"Кто голосовал за Светлану Тихановскую?!" - рабочие Минского тракторного завода и "Гродножилстрой" показали чиновникам реальную поддержку оппозиционного кандидата. ВИДЕО

Сотрудник Минского тракторного завода и гродненского "Гродножилстрой" показали чиновникам реальную поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на сборах колектива предприятий во время забастовки они дружно подняли руки в ответ на вопрос: "Кто голосовал за Тихановскую?".

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