"Моего сына наградили орденом "За мужество" вместе со лжецом и предателем, который бросил его на поле боя", - отец погибшего под Зайцево морпеха Журавля. ВИДЕО

Отец погибшего под Зайцево морпеха Ярослава Журавля возмутился тем, что военного, который бросил его сына умирать на поле боя, президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" третьей степени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом отец погибшего морпеха рассказал в видеообращении, обнародованном на ютуб-канале блогера Андрея Луганского.

Тот факт, что один из собратьев Журавля оставил его в опасности, подтвердился на видео из камеры погибшего военного медика Николая Илина.

"Моего сына наградили орденом "За мужество" III степени вместе со лжецом, предателем морской пехоты, который бросил своих товарищей. Это только благодаря видео, которое погибший Эстонец оставил для нас. Потеряв магазины, подарив сепарам те 60 патронов. И оставил своих товарищей. Если бы они не сбежали, то этого не было бы. Не было бы погибшего Эстонца, контуженого и раненого Андрея Пидлисного. Все было бы иначе. И те 25 – 30 метров, которые оставались до моего сына, они бы прошли, и они бы его вынесли", - говорит отец погибшего морпеха.

После волны возмущения, поднявшейся в соцсетях из-за трагедии, к отцу погибшего приехало командование морской пехоты ВСУ и начало оправдываться.

"Я преклоняюсь перед такими морпехами, как Коля Илин, Андрей Пидлисный. Они действительно достойны быть украинскими морпехами. Но не эти брехуны, которые приехали и рассказывали сказки и вранье о четырех выходах для спасения моего сына. Они умолчали, что были спецназовцы, которым не дали добро на выход и спасение моего сына. Они заврались так, что я просто не знаю...", - рассказал мужчина.

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Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе пгт Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Тела погибших и раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено с временно оккупированной территории.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.