Служившие в силовых структурах белорусы массово выбрасывают форму и награды в знак протеста. ВИДЕО

В социальных сетях начали распространяться видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выкидывают свою форму в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.

Телеграм-канал NEXTA Live опубликовал уже более 10 таких обращений, передает Цензор.НЕТ.

"Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы", — говорит мужчина на одном из роликов. После этого он снимает с себя форму спецназа и выкидывает ее.

Более 360 тыс. лайков набрал пост бывшего капитана милиции в Instagram, в котором он рассказывает, что подал в отставку после 17 лет службы. В подписи к фотографии мужчина поставил хэштег #милицияснародом.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.