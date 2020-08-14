Экс-сотрудник СБУ, ныне работающий в ФСБ, подозревается в пытках мужчины в оккупированном Крыму, - МВД. ВИДЕО

Фигурант, который сейчас является работником российской ФСБ в оккупированном Крыму совместно с группой лиц под пытками заставили потерпевшего признать вину в преступлениях, которые он якобы совершал. А именно - в незаконном приобретении, хранении патронов и боеприпасов и распространении в сети Интернет экстремистских материалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

С заявлением о пытках потерпевший обратился в полицию после того, как выехал на материковую территорию страны. Выяснилось, что группа лиц путем обмана посадили 34-летнего мужчину в автомобиль и надели мешок на голову.

В неизвестном помещении злоумышленники пытали мужчину, чтобы тот признал себя виновным в незаконном приобретении, хранении патронов и боеприпасов и распространении в сети Интернет экстремистских материалов. Пострадавшего били по голове, его руки и ноги при этом были связаны скотчем. Применяли электрический ток, каждый раз усиливая напряжение. В результате мужчина терял сознание. Злоумышленники приводили его в чувство с помощью медицинских препаратов и продолжали бить.

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После нанесения многочисленных побоев, истязаний, посягательств на половую неприкосновенность пострадавший согласился признать свою вину в преступлениях, которые он не совершал. Также злоумышленники заставили его подписать "протоколы следственных действий", записали на видео признание в совершении преступлений и согласие на сотрудничество с ФСБ РФ.

Как сообщил начальник ГУНП в АР Крым и г. Севастополя Виталий Стрижак, пока следователи провели все необходимые следственные действия с потерпевшим и экспертные исследования.

В ходе следствия правоохранители установили причастность к совершению преступления 44-летнего бывшего сотрудника СБУ, который сейчас работает в ФСБ. Ему сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами. Злоумышленник нарушенил требование ст. 147 Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а именно - нелегальное заключение и пытки.

Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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