Киев и еще три области приближаются к 50% по загруженности больниц пациентами с COVID, - Степанов. ВИДЕО
Киев, Черновицкая, Ривненская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.
"Вы видите, что мы растем каждый день. У нас к лидерам добавились регионы, которые еще пару недель назад не давали такой картины по количеству заболевших. Это и Одесская, и Харьковская области.
У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%.
На границе 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ривненская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются", - сообщил он.
Министр также призвал соблюдать карантинные правила, чтобы число больных было меньше – и врачи смогли оказать помощь всем, кто в этом нуждается.
Напомним, ранее Степанов сообщил, что за минувшие сутки был поставлен антирекорд по госпитализации: были госпитализированы 330 человек.
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Только сила и наказание может управлять скотиной...
Когда мне приходится ездить городской электричкой то я одеваю респиратор и спец очки...
Что ещё тут можно добавить?
Я понимаю одно,- дать по роже которая без маски - это святое...
ЯК ТАМ КАЗАВ ГІТЛЄР ЧИ ЙОГО ОТОЧЕННЯ - ЧИМ НАГЛІША БРЕХНЯ, ТИМ БІЛЬШЕ В НЕЇ ВІРЯТЬ
Так вы это себе представляете? Мне чегото кажется, что в первом случае минимум 99% будет.
а) хер его знает, может както и поможет
б) удовлетворение потребности людей во внесении личного вклада в профилактику распространения вирусной инфекции - это таким дыбилам как ты
в) напоминание населению о важности других мер
И наконец самое главное:
г) вероятные социальные и экономические выгоды
Як рівень зарадження спадає нижче критичного (нижче к=1)то ЗАРАЗА не поширюється
Лучше бы приболевшие дома сидели - вот это бы эффект дало. Но нашиж люди так не умеют.
Кацап - сакмоліквідуйся, позбав землю свого існування.