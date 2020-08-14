Одна из лидеров белорусской оппозиции Колесникова - силовикам: "Извинений нам недостаточно". ВИДЕО
Белорусам недостаточно извинений за насилие, которое совершили силовики по отношению к мирным гражданам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еврорадио заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова.
"Извинений нам недостаточно, белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили, что, пожалуйста, не начинайте его - это уголовная ответственность. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите – мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.
Колесникова также добавила, что все остальные, кто продолжает совершать насилие над собственным народом, должны понести за это ответственность.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.
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https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Передайте товарищу Лукашенко!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Произошла чудовищная ошибка!
https://twitter.com/A_Vit_/status/1294019394264277003 Я за него голосовал
?
Куприк згоден . Це справедливо .
"Извинений нам недостаточно, белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили, что, пожалуйста, не начинайте его - это уголовная ответственность. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите - мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.Источник: https://censor.net/v3213804
а вы выпьете за упокой дохлого сссра?
Вангую - щас повылазит куча "оппозиционеров" и "борцов с кровавым диктатором", которые пару дней назад, когда было опасно, сидели тише воды ниже травы. Сейчас то оно че, опасность прошла, можно смело вылазить на баррикаду и собирать электоральные дивиденды.
https://www.youtube.com/watch?v=CJs3EkaIYQk
Мария ОООЧЕННЬ КРУТАЯ, преподовала музыку 20 лет!