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Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю. ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться в события в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинскому радио".

По словам Кравчука, он был и остается человеком, который соблюдает международные правила.

"Пока я был кот сам по себе, не имел никакой должности, я давал оценку и Путину, и Лукашенко. Сейчас я должностное лицо, любые мои слова могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела Беларуси, поэтому я не буду ничего комментировать", - отметил первый президент Украины.

"Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться. Если нужна помощь и если эта помощь будет через обращение - Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна в дальнейшем не менять ни на йоту своей стратегической политики в отношении Беларуси, которая записана в документах. Ни на капельку, ничего не изменилось - Украина принимает любого президента, любую Верховную Раду, которая создана в иностранном государстве. Участия в этом она не принимала, она уважает народ. Раз народ выбрал - мы уважаем волю белорусского народа", - отметил Кравчук.

Читайте: Кравчук предлагает ввести новую формулировку вместо "особого статуса" Донбасса говорить об "особом режиме административного управления"

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

Читайте: В Беларуси задержали капитана милиции, подавшего в отставку из-за подавления протестов

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24763) Кравчук Леонид (1226) Лукашенко Александр (3625) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+33
Должностная старая жопа ты, а не лицо
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13.08.2020 13:26 Ответить
+32
старий пердун, скоро всю твою ТКГ разом з тобою і клоуном винесуть нах з України! Як же ви дістали😡
Живе Білорусь!
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13.08.2020 13:27 Ответить
+13
кравчук за что не возьмется всегда у крепкого хозяйственника получается только
Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю - Цензор.НЕТ 2405
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13.08.2020 13:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Должностная старая жопа ты, а не лицо
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13.08.2020 13:26 Ответить
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13.08.2020 14:33 Ответить
старий пердун, скоро всю твою ТКГ разом з тобою і клоуном винесуть нах з України! Як же ви дістали😡
Живе Білорусь!
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13.08.2020 13:27 Ответить
Проститут
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13.08.2020 13:28 Ответить
Старый хитрый лис под любую тему подстроится.
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13.08.2020 13:28 Ответить
Какой там"лис"!? Крыс!
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13.08.2020 14:05 Ответить
старый питор
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13.08.2020 13:29 Ответить
А чи народ вибрав, і, якщо вибрав - то кого? А чи чесні вибори були, починаючи з реєстрації кандидатів?
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13.08.2020 13:29 Ответить
Старого комуняку, новим фокусам не навчиш...
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13.08.2020 13:30 Ответить
Найперший президент виявився і найпершим злодієм в країні. Як він дерибанив Чорноморське морське пароплавство ми ніколи не забудемо.
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13.08.2020 13:30 Ответить
Он не просто деребанил ЧМП. Если бы он, просто, украл пару судов - то хрен с ним.
А этот коммуняка развалили/уничтожил одно из крупнейших предприятий в мире.
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13.08.2020 17:00 Ответить
А если Кравчуку гавно завернут в обёртку и скажут, что это канфета, жрать будет?
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13.08.2020 13:31 Ответить
кравчук за что не возьмется всегда у крепкого хозяйственника получается только
Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю - Цензор.НЕТ 2405
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13.08.2020 13:34 Ответить
Зеленский поспешил уверить Россию, что ни крики избиваемых беларусов, ни смерти украинских военных не помешают ему прислать Кравчука в Минск 18 августа.

Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю - Цензор.НЕТ 6194
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13.08.2020 13:32 Ответить
дерьмо медведчуковское что-то прокукуарекало... Дедушка, иди спать, патриарх херов!
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13.08.2020 13:32 Ответить
"Пока я был кот сам по себе, не имел никакой должности, я давал оценку и Путину, и Лукашенко. Сейчас я должностное лицо, любые мои слова могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела Беларуси, поэтому я не буду ничего комментировать", - отметил первый президент Украины.

Как бы там ни было, но сказано правильно.
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13.08.2020 13:32 Ответить
Кравчук - никто....Для всех....
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13.08.2020 13:40 Ответить
Лично я к примеру не давал Вам никакого права решать за меня кто есть для меня Кравчук. Равно как и все остальные люди. Говорите лично за себя. Для меня к примеру Кравчук, как бы там ни было, первый президент независимой Украины. Таким он и в новейшей истории Украины остается. И, думаю, что и останется. Так что, Александр Харченко, Вам лучше позаботиться чтобы ваша деятельность оставила хотя бы какой-то след в истории Украины. А не только на страницах форума в виде глупых и безапелляционных заявлений.
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13.08.2020 14:17 Ответить
Извините, но я не ожидал, что для Вас, патриота Украины, давние "заслуги" Кравчука гораздо весомее его сегодняших предательских высказываний, намерений и действий под диктовкой Мертведчука и кремлёвской крысы....
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13.08.2020 16:27 Ответить
Извините, но вы наверное молоды и не знаете политического поведения Крвчука. Не даром про него в свое время анекдот ходил: "Зустрічають президентський літак з Кравчуком. На вулиці йде дощ. Коли той виходить, то один з зустрічаючих розкриває над ним парасольку. На що Кравчук тому говорить - Нічого, нічого - я між краплинками пройду."
Не суть что говорит Кравчук. Главное что он делает. Он еще тот старый лис в дипломатии. Ему врядли кто что либо сможет диктовать. Это первое. Второе, как на мое мнение (могу конечно ошибаться), но Кравчук не меньший патриот Украины чем мы с вами.
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13.08.2020 16:37 Ответить
Лиса в дипламатии в Будапеште киданули как лоха
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13.08.2020 20:48 Ответить
Я так не думаю. Скорее всего были определенные договоренности и было сильное давление наших западных партнеров в том числе. И по факту Украина тогда получила независимость практически даром. Т.е бескровно. Думаю что это того стоило. Причем не думаю, что в Украине были возможности управлять данным ядерным потенциалом. Условно говоря пресловутая "ядерная кнопка" все равно в кацапии оставалась. Кроме того, не стоит забывать, что на тот момент мы были т.с. братскими народами. Считались практически единым народом.
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14.08.2020 09:05 Ответить
Комуняку- на гілляку!
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13.08.2020 13:32 Ответить
"Сейчас я должностное лицо"

и когда ж эте твари совковые повыздыхают
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13.08.2020 13:35 Ответить
старий комуняцкій пітар ти, а не "посадова особа"
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13.08.2020 13:38 Ответить
должнолизное лицо...
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13.08.2020 13:39 Ответить
Вона українською, він білоруською. І ніяких «я вас нєпанімаю!».

https://twitter.com/ChopperWatte/status/1293856841697501185/photo/1

Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю - Цензор.НЕТ 4112
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13.08.2020 13:39 Ответить
Сейчас я должностное лицо, любые мои слова могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела Беларуси, Источник: https://censor.net.ua/n3213558

Навіть старий ватний маразматик це розуміє.
На відміну від Найвеличнішого Нелоха який ліз до Американців
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13.08.2020 13:43 Ответить
ліз не Зе а Сивочолий !він писав і пише все для адептів своєї секти порохоботів і щоб амерів тримати на гачку!але... хтось здав завчасно)))
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13.08.2020 13:54 Ответить
На сегодня белорусов жаль, но к сожалению, даже на бытовом уровне, они почти все настроены пророссийски и не очень дружелюбны к Украине. Это не прибалтийцы. Приходилось с ними общаться. Даже в таких вещах как муз. фестивали или спорт. соревнования, они всегда поддерживают россиян.
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13.08.2020 13:46 Ответить
на вопрос "признаете ли выборы состоявшимися в Белоруссии "старый коммунистический лис-ответил Украина уважает белорусский народ и его волю.))))
на вопрос как он узнал о Голодоморе эта же лиса ответила-
У меня были все полномочия в политбюро ЦК Компартии Украины изучить все партийные архивы. У меня было поручение изучить все вопросы, связанные с репрессиями, посмотреть фотографии, документы. Не все, но партийные источники я изучил досконально.
Но надо отдать должное Михаилу Горбачеву: перестройка, которую он провозгласил, гласность открыли возможность изучать подобные документы и архивы!
неудивительно что кравчук ассоциируется у народа только с сумкой"кравчучкой"
то ахметова поддерживал за продажу ахметову Укртелеком то еще что то ))видно лисе ручку золотили)))минский процесс пойдет успешно-до гробой доски)))
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13.08.2020 13:47 Ответить
Тот момент когда лучше б и не пи...дел вообще. Чисто не о чем. Внеочередной высер старого красноперого петуха.
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13.08.2020 13:49 Ответить
Надважлива новина - старий пердунь щось там сказав. Цензор вже зовсім берега пустився
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13.08.2020 13:51 Ответить
У нас что президент Кравчук ?
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13.08.2020 13:52 Ответить
4мо
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13.08.2020 13:52 Ответить
Єдине, що може виправдати поїздку Кравчука до Мінська, це те, що насправді він їде як посередник від України і Євросоюзу та інших західних партнерів утихомирити психічно хворого лукашенка і умовити його не вбивати мирних людей. А Донбас - то в даний момент другорядне чи третьорядне завдання. Чи насправді так, побачимо по реакції Заходу на цю поїздку. Якщо засудять, по нам пора нашого Клоуна відправляти туди, куди білоруси відправили свого психа: на смітник історії. Якщо Захід промовчить, то є якісь залаштункові домовленості і плани, а нам варто почекати.
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13.08.2020 13:55 Ответить
Петики, даже и не думайте! Ждите, когда рак свистнет.
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13.08.2020 14:11 Ответить
Кравчук - старая проститутка. Верен себе.
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13.08.2020 13:55 Ответить
Рф можна втручатись, а Україні не можна, а що буде робити Кравчук з його компромісами коли по периметру України будуть танки Кремля? Якщо є 1000 км кордонів то потрібно підтримати те, що проти нашого ворога РФ. Ці ігри в підавки вже призвели до здачі ядерного арсеналу, флоту, Криму, Донбасу. Портрібно або відстоювати національні інтереси або сидіти на пенсії і не шукати пригод на задницю Україні.
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13.08.2020 14:03 Ответить
Кому интересны высказывания этого старого пердуна. Ему лет десять на кладбище прогулы ставят.
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13.08.2020 14:05 Ответить
...ять, нашли кого обсуждать! Старый говорящий анус, мозги которого целиком и полностью ушли с последней дефекацией А вот гунявая крыска, его назначившая - вот к ней стоит присмотреться повнимательней! Дурачек, клоВан, вислюк, говорите!? Так только ТАКИМ в мокшанских сказках всегда и везло! И этому - повезет, не сомневайтесь! А с говорящим анусом останемся мы!
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13.08.2020 14:11 Ответить
Модер, попій персен!
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13.08.2020 14:12 Ответить
т.е. "не стрелять" , а вазелин и выглядывать из-за забора.
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13.08.2020 14:14 Ответить
Знать бы еще эту волю!
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13.08.2020 14:16 Ответить
Черти в аду ему уже давно прогулы ставят, а оно опять-*должностное лицо*,эти твари краснозадые настолько властолюбивы ....
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13.08.2020 14:17 Ответить
Хитёр бобёр!
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13.08.2020 14:21 Ответить
А тебе коифортно будет, комуняка в минске, где комунофашист унижал и уничтожал рядовых жителей, хозяев своей страны, гнида комуняцкая?
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13.08.2020 14:36 Ответить
Шо сказал, шо в лужу перднул. Как хочешь тпк и понимай.
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13.08.2020 15:02 Ответить
Кравчук це хто?
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13.08.2020 15:05 Ответить
с него началась династия всех этих презиков, привёдшая к шестому. он, придя к власти не начал вешать на столбах коммуняк, а начал заигрывать с парашей. все остальные верно следовали этим традициям им заложенным. это и привело к тому, шо теперь, бойки, шмойки, симоненки, медведчуки и подобная шалупонь, чувствуют себя хозяевами жизни. тот станет первым украинским Президентом, кто придя во власть, не будет обеспокоен озабоченностями запада, а уже на следующий день начнёт уничтожать, как парашских пятиколонников так и остатки отрыжек коммунистов. остальные достойны только номеров, на сегодня от первого до шестого.
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13.08.2020 16:07 Ответить
Оце він вміє,старий пердуняра - гладко стелити словами...Шкода,що він,а не Лукаш розпочав нашу новітню історію...
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13.08.2020 17:30 Ответить
Так ..,а если народ выбрал другого или другую, а действующий президент с применением силы и фальсификаций решил удержать власть силой.. ( что имеет место в данном случае). то что тогда ... Кравчук не "старый лис" он проныра и пройдоха, служащий любой власти подпевалой "курса", сменятся эти.. будет подпевать другим ( вплоть до Путина и Медведчука) и в любом случае найдет " нужные и правильные" слова..
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13.08.2020 17:55 Ответить
Посмотрите внимательно на это "должностное лицо". Бедный дедушка, решил на старости лет окончательно опозорить свое имя.
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13.08.2020 18:04 Ответить
Да какая плять там у тебя должность) Где она прописана в законе) Старый пердун решил что он опять в большой политике. И вообще его слишком много стало. Я за 5 лет Кучмы столько не слышал и не видел сколько этого маразматика за последние пару недель.
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13.08.2020 18:07 Ответить
всё верно сказал.
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13.08.2020 18:15 Ответить
Кравчук, якщо не помре довбойобом, то помре гандоном.
Якщо Путін це *****, то Кравчук це гандон *****.
І як цю падлу ще земля носить?
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13.08.2020 19:15 Ответить
 
 