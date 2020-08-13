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Проект "Без цензуры": Кава для ваты. Как Зеленский и Ко защитников "русского мира" в Минфин назначают. ВИДЕО

Как непотопляемый советник администрации Януковича и адепт "русского мира" доплыл до одной из ключевых должностей в украинском государстве? Этот феерический бред - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Откровенного защитника интересов "русского мира" и человека, который рассказывал, что малазийский Боинг над Донбассом сбили то ли Украина, то ли США (!) назначили - кем бы вы думали? Заместителем министра финансов Украины!

Александр Кава - персонаж удивительно живучий, он сумел работать советником во времена всех властей в течение последних десяти лет. А уже после начала войны рассказывал, какой Путин молодец и повторял мантру об "их там нет".

Подробно вспоминаем профессиональную биографию этого персонажа, ведь там ну ооочень много интересного!

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Зеленский объявил войну непокорным регионам. Чем она закончится? ВИДЕО

Что делает этот кадр абсолютно непотопляемым? Зачем Зе-команде такие зашквареные персонажи? Кто в команде Зеленского инфильтрирует явно враждебные элементы в украинский государственный аппарат?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Кава Александр (5) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+25
Это фраза января 2019 года. Но дебилы типа "патриоты" слушать умных людей тогда никак не хотели

Кава для ваты. Как Зеленский и Ко защитников "русского мира" в Минфин назначают - Цензор.НЕТ 3668
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13.08.2020 15:08 Ответить
+21
ЗЕбил и есть "русский мир". Гадкий и лживый малоросс
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13.08.2020 15:02 Ответить
+20
зелебоба - наместник куйла...
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13.08.2020 15:01 Ответить
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зелебоба - наместник куйла...
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13.08.2020 15:01 Ответить
Это фраза января 2019 года. Но дебилы типа "патриоты" слушать умных людей тогда никак не хотели

Кава для ваты. Как Зеленский и Ко защитников "русского мира" в Минфин назначают - Цензор.НЕТ 3668
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13.08.2020 15:08 Ответить
більш того, завтра суркиси хочуть продовжити грабунок Приватбанка та України:- для цього шмаркля фактично вигнав Смолія, главу безпеки та главу юридичного департаменту НБУ, поставивши своїх людей.
в п'ятницю один з судів (печерский або окружний) прийме рішенння про "изьятие" из Привата 350 млн.долл (це тільки початок! будуть й інші "решения судов") через... НБУ, бо через Приват у суркисів та бені - не виходить..
https://www.youtube.com/watch? v=YWp_dE5Vle4
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13.08.2020 15:14 Ответить
Олександр Кава один з найкращих фахівців в Україні, заспокойтесь ідіоти!
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13.08.2020 15:26 Ответить
Совсем уже окончательно кукухой поехало, "патриот" хренов? Или ты реально настолько туп, олигофрен? Есть еще Азиров -- очень классный специалист по налогам, возьмешь в налоговою?
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13.08.2020 15:46 Ответить
ЗЕбил и есть "русский мир". Гадкий и лживый малоросс
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13.08.2020 15:02 Ответить
Кава для вати. Як Зеленський і Ко захисників "русского мира" в Мінфін призначають - Цензор.НЕТ 6958
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13.08.2020 15:16 Ответить
Зеленский - это договорняк путина с коломойским, у обоих был общий враг Порошенко, объединвшись, они придумали посадить в кресло президента актёра, всеми известного и любимого комика, который теперь выполняет все указания как путина так и коломойского
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13.08.2020 15:03 Ответить
Кава для вати. Як Зеленський і Ко захисників "русского мира" в Мінфін призначають - Цензор.НЕТ 1748
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13.08.2020 15:11 Ответить
Уточнить надо. Не всеми "любимого"....Я ,например, это чмо один раз выдержал и более никогда!
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13.08.2020 18:36 Ответить
согласен, перефразирую, любимого 73% )
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13.08.2020 20:39 Ответить
Это неправильно сформулировали. Есть полностью подтвержденная зависимость чем жирнее руководители, тем тоньше выглядет, те которыми они управляют.
Нет это полностью серьезно...
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13.08.2020 15:03 Ответить
По слідах реклами: "Спочатку була били Каву".
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13.08.2020 15:05 Ответить
Кава для ваты. Как Зеленский и Ко защитников "русского мира" в Минфин назначают - Цензор.НЕТ 6262
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13.08.2020 15:05 Ответить
А де ж хоч одна людина України?
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13.08.2020 15:07 Ответить
Березовский, Замана, Тенюх, Коваль, Демчишин, Гонтарева, Гелетей, Ярема, Шокин, Луценко, Полторак, Муженко ... продолжать список можно долго - типа они все люди Украины?!
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13.08.2020 16:43 Ответить
Тю, а чого ви до цього списку ще й фуйла не вписали? Це ж улюблена тема трольні, змішати в купу коней з людьми.
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13.08.2020 17:00 Ответить
Нашего внутреннего? Того, кто всех этих "украининцев" назначал за время своей каденции?
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13.08.2020 17:13 Ответить
https://censor.net/user/145031

Березовский, ... . Це, без сумніву, ваше внутрішнє.
По суті.
Як на вашу думку, в якому напрямку вів Україну Президент Порошенко, та його призначенці? І куди тягне Україну президент Зеленський та призначені ним риги, колаборанти- підкацапники та фсб-шники?
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13.08.2020 17:24 Ответить
питання: а куди дивляться відповідні служби? Хоча про що це я, літінант бакланафф скоріш за все має такі самі погляди, як та жирна кава..
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13.08.2020 15:08 Ответить
А соответсвующие службы снова превратились в прислугу власти.
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13.08.2020 15:12 Ответить
зе дно
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13.08.2020 15:10 Ответить
Зеленський оточує себе виключно соплемінниками. Це традиція у всі віки і у всіх країнах довіряти тільки своїм. Це доводить, що Зеленський так і залишився із «містечковою» мемнтальністю і ніколи не стане українцем в сенсі нації.
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13.08.2020 15:10 Ответить
Цікава описка - але дуже вдала в цьому випадку...
Це доводить, що Зеленський так і залишився із «містечковою» мемнтальністю і ніколи не стане українцем в сенсі нації.
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13.08.2020 15:18 Ответить
"совки" - не плем'я
у "совків" немає ніякої ідентичності, це навіть не креоли
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13.08.2020 15:18 Ответить
Зеленский - *****!!!
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13.08.2020 15:13 Ответить
Чергове нове обличчя.
Зеля з виборцями радився коли його призначав ? А він же обіцяв.
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13.08.2020 15:13 Ответить
Вдруге за день запитую узеленських, чи задоволені вони своїм вибором. Мовчать.
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13.08.2020 15:13 Ответить
та ні.. кажуть.. тепер - що "занивонигаласавали!"
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13.08.2020 15:16 Ответить
Слуг Народа больше нет..есть слуги ОПЗЖ (ватных сепратистов). И те и другие враги народа.
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13.08.2020 15:16 Ответить
якщо будемо мовчки спостерігати за подібними шмаркатими призначеннями, якогось дня можемо опинитися в "братніх" обіймах кончаного старшого брата. покидьок і українофоб татаров сів у владне крісло без напрягу, значить на шляху у владу для рашапоїдного антиукраїнського шобла загорілось зелено-шмаркате світло!?
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13.08.2020 15:20 Ответить
Все, що 27 відсотків, кров'ю харкаючи, штовхають вперед, інші овочеві 73% потім пускають на вітер. Та скільки ж можна!
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13.08.2020 15:26 Ответить
А що це українська влада ? вона більш схожа на владу колоборантів,все більше просувають "нові обличчя"януковича : бібіков ,кава та інші.
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13.08.2020 16:19 Ответить
А ви ще дивуєтесь ????
Давно розумні люди кажуть
Зеля - ЗРАДНИК
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13.08.2020 16:26 Ответить
Украинцы выступили против русского языка в качестве государственного - опрос
Мнения / Общество 13-авг, 19:149 543 0

64,5% жителей Украины считают, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, а русский язык может свободно использоваться.

Как говорится в результатах соцопроса, проведенного совместно Центром Разумкова и Центром "Социс", 17,7% респондентов заявили, что украинский язык должен быть государственным, а русский может быть официальным в некоторых регионах Украины.

Еще 15,2% опрошенных считают, что оба языка должны быть государственными в Украине.

При этом 2,6% не определились с ответом.

Опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21-28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Напомним, в Верховной Раде вновь подняли тему русского языка и его изучения в школах и вузах Украины. Соответствующий проект закона зарегистрировали нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.
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13.08.2020 21:27 Ответить
Проєкт "Без цензури": Кава для вати. Як Зеленський і Ко захисників "русского мира" в Мінфін призначають - Цензор.НЕТ 4198
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13.08.2020 22:22 Ответить
 
 