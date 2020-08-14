Проект "Без цензуры": Кто после Лукашенко? Почему белорусская оппозиция избегает разговоров о Донбассе и Крыме. ВИДЕО
Кто она такая - белорусская оппозиция? Чего не понимают украинцы о белорусских протестах и почему уже сейчас надо думать, кто же придет после Бацьки? Сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Градус насилия в Беларуси немного снизился, а к протестам присоединились уже и тысячи сотрудников государственного "Гродно Азота". И тут настало время поговорить о белорусской оппозиции - кто она, что думает о России и, конечно, знает ли ответ на вопрос "Чей Крым?".
Правда ли, что в белорусских протестах нет ничего антироссийского? Белорусская оппозиция не понимает ни украинских проблем, ни важности маркерных вопросов об оккупированных Крыме и Донбассе. Где здесь поле для компромисса?
Как в таком случае Украина должна относитmся к борьбе белорусов против Лукашенко? И что делать сегодня, чтобы завтра Беларусь не стала "Россией 2.0"?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
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«Рука Москвы в протестах в Беларуси очевидна, именно Кремль мобилизовал гражданское общество. Да, люди устали от режима Лукашенко, повлиял и кризис COVID-19, когда Лукашенко просто издевался над родственниками людей, которые умирали от пандемии. Большое народное недовольство, но в то же время, для того, чтобы люди не только были недовольны, но вышли бороться против режима, нужна мобилизация - именно это сделала Москва своим проектом по созданию белорусской оппозиции в лице Тихановского, Цепкала и Бабарико. Все трое явно связанны с Кремлем и это очень хорошо дирижированный российскими спецслужбами проект. Даже после того, как их не допустили к выборам, появление трио женщин является продолжением того же московского проекта. Тут же и https://ghall.com.ua/2020/07/31/vsled-za-rossijskimi-boevikami-v-belarusi-zaderzhan-polittehnolog-iz-rf/ появление политтехнолога Шклярова , который как минимум в Литве, связан известным близким к Кремлю технологом Минтусовым. Минтусов связан со Шкляровым и засветился в Литве еще тогда, когда Кремль помог избраться президентом Роландасу Паксасу, который потом был отрстранен путем импичмента, », - считает эксперт.
«В то же время, я не вижу стремления Кремля устранить Лукашенко, нет активностей, направленных на свержение режима. Более того, я не вижу стратегической надобности для Кремля свергать существующий в Беларуси режим, ведь именно Лукашенко и является самым главным кандидатом Москвы, в которого многие годы инвестировали и который соответствует целям Кремля в Беларуси. Все это делается, чтобы максимально ослабить белорусского президента для достижения нужных России результатов в геополитических и экономических переговорах с Минском, в частности, по созданию "Союзного государства". Вторая стратегическая задача Кремля - спровоцировать эскалацию протестов, избиение активистов и последующую дискредитацию Александра Лукашенко на Западе, лишить его возможности маневра в сторону Европы и США», - отметил Мариус Лавринавичус.
«Лукашенко успешно маневрировал между РФ и Западом, поэтому Кремль лишает через протесты его такой возможности. Также Россия нивелирует прижившийся в Евросоюзе и США нарратив о необходимости помочь Лукашенко защититься от Кремля. Запад не сможет закрыть глаза на репрессии и пролитую кровь, поэтому Лукашенко будет лишен маневра заигрывания с Западом», - подытожил аналитик.
Лишить луку возможной защиты запада, направить протестные настроения в нужную сторону и выставить во главе протеста кремлевских жен!
Народ схавает, как схавал бубочку в Украине.
Ну нет у народа аналитических центров с руководителями в минимум 150 iq.
Поэтому все идет по сценарию и хрен, кто его поменяет. Очередная пАбеда параши на ватном поле(
Вам удалось свалить в одну корзину пороха и луку.
Вы гений идиотических идей и мастер аналалитеГ.
Радуга вам и в... и попутный ветер в...
вас Каддафди ждёт в аду!
Уж дрожит пред черенком
Лука с мигающим очком.
В плане официальной позиции индифферентно. Соблюдать в данном вопросе нейтралитет. Максимум вон как Меркель выразить озабоченность жестокостью в обращении силовиков с народом. У Белоруси свой путь. У белорусов своя ментальность. Их ценности с нашими мало пересекаются. Кто в конце концов там придет к власти вилами по воде писано. Но они наши соседи. Нам с ними рядом жить. Бесполезно белорусам говорить о евроинтеграции, бесполезно сейчас им втолковывать, что кацапы враги и агрессоры. Для них они старшие братья. Это реалии. Пока сами белорусы не поймут кто на самом деле кацапы им что либо доказывать бесполезно. К сожалению пока это так.
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Це не наш метод.
Але який дієвий.
Для білорусів також, навщо їм те що сталось в Україні блазні, безвладдя...........
Але активна і агресивна частина москалів, що живуть у Білорусії, затягують їх у "Російський мір".
Вкраїні необхідно облаштовувати кордон з Білорусією.
на сегодня цугцванг..... единственный положительный момент - в Белоруси родилось граждан
ское общество, да у них пока нет других требований кроме справедливости но..... эта дама не
имеет ничего общего ни с диктатурой ни с автократией ни в итоге с управляемыми марионет-
ками поэтому продолжение будет обязательно кремлядям ведь всё равно кто им нужен резу
льтат а он тот же - совок2.............. ошибка бацьки, отлично расчитанная кагабистами, в том
что он не готов уйти.... вот тут то его и поймали, не знаю понимает ли бацька хотя бы сейчас
что единственным выходом был честный подсчёт голосов.......... даже если бы пришлось уйти.
З ватой в головах,
Заблукані , як діти,
В трьох х@йлах.
Є головне,
Прописане в Кремлю,
Є мінське,горезвісне,
Х@йло-Лу,
Як тістечко солоденьке-бізе,
У Київі вгніздилось,
Х@йло-Зе.
Насправді х@йло ,
---- Епосний дракон.
Змістиш його ,
І станеш сам,
...........новообраним уособленням народних сподіваннь, носієм свіжих демократичних тендецій , законотворчим каталізатором трансгендерної толерантності.