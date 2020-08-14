Киев и еще три области приближаются к 50% по загруженности больниц пациентами с COVID, - Степанов. ВИДЕО

Киев, Черновицкая, Ривненская и Ивано-Франковская области приближаются к показателю в 50% по загруженности больниц, предусмотренных для больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга.

"Вы видите, что мы растем каждый день. У нас к лидерам добавились регионы, которые еще пару недель назад не давали такой картины по количеству заболевших. Это и Одесская, и Харьковская области.

У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%.

На границе 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ривненская область, Ивано-Франковская область – те области, где мы фиксируем большое количество заболевших и большое количество людей, которые госпитализируются", - сообщил он.

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Министр также призвал соблюдать карантинные правила, чтобы число больных было меньше – и врачи смогли оказать помощь всем, кто в этом нуждается.

Напомним, ранее Степанов сообщил, что за минувшие сутки был поставлен антирекорд по госпитализации: были госпитализированы 330 человек.