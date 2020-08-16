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Посол Беларуси в Словакии Лещеня, работавший еще при СССР, выступил в поддержку протестующих. ВИДЕО

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирных протестующих у себя на родине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеозаявлении посла, которое поступило в редакцию "Наша нiва".

"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На Tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", - отметил Лещеня.

Лещеня отметил, что "сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века".

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Посол констатировал, что "МИД, представители которого защищают интересы Беларуси за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам". "Силовики стремятся не допустить вмешательство во внутренние дела страны извне", - добавил он.

"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие "БелАЗа" и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - подчеркнул дипломат.

Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он является старейшим руководителем белорусского загранучреждения по опыту работы. В разные годы возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.

Беларусь (7937) посол (1811) Словакия (1014)


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Топ комментарии
+14
а до этого его все устраивало? и не было 26 лет болотного лукашизма?
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16.08.2020 08:48 Ответить
+10
Не кажи дурниць!! Порівняла хєр з пальцем !!)))
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16.08.2020 09:24 Ответить
+9
Стати на бік народу, це зрада?

Лахта, ти ПАЛИШСЯ.
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16.08.2020 09:02 Ответить
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умные люди уже поняли что Лукавому конец
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16.08.2020 08:45 Ответить
"Крысы бегут с тонущего корабля". Повышенная дипломатическая мобильность...
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16.08.2020 08:53 Ответить
"Вовремя предать - это не предать, это предвидеть!"(с)
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16.08.2020 08:56 Ответить
Стати на бік народу, це зрада?

Лахта, ти ПАЛИШСЯ.
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16.08.2020 09:02 Ответить
Объясняю для одноклеточных.
Тот, кто не согласен с политикой Луки, не работает десятилетиями под его началом, не ждёт последнего дня для озвучивания своей позиции, и не продолжает работать, официально подчиняясь Кабмину Луки.
Лукавые прихвостни будут держаться Луки, крысы будут бежать - ни те, ни другие не смоют с себя многолетнее прислуживание режиму
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16.08.2020 09:07 Ответить
какого нарота?одного с кацапней?
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16.08.2020 09:07 Ответить
Был бы он один с мокшами, Лука б не бежал к Х-лу за помощью!
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16.08.2020 09:11 Ответить
он и побежал туда
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16.08.2020 09:16 Ответить
І не більше, бо совісті там не було.
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16.08.2020 08:57 Ответить
а до этого его все устраивало? и не было 26 лет болотного лукашизма?
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16.08.2020 08:48 Ответить
был в подполье
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16.08.2020 08:50 Ответить
Причём, в очень глубоком, аж в Словакии
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16.08.2020 09:00 Ответить
свита грає короля © - те крило при владі, що тягло Луку на Захід і організувало зустріч з Помпео, програло Зараз у Білорусі рулить прокацапське крило на чолі з наслєдним принцам Віктаром
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16.08.2020 09:42 Ответить
Що то значить стара школа...
Напевно всіх близьких за кордон вивіз, хочеться пожити в Європі, до хорошого швидко привикаєш.
А вік пенсійний, потрібно заробити балів, щоб запрошували на різні тусовки- міроприємства похарчеватись.
А де ти був чмо останні 20 років, коли лука режим розбудовував??
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16.08.2020 08:51 Ответить
І цей, типу демарш, говорить про те, що в Білорусі в найближчі дні буде ситуація як на території дерляндії.
Ці старпери просто так не розконсервовуються.
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16.08.2020 08:54 Ответить
Живе,Беларусь!!! Беларусь в Європу,Лукашенка в жопу!!!))))
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16.08.2020 08:52 Ответить
На планете остался хоть один человек, который допускает сохранение Луки у власти после того, как он договорился о вводе российской армии в свою страну?!!
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16.08.2020 08:55 Ответить
Є один ,на прізвисько Бубочка Оманський !!)))
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16.08.2020 09:25 Ответить
Лука при владі залишиться - тільки не старий, а молодший - ***** назначить його губернатором
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16.08.2020 09:44 Ответить
"...опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", - отметил Лещеня Источник: https://censor.net.ua/v3214016
---------------
"Смутьяном" не можна бути? Це все, що треба знати про таких бєларусів.
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16.08.2020 08:55 Ответить
Вездесущие 75%-80%
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16.08.2020 08:58 Ответить
Десь так.
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16.08.2020 09:22 Ответить
Скорее всего, уже будет бывшим.
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16.08.2020 08:59 Ответить
Все нормальные люди уже выбрали сторону, сейчас будут переобуватся самые хитрые
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16.08.2020 09:00 Ответить
якщо народ Білорусії хоче мати такий же бардак як в Україні - матиме......зараз порохоботи скиглять на Зеленського....так це ж ваші досягнення за 30 років в Україні, панове.....завдяки вам 30 років країну у світле майбутнє ведуть......
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16.08.2020 09:04 Ответить
А я Вам говорю,что все это -части одной московской головоломки под названием:аннэксия Беларуси без военного вмешательства!Ситуация нагнетается,все идёт к перевыборам!!!С выиграем прокацапского кандидата!С созданием Союзного государства!!!Я,как злобный порохобот буду это утверждать снова и снова!!!
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16.08.2020 09:04 Ответить
Російська імперія(РІ) намогається загальмувати незворотній історичний процес руйнаціі!!! Украєна та Беларусь , це кістяк "Русского мира" і втрата іх,це гаплик РІ!!!)))
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16.08.2020 09:29 Ответить
**Україна-перепрошую !!))
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16.08.2020 09:30 Ответить
ес - это тот же ссср только с другим составом.
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16.08.2020 09:18 Ответить
Не кажи дурниць!! Порівняла хєр з пальцем !!)))
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16.08.2020 09:24 Ответить
ето тебе на Селехерах так сказали, портяночка?
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16.08.2020 09:32 Ответить
Яку країну затягнули в ЄС за допомогою збройного нападу, як у випадку з Україною, Грузією, Азербайджаном, Литвою, Латвією, Естонією свого часу?
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16.08.2020 09:59 Ответить
Напевно, послів можна прирівняти з війсковими. Вони захищають інтереси держави за кордоном.
От є звернення до війскових Білорусі від Вадима Прокоп"єва. Рекомендую це https://www.youtube.com/watch?v=9BnGJwKuwJE&t=156s відео
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16.08.2020 09:35 Ответить
Ну что же, похвально, похвально.
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16.08.2020 10:04 Ответить
Главное вовремя смыться (с)
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16.08.2020 11:27 Ответить
в вк видел-ах ты ж жопка ах ты ж предатель 6я колонна картошку не любишь...уууу
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16.08.2020 11:54 Ответить
отозвут назад потом казелки черные потом каземат и пытка картошкой вореной зря теперь нетуда не сюда..
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16.08.2020 11:55 Ответить
 
 