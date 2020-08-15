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Ярош призвал к объединению патриотических сил вокруг "ЕС": Это самая рейтинговая оппозиционная сила. ВИДЕО

Дмитрий Ярош в Днепре во время акции "ЕС" заявил, что государственные силы должны объединяться вокруг крупнейшей оппозиционной партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Espreso.TV.

"Мы побеждаем только тогда, когда мы едины... В связи с тем, что "Европейская Солидарность" тут наиболее рейтинговая сила, логично, чтобы люди из разных сфер присоединялись к этой силе. Сейчас нельзя разделяться", - сказал Ярош.

Читайте также: Реванш Кремля в Украине стал системным, политически мотивированное преследование Порошенко - это московский заказ, - Ярош

Днепр (4465) Ярош Дмитрий (315) Европейская Солидарность (1063)


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Топ комментарии
+106
Ніби по одинці ви чогось досягнете.
Не будь дурнем !
Тільки єдиним фронтом.
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15.08.2020 11:31 Ответить
+93
І скільки голосів ти збереш ?
5 % якщо пощастить ???
через дурну гординю віддаєш Україну кацапам !
аплодуй своїм дурощам !
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15.08.2020 11:35 Ответить
+54
Правильно.
Інакше не вийде нічого.
Вже десятки разів пробували окремо і програвали російським підлабузникам.
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15.08.2020 11:30 Ответить
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Страница 11 из 11
Похож на еврейскую старуху. От него и по виду маразмом и старческими портками воняет.
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16.08.2020 21:17 Ответить
вірно мовив, тільки РАЗОМ!
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16.08.2020 21:34 Ответить
эти уже .....
Ярош закликав до об'єднання патріотичних сил навколо "ЄС": Це найрейтинговіша опозиційна сила - Цензор.НЕТ 3312
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16.08.2020 21:53 Ответить
какие мерзкие рожи, фотомонтаж?
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16.08.2020 21:57 Ответить
они же...
Ярош закликав до об'єднання патріотичних сил навколо "ЄС": Це найрейтинговіша опозиційна сила - Цензор.НЕТ 1040
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16.08.2020 22:56 Ответить
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?tn-str=%2AF Семен Семенченко
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3534291429938939&set=a.747741671927276&type=3&theater# https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793 Вчора ·
Знову закликають «всіх хто любить Україну» об'єднуватися навколо партії ПЕС. Що мол «не можна розділятися». Як це «не можна»? Треба! Ми «не розділялися» в Іловайську, коли добровольців розстрілювали в «зеленому коридорі» погодивши заздалегідь час і маршрут виходу з Генштабом РФ. Ми «не розділялися» в Дебальцеве, коли Генштаб дав команду на виведення військ з Логвинове і «забув» дати команду ввести їх назад. Коли орки розстрілювали хлопців прямо на трасі Бахмут - Дебальцеве.... Ми «не розділялися» коли добровольців пхали по тюрмах, а самі нинішні «опозиціонери» з ЄС/ БПП торгували з ворогом.....
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16.08.2020 22:23 Ответить
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZWY6CV6YDAW2AUP-NI3aZlVKb6VgHOTu_7PmaWCpAEcuIuSZ1IAlEbVwUtldMRZw6yZNQoV2W_3ctGeuqLzORJZz0cdi3vteULo6CcHiYSK_ZutyPddK-WRTYI4x4n6Uy0&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793?__cft__[0]=AZWY6CV6YDAW2AUP-NI3aZlVKb6VgHOTu_7PmaWCpAEcuIuSZ1IAlEbVwUtldMRZw6yZNQoV2W_3ctGeuqLzORJZz0cdi3vteULo6CcHiYSK_ZutyPddK-WRTYI4x4n6Uy0&__tn__=%2CO%2CP-R 15 августа в 19:32 ·

........У нас хороша пам'ять бо надто багато полягло наших побратимів... Саме через пряму зраду тих до яких зараз закликають «приєднуватися». Ми «не розділялися» в революційному таборі на Груші в 2017-2018. Коли ветеранам ламали кістки, труїли газом і ставили на коліна. Коли топтали червоно чорний прапор і відправляли хлопців в в'язниці Маріупольського СІЗО. Ми «не розділялися» коли вони брехали, заливали гівном добровольчий рух і давали торгові преференції Медведчуку. Коли м*сковські в*ші п'ять років безперешкодно скуповували українські засоби масової інформації і розгортали мережу своєї пропаганди.

Об'єднуватися проти м*сковських в*шей з українс*кими гн*дами - це прирікати себе на нові поразки. Злитий Майдан 2004, злитий Майдан 2014. злитий порив мільйонів українців в 2014-2015. Знов, по другому колу? Ні. М*сковські воші повинні бовтатися на одних стовпах разом з українськими гн*дами. І саме в цьому вони не повинні розділятися! У цьому питанні я повністю згоден как Симоном Петлюрою так і з батьком Махном...
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17.08.2020 00:44 Ответить
Ярош такая же гнида как и барыга. Они вместе привели к власти Сифилитика. Пока не появится новый человек ничего не изменится. Просто перемена сортов говна. А кацапский реванш начался при кнуре2, и если бы он остался, успешно продолжился бы. И не надо тут байки лепить про жирых патриотов.
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17.08.2020 08:49 Ответить
Нда....
Всё это мелкое, злобное, ванючее гавно дружно набросилось уже и Яроша обсирать...
Подонки вы ванючие, да захлебнитесь уже собственным гавном на своих обосраных диванах!
Какая мерзость....
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17.08.2020 10:08 Ответить
Единство, то чего не хватает Украинцам, и так было всегда. Отсутствие ярких лидеров, тоже факт. Поэтому Ярош прав, Нужно объединятся вокруг общих ценностей и целей, а не грызться за подкинутые из за поребрика темы...
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17.08.2020 09:03 Ответить
Оце у вати бомбануло, куди тому Бейруту.
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17.08.2020 09:40 Ответить
Паланням кацапських дуп задоволений. Підсиплю ще раз трошки бензинчику: "Я Пороха б вибрав тільки за те, що його ненавидить *****". І питання до адміністраторів: вчора мій подібний пост видалили за слово "Порошенко" чи за слово "*****"? Ви якось оприділіться - харош уже між каплями бігати.
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17.08.2020 11:09 Ответить
На випадок, якщо знову мій попередній пост видалять - паланням кацапських дуп задоволений. Слава нації!
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17.08.2020 11:10 Ответить
Если под "патриотическими силами" понимают председателя той самой партии регионов, которая довела страну до Майдана, министра Януковича, коррупционера-миллиардера с 20-летним стажем госслужащего, любителя пожимать руку ***** до и после оккупации Крыма, президента, при котором Украина потеряла три четверти боеприпасов на пяти сожжённых артскладах, а он отдыхал на Мальдивах за полмиллиона баксов, пока народ собирал по 50 грн на лечение раненным бойцам, то я уже ничего не понимаю. Завтра скажут, что Путин хороший и с ним надо дружить, и если это скажет Порошенко вместо янелоха, то всё правильно?
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17.08.2020 23:19 Ответить
Давненько вже 1000 коментарів під новиною не було.
Ярош може.
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18.08.2020 14:40 Ответить
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