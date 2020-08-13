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Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего "единоросса" из оккупированной Ялты, - "Нацкорпус". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Василий Лукьянов - бывший член отделения партии "Единая Россия" в оккупированной Ялте. В Конотоп он приехал, чтобы переоформить паспорт. Его облили зеленкой и якобы передали СБУ. При этом пострадал полицейский - ему зеленка попала в глаза. Правоохранительные органы не сообщают о задержании Лукьянова.

О "воспитательной беседе" с Лукьяновым и о том, что его задержали и передали СБУ, сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, ветераны войны встретили Лукьянова и спрашивали у него о его отношении к оккупации Крыма, президенту России Владимиру Путину.

Во время разговора Лукьянов признал, что голосовал на "крымском референдуме" и приехал в Конотоп, чтобы получить ID-карту. Лукьянов заявил, что родился в Ялте.

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После этого ветераны позвали сотрудников полиции, которым рассказали о том, что задержали "пособника оккупантов". По данным "Национального корпуса", Лукьянова "передали работникам Службы безопасности Украины для дальнейшего выяснения обстоятельств и причин пребывания на территории Украины". Неизвестные облили Лукьянова зеленкой.

При этом правоохранительные органы не сообщают о задержании Лукьянова. По данным полиции Сумщины, во время инцидента пострадал полицейский.

"В ходе ссоры один из парней брызнул в лицо переселенца зеленкой, и часть жидкости попала в глаза участковому офицеру полиции. В результате полицейский получил химические ожоги глаз, с которыми был госпитализирован в местную больницу", - сказано в сообщении.

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"Действия злоумышленника следователи квалифицировали как причинение телесных повреждений и открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Лица участников конфликта устанавливаются", - добавили в полиции.

Пресс-служба отделения партии "Единая Россия" в Крыму утверждает, что Лукьянов был членом партии "Единая Россия" до 2018 года, после чего "был снят с учета членов партии по утрате связи с партией (в отношении лиц, изменивших место жительства и не сообщивших об этом)".

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"На данный момент Василий Васильевич Лукьянов не является членом партии "Единая Россия" и не занимает в партийной структуре каких-либо должностей", – говорится в сообщении российской партии.

Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего единоросса из оккупированной Ялты, - Нацкорпус 01
Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего единоросса из оккупированной Ялты, - Нацкорпус 02
Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего единоросса из оккупированной Ялты, - Нацкорпус 03
Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего единоросса из оккупированной Ялты, - Нацкорпус 04
Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего единоросса из оккупированной Ялты, - Нацкорпус 05
Ветераны задержали и передали СБУ предателя Лукьянова - бывшего единоросса из оккупированной Ялты, - Нацкорпус 06

Автор: 

ветераны (1121) Единая Россия (298) Конотоп (129) Крым (26436) Сумская область (3415) Ялта (341) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+47
Він добивався приєднання Криму до рашки, а тепер живе в Україні ?
Дрименув з хутінської Ялти ???
От що в головах у тієї вати ? Вавка ?
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13.08.2020 20:03 Ответить
+41
зря передали
филиалу фсб веры нет
отпустят
надо было при попытке к бегству
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13.08.2020 20:02 Ответить
+38
паспорт он украинский хотел шлюха кацапская! отмудохать нужно было козла ватного
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13.08.2020 20:04 Ответить
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идет сплошная мусоризация Украины... деньги на мусоров и машины есть, а повысить пенсии и зарплаты - денег нет... а украинцам вбивают в головы какие-то цифири по рейтингу зеленского... нет уже у него рейтинга...
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14.08.2020 11:00 Ответить
полиции и пофиг.....
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14.08.2020 12:16 Ответить
Почему 3,14зды не дали?!
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14.08.2020 13:23 Ответить
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