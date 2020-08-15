Ярош призвал к объединению патриотических сил вокруг "ЕС": Это самая рейтинговая оппозиционная сила. ВИДЕО
Дмитрий Ярош в Днепре во время акции "ЕС" заявил, что государственные силы должны объединяться вокруг крупнейшей оппозиционной партии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Espreso.TV.
"Мы побеждаем только тогда, когда мы едины... В связи с тем, что "Европейская Солидарность" тут наиболее рейтинговая сила, логично, чтобы люди из разных сфер присоединялись к этой силе. Сейчас нельзя разделяться", - сказал Ярош.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3534291429938939&set=a.747741671927276&type=3&theater# https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793 Вчора ·
Знову закликають «всіх хто любить Україну» об'єднуватися навколо партії ПЕС. Що мол «не можна розділятися». Як це «не можна»? Треба! Ми «не розділялися» в Іловайську, коли добровольців розстрілювали в «зеленому коридорі» погодивши заздалегідь час і маршрут виходу з Генштабом РФ. Ми «не розділялися» в Дебальцеве, коли Генштаб дав команду на виведення військ з Логвинове і «забув» дати команду ввести їх назад. Коли орки розстрілювали хлопців прямо на трасі Бахмут - Дебальцеве.... Ми «не розділялися» коли добровольців пхали по тюрмах, а самі нинішні «опозиціонери» з ЄС/ БПП торгували з ворогом.....
https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/3534836223217793?__cft__[0]=AZWY6CV6YDAW2AUP-NI3aZlVKb6VgHOTu_7PmaWCpAEcuIuSZ1IAlEbVwUtldMRZw6yZNQoV2W_3ctGeuqLzORJZz0cdi3vteULo6CcHiYSK_ZutyPddK-WRTYI4x4n6Uy0&__tn__=%2CO%2CP-R 15 августа в 19:32 ·
........У нас хороша пам'ять бо надто багато полягло наших побратимів... Саме через пряму зраду тих до яких зараз закликають «приєднуватися». Ми «не розділялися» в революційному таборі на Груші в 2017-2018. Коли ветеранам ламали кістки, труїли газом і ставили на коліна. Коли топтали червоно чорний прапор і відправляли хлопців в в'язниці Маріупольського СІЗО. Ми «не розділялися» коли вони брехали, заливали гівном добровольчий рух і давали торгові преференції Медведчуку. Коли м*сковські в*ші п'ять років безперешкодно скуповували українські засоби масової інформації і розгортали мережу своєї пропаганди.
Об'єднуватися проти м*сковських в*шей з українс*кими гн*дами - це прирікати себе на нові поразки. Злитий Майдан 2004, злитий Майдан 2014. злитий порив мільйонів українців в 2014-2015. Знов, по другому колу? Ні. М*сковські воші повинні бовтатися на одних стовпах разом з українськими гн*дами. І саме в цьому вони не повинні розділятися! У цьому питанні я повністю згоден как Симоном Петлюрою так і з батьком Махном...
Всё это мелкое, злобное, ванючее гавно дружно набросилось уже и Яроша обсирать...
Подонки вы ванючие, да захлебнитесь уже собственным гавном на своих обосраных диванах!
Какая мерзость....
Ярош може.