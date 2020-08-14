Mazda вследствие ДТП на перекрестке в Киеве протаранила кофейню: пострадали 2 человека. ВИДЕО камер наблюдения
В Киеве Mazda после столкновения с Lexus вылетела на тротуар и практически снесла кофейню на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Водитель Мазда в критическом состоянии госпитализирован. На месте скорые и спасатели", - говорится в сообщении.
Как рассказал Вартовим Еспресо, водитель автомобиля Lexus, он двигался по Днепровской Набережной и на перекрестке с Княжим Затоном хотел выполнить поворот налево. Когда встречный поток остановился водитель Lexus начал движение, как вдруг на перекресток вылетел автомобиль Mazda.
Врачи скорой помощи госпитализировали в больницу пострадавшего водителя "Мазды" и девушку из кафе. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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