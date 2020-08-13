Проект "Без цензуры": Кава для ваты. Как Зеленский и Ко защитников "русского мира" в Минфин назначают. ВИДЕО

Как непотопляемый советник администрации Януковича и адепт "русского мира" доплыл до одной из ключевых должностей в украинском государстве? Этот феерический бред - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Откровенного защитника интересов "русского мира" и человека, который рассказывал, что малазийский Боинг над Донбассом сбили то ли Украина, то ли США (!) назначили - кем бы вы думали? Заместителем министра финансов Украины!

Александр Кава - персонаж удивительно живучий, он сумел работать советником во времена всех властей в течение последних десяти лет. А уже после начала войны рассказывал, какой Путин молодец и повторял мантру об "их там нет".

Подробно вспоминаем профессиональную биографию этого персонажа, ведь там ну ооочень много интересного!

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Что делает этот кадр абсолютно непотопляемым? Зачем Зе-команде такие зашквареные персонажи? Кто в команде Зеленского инфильтрирует явно враждебные элементы в украинский государственный аппарат?

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