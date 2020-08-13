Проект "Без цензуры": Кава для ваты. Как Зеленский и Ко защитников "русского мира" в Минфин назначают. ВИДЕО
Как непотопляемый советник администрации Януковича и адепт "русского мира" доплыл до одной из ключевых должностей в украинском государстве? Этот феерический бред - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Откровенного защитника интересов "русского мира" и человека, который рассказывал, что малазийский Боинг над Донбассом сбили то ли Украина, то ли США (!) назначили - кем бы вы думали? Заместителем министра финансов Украины!
Александр Кава - персонаж удивительно живучий, он сумел работать советником во времена всех властей в течение последних десяти лет. А уже после начала войны рассказывал, какой Путин молодец и повторял мантру об "их там нет".
Подробно вспоминаем профессиональную биографию этого персонажа, ведь там ну ооочень много интересного!
Что делает этот кадр абсолютно непотопляемым? Зачем Зе-команде такие зашквареные персонажи? Кто в команде Зеленского инфильтрирует явно враждебные элементы в украинский государственный аппарат?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в п'ятницю один з судів (печерский або окружний) прийме рішенння про "изьятие" из Привата 350 млн.долл (це тільки початок! будуть й інші "решения судов") через... НБУ, бо через Приват у суркисів та бені - не виходить..
https://www.youtube.com/watch? v=YWp_dE5Vle4
Нет это полностью серьезно...
булабили Каву".
Березовский, ... . Це, без сумніву, ваше внутрішнє.
По суті.
Як на вашу думку, в якому напрямку вів Україну Президент Порошенко, та його призначенці? І куди тягне Україну президент Зеленський та призначені ним риги, колаборанти- підкацапники та фсб-шники?
Це доводить, що Зеленський так і залишився із «містечковою» мемнтальністю і ніколи не стане українцем в сенсі нації.
у "совків" немає ніякої ідентичності, це навіть не креоли
Зеля з виборцями радився коли його призначав ? А він же обіцяв.
Давно розумні люди кажуть
Зеля - ЗРАДНИК
Мнения / Общество 13-авг, 19:149 543 0
64,5% жителей Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, а русский язык может свободно использоваться.
Как говорится в результатах соцопроса, проведенного совместно Центром Разумкова и Центром "Социс", 17,7% респондентов заявили, что украинский язык должен быть государственным, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины.
Еще 15,2% опрошенных считают, что оба языка должны быть государственными в Украине.
При этом 2,6% не определились с ответом.
Опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21-28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.
Напомним, в Верховной Раде вновь подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины. Соответствующий проект закона зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.