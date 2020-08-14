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"Кто голосовал за Светлану Тихановскую?!" - рабочие Минского тракторного завода и "Гродножилстрой" показали чиновникам реальную поддержку оппозиционного кандидата. ВИДЕО

Сотрудник Минского тракторного завода и гродненского "Гродножилстрой" показали чиновникам реальную поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сборах колектива предприятий во время забастовки они дружно подняли руки в ответ на вопрос: "Кто голосовал за Тихановскую?".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чего вы приехали?! Вы понимаете, что вы людей злите!? В тюрьме тысяча людей "азотовских! Когда выпустите?", - рабочие "Гродно-Азот" разговаривают с чиновниками из Минска. ВИДЕО

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Беларусь (7937) выборы (24763) подлог (1364)


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Топ комментарии
+40
Лукашенко уже не президент а самозванец.
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14.08.2020 11:39 Ответить
+29
а кем надо быть, чтоб думать ,шо 95 квартал выиграет войну и устроит экономическое чудо?
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14.08.2020 11:49 Ответить
+22
Следующим президентом Бяларуси должен быть Коленька. Не забирайте мечту у ребенка
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14.08.2020 11:38 Ответить
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Следующим президентом Бяларуси должен быть Коленька. Не забирайте мечту у ребенка
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14.08.2020 11:38 Ответить
Що це за "Колєнька" ? Колька - ну, так його назива Лукашенка ...
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14.08.2020 12:17 Ответить
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14.08.2020 12:41 Ответить
Лукашенко уже не президент а самозванец.
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14.08.2020 11:39 Ответить
Он много лет уже самозванец.
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14.08.2020 11:40 Ответить
"Кто голосовал за Светлану Тихановскую?!" - рабочие Минского тракторного завода и "Гродножилстрой" показали чиновникам реальную поддержку оппозиционного кандидата - Цензор.НЕТ 2504
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14.08.2020 11:40 Ответить
тогда он должен претендовать на московский трон
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14.08.2020 11:41 Ответить
Думаю, где-то так получил свои 73% и бубонька.
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14.08.2020 12:32 Ответить
та забудьте вы эту цапку, слившую народный протест....
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14.08.2020 11:40 Ответить
Она сделала свойо дело, сыграла норм. расшевелила это софковое кубло. А то жыли бы беларусы с лукой пока тот не состарился и не умер бы, а потом бы рулил коленька
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14.08.2020 11:49 Ответить
просто кто то должен был ее отправить на это дело - вопрос кто
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14.08.2020 11:52 Ответить
а какая разница? та хоть бы и масква. Терпеть этого усатого хрена и дальше это утопия. Другое дело шо пуйло обосрецца с очередной многоходовкой скорее всего
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14.08.2020 11:53 Ответить
Главное, чтобы оно сейчас не поставило на трон очередную фсбэшную тварь, которая добьет Беларусь
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14.08.2020 12:34 Ответить
Дело не в цапке, дело в праве выбора.
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14.08.2020 12:01 Ответить
выбор-да..но должен быть протестный лидер...хотябы как Сеня или Педаль), ну или ляшка на крайняк... чудачку просто подложили, что бы выпустить пар....
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14.08.2020 12:05 Ответить
Всех протестных лидеров бацька нейтрализовал - посадил или выжил из страны. Так что наспех нашли кого-то, кого бацька не воспринял вресьез и потому не посадил.
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14.08.2020 12:38 Ответить
Оппа..., вот это попадос. Всех в топку.
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14.08.2020 11:44 Ответить
Сябры!,Шо вам даст Тихановская?Нет,понятно,выборы там через пол года...А эти пол года как жить собираетесь?Вы же все работаете на государственном предприятии,которое дотируется из бюджета,который верстает правительство,которое разбежится,когда уйдет Лука...
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14.08.2020 11:44 Ответить
Поедут на польскую клубнику и литовские фермы. В смысле - обретут свободу и европейские ценности.
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14.08.2020 11:49 Ответить
козломордый, это про тебя. "Больше всего рабы ненавидят не своих хозяев, а тех, кто стал свободным."
Марк Порций Катон .
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14.08.2020 11:54 Ответить
А мне их жаль,хоть спасите,хоть нет.Мне жаль,что Сябрам воспользовались и вышвырнут как ненужную вещь...В бодании Луки с ******,Лука потеряет благосклонность царя,а вы потеряете страну...
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14.08.2020 12:03 Ответить
В отношениях луки с пуйлом все ходы расписаны заранее, а тут нежданчик , ты за них не переживай, каждый живет свою жизнь.
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14.08.2020 12:06 Ответить
Как по мне у Сябров нет выбора. Луку -геть! однозначно. А поле то политическое не пахано ,не сеяно...Коцапы придут ,порядок наведут. Мне кажется нам скоро прийдется отпевать Беларусь ...как сиротинку -бесприданницу.
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14.08.2020 11:50 Ответить
Неужели не понятно, что голосование не за тихановскую, это протестное голосование от бега по кругу, кем менять - не понятно. Была бы власть хитрее, подстроилась бы под веяния времени или подготовила бы приемника, а так - сплошное хз.
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14.08.2020 11:59 Ответить
неужели не понятно, что всем все понятно
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14.08.2020 12:04 Ответить
Приемник был не выгоден ни Лукашенко, эго которого поглаживала Москва, ни самому мордору, который наверняка и отговаривал Луку от отставки. Мордору был нужен свой человек. Возможно такой еще всплывет и скоро. Поэтому писал, что белорусам надо прежде всего, понять, кто их враг, на самом деле. ***** нужен хаос, слабая и неуправляемая Беларусь.
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14.08.2020 12:45 Ответить
А бюджет кто наполняет кто, Лукаш с Колей? Ты прям как классический ватан, ...Украина? А что она мне далааа?...
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14.08.2020 12:03 Ответить
https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1293925296396292096 6 ч

Здесь вы можете найти информацию по задержанным на Окрестина: https://t.me/spiski_okrestina
Там же в постах собраны телефоны всех РУВД, судов и так далее.
Сообщить правозащитникам о задержанных и пропавших можно сюда: http://spring96.org/ru (телеграм-бот: @ViasnaSOS)
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14.08.2020 11:45 Ответить
а кем надо быть, чтоб думать ,шо 95 квартал выиграет войну и устроит экономическое чудо?
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14.08.2020 11:49 Ответить
логично. президентом беларуси может быть только лицо, имеющее опыт работы президентом беларуси.
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14.08.2020 11:49 Ответить
а ким потрібно бути щоб проголосувати за кловуна??
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14.08.2020 11:50 Ответить
хто може посадити баригу та припинити бійню на Донбасі

і як кловун посадив припинив?
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14.08.2020 11:58 Ответить
вот это ты упоротый
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14.08.2020 12:08 Ответить
Бульбашами.
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14.08.2020 11:51 Ответить
Выдвинь свою кандидатуру. Проголосуют за тебя. Лишь бы не Луку
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14.08.2020 12:05 Ответить
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 11:49 Ответить
сомнительное заявление,он еще не проиграл,все еще впереди,он так просто власть не отдаст
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14.08.2020 11:51 Ответить
Какая разница за кого голосовали? Омон никого не избивает и ладушки.
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14.08.2020 11:49 Ответить
Вот это мне и не нравится.
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14.08.2020 11:53 Ответить
Шкодничество национального уровня,это если приближенный к власти денег ,ОМОН ,откажется даже за большие деньги ,мудохать конституционную власть(народ)
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14.08.2020 12:05 Ответить
Лука, не верь! Это всё происки агентов НАТА и мирового капитализма.....
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14.08.2020 12:01 Ответить
вот ты шутишь а куча ваты у нас про это рассказывает на полном серьезе
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14.08.2020 12:09 Ответить
100%. Проклятые агенты запада позанимали все робочие места на заводах Белоруси и хотят тепер уничтожить ее из-нутри
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14.08.2020 12:13 Ответить
Как говорил великий и ужасный Сралин-не важно как голосуют и за кого,важно кто считает.А бацька,однако, верный сралинец.
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14.08.2020 12:02 Ответить
Неужели вы Украинцы не видите схожесть ситуации.Если бы Яныка не свергли, рашке не было бы необходимости оккупировать часть Украины.Лука такой же гауляйтор от рашки и только он будет просить при свержении помощь от хозяев.Так что не накручивайте хитрые схемы, только эти упыри будут виноваты в оккупации своих стран.
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14.08.2020 12:07 Ответить
чем больше рашка попытается сожрать, тем быстрее подавится.
Украина ей уже стала точкой невозврата, попытается оккупировать часть РБ - церемониться с ней уже не будут
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14.08.2020 12:15 Ответить
Ну в отношении РБ там уже будет оккупирована не часть, а полностью вся. Кто и чем сопротивляться будет?
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14.08.2020 12:20 Ответить
рашка бы полезла на территорию Украины в любом бы случае, свергли бы мы яныка или нет, развешивали бы кацапов на фонарях или целовали бы их во все места. И с белорусами это работает точно также. Так что не накручивай хитрых схем.
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14.08.2020 12:34 Ответить
Это только твои предположения, а по факту.А вообще если откинуть фактор времени , естественно рашка бы всё равно "полезла".Такая суть этого людоедского режима навязывать свои "ценности" другим народам.
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14.08.2020 12:41 Ответить
Это не мои предположения. В рашке сами об этом говорили.
Могу поспорить, что скоро рашка полезет и к вам. В виде отрядов интернациональных - спасающих народ от луки или помогающих восстановить законноизбранного президента луку - неважно. Но полезет.
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14.08.2020 12:50 Ответить
Ждём совета от многоопытного борца, только учти у нас не Украина, где хоть немного было настоящих патриотов в ветвях власти.У нас 26 лет шла зачистка неугодных во всех структурах и подразделениях госвласти, все они приверженцы лука-русского мира.И сейчас восстала самая безправная часть этого общества.
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14.08.2020 13:03 Ответить
Господь с тобой какие еще советы. Держитесь.
И надо понимать что после луки жизнь у вас будет намного сложнее, а у некоторых даже хуже. Но если провести аналогию то это как болезнь - можно было быстро ее вылечить, а можно запустить и тогда лечение станет сложным, болезненным и долгим. Поход к доктору можно оттягивать потому, что процедуры неприятные, но ты все равно к нему попадешь.
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14.08.2020 13:34 Ответить
Никакой схожести нет.Яныка бы никто не торгал,и досидел бы он спокойно свой срок на Банковой,если бы в Вильнюсе подписал ассоциацию с ЕС.Но он не подписал,решил повернуть Украину в таёженный союз.ВОТ главная причина-прилепить Украину к раше.Но народ был против.
У вас же изначально даже речи нет о выходе из договора о союзном государстве с кацапами.Совершенно иные причинно-следственные связи.Вас и окупировать не надо,а просто окажет пуйло помощь союзникам,и всё.Законно как бы,в рамках договора
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14.08.2020 12:38 Ответить
действительно, если такое тебе непонятно, то о чем с тобой говорить
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14.08.2020 12:11 Ответить
ничего что 1 пункт исключает 3 и наоборот??? Опохмелись
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14.08.2020 12:33 Ответить
Ничего там не "исключает", прочитай программу Тихановской дурко.
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14.08.2020 12:36 Ответить
О ,сусід підняв руку, давай я тоже підніму про всяк випадок, звичайний стадний інстинкт в дії. Робочі взяли і проголосували за якусь невідому кухарку, це ж не студенти яким все по барабану , взяв і повірив
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14.08.2020 12:08 Ответить
Каша в голове - барабан, студенты, вера и рабочие
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14.08.2020 12:12 Ответить
Вони ще не розуміють що цей завод прихапає самий хитрожопий і можливо трактор білорус зникне із полів СНД
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14.08.2020 12:08 Ответить
Не боись. Тебе работа всегда найдется. Будешь за престарелыми диктаторами памперсы менять и жопу целовать
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14.08.2020 12:18 Ответить
"рабочие Минского тракторного завода и "Гродножилстрой"

В Беларуси еще выпускаются трактора???
Еще скажите, что и картошка там свою, а не китайская?
Что же это они так то не вписались в прогрессивную мировую систему?
Небось, и щебенка своя, а не китайская.
Совсем от рук отбились.
Ничево, их поправят.
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14.08.2020 12:09 Ответить
задницы моешь заграничные?
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14.08.2020 12:13 Ответить
А как же.
Арабские.

А туы почему спрашиваеь?
Тебе что - мало платят?
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14.08.2020 15:28 Ответить
Флажок у тебя не украинский. Раз за границей значить задницы моешь.
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14.08.2020 15:35 Ответить
У тебя дислексия?
Я же написала, что мою.
Арабские.
Ты хоть читай что тебе отвечают.
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14.08.2020 15:39 Ответить
Белорусов устраивает упомянутое выше относительное социальное равенство, отсутствие резкого имущественного расслоения, как в той же Украине. Ведь одной из важнейших черт, благодаря которой можно совершенно уверенно заявить, что «Беларусь - не Украина», это отсутствие в Беларуси крупного капитала, прежде всего так называемых олигархов. Это исключает развращающее влияние больших денег, политическое лоббирование и подкуп, политическую коррупцию, дерибан активов в том виде. как это известно в Украине. Даже просто коррупция в Беларуси на порядки ниже, хотя тоже, несомненно, существует

Читать полностью на https://enovosty.com/politika/full/1208-anatomiya-belorusskoj-isterii
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14.08.2020 15:12 Ответить
В Беларуси нет еще кое чего: нет ни чеченов, ни саксаульных трудовых мигрантов.
Про грузинских "воров в законе" в Беларуси я тоже не слышала, видать, еще помнят горестную судьбу Щавликов.
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14.08.2020 15:27 Ответить
зато есть путинский ихтамнет, но о нём не заикаются даже порохоботы.
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14.08.2020 18:22 Ответить
Тихановская объявила сбор подписей граждан ,голосовавших за неё..Умная женщина.
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14.08.2020 12:10 Ответить
И ведь такая ситуация по всей РБ ???
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14.08.2020 12:11 Ответить
А поднимите руки что считал голоса?
Кто считал, тот и главный
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14.08.2020 12:13 Ответить
Лука уже не жилец. Даже если он подавит протесты он чужой самозванец в Беларуси.
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14.08.2020 12:17 Ответить
Папаколи рвётся к колу.
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14.08.2020 18:23 Ответить
- а кто голосовал за зеленожопого Голобородько?
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14.08.2020 12:29 Ответить
Ну да, конечно теперь все скажут что голосовали за Тихановскую, хотя в реальности это далеко не так.
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14.08.2020 12:31 Ответить
главное чтобы вместо диктатора лукашенко после его изгнания автоматом не признавали ФСБшный проект тихановскую президентом....иначе Беларусь через неделю будет слита под рф в "единое государство"....там ее муж очень большой любитель крымнаш и путина...
Белорусы!!! Не натворите ошибок!!! Только ПЕРЕВЫБОРЫ после изгнания луки и только не тихановскую. Сами раскиньте мозгами почему путин до сих пор не ввел войска "для востановления порядка"? Почему нигде интернета нет в Беларуси, а канал NEXTA транслирует чуть ли не онлайн события в инете без проблем?? В сети есть инфо что он финансируется из РФ. Ну ПОДУМАЙТЕ....
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14.08.2020 12:32 Ответить
Читаю вимоги страйкуючих
1.Визнання Світлани Тихановської новим президентом Республіки Білорусь.
2.Звільнення всіх політичних ув'язнених.
3.Проведення нових чесних виборів.

---------------------------
Этого мало.
4. Выявление всех лиц причастных и допустивших зверства над протестующими уволить из органов, лишить всех званий и привилегий, вселить из занимаемых служебных помещений принадлежащих силовым структурам.
5. Командиров и подчинённых частей принимавших участие в разгоне мирных протестов, подвергнуть проверке на детекторе лжи.По итогам которого принять решение о их дальнейшей судьбе.
6.Завести уголовные дела на командиров отдававших приказы разгона и служащих выполнявших их с особым усердием, как на лиц нарушивших присягу, срок от 10лет и выше, выплату компенсации пострадавшим от беспредела силовых структур с лиц виновных в совершении преступления.
7.Центральная избирательная комиссия во главе с её председателем подвергается аресту с дальнейшим уголовным преследованием.
8. Председатели и члены участковых избирательных комиссий совершивших подлог и не исполнивших свои обязанности подвергаются уголовному либо административному наказанию в соответствии с законами Республики Беларусь.
Можно добавить. Жёстко?
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14.08.2020 13:12 Ответить
нужны честные выборы с наблюдателями
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14.08.2020 13:52 Ответить
Для тех кто думает что параша придет давить США намекнули - отключат СВИФТ и аннулирует Европа сделки по газу и нефти ... Для параши это ЖОПА !
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14.08.2020 13:56 Ответить
Вот так нужно проводить выборы!
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14.08.2020 14:03 Ответить
Потом эти тупорылое стадо будет жалеть что выбрали эту Цихановскую, поскольку будут сидеть без работы и без государства как такого!)
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14.08.2020 18:15 Ответить
Вот и слились воедино голос сторонника Бацьки и порохоботские измышления в адрес беларусской оппозиции. Принимайте Сенсейку в свои ряды, зрадофилы соевые.
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14.08.2020 18:20 Ответить
учитель блин. сенясей
Сам давно от стада отбился, умник. Мозги включи или из за ненависти к ***** рассудком подвинулся?
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14.08.2020 19:25 Ответить
 
 