Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции: "Наши голоса должны быть услышаны". ВИДЕО

Оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская записала новое видеообращение. Светлана Тихановская призвала местную исполнительную власть организовать легальные митинги в ближайшие выходные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"Друзья, за последние несколько месяцев мы сделали невозможное. Еще полгода назад никто не верил, что белорусы смогут объединиться и сказать "нет" старой власти. Но мы сделали это по закону. Хочу сказать спасибо всем, кто проголосовал за меня, за перемены в нашей стране. И нас сторонников перемен - большинство. Этому есть документальное подтверждение - копии протоколов. Там, где, комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. Белорусы никогда не захотят жить с прежней властью. Мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая. Для нас человеческая жизнь - самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", - сказала она.

Также Тихановская поблагодарила сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять преступные приказы.

Кроме того она призвала подписаться за то, что граждане Беларуси голосовали за нее.

"Давайте вместе защитим наш выбор. Пожалуйста не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны", - резюмировала Тихановская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва предлагает создать в ЕС фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении, где Тихановская поясняла свой отъезд из Беларуси, она заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".