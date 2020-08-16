Посол Беларуси в Словакии Лещеня, работавший еще при СССР, выступил в поддержку протестующих. ВИДЕО
Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня выступил в поддержку мирных протестующих у себя на родине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеозаявлении посла, которое поступило в редакцию "Наша нiва".
"Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На Tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах", - отметил Лещеня.
Лещеня отметил, что "сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века".
Посол констатировал, что "МИД, представители которого защищают интересы Беларуси за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам". "Силовики стремятся не допустить вмешательство во внутренние дела страны извне", - добавил он.
"Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие "БелАЗа" и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право", - подчеркнул дипломат.
Лещеня стал первым из действующих белорусских послов, кто поддержал протесты. Он является старейшим руководителем белорусского загранучреждения по опыту работы. В разные годы возглавлял посольства в Египте и Израиле. В 2002-2006 годах был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам.
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Лахта, ти ПАЛИШСЯ.
Тот, кто не согласен с политикой Луки, не работает десятилетиями под его началом, не ждёт последнего дня для озвучивания своей позиции, и не продолжает работать, официально подчиняясь Кабмину Луки.
Лукавые прихвостни будут держаться Луки, крысы будут бежать - ни те, ни другие не смоют с себя многолетнее прислуживание режиму
Напевно всіх близьких за кордон вивіз, хочеться пожити в Європі, до хорошого швидко привикаєш.
А вік пенсійний, потрібно заробити балів, щоб запрошували на різні тусовки- міроприємства похарчеватись.
А де ти був чмо останні 20 років, коли лука режим розбудовував??
Ці старпери просто так не розконсервовуються.
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"Смутьяном" не можна бути? Це все, що треба знати про таких бєларусів.
От є звернення до війскових Білорусі від Вадима Прокоп"єва. Рекомендую це https://www.youtube.com/watch?v=9BnGJwKuwJE&t=156s відео