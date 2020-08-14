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Замглавы МВД Беларуси Барсуков: Никаких издевательств в ИВС не было, в камере никого не избивали. ВИДЕО

Приехавший в ночь на 14 августа в ИВС на улице Окрестина в Минске заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что никаких издевательств в изоляторе не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by.

Смотрите также: "Как 41-й год! Били конкретно! Омоновцы! Снимали штаны с меня! Сказали по кругу пустят! Вы#бут так, что мама не узнает", - девушка, которую выпустили из изолятора в Минске. ВИДЕО

В изолятор он приехал после того, как стало известно, что из ИВС начали массово выпускать задержанных на акциях протеста против итогов выбора президента страны.

На вопрос журналистов об издевательствах внутри изолятора заявил, что "никаких издевательств не было". После чего немедленно сел в машину и уехал.

Смотрите также: "Девушке запихивали в рот белый браслет", - родственники задержанных белорусов собрались под ИВС в Минске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже Барсуков повторил свои слова.

"В камере никого не избивали", - заявил замглавы МВД, который днем 14 августа вновь приехал к изолятору на Окрестина в Минске.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) МВД (9331) пытки в милиции (264) репрессии (2771) силовики (2799)


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Топ комментарии
+12
"Я за Лукашенко голосовал!", - в Білорусі поліція затримує прибічника Олександра Лукашенка

https://www.youtube.com/watch?v=r6z4AGiDzwQ
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14.08.2020 14:04 Ответить
+8
самое красноречивое видео
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14.08.2020 14:03 Ответить
+8
Они сами падали, со ступенек и так по пару раз
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14.08.2020 14:03 Ответить
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самое красноречивое видео
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14.08.2020 14:03 Ответить
Сломали нос,отбили почки,во рту остались лишь пеньки..А в остальном,прекрасная маркиза,все хорошо,все хорошо..
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14.08.2020 14:59 Ответить
Они сами падали, со ступенек и так по пару раз
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14.08.2020 14:03 Ответить
там по классике:
"потерпевший" со злостью бросался на дубинки полицейский, которые уговаривали его не делать этого, после чего он сам выстрелил себе в висок.. все 8 раз, и выбросился в окно с 16го этажа, потом встал и самозакопался в лесу, в 5 км от ровд.
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14.08.2020 14:27 Ответить
"Я за Лукашенко голосовал!", - в Білорусі поліція затримує прибічника Олександра Лукашенка

https://www.youtube.com/watch?v=r6z4AGiDzwQ
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14.08.2020 14:04 Ответить
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14.08.2020 14:42 Ответить
Вот ведь сволочи протестующие! Сотнями из больниц и реанимаций наводят поклеп на блаародных защитников правонарушений!
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14.08.2020 14:06 Ответить
попурі з іноЗМІ про події в Білорусі...
-Якщо в країні є вибори, то треба проводити їх ЧЕСНО. Вибори - це процедура. Тобто повинні дотримуватися всі вимоги щодо виключення фальсифікацій, інакше ЦЕ ОБМАН.
-Жорстокість ОМОНу і взагалі всіх "силовиків" вражає.Як ще можна пояснити ставлення "силовиків" до протестуючих? Неначе це два різні народи. Уже немає одного народу. Є завойовники і переможені.
Схоже, що їх готували всі 25 років правління Лукашенкова. Відбирали туди самих підлих тварюк, платили їм високі зарплати.
-Яка глибинна причина цих масових протестів? Чому виходять десятки тисяч, а незадоволена майже вся Білорусь?
-Якщо переміг Лукашенко з 80%, то чому 80% не вийшли на захист свого вибору?
-Людина повинна мати в собі розуміння Сенсу свого існування. Минуло вже тридцять років і ВИРОСЛО НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке не хоче чекати ще 30 років обіцяного Раю.
-Їх обирає" народ! Але такі, як путін і Лукашенко давно забули про свій народ! Для них це натовп, який можна розганяти, садити і вбивати!
-Ось так, спочатку "вибираєш" президента. Він приходить тихий, скромний. Потім сколочує урядову банду, обзаводиться армією і вважає себе богом! І його мітлою не виженеш!
-Білоруські телеведучі почали звільнятися з держканалів
-Силовики переходять до протестуючих, зривають з себе відзнаки , палять і викидають в сміттєві ящики
І насамкінець, приклад військового, в якого офіцерська честь лишилася чи стою і незаплямованою:
-Полковник спецназу ГРУ РБ Володимир Бородач звернувся до білоруських силовиків:
- Панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати!
Такої ганьби не бачила наша країна!
Ми, ветерани ЗС, МВС, КДБ, ветерани війни, проливали кров за інтереси своєї Батьківщини, за інтереси людей яких ви калічите і вбиваєте сьогодні на вулицях нашої країни, людей які годують, озброюють вас для захисту від своїх ворогів.
Ви стаєте не гордість, а ганьбою нашої армії, МВС і КДБ. Подивіться кого ви захищаєте!
Ви захищаєте божевільного диктатора, що обікрав свій народ. І цей народ ви намагаєтеся закатати в асфальт за бутерброд з маслом.
Любіть Білорусь, як ці юнаки, дівчата, які встали навпроти вас за вашу і нашу честь та свободу.
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14.08.2020 14:35 Ответить
Правильно сказано!
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14.08.2020 14:46 Ответить
Дежавю.... прям 2014 год в Украине
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14.08.2020 14:07 Ответить
Живе Беларусь!
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14.08.2020 14:08 Ответить
Жила... Пока лука не сошел с ума!
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14.08.2020 14:16 Ответить
Он изначально был не очень в уме. Но ничего, время любого тирана не безгранично
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14.08.2020 15:04 Ответить
Ніякого знущання - тобто, нічого екстраординарного не відбувається - звичайна штатна робота.
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14.08.2020 14:10 Ответить
Начинай сверлить дырки на спине для внеочередных орденов.
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14.08.2020 14:11 Ответить
Когда эти вертухаи будут из Беларуси бежать, то их Путлер и Зеля к себе на службу будут приглашать.
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14.08.2020 14:12 Ответить
Насчёт Зеленского, это Вам Порошенко сказал?
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14.08.2020 14:15 Ответить
Дебил? Да? ЗЕ с ****** уравнял?
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14.08.2020 14:15 Ответить
правильно.. шмаркля - обычное тупое "потерпевшее" ссыкло... уздечка у х*уйла))
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14.08.2020 14:28 Ответить
тьфу, мля! Спорить бесполезно...
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15.08.2020 00:31 Ответить
Выйди патло к народу без охраны и повтори то же самое!
Через 30 секунд от тебя только трусы останутся...
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14.08.2020 14:14 Ответить
Неправда ж..
Достатньо подивитись на людей, які вийшли з ізоляторів.
Та і відео з лупцюваннями арештованих забагато.
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14.08.2020 14:14 Ответить
Эту опг под суд!
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14.08.2020 14:14 Ответить
все из-за уверенности этих сволочей в безнаказанности. Мы спустили с рук расстрелявшим Небесную Сотню и мы еще за это получим. Надеюсь, белорусы будут умнее. Да, понимаю, что вряд ли, но надеяться хочется.
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14.08.2020 14:15 Ответить
проще было сказать : мы людей, зверски побитых , собирали дня три ... со всех городов...днём и ночью
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14.08.2020 14:16 Ответить
Не робіть наших помилок. Оцих ОДРАЗУ розстрілюйте. Європа пробачить і промовчить...
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14.08.2020 14:17 Ответить
Їм має бути соромно навіть на вулицю виходити, не то, що на джипах і в буржуйських косюмах красуватися.
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14.08.2020 14:18 Ответить
Значит, надо громко им кричать "Пазор! Пазор!". Им станет стыдно и они исправятся. По крайней мере в нарассии так "борются".
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14.08.2020 14:22 Ответить
Судя по масовости акций одну десятую явно приписали.
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14.08.2020 14:19 Ответить
сучище воно.
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14.08.2020 14:21 Ответить
мало доказательств ?
Задокументировано
Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 3738
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14.08.2020 14:24 Ответить
Больше кричите " Милиция с народом"
и тогда будут вас киздить утром в обед и вечером для профилактики
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14.08.2020 14:25 Ответить
Тварина не розуміє,що таке не пробачається.****,прийде час і ти чутимеш голоси і будуть перед твоїми нахабними очима стояти всі,кому зараз боляче і страшно. Прокльони батьків на камінь не падають.Знахабнілий,бо до їхніх людей в чорному в будь який момент готовий доєднатися старший брат-садист.
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14.08.2020 14:35 Ответить
спалят его вместе с машиной и домом. Добрые соседи.
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14.08.2020 14:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UKg-SrGvDes Интервью министра МВД Республики Беларусь Караева.
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14.08.2020 15:07 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389434/
Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 4249Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 6940Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 142https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389446/
Заступник глави МВС Білорусі Барсуков: Жодних знущань в ІТТ не було, в камері нікого не били - Цензор.НЕТ 6163
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14.08.2020 15:38 Ответить
Подпахивает Северной Кореей
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14.08.2020 15:43 Ответить
Всі білоруські силовики , які не звільнились на другий же день , повинні пройти люстрацію , процедуру впізнання потерпілими , слідство . Керівникам - пожиттєвий срок . Фашизм і тероризм не повинні залишитись непокараними . Всі хто покине Білорусь - в міжнародний розшук , заочний суд і пожиттєво . Втік - значить винен .
Це буде справедливо .
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14.08.2020 15:51 Ответить
А возможно били вне камеры, так сказать, в специально отведенных местах
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14.08.2020 17:50 Ответить
Такая морда всегда врёт.
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16.08.2020 21:18 Ответить
 
 