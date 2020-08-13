Белорусские омоновцы избили пожилого мужчину, пытавшегося выяснить, зачем они разбили стекло в его машине: "Дедушка, в милицию звони. Это - бандиты". ВИДЕО
Шесть белорусских омоновцев избили и задержали пожилого мужчину, который попытался выяснить, зачем один из них разбил лобовое стекло в его автомобиле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия опубликована в соцсетях.
"ОМОНовец стоит и бьёт проезжающие машины, разбил дедушке стекло, дедушке это конечно же не понравилось и он вышел выяснить как так и за что. Впятером скрутили дедушку и увезли", - пишет автор публикации.
На записи видно, что один из омоновцев бьет дубинкой по стеклу проезжающего автомобиля. Его водитель, проехав несколько метров вперед, припарковался и вышел, вероятнее всего, чтобы разобраться в действиях омоновца или предъявить претензии. На помощь омоновцу сразу пришло еще четверо коллег. После короткого разговора возле поврежденного автомобиля, все направились к машине со знаками и окраской автомобиля госавтоинспекции. В нескольких метрах от машины ГАИ пожилому водителю нанесли первый удар и повалили на землю. После двух ударов дубинкой два омоновца начали тянуть задержанного за ноги к автобусу. Вскоре, еще два омоновца взяли мужчину за руки и отволокли в автобус. Гаишники и автобус сразу уехали. К поврежденному автомобилю подошел один из омоновцев и сел в него, а через некоторое время вышел и закрыл. Поврежденный автомобиль остался на месте задержания.
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Как бескровно убрать правящую группировку в "Русском мире":
Здесь излагается путь минимального насилия, точнее необходимой самообороны.
- Полное непротивление может закончиться восстанием, кровью и военной помощью "братского" режима, как это ни парадоксально.
Надо просто сделать диктатуру невыгодной, действия должны быть - экономическими.
Должны быть не саботаж и не санкции, а исполнение законных решений против преступников. § Необходимо:
1. Организовать - Совещательную сеть, контр-пропагандистские E-дебаты, которые должны заканчиваться принятием решений:
a. Выработка Программы реформ, которая убедит людей, что в случае смены авторитарного строя на конституционный, демократический, их жизнь улучшится.
b. Выбор людей-носителей интересов народа, которые будут принимать оперативные решения, и образуют Переходное правительство и Переходный народный суд (в изгнании).
2. Организовать - E-референдум об отставке администрации экс-президента.
Голосования - не тайные, поскольку:
a. Люди единодушны,
b. Репрессировать 50% населения не будут.
3. Организовать E-референдум о признании решений Переходного правительства и Переходного народного суда (в изгнании).
Это позволит требовать ареста счетов преступников - в ЕС.
4. По возможности организовать - выдвижение народных представителей - на свободных сходах единомышленников, а не по территориям.
Разъяснять, что представители должны быть носителями интересов их выдвигающих, прежде всего.
Выдвижения - свободные, то есть не регламентируется ни количество делегирующих, ни т.п. Все разнообразие мнений обрабатывается принятием дешевых автоматических математических 100%-открытых процедур.
Народные представители никуда не выезжают. - Функция представителя - быть оперативным 100%-открытым E-представителем группы единомышленников, у которых нет времени разбираться в политике.
Группы личных знакомых малы, поэтому 0,1 млн. представителей не арестуют. § Де-анонимизация:
В связи с тем, что террористы, устрашающие население, как и положено бандитам, прячут лица под масками, принимается чрезвычайное решение о временной приостановке презумпции невиновности в отношении к ним.
Одновременно собирается максимальная информация о них, производятся предварительные дистанционные расследования с участием волонтеров.
"…база данных сотрудников МВД имеется "благодаря кибер-партизанам"".
Вся информация открывается.
Делается рассылка всем госслужащим и силовикам о тяжелых личных последствиях в будущем исполнения любых команд изменников Родины. § Деньги - опора власти террористов:
На основании предварительных расследований принимаются чрезвычайные судебные решения о конфискации до окончательного суда - квартир и собственности гос. террористов и их сообщников, и аресте всех их счетов, подобно Навальному, об аннулировании "трудового" стажа и начислении штрафов.
Направляется просьба в ЕС и хак-сообществу о помощи в реализации судебных решений.
Организуется взыскание компенсаций каждому пострадавшему - по решениям судов ЕС.
Конфискации заграничной собственности оформляются по результатам легализация имущества. - Обязать сообщников узурпатора доказывать легальность приобретений собственности с 1991-го. § Охрана инфраструктуры:
Принимается решение о временном - до ареста ГОПГ (Гос. организованная преступная группировка), взятии под охрану всех предприятий.
ГОПГ знает, что при применении оружия они лишатся кроме собственности, еще и жизни.
Задолизы прошли естественный отбор на подлость, а подлость коррелирует с трусостью. § Судебные исполнители:
Законное правительство
ГОПГ
Народная дружина (милиция)
Народная дружина достигнет 1,5 млн., если будут уверенны, что их жизнь улучшится в случае смены правительства.
ОМОН:
Численность ОМОН-а в Беларуси = ок. 1500 человек (2020) (wikipedia.org)
Народная дружина будет работать бесплатно
ОМОН-цы воспитаны меркантильными циниками. В этом их же слабость - ОМОН бьет, пока ему платят.
В основном работники охраняют свои предприятия.
Народная милиция оккупирует лишь инфраструктурные объекты, базы и пути снабжения.
Цель - отрезать сообщников преступников от обеспечения чем либо, используя подавляющий численной перевес, в том числе дистанционных иностранных волонтеров. § "Нет общественных услуг для насилия":
Народ Беларуси должен придерживаться принципа Ганди: "Нет общественных услуг для насилия".
Далеко не все госслужащие и силовики живут в полностью автономных крепостях. Многие из них пользуются услугами обычных операторов связи, банков, магазинов, автозаправок, обслуживания и т.д. - все это должно быть тщательно отслеживаться и отключаться с помощью соответствующих IT.
Заочно конфискованные транспортные и прочие средства преступления приводятся в нефункциональное состояние.
Связь для семей гос. террористов подключается только для контр-пропагандистского общения. Временные неудобства для родных гос. террористов несоразмерны со страданиями родных потерпевших от их деятельности. Родные садистов ответственны за воспитание последних.
Домам и квартирам гос. террористов отключаются отопление, вода и электроснабжение, возможно даже нижестоящие пробки в канализационных трубах делать - на основе законных решений соседей, с запретом сан. тех. работ. Создаются семейные приюты для детей гос. террористов.
В школах с детьми гос. террористов проводится разъяснительная работа. Это допустимо, поскоку гос. террористы осуществляют массовое идеологическое уродование и психическое насилие над несовершеннолетними детьми населения в гос. школах. § Задержание преступников:
Создается сеть отслеживания перемещений и действий каждого гос. террориста.
Создаются законные тайные Камеры предварительного содержания для гос. террористов, включая главарей бандитов=прокуроров - в квартирах добровольцев.
Беларусы не посрамят память дедов, которые боролись с СС-цами тоже.
Принимается Закон о наказаниях за нарушения Правил досудебного содержания террористов, и Закон о снижении наказания за сотрудничество с законными следственными сетями.
Забастовки себе дороже. § Ошибка Лукашенко:
Лукашенко классически подвели его задолизы.
- Как и все диктаторы Лукашенко переоценил свою популярность.
80%, в действительности, уже были не за него.
Возникла положительная обратная связь
- ОМОН побил сотню радикалов-демократов. Это не понравилось многим в обычном народе,
ОМОН-у пришлось бить тысячи. Это настроило против Лукашенко 99% народа, кроме 1% шизофреников-диссидентов-радикалов-приверженцев диктатуре, не считая за народ "дружину короля". § Ошибки демократов: § "Лукашенко нелегитимен":
Демократы считают Лукашенко нелегитимным, поскольку народ не за него.
Люди считают ОМОН-цев подлыми изменниками.
Но ОМОН считает Лукашенко легитимным, поскольку у него деньги и сила.
То есть у правящего класса просто иное мировоззрение, чем у народа.
Это тоже классика. - 99% истории легитимными правителями считались - сильные - те, что мог удержать свою власть - любыми средствами, включая обман, пропаганду и мимикрию под защитника своих людских ресурсов.
Короли всегда были законными правителями лишь своей дружины, как правило - завоевателей, а не местного населения. § "Налоги":
Демократы считают, что налоги неправильно расходуются на пытки и оружие против народа.
Но демократы исходят из собственного - демократического понимания налогов.
Но 99% истории "налоги" были данью, добычей, грабежом.
Просто бандитам выгоднее не убивать "кур несущих золото", а отбирать - оптимальную долю, дающую возможность "курам" множиться.
Сегодня - бандитам выгоднее использовать косвенные налоги и пропаганду вместо ножа.
То есть у правящего класса просто иное мировоззрение, чем у народа.
- Собственную бандитскую добычу они естественно имеют право расходовать на средства обеспечения дальнейшего грабежа.
Проблема с том, что из-за теоретической мелочи делаются неправильные действия в отношении правительства - как к неправильному, а не как к вражескому.
На правительство пытаются воздействовать протестами, забастовками.
Правильное же действие - заочный суд над экс-правительством и создание своего.
Привнесение демократии извне неэффективно, примеры - Ливия, Ирак.
Более эффективна - технологическая помощь, которая способствует демократии.
Технологией, которая прямо способствует демократии являются Микро-ракеты.
Данная идея появилась еще 20 лет назад, но военные не реализуют ее, несмотря на технологическую доступность, не потому что корейцы глупы.
- Это есть аргумент за то, что демократический эффект этого средства более весом даже чем конкурентное военное преимущество.
Тем не менее, НПО в демократических странах в 1-ю очередь должны озаботиться не разработкой Микро-ракет, а следующими вопросами:
1. Исследованием устойчивости плоской организации; Экспериментальной проверкой принципов само-организации населения и процедур участия и взаимодействия shooter- волонтеров.
2. Упреждающим принятием законов:
a. О запрете использования Микро-дронов и AI для убийства людей, даже террористов.
b. Об открытости и доступности Микро-ракет.
- Например, в США сохраняется свобода владения оружием, несмотря на регулярные массовые убийства. Не-летальные Микро-ракеты имеют слишком большие преимущества перед убивающим оружием, поэтому их трудно будет запретить.
c. Об их свободном обороте на мировом рынке, и, главное - о свободной продаже населению недемократических стран. Еврейский экспорт Микро-ракет:
Евреи заинтересованы в демократизации Ирана и Сирии.
Демократические Иран и Сирия будут менее агрессивны к Израилю.
Назвали демократию «очень хорошей» или «довольно хорошей» системой правления - в Тегеране
91%
Поддержка правительства населением в Тегеране
15%
Санкции против Ирана имеют отрицательный результат.
США
Иран
Работают в компании на полную ставку
44%
7%
При этом американцы не любят иранцев. Микро-ракеты и Корейские Дроны:
Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Южной Кореи создает БПЛА "оружейную платформу" для установки на нее винтовки или гранатомета. -
Северо-корейские братья, которых вы собираетесь убивать, не поймут этого подхода.
Предлагаю альтернативу - открытую неправительственную разработку P2P-сети нелетальных микро-ракет.
Если вы предпочтете ее, то северо-корейские братья не подумают, что вами управляют тоже диктаторы , которые организовали резню вас в Gwangju, поскольку плоская сеть микро-ракет есть действительно демократическое средство, которое должно контролироваться само-организованным населением, а не правителями. Другие преимущества Микро-ракет:
+ Резкое снижение угрозы со стороны Северной Кореи.
Оптимальная по соотношению стоимость/качество реализация технологического превосходства сегодня.
+ Резкое снижение смертности от применения оружия в США при одновременном снижении преступности.
Оптимально - не пытаться бороться с оружием, а вытеснить его не убивающим средством, к тому же более эффективным.
P2P-сеть микро-ракет - это распределенная сеть как наблюдения, так и выстреливающих микро-батарей. Волонтеры, в том числе иностранные, автоматически оповещаются и подключаются при распознании насилия где-либо.
+ Снижение непонимания полиции населением - за счет снижения ее использования, а также за счет предотвращения неправомерного применения ею насилия.
+ Доступность управления - все молодые люди Южной Кореи имеют опыт игры в shooters, в отличие от Северной Кореи.
+ Использование Комплексов микро-ракет для адресной доставки Внутри-ушных наушников.
+ Фактор веса для летающих дронов более весомый, чем для пехотинца.
Учитывая факторы для дронов: уязвимость; маневренность; скорость; наличие ахиллесовых пят на цели; стоимость; рост эффективности и удешевление иммобилизующих препаратов, -
- выгоднее: уменьшить дроны; приблизить их к цели; уменьшить стволы для суб-звуковых игл на них.
+ "Софт" дешевеет быстрее, чем "железо".
+ Альтернатива развитию централизованного AI для управления оружием.
Если не удастся демократизировать Цивилизацию Земли, то вероятна ее гибель через 400 лет, при том, то Земля уникальна не только в Нашей вселенной, но и в Мироздании.