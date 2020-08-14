В Киеве задержаны интернет-торговцы прекурсорами, изъят "товар" на 3 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО
Правоохранители задержали в Киеве группу наркодиллеров, организовавших в интернете торговлю прекурсорами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В состав группы входили трое киевлян, которые организовали схему распространения прекурсоров через интернет-магазин с помощью курьерской службы и ее активных участников, действовавших на территории Киева и Киевской области. Полиция установила местонахождение складского помещения, которое фигуранты арендовали для хранения прекурсоров
"Во время обыска по месту хранения запрещенных веществ работники полиции обнаружили и изъяли четыре килограмма перманганата калия, 94 литра диэтилового эфира, 15 кг фенилнитропропена, а также 10 литров особо опасного психотропного вещества альфа-бромвалеронфенон. Все эти вещества используются при изготовлении амфетамина и PVP", - говорится в сообщении.
Также изъято около пяти тонн различных химических соединений, принадлежность которых к подконтрольным веществам будет установлена после проведения соответствующих химических экспертиз.
"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства участников группы мы обнаружили две нарколаборатории, где осуществлялся синтез прекурсоров, специальное оборудование для изготовления наркотиков и химические соединения. Кроме того, по одному из адресов изъяли 30 килограммов вещества, которое, согласно маркировки, относится к взрывоопасным", - рассказали в полиции,
Стоимость изъятого, по ценам "черного" рынка, составляет около 3 миллионов гривен.
Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Выращивали бы по тихому конопельку и ждали бы принятия закона о марихуане...
Ацетон - оцетова кислота з крейдою до кислого Ph, осад сушити, нагріти до 450 С. летить ацетон, ловити як самогон. Оцтова кислота - як нема то витягти з оцту, заморозивши його.
Солянку можна зробити електорлізом, установка не надто й складна, або з сірчаної , яку у свою чергу злити з акумулятрів,
Марганцовка - з окису марганцю що є у батарейках.---------------------------------------------------
ТОБТО!!! НаркоВару просто на пару днів роботи більше, а хімікам купа клопотів з ліцензіями.
ну и перогонка качественная, с колонкой