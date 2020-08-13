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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии при массовых избиениях горожан омоновцами и потребовали, чтобы он покинул предприятие: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО

Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии в тот момент, когда омоновцы избивали горожан потребовали, чтобы он покинул предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткое видео встречи Заблоцкого с рабочими бастующего предприятии опубликовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотни рабочих завода "БелАЗ" вышли на забастовку против Лукашенко: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) протест (5870) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+36
Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!" - Цензор.НЕТ 44
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13.08.2020 15:51 Ответить
+20
Покрышки от Белаза - весчь!
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13.08.2020 15:44 Ответить
+15
Уже поддержал забастовку и МАЗ и десятки других предприятий. Сообщения о новых участниках забастовки буквально каждые несколько минут.
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13.08.2020 15:50 Ответить
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Првильно кричати: "Позор! Позор!"
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13.08.2020 15:40 Ответить
ну то у маскве...а в беларусі повино бути ганьба
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13.08.2020 15:44 Ответить
Бо сябри слов"янє ,а не мордва !!))
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13.08.2020 15:48 Ответить
У нас бы мер слушал крики Позор и Уходи из урны!!! Как то слабенько беларусы действуют...
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13.08.2020 15:50 Ответить
Ну это при Порохе ты мог.А сегодня не смеши тапочки медвндчуков и шуфричей,м даже кивы с рабиновичами.
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13.08.2020 16:21 Ответить
Видео от Sputnik на Цензоре?
Когда появится блог Скабеевой и Соловьева?
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13.08.2020 15:44 Ответить
Покрышки от Белаза - весчь!
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13.08.2020 15:44 Ответить
Як запалити то одної на тиждень вистачит !!!))
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13.08.2020 15:46 Ответить
Вот такие на майдане зажечь ага) полыхать будет так, из Киева увидим)
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13.08.2020 16:10 Ответить
пока везде проблемы, зелебоба-питар жирными руками жрет еду на дачке, и курит айкосы, и ему все покуй
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13.08.2020 15:45 Ответить
И за такое платят?)))))
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13.08.2020 15:54 Ответить
а тебе за что платят падла?
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13.08.2020 15:56 Ответить
пидро такой
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13.08.2020 15:57 Ответить
Уже поддержал забастовку и МАЗ и десятки других предприятий. Сообщения о новых участниках забастовки буквально каждые несколько минут.
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13.08.2020 15:50 Ответить
Все переврали, УХОДИ они кричали Лукашенко, мэр приехал и пообещал убрать ОМОН из города, после этого все пошли по цехам.
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13.08.2020 15:50 Ответить
Робітники "БілАЗу" звинуватили мера Жодина Заблоцького в бездіяльності під час масового побиття городян омонівцями і зажадали, щоб він покинув підприємство: "Іди геть! Іди геть!" - Цензор.НЕТ 44
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13.08.2020 15:51 Ответить
Их на видео едва сотня наберется, а где остальные тысячи работников огромного завода.
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13.08.2020 15:53 Ответить
це "активисты" ...решта нормальні
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13.08.2020 15:56 Ответить
Фигня, их основное требование было убрать ОМОН, на выборы им плевать.
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13.08.2020 15:58 Ответить
Вот это правильно! И на наших прелприятиях в Украине нечего делать дирекциям и владельцам поддерживающим сепаратистов.
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13.08.2020 16:00 Ответить
Кау будто мэр может приказывать ОМОНу...
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13.08.2020 16:01 Ответить
Отримав би палицею і всі були б задоволені😁
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13.08.2020 16:08 Ответить
Надо было голосовать на выборах против Лукашенко, а не кричать сейчас. Дикари.
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13.08.2020 16:12 Ответить
Вот это Мужики.

как же уважаю таких парней.

это не так как я - год терпеть с "мужиками" на зарплату то. молодчаги жи есть.
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13.08.2020 16:16 Ответить
так мвд не подчиняется меру
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13.08.2020 16:19 Ответить
Sputnik на Цензоре? ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!
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13.08.2020 16:28 Ответить
Это ужасная забастовка! По лицам видно, что это двадцать незаменимых специалистов, без которых завод работать не может.
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13.08.2020 16:46 Ответить
сейчас кричат -давай свободу!через десять лет когда их заводы обанкротят а медицину доведут до ручки,будут кричать -дай хлеба!
Украина уже имела "Украину без кучмы"...те "активисты"сейчас имеют свои вертолты и самолёты -все остальные для них...быдло..
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13.08.2020 17:23 Ответить
Только не нужно свистеть про *********** уровень жизни в Лукаруси.И прямо таки голод без хлебушка в Украине. Не нужно.
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14.08.2020 02:19 Ответить
Очень культурные люди , очень.
Они так благодарны мэру за то , что он пообещал их больше не бить , ну это конечно если они не будут хлопать в ладоши , и собираться в группы .
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13.08.2020 17:53 Ответить
Отьб бы уже в мусорку мокнули...
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13.08.2020 19:29 Ответить
Выходит что белорусы совсем не прокацапские как все у нас думают.
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13.08.2020 19:40 Ответить
 
 