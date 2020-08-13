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"Сволочь ты. Ты на меня дышишь своим ковидом!" - словесная перепалка в харьковском метро из-за неодетой маски. ВИДЕО

В вагоне харьковского метро произошла словесная перепалка между пожилым мужчиной и молодым парнем из-за того, что парень зашел без маски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись инцидента опубликован на странице "Харьковские будни" в соцсети.

Парень зашел в вагон поезда метро без защитной маски, но в наушниках и с кофе в руках и сел рядом с пожилым мужчиной.

"Сволочь ты. Ты на меня дышишь своим ковидом!", - возмутился несоблюдением карантинных норм мужчина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в некоторых регионах Украины очень напряженная, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Метрополитен (1017) Харьков (7620) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+54
Рюкзак не снял, с кофеём, без маски. Говноед мелкий.
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13.08.2020 12:30 Ответить
+44
Дійсно, таке молоде а совок.
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13.08.2020 12:30 Ответить
+39
Скорее жлоб.

Жлоб - это организм, которому насрать, что его действия причиняют неудобства или даже откровенно вредят окружающим.

Именно такие режут сидения в транспорте, ссут в лифте, лезут без очереди и пердят на концерте симфонического оркестра.

Ну и за ЗЕ голосуют, естесственно.
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13.08.2020 12:43 Ответить
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Страница 5 из 5
Звісно. Я дуже шановливо та трепетно відношуся до однодумців. В розмові з ними я краще поступлюся, - але крім випадків, коли вони не бачать небезпеку, про яку я можу їм підказати, та допомогти запобігти. Це частина мого шановливого ставлення до Вас, і моє визнання Вашої важливої ролі.

нічим не обгрунтований примус - для мене і всіх лікарів світу - обгрунтований.
Завтра Вам скажуть нап*ялити захисні окуляри і обов*язкові гумові рукавички - це у випадку тотальної агресивної інфекції, на кшталт середньовічних епідемій чуми. Поки що, слава богу, це не так, і не потрібно.

Storing medical information below the skin's surface - і? Чим він принципово відрізняється від фітнес-браслету? Незйомністю? Так його можна буде вирізати, якщо трапиться раптовий напад конспірології.

Якраз я, на відміну від коронопсихозних, спокій зберігаю. І здоровий глузд.
Я теж - тому і попереджую людей, і раджу зберігати спокій. Бо заперечення - це теж форма прояву неспокою.

З усіїю щирою повагою до Вас, і вдячністю.
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16.08.2020 12:29 Ответить
Дякую. Не сприймайте, будь ласка, так, що я не хочу з Вами спілкуватися на дану тему чи припиняю дискусію. Можемо продовжувати ... Запропонувала облишити, бо я не зміню свою думку: не маю підстав. Навіть переглянути. Навпаки - щодня переконуюся у її правильності.
На початку я, як і всі, не знала, що конкретно відбувається: бракувало інформації, все швидко і на емоціях. Але за стільки часу (я уважно стежила за розгортанням + у нас інформація краще подається в плані показників, розгорнуті таблиці з поясненнями) побачила, що те, що кажуть і що є насправді - не поєднується, не корелюється і не тримається купи + неозброєним оком видно маніпуляції. Коли все чесно - то воно просто. А коли щось не так - то починаються танці з бубнами.

Текст ще не шукала: читаю, що там білоруси напротестують.
Приємного вечора.
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16.08.2020 21:27 Ответить
Добро.
Звісно, все в порядку. Будьмо здорові.
Просто спокійно робіть нескладні речі, НАЧЕБТО цей вірус є справді такий загрозливий.
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16.08.2020 21:32 Ответить
Просто спокійно робіть нескладні речі, НАЧЕБТО цей вірус є справді такий загрозливий.

Я роблю і робитиму те, що вважаю доцільним.
Приємного дня.
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17.08.2020 07:46 Ответить
Хирурги носят маску по нескольку часов каждый день.
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13.08.2020 18:03 Ответить
"Хирурги и медсестры, которые занимаются чистой хирургией, носят одноразовые маски для лица. Считается, что у масок для лица есть два преимущества: предотвращение проникновения микробов из носа и рта хирурга в рану пациента и защита лица хирурга от каких-либо брызг из раны пациента. Считается, что маски для лица снижают вероятность раневых инфекций после операции."
"Мы проанализировали в общей сложности 2106 участников из трех обнаруженных нами исследований. Все три исследования показали, что ношение маски на лице во время операции не увеличивает и не уменьшает число случаев раневых инфекций после операции. Мы пришли к выводу, что нет четких доказательств того, что ношение одноразовых масок для лица влияет на вероятность развития раневых инфекций после операции."
https://www.cochrane.org/ru/CD002929/WOUNDS_odnorazovye-hirurgicheskie-maski-dlya-predotvrashcheniya-hirurgicheskoy-ranevoy-infekcii-v-chistoy
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13.08.2020 18:49 Ответить
не уменьшает число случаев раневых инфекций после операции
Блджад, да это нобелевка. Сколько можно сэкономить средств, отменив хирургические маски?
Я тебе уже писал, что раневые инфекции и респираторные - совершенно разные инфекции, от патогенов с совершенно разными свойствами. Хватит распространять феерическую ************** антинаучную *****.
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13.08.2020 19:04 Ответить
Скудоумным не рекомендуется обсуждпть то, что не понимают.
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13.08.2020 19:30 Ответить
Вы - медик?
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13.08.2020 19:42 Ответить
он дебил
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14.08.2020 01:06 Ответить
Вы демонстрируете, что и женский род у этого термина есть.
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14.08.2020 20:56 Ответить
Ось цей Александро щось тут вякає про Китай. Про якись там досліди та всіляку як Ви кажете класно "феерическую ************** антинаучную *****".Даруйте за плагіат.Сподобалось.
Так ось в Піднебесної якщо ви приходите в район де не живете вам на вході,або в'їзді випишуть перепустку,на виході дасьте перепустку що маєте право вийти з району. Будете без маски вас в той самий день посадять на 10 років! Китайський хлопець який лікувався в кліниці
,та критикував дії влади в боротьбі з Covidoм просто з неї зник. Догадуєтесь? Його просто
розстріляли! (З матеріалів французського документального фільму.)
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13.08.2020 19:51 Ответить
В отличие от вас дремучих коронафобов, я был в Китае и знакомился с их медициной в больницах и клиниках.
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13.08.2020 20:21 Ответить
Чого брешешь кацапське мудило! Ти хто такий щоб тебе в Китаї пускали знайомитися
з іх медиціною? Медичне світило? Панимающий нашелся! Мурло ти кацапське!
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14.08.2020 12:25 Ответить
ВЫ вообще слышите, ЧТО говорят в метро?
"Оденьте маску, уважайте окружающих!
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13.08.2020 15:40 Ответить
на заборі теж написано
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13.08.2020 21:09 Ответить
какая маска ?????????
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13.08.2020 16:45 Ответить
Сейчас можно одеть маску, например, шута, а зимой - деда мороза.
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13.08.2020 17:29 Ответить
Мнение специалиста, знающего ВСЕ результаты ВСЕХ научных публикаций по вопросу короновируса несомненно следует учитывать!
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13.08.2020 21:31 Ответить
И не только коронавируса.
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14.08.2020 17:40 Ответить
адекватна реакція хлопця вислухав, що старий комуняка протрендів, та пішов від нього геть щоб совківська пандемія на нього не перейшла )))
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13.08.2020 17:15 Ответить
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13.08.2020 20:38 Ответить
сколько здесь троллей, агитирующих маски не одевать?
я так понимаю, это пригожинские заводилы, которые жаждут пандемии на Украине?
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13.08.2020 17:36 Ответить
дуже маски допомагають
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
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13.08.2020 21:10 Ответить
носiть маски в людних мiсцях, сволото! кожних 2-3 години мiняйте iх!


"Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски - Цензор.НЕТ 7370
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13.08.2020 18:03 Ответить
повне безглуздя
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13.08.2020 21:09 Ответить
дуже маски допомагають
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
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13.08.2020 21:11 Ответить
Ты глупа. Если ты забеременела приняв таблетку от зачатия - это не означает, что оним бесполезны. Это означает что они эффективны в 99% случаев.
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13.08.2020 21:34 Ответить
покажи в цій статистиці твої "99%"
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13.08.2020 21:38 Ответить
"
По оценке Британской консультационной службы по беременности (BPAS), каждая четвертая женщина, которой пришлось прибегнуть к аборту, пользовалась одним из самых надежных методов контрацепции.
Более 14 тысяч женщин, которые находились под наблюдением клиник BPAS, забеременели несмотря на то, что принимали противозачаточные таблетки или противозачаточные средства длительного действия.
Они настолько доверяли такому методу контрацепции, что зачастую узнавали о своей беременности слишком поздно. При этом ни одно противозачаточное средство не может давать стопроцентную гарантию.
Тем не менее, считается, что обратимая контрацепция длительного действия очень надежна, а ее эффективность достигает 99%.
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14.08.2020 08:47 Ответить
імбецил, покажи 99% в статистиці щодо масок
в тебе дуже погано з розумінням інформації
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14.08.2020 09:15 Ответить
Ты, дура, читать умеешь?
Причём ма ски к противозапчаточным средстьвам?
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14.08.2020 10:12 Ответить
А тих жінок не питали, чи вони правильно приймали оральні контрацептиви ?
Їх треба пити в один і той же час. Є препарати, які знижуюють їхню ефективність (певні антибіотики), тоді треба додаткові методи використовувати + інші фактори, які можуть вплинути на дію ок.
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16.08.2020 06:18 Ответить
Ведана, кнтрацептивы тут в качестве аналогии. Речь идет о ношении масок.
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16.08.2020 09:46 Ответить
Для меня маска на улице это идентификатор умный-дурак, на улице дышите глубже, здоровее будете.
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13.08.2020 21:59 Ответить
носiть маски в людних мiсцях
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13.08.2020 22:30 Ответить
Таких долбо*бов в Харькове 98%. Носят маски на подбородке или выше, с открытым носом. А особо отбитые не только в метро, но и в сурермаркете без масок шляются.
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13.08.2020 21:22 Ответить
дуже маски допомагають
https://twitter.com/ianmSC/status/1293766186136559616/photo/1
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13.08.2020 21:24 Ответить
Ты дура. Без маски график пошёл бы вверх круче.
КАк раздражуют эти парикмахеры, не уха не рыла в ни в вирусологии, ни в статистике, ни в физике, пепреписывающую всякое гавно из разаблачительных статеек не менне тупых журналистов.
Ты дура представляешь себе процесс прохождения аэрозоля через пористую преграду"
Из какой жопы они вылазят?
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13.08.2020 21:38 Ответить
а ти хто? визнаний вірусолог? чи *********** сабакова?
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13.08.2020 21:39 Ответить
Я не вирусолог. Я физик. И ЗНАЮ, что такое поверхностиное натяжение, смачивание и пр. А поскольку, ті наверно не знаешь, вирус не летает по воздуху, а находится внутри капель слюны, диаметром от 50 до 500 мкм, при прохождении аэрозоля через повязку часть капель при столкновении с волокнами маски оседает на них. Таким образом количество "вдохнутых" тобой капель при маске уменьшается.
Ещё вапросы?
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14.08.2020 08:53 Ответить
а куди поділися з твоєї моделі дрібні аерозольні краплини до 10 мкм?
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14.08.2020 09:10 Ответить
Никуда. А что?
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14.08.2020 09:55 Ответить
ти забув їх згадати, а саме з ними вірус найбільше поширюється
і маски їх не зупиняють, бо розмір вічок більший
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14.08.2020 10:01 Ответить
Господи, ну пошли ей хоть крупицу разума!
Маски улавливают капли не потому, что они не проходят в дырочки, а потому, капли МЕНЬШЕ дарочки, проносимые потоком через многослойную структуру в процессе перколяции могут соприкасаться с волокнами, и при этом за счёт поверхностного натяжения НЕ ОТСКАКИВАЮТ ОТ ВОЛОКОН, КАК ЖЕЛЕЗНЫЕ ШАРИКИ, А ПРИЛИПАЮТ К НИМ !!!!
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14.08.2020 10:18 Ответить
Там ще електростатичне притягування сприяє осіданню дрібних крапель на волокнах маски. Я Вам про це вже писав.
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14.08.2020 22:02 Ответить
Повторите на бис эти перлы.
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15.08.2020 19:20 Ответить
Докажите документальными ссылками обратное.
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15.08.2020 23:53 Ответить
ще крутіше пішов би?
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13.08.2020 21:40 Ответить
Купа наукових досліджень про те, що маски ніяким чином не впливають на поширення вірусів.
https://swprs.org/face-masks-evidence/
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13.08.2020 21:41 Ответить
Да, и поэтому нет стран где бы отказались от ношения масок.
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14.08.2020 08:19 Ответить
Ісландія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, Японія, Нова Зеландія
"нєт стран"?
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14.08.2020 09:17 Ответить
Пруф.
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14.08.2020 09:30 Ответить
та перевіряй сам
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14.08.2020 09:32 Ответить
Как меня раздражает эта тупая публика, которая копирует из интернета отрывки, смыла которых не читали и не понимают как доказательства....
Вот тебе, ДУРА отрывок из твоего "доказательства" ПЕРВАЯ же ссылка в твоей https://swprs.org/face-masks-evidence/
"Мы не рассматривали использование респираторов в обществе. Респираторы представляют собой плотно прилегающие маски, которые могут защитить пользователя от мелких частиц ( https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#r37 37 ) и должны обеспечивать лучшую защиту от воздействия вируса гриппа при правильном ношении из-за более высокой эффективности фильтрации."

И ЧТО ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ????

Ну почему, Господи, эти полуграмотные и малообразованные люди так активны?
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14.08.2020 09:05 Ответить
ти - імбецил, сам вирвав півабзацу про респіратори, коли йде мова про маски
пухом тобі земля
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14.08.2020 09:13 Ответить
Тибе про маски? ОК! "Одноразовые медицинские маски (также известные как хирургические маски) представляют собой свободно сидящие устройства, которые были разработаны для ношения медицинским персоналом для защиты от случайного заражения ран пациента и для защиты пользователя от брызг или брызг жидкостей организма ( https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article#r36 36 ). Имеются ограниченные доказательства их эффективности в предотвращении передачи вируса гриппа либо при ношении инфицированным человеком для контроля источников, либо при ношении неинфицированными людьми для уменьшения воздействия. Наш систематический обзор не обнаружил значительного влияния масок на передачу лабораторно подтвержденного гриппа."

И ЧТО это доказывает?
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14.08.2020 10:00 Ответить
це доводить, що маски не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій
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14.08.2020 10:02 Ответить
Это доказывает, что в НЕКОТОРЫХ исследованиях "не обнаружил значительного влияния масок на передачу лабораторно подтвержденного гриппа.", и НИЧЕГО более.

На, читай!
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf?sequence=20&isAllowed=y

Применение масок в контексте COVID-19 Временные рекомендации 5 июня 2020 г.

Общие сведения Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции).
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14.08.2020 11:38 Ответить
Вы путаете инструкцию по ношению масок с общими рекомендациями населению. В последних (от 17 июня) рекомендациях ВОЗ для населения нет даже упоминания о масках. О них говорится только во временных рекомендациях по применению масок от 5 июня 2020г. Но и там, в разделе для населения написано, что " В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
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14.08.2020 17:54 Ответить
А врать зачем? Там написано: " Общие сведения Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространения ряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защиты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции). Тем не менее самого по себе применения маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты или контроля за источником инфекции, и необходимо принятие других индивидуальных
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14.08.2020 18:37 Ответить
Читать документы нужно уметь. Для населения есть главная страница с рекомендациями, обновленными 17 июня и где нет упоминания о масках. О них говорится только в разделе о правилах их использования.Причем и там нужно читать разделы касающиеся только населения. И это две большие разницы - рекомендации населению по защите и рекомендации по использованию масок. Но даже в разделе о правилах их использования населением, как и в этом абзаце, не утвердительная, а предполжительная форма "может", "потенциально ", "по некоторым сведениям". И преамбула этого раздела как раз и завершается приведенной мною цитатой - ." В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19".
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public#_blank

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
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14.08.2020 20:51 Ответить
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
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15.08.2020 09:19 Ответить
Очень самокритично отметил в первом и предпоследнем предложениях. Англичане давно отметили в своих исследованиях, что имитированные лабораторными нибулайзерами аэрозоли не ссответствуют реальной ситуации при выдохе.
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15.08.2020 19:26 Ответить
И что?
Другой спектр размеров?
Это отменяет поверхностное натяжение?
Живая иллюстрация того, чем упорство отличается от упрямства...
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16.08.2020 09:44 Ответить
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
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14.08.2020 18:53 Ответить
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
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14.08.2020 18:54 Ответить
Очень самокритично отметил в первом и предпоследнем предложениях. Англичане давно отметили в своих исследованиях, что имитированные лабораторными нибулайзерами аэрозоли не ссответствуют реальной ситуации при выдохе.
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15.08.2020 19:26 Ответить
Так вали тогда с Харькова, если что-то не нравится. По тебе в Харькове никто рыдать не будет.
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13.08.2020 21:56 Ответить
Світ врятує тільки розроблена в Росії вакцина."Сволота ти. Ти на мене дихаєш своїм ковідом!" - словесна перепалка в харківському метро через відсутність маски - Цензор.НЕТ 9204
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14.08.2020 12:13 Ответить
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
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14.08.2020 18:53 Ответить
У человека, даже больного, при нормальном дыхании никакие капли не выделяются. Капли образуются только при кашле и чихании и то от них есть проверенная и рекомендуемая ВОЗ защита - кашлять и чихать в согнутый локоть или бумажную салфетку.
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14.08.2020 20:28 Ответить
Основной, но не единственный путь передачи туберкулеза - воздушно-капельный. Входными воротами инфекции чаще всего являются дыхательные пути человека, в которые микобактерии туберкулеза поступают с частицами высохшей мокроты или с капельками слизи и мокроты, выбрасываемой больными при разговоре, кашле и чихании.

Перестаньте уже жевать кактус.
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15.08.2020 10:04 Ответить
Реальная карта пандемии тут - https://calcok.com/raznoe/160.php
ну а мое мнение - это все мировой лохотрон по сбиванию бабла, ограничениея и заморозка конкурентов и процветание бизнеса чинуш, плюс нажива на разграблении средств выделяемых на якобы борьбу с больными.
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16.12.2020 21:56 Ответить
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