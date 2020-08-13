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Новости Видео Революция в Беларуси
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Служившие в силовых структурах белорусы массово выбрасывают форму и награды в знак протеста. ВИДЕО

В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.

Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал уже более 10 таких обращений, передает Цензор.НЕТ.

"Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы", — говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее.

Более 360 тыс. лайков набрал пост бывшего капитана милиции в Instagram, в котором он рассказывает, что подал в отставку после 17 лет службы. В подписи к фотографии мужчина поставил хэштег #милицияснародом.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Беларусь (7937) выборы (24763) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+8
А когда стадо из 73% баранов начнёт выбрасывать Зе-прибамбасы?
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13.08.2020 12:35 Ответить
+6
А вот и полярная лиса пришла к Лукашенко
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13.08.2020 12:32 Ответить
+6
Украинские мусора так не делали....
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13.08.2020 12:40 Ответить
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А вот и полярная лиса пришла к Лукашенко
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13.08.2020 12:32 Ответить
Це все дурня і російська пропаганда. Ну викинули три мента форму, так ментів в Білорусі ще багато! А то як це подається говорить про потужну російську медіа-атаку на Лукашенка і саме російські телеканали є головним фактором нестабільності в Білорусі! Потрібно відключити російські ТВ канали і замінити їх на українські.
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13.08.2020 12:43 Ответить
Це так. Яле ми як завжди осторонь і знову програємо інформ війну рашці.
Хоча саме зараз є чудова нагода піднести наш Майдан, нагадати про нього знову білорусам, Зараз би вони інформацію про нього сприймали, як щось дуже близьке до них за духом.
Крім того, дуже влучна можливість і самим українцям на тлі доволі кволого пручання білорусів піднести ідею нашого Майдану. Нагадати, які ми були і є круті.
Це все завдання нашого Міністерства інформаційної політики. Хоча...про що це я.
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13.08.2020 12:53 Ответить
Неправильне у Вас бажання. Україні вигідно щоб проросійські протести в Білорусі зупинились. Зараз потрібно дублювати українські телеканали білоруською, російською та англійською мовами і запускати трансляцію на Білорусь та весь світ і домовлятись про це з Лукашенком! Щоб замінити російські терористичні канали, які розкачують ситуацію в Білорусі, потрібно мати гарний контент і тут українські телеканли можуть стати у пригоді і зупинити хвилю насильства. Білоруси побачать як живе Україна після Майдану і не захочуть нічого змінювати!
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13.08.2020 12:57 Ответить
https://censor.net/user/347491, про що це ти?

Основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. Вони малюються один до одного, як колись малювали нас - "экстремисты, наркоманы, вонствующие профашистские молодчики".
Не ображайся, але це саме ти трохи заплутався в тому що зараз коїться на кремлівському інформ просторі.
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13.08.2020 13:08 Ответить
У путіна крім основних телеканалів ще є купа інструментів дестабілізовувати ситуацію в Білорусі. Соціальні мережі, лідери громадської думки, агенти впливу в Україні та ЄС. путін активно тисне на Лукашенка і намагається його звалити, путін не пробачить Лукашенку відмову від об'єднання з росією в спільну державу, яка за задумкою путіна мала забезпечити йому нову Конституцію об'єднаної держави і нови терміни Президентства вже в новій державі. Лукашенко своєю відмовою від об'єднання ледве не примусив путіна знову піти з президентського поста і цю фронду Лукашенку не пробачать! Тепер Лукашенко фактично труп, його вб'ють в результаті масових протестів спровокованих росією!
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13.08.2020 13:14 Ответить
ты хоть включал росийские каналы? они сейчас топят за лукашенка, мусоров и обсирают протестующих
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13.08.2020 13:00 Ответить
Я російські телеканли не дивлюсь, так як і українські. Не люблю коли мене намагаються нагодувати лайном. Але я дивлюсь Інтернет і бачу якісно зроблену картинку путінськими пропагандонами, картинку яка провокує на спротив і активно розповсюджується в Інтернеті та соціоальних мережах! путін продовжує давити на Лукашенка через медійний простір і не відмовився від усунення Лукашенка з посади, просто інструментарій помінявся.
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13.08.2020 13:04 Ответить
если это так то путин полный дебилоид и только отдаляет Беларусь от рашки
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13.08.2020 13:07 Ответить
путін не вирізняється розумом, але вирізняється рідкісною злобністю та маніакальним переслідуванням своїх опонентів. Зараз для путіна головне вбити Лукашенка, який його підвів.
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13.08.2020 13:15 Ответить
а это уже проблемы лукашенка, нечего было связыватся со всяким отбросом
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13.08.2020 13:18 Ответить
https://censor.net/ua/user/347491, крім Дождя, Єха та Навального, є ще 60 минут, ОРТ та інше кремлівське лайно - їх дивляться більше і саме там Лукашенко лігитимний із 80% перемоги, а протести - це аналог українських бандерофашистів.
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13.08.2020 13:10 Ответить
Російські заводи в Білорусі оголошують забастовки - ось це реальна позиція путіна.
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13.08.2020 13:16 Ответить
Дуже сильно в цьому суніваюсь. Це наслідок протестного руху, але не свідома ціль *****.
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13.08.2020 13:23 Ответить
Протестний рух звичайно існує але його потужно підігрівають з росії.
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13.08.2020 13:31 Ответить
Ментов бывших не бывает
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13.08.2020 12:34 Ответить
А когда стадо из 73% баранов начнёт выбрасывать Зе-прибамбасы?
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13.08.2020 12:35 Ответить
...никогда, потому что это означает признание в том, что они сами, добровольно наелись говна
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13.08.2020 12:37 Ответить
Но ведь так оно и есть.
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13.08.2020 12:41 Ответить
...а вот смелости в этом признаться - нет
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13.08.2020 13:46 Ответить
А коли отара з 8% полишить пестити одне одного?)))
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13.08.2020 12:43 Ответить
Украинские мусора так не делали....
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13.08.2020 12:40 Ответить
А кто во время Майдана сливал преступные наставления и увольнялся?
Нормальные есть везде, хотя не достаточно....
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13.08.2020 12:44 Ответить
А кто? Такого движа у нас точно не было. Хотя у нас и такой жестокости по всей стране не было. Может я зря на наших наехал...
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13.08.2020 12:46 Ответить
Такая жестокость только в начале была, потом уже что ответка с "молотовым" прилетала моментально. Белоруссы к такому не готовы ментально
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13.08.2020 12:49 Ответить
понты! Лучше б на улицу с молодежью вышли! Защитили свою честь и людей невинных!
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13.08.2020 12:47 Ответить
А может и вышли потом.
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13.08.2020 12:56 Ответить
Может и вишли, но видео -єто чепуха бестолковая
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13.08.2020 18:30 Ответить
а с чего ты взял что они не вышли?
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13.08.2020 13:01 Ответить
Для вихода форма була б весьма кстати
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13.08.2020 18:31 Ответить
Хорошо, что среди украинских силовых структур нет таких.
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13.08.2020 13:03 Ответить
здорово,зрелищно для домашних,-скажи спецназовец почему ты не на улице ты ведь профи,и лучше многих знаешь как защитить свой народ,как все работает.Почему ты понтуешся-иди туда где ты нужен и тебя давно ждут,а понты оставь .....
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13.08.2020 13:12 Ответить
Могли б навіть одягнути свою форму та стати спецназ проти спецназу
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13.08.2020 13:46 Ответить
Мужик. Респект. Авакову пример.
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13.08.2020 13:12 Ответить
для чого викидати,
партизанам згодиться
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13.08.2020 14:38 Ответить
а мне кажется, шо это навеянная каким-то дураковатым политтехнологом клоунада.
П.С.
в Беларуси около 7% проголосовали против всех. вот эти 7% - мои братья. а это всё полная уйня
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13.08.2020 14:50 Ответить
Эти 7 процентов - амебы.
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13.08.2020 15:08 Ответить
Массовости не видно, видно пару-тройку пьяниц и маргиналов.
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13.08.2020 15:52 Ответить
3й день наблюдаю такие видео. Их гораздо больше!
Особенно чем то поразило вчерашнее, когда в мусоропровод (не как в этом видео) человек полковник выкидывает погоны, пару документов книжечек и несколько орденов.
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13.08.2020 20:12 Ответить
 
 