Посол Беларуси в Словакии Лещеня, работавший еще при СССР, выступил в поддержку протестующих. ВИДЕО

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирных протестующих у себя на родине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеозаявлении посла, которое поступило в редакцию "Наша нiва".

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На Tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", - отметил Лещеня.

Лещеня отметил, что "сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века".

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Посол констатировал, что "МИД, представители которого защищают интересы Беларуси за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам". "Силовики стремятся не допустить вмешательство во внутренние дела страны извне", - добавил он.

"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие "БелАЗа" и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - подчеркнул дипломат.

Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он является старейшим руководителем белорусского загранучреждения по опыту работы. В разные годы возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.