугандона?
- " люди из лугандона были больше всего заинтересованы в ассоциации с ЕС, т.к. до войны там производилась экспортно-ориентированная продукция, которая покупалась в Европе."
І тому вони (люди зі сходу) почали підтримувати російську агресію супроти України ? Чи так з ваших слів можливо продовжити ?
Где я такое написал или намекнул на это?
Я написал, что производителем экспортно-ориентированной продукции выгодна ассоциация со странами импортёрами.
Где тут, «виходить що Україна не дала», «спасати Донбас» «руський мір»???
йому цього не вибачили, а тайожніки, натомість, вдерлись на територію україни...
з самого початку, ще у листопаді 13 азаров казав - не можна підписувати асоціацію, бо буде війна..
знав прем,єр, а не готувався, втік, як і головнокомандувач...не пройшли відбір
Не буду ставить вам диагноз, ну, вы поняли...
Потому и возникло непорозуміння.
для вас підказка - візьміть нормальних людей у лапки
Главная польза от безвиза и ассоциации - подальше от мокшандии. Вам этого мало?
И прощения ему уже не будет
Беларускія феміністкі ў плюсе.
Вулічны пратэст выдатнае мейсца заявіць пра сваё існаваньне.
Феміністкі актыўна далучыліся да рэвалюцыі.
За што ім вялікі дзякуй.
Нннн-у!!! А клуб любителей гребли на пресных водах что скажет!?
И я, тоже: За все хорошее и против всего плохого!"
Я бы не торопился с такими выводами.
Будим стоять на каленях.