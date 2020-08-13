Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!". ВИДЕО
Работники Минского автомобильного завода отказываются работать, они требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал Tut.by.
Сотрудники МАЗ пришли к заводоуправлению и скандировали "Выборы!" и "Уходи!".
"Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные", - рассказал один из них.
К работникам МАЗа вышло руководство, спустя некоторое время они разошлись, но планируют снова собраться завтра.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Рабочие "БелАЗа" обвинили мэра Жодино Заблоцкого в бездействии при массовых избиениях горожан омоновцами и потребовали, чтобы он покинул предприятие: "Уходи! Уходи!". ВИДЕО
К Всебелорусской забастовке также присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники "Торговый Дом БМЗ" в России, работники "Минскметропроекта", Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, "Гродно Азот", "Керамин", рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.
Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений.
Также на Цензор.НЕТ: Кравчук обратился к Лукашенко: "Прекратите кровопролитие!"
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Небольшое количество можно и уволить, а вот если основная масса поддержит тогда другое дело.
https://www.youtube.com/watch?v=xlJC0WeqS-A&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%AC
А кацапи ...дори.
https://mobile.twitter.com/belpartisan Белорусский партизан @belpartisan
https://mobile.twitter.com/belpartisan https://mobile.twitter.com/belpartisan
Сотрудников изолятора на Окрестина уже вывозят с работы в спецмашинах с сопровождением.
Кто следующий? БТ?
https://mobile.twitter.com/metallbox
https://mobile.twitter.com/metallbox Что происходит? https://mobile.twitter.com/metallbox @metallbox https://mobile.twitter.com/metallbox/status/1293837315710885888 6 ч
Там передайте этим всем сотрудникам, что если этот ****** продлится ещё, то те, кто им на смену придет, будут в лес уже их вывозить и там закапывать со словами "за перегибы на местах", а то они книжек не читали.
бо перейменувати, як з литвинів у "білорусів", нас не вдалося
Таковая доля у порохоботов
Таковая доля у порохоботов
Никогда не забуду, как после избиения студентов на Майдане Незалежности, самая верная "собака", Инна Богословская Овоща начала кусать кормящую руку хозяина!
https://vk.com/wall-46782944_197953
Она избранный президент. Лукашенко силой захватывает власть.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/14453184/14453184_original.jpg
..
..
https://www.youtube.com/watch?v=kIWm08f6UzI
26 лет безграничной власти...
Все у него есть...только не на него записано...но спецы в Штатах найдут...
может она не самый лучший кандидат.. но как шанс сменить колхозника который 26 лет сидит
Потому свобода это главное. А над тем, чтобы не растянули надо работать, но не человеческим достоинством жертвовать.
https://censor.net/video_news/3213634/belorusskie_omonovtsy_izbili_pojilogo_mujchinu_pytavshegosya_vyyasnit_zachem_oni_razbili_steklo_v_ego
Как с пожилыми людьми обращаются. Это же фашистское государство. Это хуже Нигерии. Какая великая экономика этого стоит? Которая даже до Польши близко не дотягивает? Ради чего все это?