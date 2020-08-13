Рабочие белорусского МАЗа объявили забастовку и скандируют: "Выборы! Выборы!". ВИДЕО

Работники Минского автомобильного завода отказываются работать, они требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на портал Tut.by.

Сотрудники МАЗ пришли к заводоуправлению и скандировали "Выборы!" и "Уходи!".

"Чем это закончится не знаем, пока договорились небольшое количество людей, очень надеемся, что нас поддержат остальные", - рассказал один из них.

К работникам МАЗа вышло руководство, спустя некоторое время они разошлись, но планируют снова собраться завтра.

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К Всебелорусской забастовке также присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники "Торговый Дом БМЗ" в России, работники "Минскметропроекта", Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, "Гродно Азот", "Керамин", рынок в Лиде, работники "Белэнерготехпроекта", МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.