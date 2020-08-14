"Чего вы приехали?! Вы понимаете, что вы людей злите!? В тюрьме тысяча людей "азотовских! Когда выпустите?", - рабочие "Гродно-Азот" разговаривают с чиновниками из Минска. ВИДЕО

Сотрудники белорусского предприятия "Гродно-Азот" в резкой форме потребовали от чиновников, приехавших из Минска, освободить их задержанных коллег.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Беларусь головного мозга, рабочие отказались слушать чиновников.

"Чего вы из Минска приехали сюда?! Вы понимаете, что вы людей злите!? Когда людей выпустите? В тюрьме тысяча людей "азотовских! Не надо нам расходиться. Мы пришли, чтобы людей освободили!", - заявили "азотовцы" чиновникам.

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