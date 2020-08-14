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"Как 41-й год! Били конкретно! Омоновцы! Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! Вы#бут так, что мама не узнает", - девушка, которую выпустили из изолятора в Минске. ВИДЕО
Девушка, которую задержали белорусские силовики во время акции протеста, рассказала об издевательствах и унижениях во время пребывания в милиции и СИЗО. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, она сравнила белорусских милиционеров с фашистами во время Второй мировой войны.
"Как собаки! Как 41-й год!.. Тут (ред. - СИЗО) еще не сильно издеваются, а РОВД - били конкретно! В этом бусе! Омоновцы! Десять штук меня били! Дубинами били! Оскорбляли. Угрожали смертью. Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! Вы#бут так, что мама родная не узнает!" - говорит девушка, заливаясь слезами.
Топ комментарии
+66 Cerg
показать весь комментарий14.08.2020 10:00 Ответить Ссылка
+50 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий14.08.2020 09:55 Ответить Ссылка
+49 dandy NeinRusSchwein
показать весь комментарий14.08.2020 10:12 Ответить Ссылка
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что не даёт право вещать редчайшую дичь и йухню, сидя на дыване перед монитором.
А пітушня не дочого не приводить..тим більше , що як Лукашенко так і опозиція ставлять на Рашку..
Особенно в той части, что касается Ўзброеных Сіл.
Насчёт ставки на рашку - это зря. у большинства нет антипатии к кацам, но и их фанатами точно не назовешь.
Задача - покончить с диктатурой и не разрушать ВС. Иначе станем лёгкой добычей для "братишек".
Очень сложно, но можно. При длительной и системной работе.
Але, але..
Невже спадкоємці нквд оцій панянці німців нагадали ???
А чому не кацапів ? Це ж ваше - рідне !
...
штаны снимали и обманули!!
приходи Наташа к нам на рынок,мы тебя хоть 20 раз не обманем, еще арбуз подарим и всякий хурма подарим!!!
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
Хай жыве Беларусь!
дрочи на членина...
не "дитину" обсирають, а совкову шмару - таку ж, яка співала про розіп'ятих мальчиків.
цій дєвочкє за 30 років і якщо вона гонить про 41-й і фашистів - то це або московська підставна, або промосковська місцева шмара якій поперек горла "бандерівці".
*********...
а почему не 37-й - там действительно ужас был. И 41-й - это когда НКВД зачищало перед уходом?
срань совковая сопли пускает.
Як можна так знущатися над своїм народом , тільки за те , що вони вимагають чесних виборів ?
Ху@ло = Лука !
Тобто, що це не лише Лука.
Навіть ця дівчина не розуміє, що прирівнюванн нащадків нквд до німців є абсолютною нісенітницею. Вона не розуміє, що окупація продовжилась, не знає про подальші страшні репресії.
Це ВЕЛИЧЕЗНА помилка.
Стосовно мене, то я не ще не визначила добре це для вашої країни чи обернеться більшою халепою. Щоб ви не потрапили з вогню та в полум'я. Лука- зло, його час давно минув. А ви підготували йому заміну ? Чи путін вам когось свого підсуне ?
І я підтримую протест свідомих білорусів, які не виступають не лише проти лукашенщини, а прагнуть мати незалежну від росії європейську державу.
Розумієте, ми вже це пройшли, дещо розгубили, дещо надбали. Ми намагаємось змусити вас думати - що буде потім, коли спаде ейфорія. Це перше.
І друге. Якщо Лука чи його наступник таки здадуть Білорусь під контроль путіну, то ми станемо ворогами, бо ж небезпека йтиме від ваших кордонів.
І третє. Дещо заздрісно )
Коли ми гнали Яніка, ми теж не розраховували на втручання рашки.
А тепер ви кажете - Я НЕ РОЗУМІЮ.
Це ви не розумієте, ХТО вам протистоїть.
Це не лише Лука.
И не придумывай что нет поддержки. Наша поддержка в том, что то что происходит в вашей стране это прежде всего ваше дело, в отличии от тех же кацапов.
Настоящая ненависть к вам у тех, кто сидит на всяких пабликах и называет вас идиотами, которые "кусают кормящую руку".
Нет ненависти, есть скепсис.
С воскресенья (дня выборов) Василиса сделала головокружительную КАРЬЕРУ - стала КООРДИНАТОРОМ протестов в микрорайоне Уручье!"