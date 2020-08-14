РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9641 посетитель онлайн
Новости Видео Репрессии в Беларуси
64 943 372

"Как 41-й год! Били конкретно! Омоновцы! Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! Вы#бут так, что мама не узнает", - девушка, которую выпустили из изолятора в Минске. ВИДЕО

Девушка, которую задержали белорусские силовики во время акции протеста, рассказала об издевательствах и унижениях во время пребывания в милиции и СИЗО. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, она сравнила белорусских милиционеров с фашистами во время Второй мировой войны.

"Как собаки! Как 41-й год!.. Тут (ред. - СИЗО) еще не сильно издеваются, а РОВД - били конкретно! В этом бусе! Омоновцы! Десять штук меня били! Дубинами били! Оскорбляли. Угрожали смертью. Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! Вы#бут так, что мама родная не узнает!" - говорит девушка, заливаясь слезами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пытали электрошокером, ножом выстригали волосы, красили головы краской, - освобожденный протестующий об ужасах в СИЗО Беларуси. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) милиция (2710) репрессии (2771) издевательство (165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+66
Та не, ребятки. Фашики- да, расстреливали за вооруженное сопротивление. Но их и не пытались остановить демонстрациями, война все таки. Да и вообще, сравнения несовместимы. А вот с рашкой- то тут, то там примеры выскочат. Но беларусам пока это не понятно, основной массе. Все не тех чертей поминают... Не с немцами нужно а с русскими сравнивать...
показать весь комментарий
14.08.2020 10:00 Ответить
+50
кацапи показують сябрам свою братерську любов
показать весь комментарий
14.08.2020 09:55 Ответить
+49
Вы заметили одну особенность беларусов? Когда речь заходит о жестокости, 99% беларусов сразу вспоминают фашистов, 41 год и Гитлера.... но никогда большевиков, 37 год и Сталина.....

Считаю, что в целом, беларуское общество, даже ватнее и совковее кацапского.... Если даже скинут Луку, нет гарантии, что не появится новый Лукашенко.... Потому, что с таким ватным, пророссийским и совковым мусором в головах...им еще до демократии и Европы, как пешком до Луны......
показать весь комментарий
14.08.2020 10:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Так хто цю диктатуру стільки років підпитував?))не білоруси?і чо тепер на ніч розходяться білоруси...?
показать весь комментарий
15.08.2020 04:31 Ответить
да, 80% белорусов, увы.
что не даёт право вещать редчайшую дичь и йухню, сидя на дыване перед монитором.
показать весь комментарий
23.08.2020 00:03 Ответить
Дае право демократія говорити що хочеш..спонтанні , неорганізовані протести , без лідерів закінчуються поразкою...щоб перемогти , потрібна дисципліна ,лідер, настирливість і велика праця перш за все в збройних силах..
А пітушня не дочого не приводить..тим більше , що як Лукашенко так і опозиція ставлять на Рашку..
показать весь комментарий
23.08.2020 00:20 Ответить
Тоже верно.
Особенно в той части, что касается Ўзброеных Сіл.

Насчёт ставки на рашку - это зря. у большинства нет антипатии к кацам, но и их фанатами точно не назовешь.
показать весь комментарий
24.08.2020 01:59 Ответить
Треба не на заводах бастувати , а воені частини блокувати, спецслужби , мвд, обласні ради і т д круглосуточно ,
показать весь комментарий
23.08.2020 00:26 Ответить
а вот этого точно не надо.
Задача - покончить с диктатурой и не разрушать ВС. Иначе станем лёгкой добычей для "братишек".
Очень сложно, но можно. При длительной и системной работе.
показать весь комментарий
24.08.2020 02:00 Ответить
Малышечка.... Кошечка....
показать весь комментарий
14.08.2020 18:39 Ответить
Шкода побитих...
Але, але..
Невже спадкоємці нквд оцій панянці німців нагадали ???
А чому не кацапів ? Це ж ваше - рідне !
показать весь комментарий
14.08.2020 19:27 Ответить
режим лукашенко росийский , она сравнивает его с фашистами . все логично. чилийского она не знает . про немцев видела в кино . тяжелое наследие совецкого режима .

...
показать весь комментарий
14.08.2020 20:31 Ответить
Я извиняюсь, эта мадам не проездом из Мацквы? Какое то дежавю.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:47 Ответить
Голос прокуренный как у алкашки с окружной
показать весь комментарий
14.08.2020 19:53 Ответить
Если бы ее и правда били десять омоновцев, она бы выглядела немного по другому.
"Як 41-й рік! Били конкретно! Омонівці! Знімали штани з мене! Сказали по колу пустять! Ви#буть так, що мама не впізнає", - дівчина, яку випустили з ізолятора в Мінську - Цензор.НЕТ 2965
показать весь комментарий
14.08.2020 19:53 Ответить
Просто це руській мір - гірше будь-якого фашизму . Ви думаєте в нас мало ган..нів , які підтримують упиря лукашенка ? А деякі (особливо жінки) забули , як плакали біля телевізорів дивлячись , коли уроди з беркута робили теж саме з нашими дітьми і просто людьми . Зараз треба допомогти білорусам знищити хоча б в них цю шваль , якщо ми самі вчасно це не зробили .
показать весь комментарий
14.08.2020 20:12 Ответить
Ми такі молодці допомагати всьому світу, а у самих все гаразд? Може треба озирнутись та спершу побудувати свою Державу досконало, а не гасати як сучкі по миру.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:21 Ответить
Я буду допомОгати тим , хто бореться з "рускім мірам" і тими , хто цей "мір" підтримує . А совків прошу не турбуватися , самі повимирають , питання часу .
показать весь комментарий
15.08.2020 06:30 Ответить
Как 41 год, она неплохо сохранилась, пусть расскажет лучше как она оказалась в эпицентре событий, за деньги или за хлебушком вышла в магазин и попала на бал как вела себя во время задержания.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:17 Ответить
Тупа вівця ..фашисти в 1941 році були няшки по відношенню до місцевого населення, поки не активізувалися в 42 році партізанен
показать весь комментарий
14.08.2020 20:50 Ответить
Щось ця тітка переплутала, бо в 1941 скаженіло НКВС, влаштовуючи на окупованих територіях "випалену землю", а німці...
"Як 41-й рік! Били конкретно! Омонівці! Знімали штани з мене! Сказали по колу пустять! Ви#буть так, що мама не впізнає", - дівчина, яку випустили з ізолятора в Мінську - Цензор.НЕТ 5356
показать весь комментарий
14.08.2020 21:02 Ответить
вах вах вах !! бедный Наташка!10 АМОН обещали!
штаны снимали и обманули!!
приходи Наташа к нам на рынок,мы тебя хоть 20 раз не обманем, еще арбуз подарим и всякий хурма подарим!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 21:04 Ответить
До речі, і в фільмі "Йди і дивись" було показано, хто насправді разом з нацистами знищував білоруські села (зверніть увагу на шеврон)...
"Як 41-й рік! Били конкретно! Омонівці! Знімали штани з мене! Сказали по колу пустять! Ви#буть так, що мама не впізнає", - дівчина, яку випустили з ізолятора в Мінську - Цензор.НЕТ 4348
показать весь комментарий
14.08.2020 21:10 Ответить
genau rusische schweine
показать весь комментарий
14.08.2020 21:48 Ответить
Молодец Лука! 5 колонну надо на каменоломни отправить,всей семьей!
Половина протестантов члены руского Наркокортеля "мид рф" и бандгруппировки "посольство рф"!
Вторая половина - хрюсские журнаглисты и журнашлюхи из лубянского сортира!
Хай жыве Беларусь!
показать весь комментарий
14.08.2020 21:11 Ответить
Оце в тебе й фекаліії замість мізків ! А ти не хочеш до "луки" пожити ? Одна користь була б - інтернет в тебе забрали б .
показать весь комментарий
15.08.2020 06:34 Ответить
Ой девонька, зря ты в это ввязалась. Ваши мужики уже вовсю с ОМОНОМ возле Дома Правительства обнимаются. Нафига им побитые беларусски нужны? Бараны, а не народ.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:12 Ответить
Так всі знають що нема ніякої різниці між комуністами яких підтримуе совок ** і фашистами ...,хоча тормозів хватае згадайте як в Криму і в ЛугоДроні кричали ... росссія ,.. росссія , , а я Медведчука в Раду хто вибрав ?)))
показать весь комментарий
14.08.2020 21:44 Ответить
Якщо білоруси після таких акцій виберуть клоуна .......,то можна буде створити лігу сміху...
показать весь комментарий
14.08.2020 21:49 Ответить
Не, хватит одной страны с клоуном во главе.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:29 Ответить
просто приезжай и живи в Украине
показать весь комментарий
14.08.2020 22:16 Ответить
Мальчика маленького распяли фошисты бендеровцы правосеки.....наша песня хороша начинай сначала ..льют воду куда хотят как хотять ....***** как котят...
показать весь комментарий
14.08.2020 22:53 Ответить
да... как в анекдоте... приходит такое же рыжее чмо в ментовку и плача говорит - меня изнасиловали 33 человека... менты говорят - сейчас всех найдем... на что чмо отвечает - ой, не надо так спешить - мне только 1-го, 7-го и 21-го...
показать весь комментарий
15.08.2020 01:14 Ответить
Бацька заслужил на международный трибунал.
показать весь комментарий
15.08.2020 03:26 Ответить
Не смахивает эта особа на побитую.Вообще-то у них все под контролем раши и если Лука действительно рыпнется против пу ,то его попросту под шумок "протестов", ФСБ заменит на более покладистую марионетку..
показать весь комментарий
15.08.2020 06:45 Ответить
Скільки совкодрочерів хтось випустив ! Бідну дитину обсирають за те , що над нею знущалися істоти , яким не можна жити серед людей . Значить , ви такі ж самі . І це зрозуміло - ви нащадки тих нквдістів і поліцаїв . Дєдиваєвалє !
показать весь комментарий
15.08.2020 06:50 Ответить
совок - иди в жопу...
дрочи на членина...
показать весь комментарий
15.08.2020 10:30 Ответить
Я більше лєніних звалив , ніж ти бачив . Так що посилаєш не тих . А сам можеш сходити , бо написав "на члєнінском" нарєчіі . По кацапські - значить совок невиліковний , скрєпний , дєдиваєвальний !
показать весь комментарий
15.08.2020 16:19 Ответить
ну тоді роззуй очі:
не "дитину" обсирають, а совкову шмару - таку ж, яка співала про розіп'ятих мальчиків.
цій дєвочкє за 30 років і якщо вона гонить про 41-й і фашистів - то це або московська підставна, або промосковська місцева шмара якій поперек горла "бандерівці".

*********...
показать весь комментарий
15.08.2020 16:25 Ответить
Так где фашизм ?Давайте ближе к кацапам ,может всех по кругу пустят .
показать весь комментарий
15.08.2020 09:48 Ответить
"... как 41-й год..." тьфу, срань совковая.
а почему не 37-й - там действительно ужас был. И 41-й - это когда НКВД зачищало перед уходом?

срань совковая сопли пускает.
показать весь комментарий
15.08.2020 10:29 Ответить
Ось що буває, коли мозок промитий совково-кремлівською пропагандою. Ви ж адін нарот!
показать весь комментарий
15.08.2020 10:34 Ответить
Влада затьмарила очі диктатору Лукашенку !
Як можна так знущатися над своїм народом , тільки за те , що вони вимагають чесних виборів ?
Ху@ло = Лука !
показать весь комментарий
15.08.2020 11:09 Ответить
С ума сойти....откуда здесь столько ненависти к белорусам??? Черт побери, ***** я все эти годы рву глотку за этих пид...сов??? Ля, с Кацапии сейчас СТОЛЬКО поддержки белорусам в противостоянием с режимом сипатого, а здесь - сплошная ненависть...шок.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:38 Ответить
Не вздумайте брататись з москалями. І не довіряйте ні їм, ні їхній підтримці.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:13 Ответить
Українці не вірять, що ви в своїй більшості усвідомили хто ваш ворог.
Тобто, що це не лише Лука.
Навіть ця дівчина не розуміє, що прирівнюванн нащадків нквд до німців є абсолютною нісенітницею. Вона не розуміє, що окупація продовжилась, не знає про подальші страшні репресії.
Це ВЕЛИЧЕЗНА помилка.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:20 Ответить
Давайте вы объясните мне на пальцах, что не так сейчас делают беларусы, раз уж вы их так сейчас презираете?
показать весь комментарий
15.08.2020 16:13 Ответить
Не можу пояснити поведінку всіх, які виказали вам своє призирливе, чи точніше недовірливе ставлення.
Стосовно мене, то я не ще не визначила добре це для вашої країни чи обернеться більшою халепою. Щоб ви не потрапили з вогню та в полум'я. Лука- зло, його час давно минув. А ви підготували йому заміну ? Чи путін вам когось свого підсуне ?
І я підтримую протест свідомих білорусів, які не виступають не лише проти лукашенщини, а прагнуть мати незалежну від росії європейську державу.
Розумієте, ми вже це пройшли, дещо розгубили, дещо надбали. Ми намагаємось змусити вас думати - що буде потім, коли спаде ейфорія. Це перше.
І друге. Якщо Лука чи його наступник таки здадуть Білорусь під контроль путіну, то ми станемо ворогами, бо ж небезпека йтиме від ваших кордонів.
І третє. Дещо заздрісно )
показать весь комментарий
15.08.2020 16:36 Ответить
Вы по-моему тоже не совсем понимаете ЧТО происходит в Беларуси. А все очень просто. У нас прошли выборы, где был нагло украден выбор народа. Да, у нас давно вычищено политическое поле от всех более-менее достойных политиков. И голосование за Тихановскую по всей стране было конечно же протестное (как и у вас за Зеленского). Но дело в том, что Светлана пообещала сделать одну простую вещь - провести новые, честные, свободные выборы (и референдум о возвращении Конституции 1994 года), где сможет баллотироваться ЛЮБОЙ кандидат, начиная от националистически настроенных (в том числе и покинувших страну), и до откровенно пророссийских. А дальше уже пусть сам народ выбирает - за кого он. Разве это не истинная демократия? Причем здесь сейчас путин и чье-то подсовывание нам кого-то?! Сейчас белорусы борются за свой выбор и за уничтожение на нашей земле диктатуры. Кстати и повсюду сейчас бел-чырвона-белыя сцяги и "Жыве Беларусь!" А вот вы видите повсюду лишь путина и его руку. И белорусов при этом ненавидите. Повторюсь, у меня шок от такой реакции...
показать весь комментарий
15.08.2020 17:05 Ответить
Где ты ненависть увидел никак не могу понять.
показать весь комментарий
15.08.2020 20:52 Ответить
Я не розумію ???
Коли ми гнали Яніка, ми теж не розраховували на втручання рашки.
А тепер ви кажете - Я НЕ РОЗУМІЮ.
Це ви не розумієте, ХТО вам протистоїть.
Це не лише Лука.
показать весь комментарий
16.08.2020 20:33 Ответить
Мы это уже проходили в 2004-м. "Махiнаціям - ні, фальсифікаціям - ні, ківалов - підрахуй" и т.п. А в 2014-м по всем кацапским каналам круглосуточно крутили как "майданутые сжигают Беркут". Вот тогда уже нам стало понятно, что янукович - лишь одна из голов огромной гидры, тело которой находится в кремле. Беларусы лишь в начале этого пути все еще думают, что проблема только в Лукашенко.
показать весь комментарий
17.08.2020 07:48 Ответить
Не придумывай про ненависть. Отношение как по мне скорее с некоторым скепсисом. Мы просто всё это уже проходили. Все эти мирные протесты, "милицияснародом" и цветочки в щитах. Если уж чему и научили нас Майданы так это правилу "не очаровываться".
И не придумывай что нет поддержки. Наша поддержка в том, что то что происходит в вашей стране это прежде всего ваше дело, в отличии от тех же кацапов.
Настоящая ненависть к вам у тех, кто сидит на всяких пабликах и называет вас идиотами, которые "кусают кормящую руку".
показать весь комментарий
15.08.2020 17:12 Ответить
Ну и чего там такого страшного в этих постах?
Нет ненависти, есть скепсис.
показать весь комментарий
15.08.2020 20:53 Ответить
Наконец-то приходит прозрение белорусам, что режим Лукашенко напоминает фашистский по методам обращения с мирными людьми
показать весь комментарий
15.08.2020 14:27 Ответить
Люди это всегда знали. Просто до таких откровенных зверств режима раньше не доходило.
показать весь комментарий
15.08.2020 14:36 Ответить
Ті самі інтонаціі,що в кубіти з "распятим мальчіком"...Це ж жах - десять мужиків зняли з неї штани і ніхто не виє...ав,одні лишень обєщанія...
показать весь комментарий
15.08.2020 18:11 Ответить
"Знакомьтесь - Василиса Голикова, 1994 года рождения, жительница Минска, никогда и нигде не работавшая, 14 раз задерживалась за занятие проституцией

С воскресенья (дня выборов) Василиса сделала головокружительную КАРЬЕРУ - стала КООРДИНАТОРОМ протестов в микрорайоне Уручье!"
показать весь комментарий
15.08.2020 18:36 Ответить
Забавно здесь видеть ничем не подтвержденные фейки с групп - "https://vk.com/carbatushka Змагар - Использованная прокладка " и растиражированные в том числе и здесь))) Не стыдно до сих пор быть такими наивно-упоротыми?
показать весь комментарий
15.08.2020 20:11 Ответить
Татьяна Лавренко - псевдоним кацапской дырки, которая даже проституцией на жизнь заработать не смогла, пришлось в Лахту наняться за долю малую?
показать весь комментарий
17.08.2020 07:42 Ответить
інфантильний дрочер з дитсадку
показать весь комментарий
17.08.2020 10:46 Ответить
Ты по своему мужу всех не равняй.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:39 Ответить
На самом деле правильно что били, и в США и в Германии полицейские особо не церемонятся с протестующими, тем более по факту люди хотят осуществить государственный перевррот. Сиди дома и никто тебя бить не будет, а то смешно получается - бросаешь в ментов камни, арматуру,дымовые шашки, а когда вдруг прилетает ответка начинают пускать сопли, мол нарушение прав человека и т.д. Не трогай ментов при исполнении, не лезь на рожон и останешься жива и невредима.
показать весь комментарий
16.08.2020 13:02 Ответить
с бутылки слезь
показать весь комментарий
17.08.2020 09:07 Ответить
Мушу поправити неправдомовців, хоч би в найбільшому: німці відразу ж, при вступі у Польщу в 1939 чи на Совєтський союз в 1941, чинили звірства, конкретно - есесівці. Але, однозначно, гвалтувань не було. Це - не німецький почерк. Найбільшими гвалтівниками в роки Другої світової були японці та етнічні моковити ("русскіє"). Останні, наприклад, тільки в 1945 згвалтували до 2,5 млн. німецьких жінок. Потерпіла дівчина порівнює омонівців з фашистами - це недоречне порівняння. Бо фашизм - це досить ліберальний режим (в Італії). Інша справа - дуже споріднені між собою німецький націонал-соціалізм та московський більшовизм, носіями якого сьогодні є Путін і Лукашенко, обидва - викінчені "гітлерьониші" чи сталінські холуї. До речі, нинішній білоруський фюрер якось відкрито висловив своє захоплення гітлером. І не спроста.
показать весь комментарий
16.08.2020 14:06 Ответить
ну нормально,потрахали,не убили,ж)онт же дети.
показать весь комментарий
16.08.2020 21:07 Ответить
В спам, кацапе.долочь.
показать весь комментарий
17.08.2020 07:38 Ответить
Страница 4 из 4
 
 