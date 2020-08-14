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В Киеве задержаны интернет-торговцы прекурсорами, изъят "товар" на 3 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО

Правоохранители задержали в Киеве группу наркодиллеров, организовавших в интернете торговлю прекурсорами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В состав группы входили трое киевлян, которые организовали схему распространения прекурсоров через интернет-магазин с помощью курьерской службы и ее активных участников, действовавших на территории Киева и Киевской области. Полиция установила местонахождение складского помещения, которое фигуранты арендовали для хранения прекурсоров

"Во время обыска по месту хранения запрещенных веществ работники полиции обнаружили и изъяли четыре килограмма перманганата калия, 94 литра диэтилового эфира, 15 кг фенилнитропропена, а также 10 литров особо опасного психотропного вещества альфа-бромвалеронфенон. Все эти вещества используются при изготовлении амфетамина и PVP", - говорится в сообщении.

Также изъято около пяти тонн различных химических соединений, принадлежность которых к подконтрольным веществам будет установлена после проведения соответствующих химических экспертиз.

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"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства участников группы мы обнаружили две нарколаборатории, где осуществлялся синтез прекурсоров, специальное оборудование для изготовления наркотиков и химические соединения. Кроме того, по одному из адресов изъяли 30 килограммов вещества, которое, согласно маркировки, относится к взрывоопасным", - рассказали в полиции,

Стоимость изъятого, по ценам "черного" рынка, составляет около 3 миллионов гривен.

Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: В Киеве задержан организатор интернет-магазина по продаже кокаина, изъято "товара" на 5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25796) наркотики (2160) Нацполиция (16608) правоохранительные органы (2971) силовики (2799)


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Топ комментарии
+3
полез в вики - хоть почитал что это)))
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14.08.2020 22:59 Ответить
+3
По великому розрахунку, я тепер знаю що ти не один такий , а по меньшій мірі, нас таких вже двоє.
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15.08.2020 00:38 Ответить
+1
Гы Я прочел, что задержаны интернет-торговцы перекусами
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15.08.2020 01:14 Ответить
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полез в вики - хоть почитал что это)))
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14.08.2020 22:59 Ответить
По великому розрахунку, я тепер знаю що ти не один такий , а по меньшій мірі, нас таких вже двоє.
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15.08.2020 00:38 Ответить
Зразу й розписаний рецепт: одного - 94 літра, іншого -15 кг.
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15.08.2020 01:10 Ответить
Сразу много заработать не получится. это не 90-е !
Выращивали бы по тихому конопельку и ждали бы принятия закона о марихуане...
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15.08.2020 00:22 Ответить
Гы Я прочел, что задержаны интернет-торговцы перекусами
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15.08.2020 01:14 Ответить
Ага, поймали кусок экрана, где только что был курсор. Шо курим?
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15.08.2020 05:03 Ответить
Е шановні прекурсор це речовини які можуть застосовуватись для виготовленя наркотиків але самі по собі не є наркотиками., наприкад ацетон, соляна кислота, марганцовка тощо. Тут знаєте можна наїхати і на невинного.
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15.08.2020 07:17 Ответить
Саме сумне у цій істрії, що хоч трохи грамотний хімік легко їх зробить з загальновживаних речовин та предметів.
Ацетон - оцетова кислота з крейдою до кислого Ph, осад сушити, нагріти до 450 С. летить ацетон, ловити як самогон. Оцтова кислота - як нема то витягти з оцту, заморозивши його.
Солянку можна зробити електорлізом, установка не надто й складна, або з сірчаної , яку у свою чергу злити з акумулятрів,
Марганцовка - з окису марганцю що є у батарейках.---------------------------------------------------
ТОБТО!!! НаркоВару просто на пару днів роботи більше, а хімікам купа клопотів з ліцензіями.
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21.01.2021 16:01 Ответить
Проблема в тому, що контроль за переміщенням через митний когрдон прекурсорів вимагає всесвітня організація експортного контролю, а дебіли України заборонили розчинник ацетон для громадян всередині України, коли той ацетон, наприклад вільно можна купити, в тіх же США.
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21.01.2021 17:41 Ответить
углем активированным.
ну и перогонка качественная, с колонкой
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21.01.2021 16:35 Ответить
Знал бы шо такая фигня будет привез кило 10 марганцовки домой когда списывали материалы на ветеринарном складе....Я один за всю комиссию по списанию работал....марганцовку тупо высыпали в лужу... Ну небыло у меня тогда интернета ((((((
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21.01.2021 16:16 Ответить
 
 