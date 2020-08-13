Служившие в силовых структурах белорусы массово выбрасывают форму и награды в знак протеста. ВИДЕО
В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.
Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал уже более 10 таких обращений, передает Цензор.НЕТ.
"Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы", — говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее.
Более 360 тыс. лайков набрал пост бывшего капитана милиции в Instagram, в котором он рассказывает, что подал в отставку после 17 лет службы. В подписи к фотографии мужчина поставил хэштег #милицияснародом.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Хоча саме зараз є чудова нагода піднести наш Майдан, нагадати про нього знову білорусам, Зараз би вони інформацію про нього сприймали, як щось дуже близьке до них за духом.
Крім того, дуже влучна можливість і самим українцям на тлі доволі кволого пручання білорусів піднести ідею нашого Майдану. Нагадати, які ми були і є круті.
Це все завдання нашого Міністерства інформаційної політики. Хоча...про що це я.
Основні медіа рашки поливають брудом мітінгувальників. Вони малюються один до одного, як колись малювали нас - "экстремисты, наркоманы, вонствующие профашистские молодчики".
Не ображайся, але це саме ти трохи заплутався в тому що зараз коїться на кремлівському інформ просторі.
Нормальные есть везде, хотя не достаточно....
партизанам згодиться
П.С.
в Беларуси около 7% проголосовали против всех. вот эти 7% - мои братья. а это всё полная уйня
Особенно чем то поразило вчерашнее, когда в мусоропровод (не как в этом видео) человек полковник выкидывает погоны, пару документов книжечек и несколько орденов.