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Новости Видео Революция в Беларуси
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Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции: "Наши голоса должны быть услышаны". ВИДЕО

Оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала новое видеообращение. Светлана Тихановская призвала местную исполнительную власть организовать легальные митинги в ближайшие выходные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"Друзья, за последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет" старой власти. Но мы сделали это по закону. Хочу сказать спасибо всем, кто проголосовал за меня, за перемены в нашей стране. И нас сторонников перемен - большинство. Этому есть документальное подтверждение - копии протоколов. Там, где, комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. Белорусы никогда не захотят жить с прежней властью. Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Для нас человеческая жизнь - самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - сказала она.

Также Тихановская поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять преступные приказы.

Кроме того она призвала подписаться за то, что граждане Беларуси голосовали за нее.

"Давайте вместе защитим наш выбор. Пожалуйста не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны", - резюмировала Тихановская.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Беларусь (7937) выборы (24763) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+11
Сябры, куй железный, пока горячий. Созывайте вече, определяйтесь с лидером (не модератором) и додавливайте диктатуру...
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14.08.2020 12:29 Ответить
+10
О как ***** хитро всё оформляет ,в итоге Лукашенко грохнут а на его месте будет 100% ***** в миниатюре которое сразу введёт Беларусь в состав *****бада.
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14.08.2020 12:23 Ответить
+10
Точно, как у нас.
Люди голосовали не за зеленского.
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14.08.2020 12:25 Ответить
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U nix teper jest sssr Vse rabotajet,skladi napolneni nekomu nenuznoj produkciji.Sto delajet dopsutim u nas odin celovek,tam 3 delajet tuze rabotu
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14.08.2020 13:48 Ответить
С таким,,лидером" будет хуже, чем при луке. Вона па-руски гАварит и наверняка считает казламордых братским народом.
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14.08.2020 12:29 Ответить
Сябры, куй железный, пока горячий. Созывайте вече, определяйтесь с лидером (не модератором) и додавливайте диктатуру...
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14.08.2020 12:29 Ответить
Лидеры бухие с ног до головы.
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14.08.2020 12:31 Ответить
Давите .. давите.. Берите пример с нас..Станете такими же оборванцами!!! Живе Беларусь!!!
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14.08.2020 12:41 Ответить
а работать не пробовал?
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14.08.2020 12:42 Ответить
Чей Крым?
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14.08.2020 12:47 Ответить
А чё не на мове гутарит?
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14.08.2020 12:29 Ответить
что б пуйло понимало)
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14.08.2020 12:43 Ответить
Запуганная до ужаса женщина старается оправдать свое бегство...
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14.08.2020 12:49 Ответить
Vydymo ubedili ejio mesnyje kgb,oni umejet eto delat.No ne v rasku ubezlaaa,a eto bolsaja raznica.
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14.08.2020 12:55 Ответить
Местные вообще не имеют границ (тормозов) в способах убеждения...
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14.08.2020 12:59 Ответить
Да пойдут в крайнем случае -пойдут.На власть назначат безмозглую прокремлевскую курицу.А отличившихся бойцов Беларуского омона во главе с руководством отправят служить в Питер и Москву.Пусть Рассеяне порадуются.
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14.08.2020 12:52 Ответить
да.
***** звери нужны...
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14.08.2020 13:01 Ответить
Диалог з кривавим вбивцею.??
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14.08.2020 13:00 Ответить
отожжжж...
Какой диалог? Выслушать последнее желание и... и выбить табуретку из под ног!
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14.08.2020 13:02 Ответить
Яйцеклітина, яка закінчила школу диверсанта-розвідника в РФ хоче в президенти. Багато гравців вже мріють про те, як вони продадуть заводи і землю і упакують своїх мажорних діток. Западу треба пристрелити індустрію як їх конкурента, РФ мягко окупувати Білорусь щоб її доїти її ж руками, бо вже стільки висить на РФ розтрат, що скоро в трубу вилетить, це Донбас без ручки, це Крим без води, це Абахазія, Осетія, Придністров'я, Сирія.
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14.08.2020 13:12 Ответить
Читает по суфлеру
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14.08.2020 13:16 Ответить
Скоро вона скаже що бачить в очах Лукашенка бажання до миру.
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14.08.2020 13:23 Ответить
якась мутна баба - то не страйкуйте, то вже виходьте... мабуть фсб нову методичку підвезло
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14.08.2020 13:27 Ответить
Митингуй не митингуй,а получишь с Москвы буй.
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14.08.2020 13:28 Ответить
Сліняла - сиди там і не відблискуй.
Далі в же без тебе народ розбереться.
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14.08.2020 13:30 Ответить
Вона мені нагадує попа Гапона, - тільки в спідниці.
Сама здриснула , а людей, які їй повірили, залишила напризволяще.
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14.08.2020 13:38 Ответить
Та Гапон нібито був штатним провокатром.
А ця більше схожа на нашого блаЗєня. - Вискочила на Гору, а що з цим робити не знає.
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14.08.2020 14:04 Ответить
Тіхановська закликала владу піти на діалог і припинити насильство, а мерів міст організувати мирні акції: "Наші голоси мають бути почуті" - Цензор.НЕТ 4184
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14.08.2020 13:34 Ответить
Дура тупая....
Ты слышала житейскую истину про "ДОБРОЕ СЛОВО И РЕВОЛЬВЕР"?
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14.08.2020 13:42 Ответить
Ну ось, знову вискочила як тільки у людей почало щось виходити. Шліть її в дупу, білоруси.
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14.08.2020 13:46 Ответить
це друга ВАНА.
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14.08.2020 14:03 Ответить
уже немного перепрошили ее в Литве
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14.08.2020 13:52 Ответить
Гуляй....
Ти вже в минулому.
Бо втікла, лишивши людей один на один з режимом.
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14.08.2020 14:08 Ответить
засцала ...теперь там чо то вещает ....как Янукович из ростова
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14.08.2020 14:13 Ответить
Завонявшаяся путинская консерва. Поп Гапон в юбке.
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14.08.2020 15:09 Ответить
На улицах драматизма больше чем в её словах...сябры, думайте.
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14.08.2020 15:32 Ответить
мутноватая тёлочка..
типа нашего валоди..
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14.08.2020 15:51 Ответить
Многоходовочкой попахивает...
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15.08.2020 13:19 Ответить
Чем хорош мирный массовый протест против диктатуры? -- в конце концов, его обязательно безнаказанно расстреляют...
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14.08.2020 16:32 Ответить
Через деякий час ми дізнаємось, хто насправді ця опозиціонерка та на кого вона працює.
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14.08.2020 16:42 Ответить
Ця недалека жінка, своєю суперечливою поведінкою і закликами нагадала історичну постать, такого собі Гапона, попа за посадою і співробітника особливого відділу департаменту поліції, за сумісництвом. Нагадаю тим, хто забув і тим, хто не не знав - мирна хода до Зимового палацу в 1905 році
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14.08.2020 16:44 Ответить
Ну не скажіть...Гапон все таки пішов на чолі демонстраціі,а ця втікла за кордон і почала скиглити,"што она слабая женщіна"...Потім очухалась і почала підюджувати,мовляв,"протєстуйтє,но мірно"...Їдь туди,де за тебе начебто проголосували більшістю,очолюй і ЗУСТРІНЬ СМЕРТЬ якщо доведеться - це умова кожного чільника держави,про що давно вже чільники забули...Всі тільки триндять - "я готов взять на сєбя атвєтствєнность",а відповідальність поляга лишень в парі мештів,які він загубить драпаючи...
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14.08.2020 18:02 Ответить
Він, правда, погано кінчив, вірніше його кінчили, через рік після кривавої події. Мотив, як стверджують деякі історики, за зраду.
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14.08.2020 21:38 Ответить
От жучка мрачная.
Оформляет договоренность между Лукой и Питуном о порядке репатриации автономной области Беларуссия в состав Российской Федерации.
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14.08.2020 17:18 Ответить
путінська ************ !
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14.08.2020 18:25 Ответить
...В этот знаминательный день семья и колеги электрика Петрова поздравляют его с днём рождения и желают крепкого здоровья и счастья. К поздравлениям присоеднияются бывшие и сослуживцы электрика пятого разряда Петрова...
Была такая передача по одному из трёх каналов в детстве, там тётка всех поздравляла по заявкам
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14.08.2020 19:08 Ответить
Ница тьотка.
Від усього відмовилася, мукала щось під ніс, жодного разу нікуди не вийшла, коли її =прихильники= почали протестувати, просила не виступати, звалила, підібгавши хвоста, а тепер "заклики" вкидає.

Дуже цікаво буде потім дізнатися, що виїхала вона сама (бо так в сценарії написано, в якому вона беззсовісно бере участь: треба ж створити іміждж, дітки вже там були), побачити її благовірного, на якому живого місця нема (б*ють же щодня).
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14.08.2020 20:49 Ответить
Сколько за Лукашенко и сколько за Тихановскую. Наглядно.

https://www.youtube.com/watch?v=V-t6en9BK-I
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14.08.2020 20:54 Ответить
Говорящая голова получила новые методички из Масквабада. Там хотят контролировать протесты.
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14.08.2020 22:07 Ответить
Как-то слабенько для будущего Президента, засыпает на ходу!!!
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14.08.2020 22:10 Ответить
Будуть намагатися розвести народ балаканиною. Так само і Яник "розслідував" побиття студентів, обіцяв покарати винних, а тим часом портнов вже писав диктаторські закони і закупали спецзасоби для розгону Майдану.
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14.08.2020 23:05 Ответить
Чмошницу московская
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15.08.2020 07:18 Ответить
Хай скаже чий Крим тихановская....
Сподіваюсь Білорусам висточить розуму не обирати лідера прор@шистку... Сподіваюсь.
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15.08.2020 10:40 Ответить
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