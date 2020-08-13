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Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии при массовых избиениях горожан омоновцами и потребовали, чтобы он покинул предприятие: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО
Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии в тот момент, когда омоновцы избивали горожан потребовали, чтобы он покинул предприятие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, короткое видео встречи Заблоцкого с рабочими бастующего предприятии опубликовано в соцсетях.
Топ комментарии
+36 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий13.08.2020 15:51 Ответить Ссылка
+20 Николай Янович #467385
показать весь комментарий13.08.2020 15:44 Ответить Ссылка
+15 Muni
показать весь комментарий13.08.2020 15:50 Ответить Ссылка
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как же уважаю таких парней.
это не так как я - год терпеть с "мужиками" на зарплату то. молодчаги жи есть.
Украина уже имела "Украину без кучмы"...те "активисты"сейчас имеют свои вертолты и самолёты -все остальные для них...быдло..
Они так благодарны мэру за то , что он пообещал их больше не бить , ну это конечно если они не будут хлопать в ладоши , и собираться в группы .