Замглавы МВД Беларуси Барсуков: Никаких издевательств в ИВС не было, в камере никого не избивали. ВИДЕО

Приехавший в ночь на 14 августа в ИВС на улице Окрестина в Минске заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что никаких издевательств в изоляторе не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by.

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В изолятор он приехал после того, как стало известно, что из ИВС начали массово выпускать задержанных на акциях протеста против итогов выбора президента страны.

На вопрос журналистов об издевательствах внутри изолятора заявил, что "никаких издевательств не было". После чего немедленно сел в машину и уехал.

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Позже Барсуков повторил свои слова.

"В камере никого не избивали", - заявил замглавы МВД, который днем 14 августа вновь приехал к изолятору на Окрестина в Минске.