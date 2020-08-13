Белорусские омоновцы избили пожилого мужчину, пытавшегося выяснить, зачем они разбили стекло в его машине: "Дедушка, в милицию звони. Это - бандиты". ВИДЕО

Шесть белорусских омоновцев избили и задержали пожилого мужчину, который попытался выяснить, зачем один из них разбил лобовое стекло в его автомобиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.

"ОМОНовец стоит и бьёт проезжающие машины, разбил дедушке стекло, дедушке это конечно же не понравилось и он вышел выяснить как так и за что. Впятером скрутили дедушку и увезли", - пишет автор публикации.

На записи видно, что один из омоновцев бьет дубинкой по стеклу проезжающего автомобиля. Его водитель, проехав несколько метров вперед, припарковался и вышел, вероятнее всего, чтобы разобраться в действиях омоновца или предъявить претензии. На помощь омоновцу сразу пришло еще четверо коллег. После короткого разговора возле поврежденного автомобиля, все направились к машине со знаками и окраской автомобиля госавтоинспекции. В нескольких метрах от машины ГАИ пожилому водителю нанесли первый удар и повалили на землю. После двух ударов дубинкой два омоновца начали тянуть задержанного за ноги к автобусу. Вскоре, еще два омоновца взяли мужчину за руки и отволокли в автобус. Гаишники и автобус сразу уехали. К поврежденному автомобилю подошел один из омоновцев и сел в него, а через некоторое время вышел и закрыл. Поврежденный автомобиль остался на месте задержания.

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