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"Чего вы приехали?! Вы понимаете, что вы людей злите!? В тюрьме тысяча людей "азотовских! Когда выпустите?", - рабочие "Гродно-Азот" разговаривают с чиновниками из Минска. ВИДЕО

Сотрудники белорусского предприятия "Гродно-Азот" в резкой форме потребовали от чиновников, приехавших из Минска, освободить их задержанных коллег.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Беларусь головного мозга, рабочие отказались слушать чиновников.

"Чего вы из Минска приехали сюда?! Вы понимаете, что вы людей злите!? Когда людей выпустите? В тюрьме тысяча людей "азотовских! Не надо нам расходиться. Мы пришли, чтобы людей освободили!", - заявили "азотовцы" чиновникам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Протестующие в Беларуси вновь выходят на улицы, бастуют новые предприятия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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"Чего вы приехали?! Вы понимаете, что вы людей злите!? В тюрьме тысяча людей "азотовских! Когда выпустите?", - рабочие "Гродно-Азот" разговаривают с чиновниками из Минска - Цензор.НЕТ 8470
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14.08.2020 10:28 Ответить
+14
О спецовках слышал когда-нибудь?
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14.08.2020 10:37 Ответить
+8
Все ждал когда ж на колени бухнутся.
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14.08.2020 10:18 Ответить
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Все ждал когда ж на колени бухнутся.
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14.08.2020 10:18 Ответить
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14.08.2020 14:06 Ответить
В чиновників іпала не порепались? Шкода. Треба було їх забрати і на "Азот" нашатирю понюхати звозить, може й привели б тих упирів до свідомості.
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14.08.2020 10:20 Ответить
"Чего вы приехали?! Вы понимаете, что вы людей злите!? В тюрьме тысяча людей "азотовских! Когда выпустите?", - рабочие "Гродно-Азот" разговаривают с чиновниками из Минска - Цензор.НЕТ 8470
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14.08.2020 10:28 Ответить
афигеть, у них еще и панамки у всех одинаковые, а никто не заметил !!
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14.08.2020 10:36 Ответить
О спецовках слышал когда-нибудь?
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14.08.2020 10:37 Ответить
https://censor.net/user/27709, ты дурачок?
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14.08.2020 10:55 Ответить
хіба мамка винувата, шо дитинка дурнувата ?
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14.08.2020 11:41 Ответить
у ЛАхті набирають якусь вже зовсім тупу школоту...
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14.08.2020 11:54 Ответить
А руки из жо? Набери в гугле в фотках Гродно Азот рабочие и посмотри их спецовку, олень.
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14.08.2020 11:03 Ответить
та у него самого спортивный костюм из брезента точно такой же раскраски
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14.08.2020 11:43 Ответить
Баста!, [14.08.20 11:03]

Гродненцы - вы великолепны! Гродно - первый город в Беларуси, который может полностью стать на забастовку. Всем пример!
Баста!, [14.08.20 11:12]

Поставский лесхоз бастует!
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14.08.2020 11:50 Ответить
Который день это чудо тут словами дрищет...баньте его все, не зависимо от политпредпочтений !!!
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14.08.2020 11:04 Ответить
не зависимо - пишется слитно - НЕЗАВИСИМО )
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14.08.2020 12:28 Ответить
Толя, бан.....
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14.08.2020 15:26 Ответить
Да ну на
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14.08.2020 17:58 Ответить
Да, ребята Вы совсем плохи. Это спецодежда. У всех одинаковая.
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14.08.2020 10:55 Ответить
Это слишком, не вводите оленей в шок.
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14.08.2020 11:04 Ответить
родственные души.
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14.08.2020 11:39 Ответить
апофєоз совєцкіх чєловєков...

«Радянська людина» не є соціологічно або антропологічно обґрунтованим поняттям. Попри позірну наукоподібність та часту вживаність, це радше антропо-/історіософський термін або навіть художній образ, а не науковий концепт. Поняття «радянська людина» тяжіє до ранньорадянського уявлення про утопічну «нову людину», що має народитися в результаті радикальних суспільних трансформацій на шляху до комунізму. Модерністська «нова людина» в свою чергу генетично пов'язана з російським символістським та містико-богословським очікуванням появи просвітленої боголюдини, яка об'єднає обидві природи в акті містичного спів/пере/творення світу.
В 1961 році Хрущов проголосив появу радянського народу як нової наднаціональної спільності. Відтоді поняттям «радянська людина» описується нова політична ідентичність та ціннісний горизонт громадян СРСР. Після придушення Празької весни радянська інтелігенція, доти віддана марксизму, здійснює різкий поворот до заперечення комунізму й у бік лібералізму (дисидентство). «Он связан с исчерпанием и какой-то сдачей советского проекта с самого верха. Но он привел, на мой взгляд, к катастрофическим последствиям, этому антипопулистскому, антинародническому пафосу, который появляется у советской интеллигенции», - пише російський філософ Артемій Магун.
В 1970-і поняття «радянська людина» набуває іншого забарвлення. Філософ та соціолог Алєксандр Зінов'єв в низці публіцистичних робіт розробляє його як антитезу до офіційного тлумачення. Серед основних характеристик «радянської людини» Зінов'єв називає патерналізм, патріотизм, ідеологічну ангажованість, нетерпимість тощо. В середині 1980-х термін входить у широкий вжиток. - https://lb.ua/culture/2020/05/14/457239_radyanska_lyudina.html
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14.08.2020 10:31 Ответить
В 1989 році соціолог Юрій Левада робить спробу соціологічного дослідження «радянської людини», розробивши опитувальник, що мав визначати міру «радянськості» населення СРСР (пізніше - Росії) в динаміці. https://lb.ua/economics/2011/05/23/97352_srednego_klassa_v_rossii_praktich.html Дослідження російського «Левада-Центру» відтоді проводиться за ним що п'ять років, а результат демонструє незмінність радянської ментальності російського суспільства («Мы постоянно упираемся в незримую стенку - стенку режима, который был, стенку тогдашних традиций, и стенку, связанную с тогдашними людьми», - Левада). Попри те, що дослідження Левада-Центру критикується за те, що концепт «радянська людина» так і не був обґрунтований через реальні емпіричні дослідження, а використовується як аксіоматичний, звіти Центру широко поширюються в російській пресі.

На думку критиків, дослідження Левада-Центру ґрунтується на іншуванні, зокрема на об'єднанні суспільних груп, традиційно маркованих як шкідливі (злочинці, крадії) з новими, до котрих у суспільства не випрацювано сталого ставлення, однак присутня осторога. Так, в 1989-му році, наприклад, до «небезпечних» соціальних груп віднесли рокерів, а в 2018 - феміністок. Впродовж 30 років склад соціальних груп, ставлення соціуму до яких досліджувався, в опитувальнику багато разів мінявся, через що критики дослідження вважають його висновки некоректними.

Риторика Хржановського та Лозниці обертається навколо поняття «радянської людини», розробленого Зінов'євим (у Хржановського - містифікованого під впливом театрального режисера Боріса Юхананова). До вже наявних характеристик - консерватизм, кверулянтство, патерналізм, безініціативність, вичерпаність словника - додається ще одна: безпам'ятство. - https://lb.ua/culture/2020/05/14/457239_radyanska_lyudina.html
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14.08.2020 10:32 Ответить
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 10:42 Ответить
Зараз БАцька обрав тактику затягування часу..

Авось "россосеться"..
тактика може спрацювати,Якщо не почнеться захоплення державних установ"явочним порядком"...
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14.08.2020 11:52 Ответить
Я смотрю на мальчика на Колю
Ты зачем надел на шею провод
Ничего Колян не отвечает
Только ветер труп его качает...
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14.08.2020 10:57 Ответить
Наївні люди. Вони думають що система якось зміниться.
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14.08.2020 11:01 Ответить
Баста!, [14.08.20 10:16]
На данный момент. Список белорусских предприятий, присоединившихся к забастовкам и акциям протеста. И список растет!
✔️Белорусский металлургический завод
✔️Белорусский автомобильный завод
✔️БелАЭС
✔️Минский электротехнический завод им. Козлова
✔️Минский автомобильный завод
✔️Минский маргариновый завод
✔️Минский тракторный завод
✔️Минский моторный завод
✔️Минский завод колесных тягачей
✔️Минский завод "Интеграл"
✔️Минские кабельные сети
✔️Жабинковский сахарный завод
✔️Минский метрополитен
✔️4-й троллейбусный парк г. Минска
✔️ТЭЦ-4 г. Минска
✔️Белгосфилармония
✔️"Белэнерготехпроект"
✔️"Белмедпрепараты"
✔️"Керамин"
✔️"Гродно Азот"
✔️"Гродножилстрой"
✔️"Химволокно"
✔️"Белкард"
✔️"Терразит"
✔️"Нафтан"
✔️"Полимир"
+"Гефест"
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14.08.2020 11:25 Ответить
Андрей Дмитриев предложил единый список требований, которого так не хватало накануне:
1️⃣ Организовать новые, честные и прозрачные выборы президента.
2️⃣ Освободить всех политзаключённых.
3️⃣ Полностью прекратить насилие над мирными гражданами и расследовать все случаи использования силы с наказанием виновных
4️⃣ Отправить в отставку главу и всех членов ЦИК, силовых министров и генерального прокурора страны, которые допустили массовые нарушения избирательного законодательства, использование силы против мирных демонстрантов и пытки.
5️⃣ Для обеспечения независимого расследования и проведения честных выборов необходимо сформировать Центральную избирательную комиссию в новом составе и назначить генерального прокурора из лиц, согласованных с альтернативными кандидатами в президенты.
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14.08.2020 11:26 Ответить
NEXTA Live, [14.08.20 11:00]
‼️Премьер-министр Головченко едет на встречу с работниками МТЗ!
NEXTA Live, [14.08.20 11:02]
Работники IT-сферы сегодня в 13.00 собираются на площадке ПВТ по ул. Академика Купревича 1/1! Они присоединяются к забастовке!
NEXTA Live, [14.08.20 11:03]
ОАО "СветлогорскХимволокно" в 14:00 тоже начинает забастовку!
NEXTA Live, [14.08.20 11:04]
Минские электрические сети объявляют сбор в 12.00 на Тимирязева, 60!
NEXTA Live, [14.08.20 11:04]
Сегодня в 17:00 в Солигорске около здания Беларуськалий собираются шахтеры!
NEXTA Live, [14.08.20 11:04]
Белрыба (Минск). Коллектив рабочих и администрации присоединяется к забастовке с 12:00.
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14.08.2020 11:27 Ответить
Парализована работа лотерейной империи старших сыновей диктатора.

----------------------------

Беларусь головного мозга, [14.08.20 11:28]
"Минский подшипниковый завод" вышел на забастовку.--
--------------

Гомель. Предприниматели Сельмашевского авторынка в 11.00 вышли к дороге на забастовку
Как и обещали
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14.08.2020 11:33 Ответить
Ну... если все это правда, что вы пишете, Павло, то...Тараканычу... лучше всего сейчас принять дозу дихлофосу из баллончика для борьбы с потливостью ног...
Никогда не считал Белорусов братским народом Украины (с малых лет Братствами Народов - сыт!) но тут ... завистливо аплодирую...
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14.08.2020 12:23 Ответить
Чиновники ? Падаль ¡
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14.08.2020 11:41 Ответить
Зачем так категорично ?

Эти чиновники назначены той властью, которую избрали эти рабочие.

И они эту власть не случайно сдуру один раз выбрали, а уже 26 лет её периодически выбирают.
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14.08.2020 11:47 Ответить
3 бригады СУ-246 МАПИД , объявляют забастовку!
Объект находится на Новой Боровой.
Беларусь головного мозга, [14.08.20 11:38]
[ Фото ]
"Минский завод колёсных тягачей" бастует.

[Переслано від МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ]

ОАО "Стройтехпрогресс" присоединяется к предприятиям, которые решительно сказали "Нет!" происходящему в стране
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14.08.2020 11:49 Ответить
Во дурак! И правда: чего просто так приехал!? Наш бы хоть штанцы приспустил и толпу эту злую, игрой на форте-там-пЬяно потешил... А этот... Чурбан!
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14.08.2020 12:19 Ответить
Что они с ним разговаривают, отоварить его надо.
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14.08.2020 12:40 Ответить
Вони дострайкуються...
Скинуть бацьку, заводи перейдуть до рук олігархів, всім зроблять карантин і фейкодемію, закриють по домах, стануть безробітними, підуть торгувати снікерсами і колоти вакцину проти банановіруса. В магазинах буде все з пальмової олії і китайських неорганічних сумішей, медицина платна і без лікарень, освіта на тестах.
Зате буде свобода: хочеш - живи, хочеш - здихай.
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14.08.2020 13:50 Ответить
https://censor.net/user/326602 підтримайте бацьку особистим прикладом, їдьтее в Бєларусь, вступайте в калгаз чи на МАЗовський конвейєр, їжте екобульбу і світіть лучиною
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14.08.2020 14:15 Ответить
"Чого ви приїхали?! Ви розумієте, що ви людей злите!? У в'язниці тисяча людей "азотівських"! Коли випустите?" - робочі "Гродно-Азот" розмовляють із чиновниками з Мінська - Цензор.НЕТ 715
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14.08.2020 14:11 Ответить
 
 