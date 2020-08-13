"Сволочь ты. Ты на меня дышишь своим ковидом!" - словесная перепалка в харьковском метро из-за неодетой маски. ВИДЕО

В вагоне харьковского метро произошла словесная перепалка между пожилым мужчиной и молодым парнем из-за того, что парень зашел без маски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись инцидента опубликован на странице "Харьковские будни" в соцсети.

Парень зашел в вагон поезда метро без защитной маски, но в наушниках и с кофе в руках и сел рядом с пожилым мужчиной.

"Сволочь ты. Ты на меня дышишь своим ковидом!", - возмутился несоблюдением карантинных норм мужчина.

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