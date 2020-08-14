В Киеве задержаны интернет-торговцы прекурсорами, изъят "товар" на 3 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители задержали в Киеве группу наркодиллеров, организовавших в интернете торговлю прекурсорами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входили трое киевлян, которые организовали схему распространения прекурсоров через интернет-магазин с помощью курьерской службы и ее активных участников, действовавших на территории Киева и Киевской области. Полиция установила местонахождение складского помещения, которое фигуранты арендовали для хранения прекурсоров

"Во время обыска по месту хранения запрещенных веществ работники полиции обнаружили и изъяли четыре килограмма перманганата калия, 94 литра диэтилового эфира, 15 кг фенилнитропропена, а также 10 литров особо опасного психотропного вещества альфа-бромвалеронфенон. Все эти вещества используются при изготовлении амфетамина и PVP", - говорится в сообщении.

Также изъято около пяти тонн различных химических соединений, принадлежность которых к подконтрольным веществам будет установлена после проведения соответствующих химических экспертиз.

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"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства участников группы мы обнаружили две нарколаборатории, где осуществлялся синтез прекурсоров, специальное оборудование для изготовления наркотиков и химические соединения. Кроме того, по одному из адресов изъяли 30 килограммов вещества, которое, согласно маркировки, относится к взрывоопасным", - рассказали в полиции,

Стоимость изъятого, по ценам "черного" рынка, составляет около 3 миллионов гривен.

Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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