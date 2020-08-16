Оператор Associated Press снял момент убийства Александра Тарайковского на протестах в Минске. ВИДЕО

Гибель Александра Тарайковского попала в объектив оператора Assosiated Press во время протестов в Минске вечером 10 августа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на МБХ Медиа.

Гибель Александра Тарайковского на протестной акции в Минске. Видео: Associated Press pic.twitter.com/n15JCBSZyc — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 15, 2020

"Момент убийства Александра Тарайковского. Герой идет с поднятыми вверх руками на карателей - те попросту его расстреливают", - говорится в описании к видеозаписи.

"Еврорадио" опубликовало видео убийства Александра Тарайковского в Минске.🤔 pic.twitter.com/SBSsdSX5yc — Alexander (@avaza1972) August 15, 2020

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Оператор снял момент, когда протестующий упал, после чего уже лежал неподвижно.

Напомним, вечером 10 августа в ходе массовых акций в столице Беларуси вечером 10 августа погиб человек. По официальной версии у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство.

По версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.

Отец погибшего Валерий Тарайковский сообщил, что ему не дали увидеть тело сына в морге.

15 августа Associated Press опубликовало снимок погибшего в Минске.

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