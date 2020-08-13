РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4846 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
12 483 83

Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!". ВИДЕО

Работники Минского автомобильного завода отказываются работать, они требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал Tut.by.

Сотрудники МАЗ пришли к заводоуправлению и скандировали "Выборы!" и "Уходи!".

"Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные", - рассказал один из них.

К работникам МАЗа вышло руководство, спустя некоторое время они разошлись, но планируют снова собраться завтра.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии при массовых избиениях горожан омоновцами и потребовали, чтобы он покинул предприятие: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО

К Всебелорусской забастовке также присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники "Торговый Дом БМЗ" в России, работники "Минскметропроекта", Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, "Гродно Азот", "Керамин", рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений.

Также на Цензор.НЕТ: Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24765) забастовка (321)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Вибори, вибори...!!!
А кацапи ...дори.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:37 Ответить
+17
Молодцы! Всё-таки проснулись!
показать весь комментарий
13.08.2020 18:37 Ответить
+17
ще й як може
бо перейменувати, як з литвинів у "білорусів", нас не вдалося

Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 8573
показать весь комментарий
13.08.2020 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы! Всё-таки проснулись!
показать весь комментарий
13.08.2020 18:37 Ответить
только читаем внимательно: "пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные"
Небольшое количество можно и уволить, а вот если основная масса поддержит тогда другое дело.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:49 Ответить
В обеденный перерыв - это не запрещено!
показать весь комментарий
13.08.2020 18:51 Ответить
русский, а тебе твой фюрер в обденный перерыв такое разрешает?
показать весь комментарий
13.08.2020 19:14 Ответить
Завали хлебало, и ездуй арбайтен, обеденный перерыв у тебя фсё, алес.
показать весь комментарий
14.08.2020 05:59 Ответить
из всех заводов, только маргариновому светит будущее - изобильное пальмовое масло вместо нечастого беларусского молока
показать весь комментарий
13.08.2020 19:30 Ответить
Кроме Лукашенко любой новый президент (проевропейский или прокацапский) принесёт рыночную экономику. Приватизацию, ваучерные аукционы. МАЗ выкупит КАМАЗ или МАН и обонкротят. Бастующие окажутся за проходной как не вписавшиеся в рынок. Ничто не ново в этом мире.
показать весь комментарий
13.08.2020 21:04 Ответить
У ***** теж смаленим запахло:
https://www.youtube.com/watch?v=xlJC0WeqS-A&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%AC
показать весь комментарий
13.08.2020 20:01 Ответить
Вибори, вибори...!!!
А кацапи ...дори.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:37 Ответить
Робітники білоруського МАЗу оголосили страйк і скандують: "Вибори! Вибори!" - Цензор.НЕТ 8465
показать весь комментарий
13.08.2020 19:43 Ответить
Дійсно, що потрібні вибори без Лукашенки і Тіхановської.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:38 Ответить
https://censor.net/user/133794 Лукашенко просто так не піде.А замість цих двох,буде хтось інший промосковський. Там на горизонті не видно,проєвропейських кандидатів.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:44 Ответить
Цілком можливо, але ці теж промосковські кандидати. Але це лише перший крок до бєларуської демократії.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:49 Ответить
https://censor.net/user/133794 Демократія,це коли люди свідомі.А білоруси навіть мови своє взагалі не знають,це означає,що вони практично повністю під московитами.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:52 Ответить
білорусів білоруська мова не об,єднує...російська на тлі місцевої говірки
показать весь комментарий
13.08.2020 19:38 Ответить
Демократія і розруха на всіх заводах, фабриках і колгоспах, уже 30 років в цьому плаваєм
показать весь комментарий
13.08.2020 21:45 Ответить
но хотят то они ту тихановскую -может это и лучше чем новый пуйлолюб... она сейчас в стране НАТО и работают с ней по полной
показать весь комментарий
13.08.2020 19:20 Ответить
Мне кажется, что беларусы выходят на улицы не столько за Тихановскую, сколько против луки и против того, как кинули с голосами. Просто им уже надоело, что уже который раз лука хер ложит на их голоса.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:46 Ответить
Тихановская - законно избранный президент РБ Точка Нах те выборы-перевыборы?
показать весь комментарий
14.08.2020 06:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan

https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan



Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?

https://mobile.twitter.com/metallbox

https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox https://mobile.twitter.com/metallbox/status/1293837315710885888 6 ч

Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:39 Ответить
Це і в Україні може стати реальністю.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:40 Ответить
ще й як може
бо перейменувати, як з литвинів у "білорусів", нас не вдалося

Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 8573
показать весь комментарий
13.08.2020 18:42 Ответить
А з різних народів тюркю зробили татарів, навіть примудрилися азербайджанців називати татарами!
показать весь комментарий
13.08.2020 18:47 Ответить
Та доллар уже по сто и Зеленский сдал Украину, ага.))))
показать весь комментарий
13.08.2020 18:43 Ответить
Та эти урюки в любой теме будут срать на президента...
Таковая доля у порохоботов
показать весь комментарий
13.08.2020 19:18 Ответить
Та эти урюки в любой теме будут срать на президента...
Таковая доля у порохоботов
показать весь комментарий
13.08.2020 19:18 Ответить
придурок ! у нас вже 1.5 роки немає НІЯКОГО президента... є якесь чмо , на якого продовжують дрочити такі дегенерати як ти((
показать весь комментарий
13.08.2020 20:34 Ответить
у нас 29 лет, нет нормального президента...
показать весь комментарий
13.08.2020 21:48 Ответить
Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 2185
показать весь комментарий
13.08.2020 18:41 Ответить
Так вже ж пархату Свєтку обрали, далі підтягнуться сябри коломойські та пінчуки місцевого розливу. Ото заживите як у раю...
показать весь комментарий
13.08.2020 18:42 Ответить
Не звизди антисемит. Пусть сами решают. Рабів до раю не пускають.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:45 Ответить
Такое невозможно решить заранее. Вы же явно даже не предполагали, кто в итоге будет рулить народом.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:23 Ответить
https://youtu.be/I9JTz5rdNYQ?t=98 Выборы-выборы, кандидаты ****** (с)
Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!" - Цензор.НЕТ 3312
показать весь комментарий
13.08.2020 18:46 Ответить
Лукашенко-конец! 100%, если его сливают "свои жополизы"
Никогда не забуду, как после избиения студентов на Майдане Незалежности, самая верная "собака", Инна Богословская Овоща начала кусать кормящую руку хозяина!
показать весь комментарий
13.08.2020 18:47 Ответить
Протокол в Вилейке. Это глубокая провинция. 381 Тихановская, 73 Лукашенко. Типа даже деревня, вотчина Лукашенко, отвернулась от него.
https://vk.com/wall-46782944_197953

Она избранный президент. Лукашенко силой захватывает власть.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:47 Ответить
Для обрання президента треба вибори, а не їхня пародія.
показать весь комментарий
13.08.2020 18:51 Ответить
В ЕС и США сегодня зазвучало о новых выборах. Понятно, Лукашенко они ни к чему. Он ведь победил...
показать весь комментарий
13.08.2020 19:03 Ответить
А зараз чекати страйкiв,свiтлом блимцати,та бiбiкати...дiда того шкода,що побили й забрали за "лобовуху",чаушеску(((...або дупа...
показать весь комментарий
13.08.2020 19:09 Ответить
беларус иди в спам ...
показать весь комментарий
13.08.2020 18:54 Ответить
ты против померанчевых?
показать весь комментарий
13.08.2020 19:01 Ответить
Почему все требуют новых выборов, а не пересчет голосов на участках?
показать весь комментарий
13.08.2020 18:56 Ответить
Кто все? Требуют уходи. И все знают, что результаты сфальсифицированы. Помпео заявил о новых выборах, оттуда подуло.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:00 Ответить
А були вибори ?
показать весь комментарий
13.08.2020 19:00 Ответить
Конечно. Таких выборов с 1994 не было. Белые ленточки, бюллетени в гармошку. Все хотели победить!
показать весь комментарий
13.08.2020 19:02 Ответить
Бюлетені в гармошку заборонео?
показать весь комментарий
13.08.2020 19:03 Ответить
хоть корабликом. типичная урна 9 августа

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/14453184/14453184_original.jpg
показать весь комментарий
13.08.2020 19:05 Ответить
Законом такая процедура не прописана, у нас.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:24 Ответить
А что предусмотрено, повторные выборы?
показать весь комментарий
13.08.2020 20:35 Ответить
я не настолько юрист, чтобы однозначно сказать. ситуация почти патовая. дожать может и можно, но кроме газпромовцев на горизонте никого нет.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:42 Ответить
воно вкрало (вкотре) голоси виборців для захоплення влади - гидомирна совкова тварюка
показать весь комментарий
13.08.2020 18:48 Ответить
Dalse ecio budet bolse mitingov i trebovaniji.Tut mirno liudi trebujet,nado poniat sto on ne narod i pora ujti v otsvaku
показать весь комментарий
13.08.2020 18:54 Ответить
Сливают сипатого . Силовики перестали в Минске атаковать протестующих . Люди ходят свободно . Лукашенко исчез.

..
..
показать весь комментарий
13.08.2020 19:06 Ответить
А кого вони збираються обирати? У них нема опозиції, лише заслані казачки.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:07 Ответить
Оце вже правильно... Визнання виборів недійсними, висунення нових кандидатів, і повторне голосування...
показать весь комментарий
13.08.2020 19:07 Ответить
Правильно!) Белорусы имеют право иметь своих олигархов,ставить плюсы своему роттердаму и знать почём уголь и газ на хабе в ЕС..ну и картошка.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:14 Ответить
это очень вероятный ход развития событий, но это свобода слова, а здесь за такое спамят, как ни странно.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:44 Ответить
убогий ты не понимаешь ... для большинства в Украине ваши беларуские события не актуальны
показать весь комментарий
13.08.2020 21:15 Ответить
это понятно, вам с клоуном надо разбираться.
показать весь комментарий
13.08.2020 22:15 Ответить
Жыве Беларусь!

https://www.youtube.com/watch?v=kIWm08f6UzI
показать весь комментарий
13.08.2020 19:15 Ответить
Стабильность отклеилась
показать весь комментарий
13.08.2020 19:30 Ответить
Вот кстати, не помню когда такое было, чтобы рабочие организовывали стачки. Близкое из истории всплывает революция 1905 года. Правление Лукашенко привело к появлению формы протеста 115-летней давности!
показать весь комментарий
13.08.2020 19:35 Ответить
здаецца ты не з Беларусі - у 1991-1995 былі і больш колькасныя страйкі у Беларусі
показать весь комментарий
13.08.2020 20:18 Ответить
Странно. Я кроме шляха-96 не припомню!?
показать весь комментарий
13.08.2020 21:08 Ответить
Что я хотел вам сказать, у Лукашенко нет заграничных счетов и недвижимости, так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
показать весь комментарий
13.08.2020 19:38 Ответить
Ты сам то в это веришь??
26 лет безграничной власти...
Все у него есть...только не на него записано...но спецы в Штатах найдут...
показать весь комментарий
13.08.2020 20:13 Ответить
"Нашли"?
показать весь комментарий
13.08.2020 20:27 Ответить
Найдут если надо будет...не переживай..
показать весь комментарий
13.08.2020 21:35 Ответить
такие ответы про скоро, еще чуть-чуть - еще работают?
показать весь комментарий
13.08.2020 22:14 Ответить
зачем выборы если победла тихановская. чесного подсчета..

может она не самый лучший кандидат.. но как шанс сменить колхозника который 26 лет сидит
показать весь комментарий
13.08.2020 19:41 Ответить
Ты смотри - целый завод госдеповских наймитов!!
показать весь комментарий
13.08.2020 19:42 Ответить
І це, зауважте, ще без наколотих апельсинів. А от коли валянки підвезуть, то будуть і партизанські загони і вагони під укіс.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:12 Ответить
В неті слухи: в Луки - інсульт. Серйозний інсульт.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:06 Ответить
А ********** Боширов і Петров у Мінську? Може допомогли?
показать весь комментарий
13.08.2020 20:13 Ответить
Хто був свідком наших подій у 2014 році у січні-лютому до моменту втечі януковича, може побачити чітку аналогію по етапах ескалації між народом і владою нині у Білорусі. Але є і відмінності. Народ Бацьку тотально ненавидить: тітушок немає. А на багнетах Бацька не всидить. Жопу йому порвуть швидше, ніж у нас кінчали з януковичем. Зараз всі білоруси запалені загальною ідеєю покінчити з диктатором. А от як тільки це станеться - поділяться навпіл на проєвропейських і проросійських. І чим це закінчиться одному Богу відомо.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:25 Ответить
чушь. не судите наши протесты по себе и своим реалиям.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:28 Ответить
Хана Беларуссии .."Прихватизируют" и растянут как Украину, полоща мозги " свободой"....
показать весь комментарий
13.08.2020 20:35 Ответить
только это и останавливает основную массу населения..
показать весь комментарий
13.08.2020 20:45 Ответить
Свобода и уважение к человеку это главное. Экономика не может быть выше человека, иначе для кого она тогда существует.
Потому свобода это главное. А над тем, чтобы не растянули надо работать, но не человеческим достоинством жертвовать.
показать весь комментарий
13.08.2020 20:48 Ответить
Вон посмотри видосик.
https://censor.net/video_news/3213634/belorusskie_omonovtsy_izbili_pojilogo_mujchinu_pytavshegosya_vyyasnit_zachem_oni_razbili_steklo_v_ego
Как с пожилыми людьми обращаются. Это же фашистское государство. Это хуже Нигерии. Какая великая экономика этого стоит? Которая даже до Польши близко не дотягивает? Ради чего все это?
показать весь комментарий
13.08.2020 20:57 Ответить
Урод комуняцкий иди нах
показать весь комментарий
13.08.2020 20:40 Ответить
Штирлиц посмотрел новости с Белорусии и подумал - Cамые счастливые люди на земле рабочие Белаза, те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия.
показать весь комментарий
13.08.2020 21:10 Ответить
Ну, на фотографии дай бог чтоб человек сто. С 2004 года составлял картину вживую и спецсьёмки.
показать весь комментарий
13.08.2020 21:44 Ответить
С песни слова не выкинешь - Выборы Выборы лукашенко в пи-оры.
показать весь комментарий
14.08.2020 08:37 Ответить
 
 