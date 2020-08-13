Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии при массовых избиениях горожан омоновцами и потребовали, чтобы он покинул предприятие: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО

Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии в тот момент, когда омоновцы избивали горожан потребовали, чтобы он покинул предприятие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, короткое видео встречи Заблоцкого с рабочими бастующего предприятии опубликовано в соцсетях.

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