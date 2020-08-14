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"Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля. ВИДЕО

Отец погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля возмутился тем, что военного, который бросил его сына умирать на поле боя, президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" третьей степени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отец погибшего морпеха рассказал в видеообращении, обнародованном на ютуб-канале блогера Андрея Луганского.

Тот факт, что один из собратьев Журавля оставил его в опасности, подтвердился на видео из камеры погибшего военного медика Николая Илина.

"Моего сына наградили орденом "За мужество" III степени вместе со лжецом, предателем морской пехоты, который бросил своих товарищей. Это только благодаря видео, которое погибший Эстонец оставил для нас. Потеряв магазины, подарив сепарам те 60 патронов. И оставил своих товарищей. Если бы они не сбежали, то этого не было бы. Не было бы погибшего Эстонца, контуженого и раненого Андрея Пидлисного. Все было бы иначе. И те 25 – 30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли, и они бы его вынесли", - говорит отец погибшего морпеха.

После волны возмущения, поднявшейся в соцсетях из-за трагедии, к отцу погибшего приехало командование морской пехоты ВСУ и начало оправдываться.

"Я преклоняюсь перед такими морпехами, как Коля Илин, Андрей Пидлисный. Они действительно достойны быть украинскими морпехами. Но не эти брехуны, которые приехали и рассказывали сказки и вранье о четырех выходах для спасения моего сына. Они умолчали, что были спецназовцы, которым не дали добро на выход и спасение моего сына. Они заврались так, что я просто не знаю...", - рассказал мужчина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - отец погибшего солдата Журавля - Зеленскому. ВИДЕО

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Автор: 

Донбасс (26958) Зайцево (39) 35 отдельная бригада морской пехоты (67)


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Топ комментарии
+63
Немає слів.
73%, ви це зробили, разом.
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14.08.2020 12:19 Ответить
+44
"Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля - Цензор.НЕТ 7068
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14.08.2020 12:20 Ответить
+41
Слов НЕТ - ПОЗОРИЩЕ какое .
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14.08.2020 12:19 Ответить
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Страница 2 из 2
немає сили дивитися це відео, сльози навертаються на очі, коли бачиш такий біль батька..
Тримайся, козаче! Хай Господь втішить тебе, та дасть наснагу боротися за Україну !
Кажуть що війна робить людські душі та серця черствими, байдужими. Це не так.. Плачу разом з батьком Ярослава.. Разом з кожною матусею, яка втратила свого сина..
Проклята війна. Прокляті кацапи.. Проклята зелена влада підступних зрадників.
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14.08.2020 12:46 Ответить
какой хоспоть?
тот шо разорвал живьем 40 детей, ибо они посмели..... смеяться с одного лысого пердуна?
и да, я это не придумал. хоспотя такого казнить надо, а не скулить.
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14.08.2020 19:43 Ответить
Но зебилам это не интересно, они только по новостями про Порошенка собираюся.
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14.08.2020 12:49 Ответить
Самий великий брехун - головнокомандувач. Ці смерті на його совісті. Що скаже геній про двох підірваних на вибухівці, яку занесла ворожа ДРГ? А так підлеглі дивляться на свого боса, як він бреше і як піариться, не служивши в армії, то чому б їм цього не робити, тим більше брехня зараз у пошані.
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14.08.2020 12:50 Ответить
https://censor.net/user/427424 "Ці смерті на його совісті. "

В ПЕРВУЮ очередь, они на совести морпехов ! Которые просрали все и всех !
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14.08.2020 15:25 Ответить
Всі смерті військових при президенстві Зеленського на совісті Зеленського. Він головнокомандувач, він відвів війська і заборонив їм стріляти, він взяв цю ситуацію під особистий контроль і нічого не зробив. Він головний їх командир!!!
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14.08.2020 16:11 Ответить
Это само собой, как и то, что конкретно эти смерти в первую очередь по вине не профессионализма подразделения в целом и каждого в отдельности, а так же их трусости и бараньей покорности (запретам) !
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14.08.2020 18:46 Ответить
Только первый брехун там это Зеля.
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14.08.2020 12:57 Ответить
И штатные зебильные жополизы лайфы, бостуги, петровичи, скрепохрени и прочая шло..бень забились под шконку и не отсвечиают, понимают, что отхватят.
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14.08.2020 13:03 Ответить
Справедливости нет ни где, особенно в демократичных странах ,за предатетеля и труса спавшего на посту Гелада Шалита ,отдали тысячи убийц ,и он килю ( какбы) герой ,а о парнях что погибли рядом с ним и не сдались, сразу забыли.
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14.08.2020 13:04 Ответить
Да, про это много писали и говорили уже как недели 3, а толку...
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14.08.2020 13:09 Ответить
М-да-а, награждают трусов, сажают и убивают патриотов, а всяких сепаров, устроивших референдумы в Крыму и на Донбассе целуют в ж..опу и дают условные срока. Что при пете, что при зеле. Сменили шило на мыло.
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14.08.2020 13:13 Ответить
Таня +100500!!!
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14.08.2020 14:18 Ответить
Выберешь опзажопу, тебе полегчает?
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15.08.2020 20:04 Ответить
Вечная память вашему достойному сыну!
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14.08.2020 13:13 Ответить
Пора бы уже Нашему Президенту вникать и делать всё по человечески. Какие могут быть награды командирам и чиновникам когда гибнут подчинённые, а дела как на фронте так и в тылу идут из рук вон плохо. Может пора менять этих бл-дей, а не пересовывать кровати и царапать пол.
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14.08.2020 13:17 Ответить
Сами идут туда к таким командирам
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14.08.2020 13:28 Ответить
.... а войсками руководит и распоряжения им отдаёт четырежды уклонист ... все закономерно
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14.08.2020 13:32 Ответить
бухгалтерия не сходится - не находите?

тут бы интересно еще рядом поставить цифру того, сколько компании Петра Алексеевича заработали на поставках в ВСУ. От тех же катеров.
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14.08.2020 14:32 Ответить
скільки? Ти вродє в курсі. То, повідай скільки ж "заработалі".
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14.08.2020 15:18 Ответить
1. Катера
Итак согласно (https://www.dsnews.ua/politics/luchshe-li-osea-chem-gyurza-zachem-ukraina-massovo-pokupaet-20112019111800):

- стоимость одного катера "Гюрза-М" составляет 6,238 млн долларов (построено 7, запланировано 18);

- стоимость одного французского катера ОСЕА составляет 6,825 млн евро, или 7,56 млн долларов (контракт на 136,5 млн евро за 20 катеров).

Справедливости ради надо добавить, что это цена французского катера без вооружения.

- $ 37,5 млн. за сторожевой катер Mk VI (США) - (16 шт. за $600 млн) с вооружением.
(http://www.ukrrudprom.com/digest/Marki_dlya_Kieva_CHem_Vashington_usilit_VMS_Ukraini.html)

Вывод: сравнивая со стоимостью заграничных аналогов, все не так уж печально. Но какова себестоимость украинского катера и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут. Учитывая уровни зарплат и стоимости энергоресурсов в Украине и Европе, себестоимость украинских катеров должна бы быть не на уровне, а существенно ниже французских.

2. Минометы "молот":

цена = 480 тыс.грн. При этом тех.директор завода маяк говорит (см. ссылку), что 15% прибыль предприятия на изделии составляет 9000 грн. Если так, то реальная цена миномета = 60 тыс.грн.. А если 15% от 480К, то это 72 тыс.грн, что явно не вяжется.
https://censor.net.ua/news/404943/tsena_na_120_mm_minomet_molot_v_480_tys_grn_yavlyaetsya_obosnovannoyi_tehdirektor_zavoda_mayak_sinitsyn/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

При чем здесь Порошенко к минометам? Вот, например, рейдерский захват цехов завода маяк, на котором производятся минометы, связывают с людьми из БПП. Может, маяк делиться перестал после того, Порошенко президентом быть перестал?
Материал от марта 2019г.:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/20/646255/
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14.08.2020 17:38 Ответить
а чому собівартість українських має бути нижчою? Якісна продукція майже всюди коштує однаково дорого. Хіба що той катер зліпити з відірваних частин старого корита, то тоді, звісно, буде дешевше. Але ж і цінності така жалюгідна конструкція не буде мати для українського флоту. І що ви маєте проти Кузні? Працюють там українці, отримують зрплатню, Кузня сплачує податки. Що не так?
"...и сколько на них зарабатывает "Ленинская кузня" Перта Алексеевича - в интернете не пишут..." от коли напишуть в інтернеті, коли оприлюднять цифри, тоді іпатякатимете.
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18.08.2020 10:58 Ответить
при воєнкоматі також тре "закончить висшее училище"? Бути водієм при штабі тре "закончіть висшее учіліще"?? Ти з якого дубу гепнувся?
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14.08.2020 15:17 Ответить
ответьте сами себе - только искренне: Алексей Порошенко - сын П.А.Порошенко, разносил повестки и/или водительствовал в какой-то в/ч? ))
если да, то видимо вас возил и вам носил)
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14.08.2020 16:23 Ответить
Видать ты ,,служил", ты ничего не знаешь. Я служил при штабе и могу тебе десятки должностей перечислить не офицерских. Так что узбагойся и иди стирать штаны в которые тебе Порох насрал.
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15.08.2020 07:36 Ответить
Сын Порошенка точно служив в ВСУ, а ні твій бойко, а ні зєлєпукін, навіть тягнісрак там не служили.
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15.08.2020 20:14 Ответить
послухай, "прокурор", в тебе не виникає таких самих питань до міліонів молодих українців, які так само не квапились йти до воєнкоматів, які не дуже то поспішали отримати повістки, Та й навіть до військомату щоб повістки тіж самі розносити - не поспішали. Тебе "обурює" тільки порошенківський син?
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18.08.2020 11:11 Ответить
принаймні, той же ж син Порошенка чотири рази не тікав від вручення йому повістки
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14.08.2020 15:19 Ответить
это вам Петр Алексеевич по время дебатов на стадионе рассказал?
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14.08.2020 16:21 Ответить
ні.. то аналізи зеленого шута мені про таке розказали.. ті, що він здавав перед тими "дебатами на стадіоні"...
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18.08.2020 11:12 Ответить
послухай, розумнику, якщо б на період початку війни були бетери чи танчики у відмінному стані, "видали" б їх. Що було в наявності, що взагалі могло хоч якось їхати, те і "видавали". Скажи спасибі свому янукодлі, та тимошенчихі, та різним там гриценкам, які вважали що армія нам не потрібна і захищатись нам немає від кого.
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14.08.2020 15:21 Ответить
"Да, на цензоре помнится была новость"
Подводит вас память, подводит)))
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15.08.2020 13:46 Ответить
Імя зрадника? Щоб всі занали...А то десь буде вчити нас героїзму.
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14.08.2020 14:10 Ответить
https://novynarnia.com/2020/08/06/prezydent-nagorodyv/

Олег Пецух.
Його ще підвищили по посаді і призначили комвзводу.

Наскільки я читала, в Київському госпіталі лежить поранений командир того Пецуха, який теж був на тому виході, не втікав. Але його не нагородили. ПП провідував.
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14.08.2020 21:04 Ответить
Трусость в Зели в почете, ищо и медалями наградил
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14.08.2020 14:21 Ответить
Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая https://mediananny.com/reportazhi/2304085 сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.

Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется.
Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института.
Но я - не он.

Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК .
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14.08.2020 14:22 Ответить
В 1984 году со второго курса университета Пётр Порошенко был призван в Советскую Армию (отсрочка студентам тогда была отменена), проходил службу в Казахстане и, по собственным словам, «принимал участие в боевых действиях». ... Уволился в запас в 1986 году, после чего вернулся в университет на третий курс.
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14.08.2020 14:30 Ответить
Сын Президента и Верховного главнокомандующего Петра Порошенко, Алексей, тайно - под другой фамилией, еще с 2014 года был командиром минометного расчета в рядах ВСУ.
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14.08.2020 14:32 Ответить
ах "тайно". Это все объясняет... У нас в стране много чего происходит "тайно" и не происходит наяву. Вам это "тайно" и рассказали, видимо.

Мне другое забавно, вы тут накидали некие выдержки без всяких ссылок на источники. И уж как-то больно топите за Петра Алексеевича. Вы на зарплате, поди)
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14.08.2020 14:39 Ответить
это кто тут ещё на зарплате )))))
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15.08.2020 10:33 Ответить
Какая то избирательная у вас память))) Помните новость которой НЕ БЫЛО, но требуете подтверждение на ФАКТЫ, ВИДЕОподтверждение которым видело миллионы)))
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15.08.2020 13:52 Ответить
наверное до сегоднешнего дня командир расчета))))
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16.08.2020 14:03 Ответить
Моя пошана батьку морпіха за достойного сина . А Герою, вічна слава !
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14.08.2020 17:06 Ответить
Очень некрасивая и грустная история: раненый морпех Журавель, истекая кровью, два дня полз под страшной жарой, а товарищи ему не помогли.
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14.08.2020 19:52 Ответить
Так завжди буває коли командують ті хто у свій час здавав позіції, заводив у пастку і кидав солдат на призволяще, а головнокомандувач дивиться агресору у ж..у.
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14.08.2020 20:46 Ответить
Дякую, пане Журавель, що Ви не повірили і не поступилися.
Я думала, що їм вдасться Вас залякати.
Як же, Ви посміли тлю зачепити.
Тримайтеся !
Вам дуже важко.
Дай, Боже, Вам сил.
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14.08.2020 20:59 Ответить
Знайшла у моїх збережених файлах на фб. Листопад 2019
Мого сина нагородили орденом "За мужність" разом із брехуном і зрадником, який кинув його на полі бою", - батько загиблого під Зайцевим морпіха Журавля - Цензор.НЕТ 9698
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15.08.2020 05:41 Ответить
Є і більш банальна причина не кидати своїх поранених.
Кожен поранений боєць має знати, що його обов'язково заберуть. Це додатковий стимул для бійця, це привод для гордості за країну для всіх інших. Так роблять Штати та Ізраїль. І так повинно бути у нас.
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17.08.2020 09:18 Ответить
За ВСЕ буде відповідати В.А. Зеленський після закінчення його президентської каденції.
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15.08.2020 17:59 Ответить
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