Кравчук о президентских выборах в Беларуси: Украина уважает белорусский народ и его волю. ВИДЕО

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться в события в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Украинскому радио".

По словам Кравчука, он был и остается человеком, который соблюдает международные правила.

"Пока я был кот сам по себе, не имел никакой должности, я давал оценку и Путину, и Лукашенко. Сейчас я должностное лицо, любые мои слова могут расцениваться как вмешательство во внутренние дела Беларуси, поэтому я не буду ничего комментировать", - отметил первый президент Украины.

"Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться. Если нужна помощь и если эта помощь будет через обращение - Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна в дальнейшем не менять ни на йоту своей стратегической политики в отношении Беларуси, которая записана в документах. Ни на капельку, ничего не изменилось - Украина принимает любого президента, любую Верховную Раду, которая создана в иностранном государстве. Участия в этом она не принимала, она уважает народ. Раз народ выбрал - мы уважаем волю белорусского народа", - отметил Кравчук.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Так, вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Притицького в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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