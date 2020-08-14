"Окопная война": "Труднее всего хоронить своего бойца и смотреть в глаза его родителям", - офицер 28 ОМБр ВСУ Столяр. ВИДЕО

Почему молодые ребята становятся офицерами, идут на войну, тогда, как тысячи их сверстников только ехидно улыбаются, когда слышат о службе в армии и всячески избегают ее? Как пережить страх во время первого боя и не осрамиться перед побратимами?

Об этом мы поговорим с молодым лейтенантом Иваном Столяром в рубрике журналиста Цензор.НЕТ Михаила Ухмана "Окопная война".

Несмотря на боевые действия и героизацию войска, большинство украинских ребят не спешат становиться военными. Их родители до сих пор считают, что лучше отправить детей за границу зарабатывать, мол: "Что армия дает"? Молодое поколение, которое не понимает значения слов - "быть мужчиной", не особо противится своим родственникам.

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К счастью, мы все же имеем молодое поколение, готовое менять нашу страну.

- Летом 2014 я поступил в военную академию, до этого учился в военном лицее. Это было уже обучение в боевых условиях, ведь на востоке Украины россияне наступали, мы знали, что они - враги и нам в будущем придется с ними столкнуться.

- С чем тебе пришлось столкнуться уже на фронте после того, как ты закончил академию и получил офицерские погоны?

- Мне сначала поручили командовать взводом пехоты, впоследствии я возглавил роту. И уже находясь в окопе я понял, что обучение в академии и современная война - это разные вещи. Здесь приходится забывать о книжной науке и перерождаться по новому. Было трудно, но это жизнь и она никогда не может быть просто белой, всегда есть черные полосы, нужно уметь держать удар.

- Откуда территориально началась твоя война?

- Марьинка... Только приехал в первый день, сразу минометный обстрел, прорыв российской ДРГ. Было очень страшно, но приходилось себя преодолевать, чтобы продолжать воевать. После страха приходит чувство эйфории и уже тогда можно делать какие-то конкретные шаги. Вообще, чтобы все понимали - каждый человек боится, если у него нет ощущения страха, значит с ним что-то не так.

- Когда твои бойцы, которые уже до того немало воевали, перестали считать тебя "зеленым офицером" и приняли в свою команду? Знаешь, как это бывает: "Где ты был, когда я воевал в 2014 году"?

- Я старался быть с ними рядом во все трудные минуты, не прятался, а подставлял плечо. Хотя лучше спросить у них об отношении ко мне.

- Большинство офицеров на войне, командуя каким-то подразделением, имеют потери среди подчиненных. Все они реагируют по-разному: кто-то "лечится" алкоголем, другие - мстят, еще кто-то просто живет с этим. Как ты реагируешь на подобные вещи?

- Мне очень трудно хоронить побратимов, особенно тяжело смотреть их родителям в глаза. Но это война, поэтому нужно воевать дальше, жить дальше...