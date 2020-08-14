"Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля. ВИДЕО
Отец погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля возмутился тем, что военного, который бросил его сына умирать на поле боя, президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" третьей степени.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отец погибшего морпеха рассказал в видеообращении, обнародованном на ютуб-канале блогера Андрея Луганского.
Тот факт, что один из собратьев Журавля оставил его в опасности, подтвердился на видео из камеры погибшего военного медика Николая Илина.
"Моего сына наградили орденом "За мужество" III степени вместе со лжецом, предателем морской пехоты, который бросил своих товарищей. Это только благодаря видео, которое погибший Эстонец оставил для нас. Потеряв магазины, подарив сепарам те 60 патронов. И оставил своих товарищей. Если бы они не сбежали, то этого не было бы. Не было бы погибшего Эстонца, контуженого и раненого Андрея Пидлисного. Все было бы иначе. И те 25 – 30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли, и они бы его вынесли", - говорит отец погибшего морпеха.
После волны возмущения, поднявшейся в соцсетях из-за трагедии, к отцу погибшего приехало командование морской пехоты ВСУ и начало оправдываться.
"Я преклоняюсь перед такими морпехами, как Коля Илин, Андрей Пидлисный. Они действительно достойны быть украинскими морпехами. Но не эти брехуны, которые приехали и рассказывали сказки и вранье о четырех выходах для спасения моего сына. Они умолчали, что были спецназовцы, которым не дали добро на выход и спасение моего сына. Они заврались так, что я просто не знаю...", - рассказал мужчина.
Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.
Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.
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Тримайся, козаче! Хай Господь втішить тебе, та дасть наснагу боротися за Україну !
Кажуть що війна робить людські душі та серця черствими, байдужими. Це не так.. Плачу разом з батьком Ярослава.. Разом з кожною матусею, яка втратила свого сина..
Проклята війна. Прокляті кацапи.. Проклята зелена влада підступних зрадників.
тот шо разорвал живьем 40 детей, ибо они посмели..... смеяться с одного лысого пердуна?
и да, я это не придумал. хоспотя такого казнить надо, а не скулить.
В ПЕРВУЮ очередь, они на совести морпехов ! Которые просрали все и всех !
тут бы интересно еще рядом поставить цифру того, сколько компании Петра Алексеевича заработали на поставках в ВСУ. От тех же катеров.
Итак согласно (https://www.dsnews.ua/politics/luchshe-li-osea-chem-gyurza-zachem-ukraina-massovo-pokupaet-20112019111800):
- стоимость одного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов (построено 7, запланировано 18);
- стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров).
Справедливости ради надо добавить, что это цена французского катера без вооружения.
- $ 37,5 млн. за сторожевой катер Mk VI (США) - (16 шт. за $600 млн) с вооружением.
(http://www.ukrrudprom.com/digest/Marki_dlya_Kieva_CHem_Vashington_usilit_VMS_Ukraini.html)
Вывод: сравнивая со стоимостью заграничных аналогов, все не так уж печально. Но какова себестоимость украинского катера и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут. Учитывая уровни зарплат и стоимости энергоресурсов в Украине и Европе, себестоимость украинских катеров должна бы быть не на уровне, а существенно ниже французских.
2. Минометы "молот":
цена = 480 тыс.грн. При этом тех.директор завода маяк говорит (см. ссылку), что 15% прибыль предприятия на изделии составляет 9000 грн. Если так, то реальная цена миномета = 60 тыс.грн.. А если 15% от 480К, то это 72 тыс.грн, что явно не вяжется.
https://censor.net.ua/news/404943/tsena_na_120_mm_minomet_molot_v_480_tys_grn_yavlyaetsya_obosnovannoyi_tehdirektor_zavoda_mayak_sinitsyn/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
При чем здесь Порошенко к минометам? Вот, например, рейдерский захват цехов завода маяк, на котором производятся минометы, связывают с людьми из БПП. Может, маяк делиться перестал после того, Порошенко президентом быть перестал?
Материал от марта 2019г.:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/20/646255/
"...и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут..." от коли напишуть в інтернеті, коли оприлюднять цифри, тоді іпатякатимете.
если да, то видимо вас возил и вам носил)
Подводит вас память, подводит)))
Олег Пецух.
Його ще підвищили по посаді і призначили комвзводу.
Наскільки я читала, в Київському госпіталі лежить поранений командир того Пецуха, який теж був на тому виході, не втікав. Але його не нагородили. ПП провідував.
поступил звонок от мамы, которая https://mediananny.com/reportazhi/2304085 сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института.
Но я - не он.
Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
Мне другое забавно, вы тут накидали некие выдержки без всяких ссылок на источники. И уж как-то больно топите за Петра Алексеевича. Вы на зарплате, поди)
Я думала, що їм вдасться Вас залякати.
Як же, Ви посміли тлю зачепити.
Тримайтеся !
Вам дуже важко.
Дай, Боже, Вам сил.
Кожен поранений боєць має знати, що його обов'язково заберуть. Це додатковий стимул для бійця, це привод для гордості за країну для всіх інших. Так роблять Штати та Ізраїль. І так повинно бути у нас.