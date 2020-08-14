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Одна из лидеров белорусской оппозиции Колесникова - силовикам: "Извинений нам недостаточно". ВИДЕО

Белорусам недостаточно извинений за насилие, которое совершили силовики по отношению к мирным гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еврорадио заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова.

"Извинений нам недостаточно, белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили, что, пожалуйста, не начинайте его - это уголовная ответственность. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите – мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.

Колесникова также добавила, что все остальные, кто продолжает совершать насилие над собственным народом, должны понести за это ответственность.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+9
Режим Лукашено должен быть обьявлен вне закона, а его спецслужбовцы преследоваться и уничтожаться как бешенные животные - хотя бы ради тренировки к следующему акту - ликвидации чекистско-фашистского режима на россии.
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14.08.2020 13:56 Ответить
+4
Одна из лидеров белорусской оппозиции Колесникова - силовикам: "Извинений нам недостаточно" - Цензор.НЕТ 7465
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14.08.2020 13:53 Ответить
+4
Белорусам недостаточно извинений за насилие, которое совершили силовики по отношению к мирным гражданам .

Куприк згоден . Це справедливо .
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14.08.2020 13:57 Ответить
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Одна из лидеров белорусской оппозиции Колесникова - силовикам: "Извинений нам недостаточно" - Цензор.НЕТ 7465
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14.08.2020 13:53 Ответить
Смотреть со звуком! https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Передайте товарищу Лукашенко!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Произошла чудовищная ошибка!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Я за него голосовал
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14.08.2020 13:55 Ответить
Режим Лукашено должен быть обьявлен вне закона, а его спецслужбовцы преследоваться и уничтожаться как бешенные животные - хотя бы ради тренировки к следующему акту - ликвидации чекистско-фашистского режима на россии.
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14.08.2020 13:56 Ответить
Вот это правильная позиция !
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14.08.2020 13:54 Ответить
где она была со своей позицией когда на улицах людей метелили?
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14.08.2020 14:18 Ответить
новые персоналии на следующие выборы
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14.08.2020 13:55 Ответить
Хрен пойми кто там лидер, каждый день какие-то фамилии всплывают
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14.08.2020 13:55 Ответить
там нет лидера.. есть только безоговорочный лидер - кремль...
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14.08.2020 14:00 Ответить
Пуйло кращий,
?
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14.08.2020 14:18 Ответить
Белорусам недостаточно извинений за насилие, которое совершили силовики по отношению к мирным гражданам .

Куприк згоден . Це справедливо .
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14.08.2020 13:57 Ответить
"иродиада и ее дочь" хотят голову Луки на блюде ...
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14.08.2020 13:57 Ответить
Надо что ы вы еще яблочко станцевали, желательно с выходом
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14.08.2020 13:58 Ответить
та пожалуйста не зарывайся, дамочка, в дешёвом популизме. Ей богу поймают звери и отобьют шо нибуль. Не форсируй процесс. Всё и так уже к концу продвигается и смерть шизику вже улыбается...
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14.08.2020 14:00 Ответить
Умная дамочка,смотрел несколько ее речей на БелСате
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14.08.2020 14:01 Ответить
Lukashist terror is Made in Russia. Примененные в Беларуси методы террора были отработаны 20 лет назад в путинском фильтрационнон лагере Чернокозово в Чечне и подобных ему.
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14.08.2020 14:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0 Надо,Федя,надо! Операция Ы

"Извинений нам недостаточно, белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили, что, пожалуйста, не начинайте его - это уголовная ответственность. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите - мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.Источник: https://censor.net/v3213804
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14.08.2020 14:04 Ответить
Молодежь в Белоруси хорошая выросла,есть будущее,в отличие от КГБшника и его бесконечных и бессмертных ИТАМНЕТОв которые не дохнут ни в Украине,ни в Сирии с Ливией....,но транспортные самалеты привозят трупы их каждые сутки в Питер...
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14.08.2020 14:05 Ответить
Белорусам конечно респект и уважуха,жалко людей,которых "убивали"менты и спецы,но самое обидное будет в том,что если за всем этим торчат уши кремлевского *****,то мы можем получить ещё 1100 км к почти 4000 км имеющимся границы с "белорусским федеральным округом",как то так.
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14.08.2020 14:07 Ответить
Попытки обмануть народ,всегда заканчиваются крахом,Путлера и Лукаша ждет ОДИНАКОВЫЙ ФИНИШ...
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14.08.2020 14:13 Ответить
На 19 августа купил ящик коньяка в честь дохлости СССр,ну и на Яблочный СПАС.соберу всех своих...
а вы выпьете за упокой дохлого сссра?
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14.08.2020 14:19 Ответить
Пиши адресу))
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14.08.2020 14:25 Ответить
Адрес прежний.дохлый ссср.не дом и не улица песню помнишь?
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14.08.2020 14:30 Ответить
Я зрозумів, коником ділитись не хочеш)
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14.08.2020 14:32 Ответить
Кто сейчас громче всех о себе заявит, пока протесты еще не остыли, тот и будет следующим президентом.
Вангую - щас повылазит куча "оппозиционеров" и "борцов с кровавым диктатором", которые пару дней назад, когда было опасно, сидели тише воды ниже травы. Сейчас то оно че, опасность прошла, можно смело вылазить на баррикаду и собирать электоральные дивиденды.
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14.08.2020 14:22 Ответить
https://twitter.com/sinnnetz Птичка Хохлушка - В Беларуси есть заказные провокации и люди, которых провокаторы подстрекали и подставили под газ и пули. А Майдана в Беларуси нет! Знакомьтесь - Мария Колесникова, шеф Тихановской и главкуратор протестов в Беларуси с пмж в Кельне !!!
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14.08.2020 14:31 Ответить
У Путлера и Лукаша на душе одно и то же чувство перед народом... ОНИ НИКТО,самое интересное и смешное,что они сами это ЗНАЮТ....
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14.08.2020 14:32 Ответить
Нет четко сформулированного основного требования: досрочные выборы (как минимум - президентские) по международным стандартам - с допуском оппозиционных кандидатов и международных (не только из-за поребрика) наблюдателей.
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14.08.2020 14:34 Ответить
Одна з лідерів білоруської опозиції Колесникова - силовикам: "Вибачень нам недостатньо" - Цензор.НЕТ 9280Одна з лідерів білоруської опозиції Колесникова - силовикам: "Вибачень нам недостатньо" - Цензор.НЕТ 1013 два брата акробата дегенерата
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14.08.2020 14:36 Ответить
Мария Колесникова озвучила требования объединенной оппозиции.
https://www.youtube.com/watch?v=CJs3EkaIYQk

Мария ОООЧЕННЬ КРУТАЯ, преподовала музыку 20 лет!
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14.08.2020 15:59 Ответить
Это она не из Масквы случайно вещает?
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14.08.2020 19:42 Ответить
Всех задокументировать, придет время посадить пожизненно!
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14.08.2020 20:52 Ответить
 
 