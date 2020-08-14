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Новости Видео ДТП
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Mazda вследствие ДТП на перекрестке в Киеве протаранила кофейню: пострадали 2 человека. ВИДЕО камер наблюдения

В Киеве Mazda после столкновения с Lexus вылетела на тротуар и практически снесла кофейню на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Водитель Мазда в критическом состоянии госпитализирован. На месте скорые и спасатели", - говорится в сообщении.

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Как рассказал Вартовим Еспресо, водитель автомобиля Lexus, он двигался по Днепровской Набережной и на перекрестке с Княжим Затоном хотел выполнить поворот налево. Когда встречный поток остановился водитель Lexus начал движение, как вдруг на перекресток вылетел автомобиль Mazda.

Врачи скорой помощи госпитализировали в больницу пострадавшего водителя "Мазды" и девушку из кафе. На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

ДТП (7698) Киев (25793)


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Топ комментарии
+4
А при чем тут ларек\кофейок, это ж не они на водилу наехали, а он на них?
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14.08.2020 13:40 Ответить
+3
лучше в кофейню наверное, чем повторил подвиг товарища зайцевой и убил бы людей на остановке...
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14.08.2020 13:26 Ответить
+3
А это разве запрещено? Нет? Тогда к чему претензии?
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14.08.2020 13:27 Ответить
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Нифига себе за кофейком съездил
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14.08.2020 13:21 Ответить
а какого куя,на остановках кафе? то сигаретные ларки с пивом то кафе
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14.08.2020 13:24 Ответить
лучше в кофейню наверное, чем повторил подвиг товарища зайцевой и убил бы людей на остановке...
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14.08.2020 13:26 Ответить
смотрю видео из стран Европы Америки Канады Австралии Японии Новой Зеландии,Южной Кореи..Китая..там остановки общественного транспорта кроме поездов и метро трамвая просто карманчик табличка со знаком Остановка номер (номера ) маршрутов и вид транспорта ну может быть стеклянной с небольшой рекламой и или скамеечка..и козырек часы и табло с указание времени прибытия на остановку какого вида и номера транспорта..
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14.08.2020 13:37 Ответить
А при чем тут ларек\кофейок, это ж не они на водилу наехали, а он на них?
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14.08.2020 13:40 Ответить
А это разве запрещено? Нет? Тогда к чему претензии?
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14.08.2020 13:27 Ответить
Дійсно! І вазгалі, нафіга на зупинках люди стоять, якщо там мазди їздити мають, правда, дебіле?
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14.08.2020 13:54 Ответить
а шо камеры,не сработали ?
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14.08.2020 13:28 Ответить
Мабуть, спрацювали. Тільки штраф прийде в реанімацію.. або в морг.
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14.08.2020 13:30 Ответить
это ещё чтоооо!
Чувак в западной Украине сидел дома и смотре телевизор мирно, как вдруг его задавил ЗИЛ 130-й! А вместе с ним забор, собаку в будке и стену дома...
С тревогой думаю про то время, когда все летающие спутники затормозятся и попадают на головы трудящимся...
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14.08.2020 13:28 Ответить
а представь что будет когда Земля налетит на небесную ось!
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14.08.2020 13:35 Ответить
та ты шо! Трудно и страшно даже представить!!!!
Это же сразу станет целое ведро компрессиии которая зальёт нейтрино с анодом вместе разрушив гармонию сольфеджио
разбалансировав "ФА диез" !!!
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14.08.2020 13:45 Ответить
Треба перед всі дороги огорожувати відбійниками, щоби безумці не загрожували життю людей на тротуарах.
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14.08.2020 13:29 Ответить
да *** отбойники нужно ставить ,а не кафе
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14.08.2020 13:29 Ответить
ща антонина скажет, шо маленькие штрафы.....
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14.08.2020 13:49 Ответить
Я нічого не зрозумів з того, що сказав свідок.
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14.08.2020 14:00 Ответить
Скорость была наверное 49,9 км/час....
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14.08.2020 14:12 Ответить
А чого вони льотають по Києву ?
Де там камери авакяна ?
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14.08.2020 14:15 Ответить
Кличко , на деньги , которые как всегда украдут , установи столбики возле остановок
Mazda внаслідок ДТП на перехресті в Києві протаранила кав'ярню: постраждали 2 людини - Цензор.НЕТ 3430 Mazda внаслідок ДТП на перехресті в Києві протаранила кав'ярню: постраждали 2 людини - Цензор.НЕТ 7338
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14.08.2020 14:25 Ответить
Короче эти рукожопы не умеют даже на 50км/час ездить.
Будем снижать до 35км/час.
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14.08.2020 14:55 Ответить
а потім перейдемо до негативних значень
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14.08.2020 22:38 Ответить
Такая же ситуация была в Харькове, когда Дронов
- вытолкнул машину мажорки Зайцевой на остановку с людьми...
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14.08.2020 17:18 Ответить
то не Дронов витолкнув, а Зайцева влітала на перехрестя на червоне світло
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14.08.2020 22:39 Ответить
Красиво жить не запретишь.
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14.08.2020 19:21 Ответить
 
 