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Киев и еще три области приближаются к 50% по загруженности больниц пациентами с COVID, - Степанов. ВИДЕО

Киев, Черновицкая, Ривненская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.

"Вы видите, что мы растем каждый день. У нас к лидерам добавились регионы, которые еще пару недель назад не давали такой картины по количеству заболевших. Это и Одесская, и Харьковская области.

У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%.

На границе 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ривненская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине очередной "рекорд" по количеству новых случаев COVID-19 за сутки - 1 732. С начала пандемии умерли 2011 человек

Министр также призвал соблюдать карантинные правила, чтобы число больных было меньше – и врачи смогли оказать помощь всем, кто в этом нуждается.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что за минувшие сутки был поставлен антирекорд по госпитализации: были госпитализированы 330 человек.

карантин (16729) Минздрав (4906) статистика (2311) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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Киев, Черновицкая, Ривненская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19. Источник: https://censor.net/n3213744

ЯК ТАМ КАЗАВ ГІТЛЄР ЧИ ЙОГО ОТОЧЕННЯ - ЧИМ НАГЛІША БРЕХНЯ, ТИМ БІЛЬШЕ В НЕЇ ВІРЯТЬ
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14.08.2020 10:22 Ответить
+1
осенью будет коллапс если не заставить быдло носить маски...
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14.08.2020 10:19 Ответить
+1
А причем тут зеля или вы уже всех собак на него вешаете, даже стихийные бедствия? Может это зеля вирус создал? Чего уже мелочиться
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14.08.2020 10:29 Ответить
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Зеля боится ?А где деньги на тесты?Это зелина проблема,что люди болеют.На тесты денег нет.
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14.08.2020 10:19 Ответить
А причем тут зеля или вы уже всех собак на него вешаете, даже стихийные бедствия? Может это зеля вирус создал? Чего уже мелочиться
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14.08.2020 10:29 Ответить
осенью будет коллапс если не заставить быдло носить маски...
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14.08.2020 10:19 Ответить
Это не возможно, быдло невозможно научить или заставить кроме как драконовскими методами. А на драконовские методы сразу налетают сердобольные дебилы которых угнетают... а то, что от их тупых действий будут люди умирать им насрать.
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14.08.2020 10:32 Ответить
да, им насрать.
Только сила и наказание может управлять скотиной...
Когда мне приходится ездить городской электричкой то я одеваю респиратор и спец очки...
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14.08.2020 10:53 Ответить
Не помогут маски, не горячись.
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14.08.2020 11:01 Ответить
Маски, дистанциирование, своевременная изоляция - помогут. Только маски - нет. Проблема в том, что людям даже про маски нормально не обьяснить, они тупые!
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14.08.2020 11:16 Ответить
єти "люди" занашивают маски до дыр!
Что ещё тут можно добавить?
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14.08.2020 11:19 Ответить
Ну так о чем это говорит? О низком уровне интеллекта, отсутствии инстинкта самосохранения и об общем ***********
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14.08.2020 11:21 Ответить
Ну, мне, как бы насрать на то, от интеллектуального или трёхизвилинного я подхвачу вирус.
Я понимаю одно,- дать по роже которая без маски - это святое...
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14.08.2020 11:36 Ответить
Киев, Черновицкая, Ривненская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19. Источник: https://censor.net/n3213744

ЯК ТАМ КАЗАВ ГІТЛЄР ЧИ ЙОГО ОТОЧЕННЯ - ЧИМ НАГЛІША БРЕХНЯ, ТИМ БІЛЬШЕ В НЕЇ ВІРЯТЬ
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14.08.2020 10:22 Ответить
Он еще говорил, что тупых надо стерилизовать или в газовые камеры отправить, а то вас слишком много накопилось уже. Вам ваших примитивных мозгов не хватает даже на то, чтобы маски правильно носить.
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14.08.2020 10:30 Ответить
Озвучьте пользу от масок, желательно в процентах.
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14.08.2020 11:03 Ответить
Пользу масок? барьерная функция. Больной человек чихая, кашляя или просто говоря в маску не будет распространять аэрозоль с вирусом на несколько метров. Есть огромного количество видео, исследований и обьяснений для тупых... правда большая часть на английском языке, а вы его не понимаете )
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14.08.2020 11:07 Ответить
Яже просил не потрындеть, а в процентах. Так чтоб было понятно - едет полчаса в маршрутке больной, всю дорогу кашляет - и вуаля! В маске никого не заражает, без маски - 100%

Так вы это себе представляете? Мне чегото кажется, что в первом случае минимум 99% будет.
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14.08.2020 11:10 Ответить
А давай ты мне сначала покажешь справочку, что ты психически здоров причем желательно в процентах! Если ты не понимаешь, что маска это только один из необходимых инструментов для предотвращения заболевания, то у меня для тебя очень плохие новости. Если ты не способен найти инфу которая лежит в публичном доступе, то новости для тебя еще хуже. Так и быть, я сегодня добрый, читай: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
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14.08.2020 11:12 Ответить
Перейду на более понятный язык: а тыто сам чейтал или больше 100 букв за раз ниасиливаешь? Толк с масок у населения там описывается так:
а) хер его знает, может както и поможет
б) удовлетворение потребности людей во внесении личного вклада в профилактику распространения вирусной инфекции - это таким дыбилам как ты
в) напоминание населению о важности других мер
И наконец самое главное:
г) вероятные социальные и экономические выгоды
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14.08.2020 12:01 Ответить
Мда... я ему текст ВОЗ про маски, их пользу и как их надо носить и с какими другими методами защиты совмещать, а он мне дальше свой бред. Я конечно понимаю, что осилить документ на 20 страничек это не всем под силу, но ты уж постарайся. Там четко написано, что маски плюс дистанция спасают, но ты ж слишком "умный". Не носи масочку и постарайся не давать потомство, нечего твоему генетическому материалу существовать.
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14.08.2020 12:05 Ответить
Конец 10-й и одиннадцатая страница. Давай, перечитывай.
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14.08.2020 12:09 Ответить
"В настоящее время не имеется убедительных научных сведений или данных, непосредственно указывающих на необходимость повсеместного и широкого использования масок здоровыми людьми"
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14.08.2020 12:11 Ответить
Ты тупой? Повсеместное использование это ношение масок постоянно и везде! Маски надо надевать только в местах скопления людей!!! Вот реально я прозреваю с таких как ты. Ты даже в простейшей терминологии разобраться не способен.
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14.08.2020 12:14 Ответить
коли ЛЮДИ в громадських містах та В НАТОВПІ вдягають захисні маски НА ОБЛИЧЧА( а не на підборіддя і носом шмарклі на людей кидають) то СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ЗАРАДЖЕННЯ падає в 2-3рази
Як рівень зарадження спадає нижче критичного (нижче к=1)то ЗАРАЗА не поширюється
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14.08.2020 11:40 Ответить
Ага, в три. Да чо там, в 10!
Лучше бы приболевшие дома сидели - вот это бы эффект дало. Но нашиж люди так не умеют.
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14.08.2020 12:08 Ответить
А гнідосні кацапи все лізуть і лізуть з Лахти.
Кацап - сакмоліквідуйся, позбав землю свого існування.
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14.08.2020 21:37 Ответить
це ты до кого, чудо?
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15.08.2020 10:31 Ответить
Треба тотальний карантин вводити по освіті. Інакше будуть 10000 інфікованих щодня.
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14.08.2020 10:38 Ответить
Весной был такой, вот бы ещё свежего вирусца не возили изза границы... но момент упущен и повторно остановить транспорт врядли ктото отважится.
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14.08.2020 11:02 Ответить
 
 