"Как 41-й год! Били конкретно! Омоновцы! Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! Вы#бут так, что мама не узнает", - девушка, которую выпустили из изолятора в Минске. ВИДЕО

Девушка, которую задержали белорусские силовики во время акции протеста, рассказала об издевательствах и унижениях во время пребывания в милиции и СИЗО. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, она сравнила белорусских милиционеров с фашистами во время Второй мировой войны.

"Как собаки! Как 41-й год!.. Тут (ред. - СИЗО) еще не сильно издеваются, а РОВД - били конкретно! В этом бусе! Омоновцы! Десять штук меня били! Дубинами били! Оскорбляли. Угрожали смертью. Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! Вы#бут так, что мама родная не узнает!" - говорит девушка, заливаясь слезами.

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