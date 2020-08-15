Ярош призвал к объединению патриотических сил вокруг "ЕС": Это самая рейтинговая оппозиционная сила. ВИДЕО

Дмитрий Ярош в Днепре во время акции "ЕС" заявил, что государственные силы должны объединяться вокруг крупнейшей оппозиционной партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Espreso.TV.

"Мы побеждаем только тогда, когда мы едины... В связи с тем, что "Европейская Солидарность" тут наиболее рейтинговая сила, логично, чтобы люди из разных сфер присоединялись к этой силе. Сейчас нельзя разделяться", - сказал Ярош.

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