Проект "Без цензуры": Кто после Лукашенко? Почему белорусская оппозиция избегает разговоров о Донбассе и Крыме. ВИДЕО

Кто она такая - белорусская оппозиция? Чего не понимают украинцы о белорусских протестах и почему уже сейчас надо думать, кто же придет после Бацьки? Сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Градус насилия в Беларуси немного снизился, а к протестам присоединились уже и тысячи сотрудников государственного "Гродно Азота". И тут настало время поговорить о белорусской оппозиции - кто она, что думает о России и, конечно, знает ли ответ на вопрос "Чей Крым?".

Правда ли, что в белорусских протестах нет ничего антироссийского? Белорусская оппозиция не понимает ни украинских проблем, ни важности маркерных вопросов об оккупированных Крыме и Донбассе. Где здесь поле для компромисса?

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Как в таком случае Украина должна относитmся к борьбе белорусов против Лукашенко? И что делать сегодня, чтобы завтра Беларусь не стала "Россией 2.0"?

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