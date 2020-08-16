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Оператор Associated Press снял момент убийства Александра Тарайковского на протестах в Минске. ВИДЕО

Гибель Александра Тарайковского попала в объектив оператора Assosiated Press во время протестов в Минске вечером 10 августа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на МБХ Медиа.

Гибель Александра Тарайковского на протестной акции в Минске. Видео: Associated Press pic.twitter.com/n15JCBSZyc

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Момент убийства Александра Тарайковского. Герой идет с поднятыми вверх руками на карателей - те попросту его расстреливают", - говорится в описании к видеозаписи.

"Еврорадио" опубликовало видео убийства Александра Тарайковского в Минске.🤔 pic.twitter.com/SBSsdSX5yc

— Alexander (@avaza1972) August 15, 2020

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Оператор снял момент, когда протестующий упал, после чего уже лежал неподвижно.

Напомним, вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.

15 августа Associated Press опубликовало снимок погибшего в Минске.

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) убийство (6522) Минск (1562) Associated Press (25)


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Топ комментарии
+32
В Україні під час Майдану було багато покалічених мирних людей.
І кожного дня вилазив кривавий міністр ВС захарченко і читав з листочка як постраждали мєнти. Як їм важко.
Так і Білорусі буде - ніяких вибачень, розслідувань.
Лінія лукашенковської сволоти - укро- польско- голандці напали на Білорусь. А лукашенко її рятує.
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16.08.2020 01:39 Ответить
+26
Задача ***** теперь с успехом выполнена. Лука теперь от него никуда уже не денется.
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16.08.2020 01:33 Ответить
+20
Якби навіть він був бездітною сиротою, це нічого б не міняло. Він людина яку вбила диктатура лукашенка. Просто за те, що ця людина хотіла справедливо порахувати папірці на яких люди проставили галочку.
Просто справедливо порахувати, бо це нормально. І за це його вбили.
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16.08.2020 01:48 Ответить
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Я не є слідчий.Не розбираюся як вбили невинну і неозброєну людину! Це досить цинічно.
Постріл чи постріли були зроблени типовим бандюком і напевно Лукашеску вже його нагордив. Як що зараз Ви упустите момент щоб скинути сатрапа,то прольється ще багато крови! Не купуйтеся на солодки речи Лукашеску,він відтягує час щоб нанести підлий та підступний удар. Дасьте слабину тоді буде велика пічалька! Най живе Беларусь! Слава Україні!
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19.08.2020 13:23 Ответить
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