Одна из лидеров белорусской оппозиции Колесникова - силовикам: "Извинений нам недостаточно". ВИДЕО

Белорусам недостаточно извинений за насилие, которое совершили силовики по отношению к мирным гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еврорадио заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова.

"Извинений нам недостаточно, белорусский народ будет помнить о тех злодеяниях и насилии, которые совершила власть по отношению к мирным гражданам. Мы в течение долгого времени говорили, что, пожалуйста, не начинайте его - это уголовная ответственность. Мы не будем отказываться от своих слов: все, кто хотели перейти на сторону народа, приходите – мы вас встретим, мы будем вас защищать", - сказала она.

Колесникова также добавила, что все остальные, кто продолжает совершать насилие над собственным народом, должны понести за это ответственность.

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Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.