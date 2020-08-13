Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю. ВИДЕО
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться в события в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинскому радио".
По словам Кравчука, он был и остается человеком, который соблюдает международные правила.
"Пока я был кот сам по себе, не имел никакой должности, я давал оценку и Путину, и Лукашенко. Сейчас я должностное лицо, любые мои слова могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела Беларуси, поэтому я не буду ничего комментировать", - отметил первый президент Украины.
"Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться. Если нужна помощь и если эта помощь будет через обращение - Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна в дальнейшем не менять ни на йоту своей стратегической политики в отношении Беларуси, которая записана в документах. Ни на капельку, ничего не изменилось - Украина принимает любого президента, любую Верховную Раду, которая создана в иностранном государстве. Участия в этом она не принимала, она уважает народ. Раз народ выбрал - мы уважаем волю белорусского народа", - отметил Кравчук.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
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Живе Білорусь!
А этот коммуняка развалили/уничтожил одно из крупнейших предприятий в мире.
Как бы там ни было, но сказано правильно.
Не суть что говорит Кравчук. Главное что он делает. Он еще тот старый лис в дипломатии. Ему врядли кто что либо сможет диктовать. Это первое. Второе, как на мое мнение (могу конечно ошибаться), но Кравчук не меньший патриот Украины чем мы с вами.
и когда ж эте твари совковые повыздыхают
https://twitter.com/ChopperWatte/status/1293856841697501185/photo/1
Навіть старий ватний маразматик це розуміє.
На відміну від Найвеличнішого Нелоха який ліз до Американців
на вопрос как он узнал о Голодоморе эта же лиса ответила-
У меня были все полномочия в политбюро ЦК Компартии Украины изучить все партийные архивы. У меня было поручение изучить все вопросы, связанные с репрессиями, посмотреть фотографии, документы. Не все, но партийные источники я изучил досконально.
Но надо отдать должное Михаилу Горбачеву: перестройка, которую он провозгласил, гласность открыли возможность изучать подобные документы и архивы!
неудивительно что кравчук ассоциируется у народа только с сумкой"кравчучкой"
то ахметова поддерживал за продажу ахметову Укртелеком то еще что то ))видно лисе ручку золотили)))минский процесс пойдет успешно-до гробой доски)))
Якщо Путін це *****, то Кравчук це гандон *****.
І як цю падлу ще земля носить?