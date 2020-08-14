Замглавы МВД Беларуси Барсуков: Никаких издевательств в ИВС не было, в камере никого не избивали. ВИДЕО
Приехавший в ночь на 14 августа в ИВС на улице Окрестина в Минске заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков заявил, что никаких издевательств в изоляторе не было.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TYT.by.
В изолятор он приехал после того, как стало известно, что из ИВС начали массово выпускать задержанных на акциях протеста против итогов выбора президента страны.
На вопрос журналистов об издевательствах внутри изолятора заявил, что "никаких издевательств не было". После чего немедленно сел в машину и уехал.
Позже Барсуков повторил свои слова.
"В камере никого не избивали", - заявил замглавы МВД, который днем 14 августа вновь приехал к изолятору на Окрестина в Минске.
Топ комментарии
+12 Otec Pigidiy
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+8 Иннокентий beer
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+8 Підлога Маккартні
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"потерпевший" со злостью бросался на дубинки полицейский, которые уговаривали его не делать этого, после чего он сам выстрелил себе в висок.. все 8 раз, и выбросился в окно с 16го этажа, потом встал и самозакопался в лесу, в 5 км от ровд.
https://www.youtube.com/watch?v=r6z4AGiDzwQ
-Якщо в країні є вибори, то треба проводити їх ЧЕСНО. Вибори - це процедура. Тобто повинні дотримуватися всі вимоги щодо виключення фальсифікацій, інакше ЦЕ ОБМАН.
-Жорстокість ОМОНу і взагалі всіх "силовиків" вражає.Як ще можна пояснити ставлення "силовиків" до протестуючих? Неначе це два різні народи. Уже немає одного народу. Є завойовники і переможені.
Схоже, що їх готували всі 25 років правління Лукашенкова. Відбирали туди самих підлих тварюк, платили їм високі зарплати.
-Яка глибинна причина цих масових протестів? Чому виходять десятки тисяч, а незадоволена майже вся Білорусь?
-Якщо переміг Лукашенко з 80%, то чому 80% не вийшли на захист свого вибору?
-Людина повинна мати в собі розуміння Сенсу свого існування. Минуло вже тридцять років і ВИРОСЛО НОВЕ ПОКОЛІННЯ, яке не хоче чекати ще 30 років обіцяного Раю.
-Їх обирає" народ! Але такі, як путін і Лукашенко давно забули про свій народ! Для них це натовп, який можна розганяти, садити і вбивати!
-Ось так, спочатку "вибираєш" президента. Він приходить тихий, скромний. Потім сколочує урядову банду, обзаводиться армією і вважає себе богом! І його мітлою не виженеш!
-Білоруські телеведучі почали звільнятися з держканалів
-Силовики переходять до протестуючих, зривають з себе відзнаки , палять і викидають в сміттєві ящики
І насамкінець, приклад військового, в якого офіцерська честь лишилася чи стою і незаплямованою:
-Полковник спецназу ГРУ РБ Володимир Бородач звернувся до білоруських силовиків:
- Панове офіцери, прапорщики, сержанти, солдати!
Такої ганьби не бачила наша країна!
Ми, ветерани ЗС, МВС, КДБ, ветерани війни, проливали кров за інтереси своєї Батьківщини, за інтереси людей яких ви калічите і вбиваєте сьогодні на вулицях нашої країни, людей які годують, озброюють вас для захисту від своїх ворогів.
Ви стаєте не гордість, а ганьбою нашої армії, МВС і КДБ. Подивіться кого ви захищаєте!
Ви захищаєте божевільного диктатора, що обікрав свій народ. І цей народ ви намагаєтеся закатати в асфальт за бутерброд з маслом.
Любіть Білорусь, як ці юнаки, дівчата, які встали навпроти вас за вашу і нашу честь та свободу.
Через 30 секунд от тебя только трусы останутся...
Достатньо подивитись на людей, які вийшли з ізоляторів.
Та і відео з лупцюваннями арештованих забагато.
Задокументировано
и тогда будут вас киздить утром в обед и вечером для профилактики
https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389446/
Це буде справедливо .