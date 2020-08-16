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Сотни тысяч белорусов пришли на "Марш свободы" в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Число участников несанкционированной протестной акции у стелы "Минск - город-Герой" составило несколько сотен тысяч человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.

"На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины - у стелы физически закончилось место, и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр", - передает портал TUT.BY.

В прямом эфире "Радио Свободы" очевидцы утверждали, число участников акции превысило 400 тысяч человек.

Также на Цензор.НЕТ: На акцию сторонников Лукашенко принесли коммунистическую символику и георгиевские ленты, часть флагов Беларуси перевернуты. ФОТО

Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют.

Видеосъемка свидетельствует, что масштабная площадь у стелы "Минск - город-герой", где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.

"Люди идут от проспекта Независимости, по Красной, по Машерова, поток не заканчивается. У Стелы уже закончилось место на тротуарах, люди стоят на островках между зебрами", - сообщает TUT.BY.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти, - Лукашенко

Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. Как сообщалось, акция проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

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На перекрестке Машерова и Победителей перестали работать светофоры, сотрудников ГАИ нет. И пешеходы, и автомобилисты сами регулируют движение. Люди дают несколько минут проехать машинам, а потом идут сами.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 01
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 02
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 03
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 04
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 05
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 06
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 07
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 08
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 09
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 10
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 11
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 12
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 13
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 14
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 15
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 16
Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 17Сотни тысяч белорусов пришли на Марш свободы в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси 18

Автор: 

Беларусь (7937) Минск (1562)


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Топ комментарии
+61
Сябры, гоните Луку ссаными тряпкми!
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16.08.2020 17:24 Ответить
+41
ну, все
***** это не простит
как не простил украинцам майдан
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16.08.2020 17:25 Ответить
+40
Где-то там сашкины бюджетники затерялись😂
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16.08.2020 17:25 Ответить
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Страница 4 из 4
Не делайте наших ошибок, он сам не уйдет, будете месяцами стоять....выловите козла и поступите как он заслужил, как с чуашеску, берите власть в свои руки....
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16.08.2020 19:17 Ответить
А как там дела с короновирусом? Они конечно на улице, но уж больно скупчено. Как бы у белорусов через неделю- две не появились проблемы, как в Италии-Испании. Там тоже начиналось с фестивалей- матчей- праздников. Больницы тоже будут бастовать ?
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16.08.2020 19:17 Ответить
Вірно замічено. Все залежить від вологості повітря, небезпека пропорційна вологості. Але я думаю що в них тепер ця небезпека не головна.
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16.08.2020 19:33 Ответить
Как всегда, на территории, где не может быть больше 100 000 пропагандисты насчитывают то сотни тысяч, то миллионы, а если тысяча врагов идет, вроде шариевцев, то это сотня...
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16.08.2020 19:23 Ответить
Молодцы беларусы будут когда кровавого ************* скинут, а так танцы с бубном и по-домам на ночь вряд ли дадут какой-то результат.
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16.08.2020 19:43 Ответить
в 2013 г когда у нас в Киеве стоял майдан эти все беларусы на всех сайтах твердили в один голос в Украине государственный переворот ... сябры а что ЭТО у вас сегодня ???
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16.08.2020 19:44 Ответить
Цікаво буде подивитися на Білорусь через два роки. На заводи МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ і все інше.
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16.08.2020 19:53 Ответить
https://censor.net/user/446255 Ці всі заводи під московитами.В нас такого не було.
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16.08.2020 20:24 Ответить
Там вони хоча б є і працюють.
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16.08.2020 20:47 Ответить
https://censor.net/user/381434 Так це поки працюють.Московити їх просто знищать.Або будуть шантажувати,щоб білоруси нікуди не тікали.
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16.08.2020 21:05 Ответить
ці заводи - частина законсервованого в Білорусі совка. як колгоспи. Білорусі ще доведеться пройти шляхом реформ для переходу до ринкової економіки. найкраще для них, якщо вони проведуть цивілізовану приватизацію державних підприємств і якщо ці совкові гіганти одразу будуть викуплені якимись західними акціонерами. тоді є шанс на їх реформування в ефективні на ринку ******* виробництва. інакше - збанкротять і попилять на металобрухт
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17.08.2020 12:08 Ответить
"інакше - збанкротять і попилять на металобрухт..... "Ну, так як у нас. Їх просто прихватизують вори і там вже дійсно за копійки білоруси будуть горбатися або просто виріжуть і вивезуть. Але я вже зараз зрозумів, що з тупим бидлом тільки так і потрібно.
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17.08.2020 13:39 Ответить
Белорусы не бойтесь менять свою жизнь, вечных паразитов у власти над вами не должно быть.
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16.08.2020 19:55 Ответить
Цепляться за вечную власть над народом могут только преступники.
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16.08.2020 19:58 Ответить
Лукашенко для Беларуси не самый худший вариант.

после Майдана власть захватывают предатели и мошенники, у нас так было дважды.
среди белорусской оппозиции много козлячей агентуры.
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16.08.2020 20:03 Ответить
Ага, самое интересное ещё впереди.
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16.08.2020 20:19 Ответить
Власть должна быть сменяемой. Например как в Украине.
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16.08.2020 23:08 Ответить
у нас есть кучка жидовских и кацапских олигархов, которые при любой власти грабят страну и выводят награбленное в офшоры. и они ничего не боятся при любой власти.
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16.08.2020 23:37 Ответить
Ну и слава Белорусам ! Они свершили свой неМАЙДАН !
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16.08.2020 20:04 Ответить
Теперь нового ватника выберут
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16.08.2020 20:18 Ответить
Молодцы гоните Таракана ,🌝
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16.08.2020 20:18 Ответить
Тут відразу видно що це не проплачено, а від серця, а якщо Лука не чує і не розуміє свій народ і що відбувається то дійсно йому вже пора ЛУКА ПОКА.
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16.08.2020 20:33 Ответить
На мокшанських новинах сказали що на міттингу за Лукєрью було 2 тисячі.
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16.08.2020 20:39 Ответить
Следующий президент беларуского народа Вадзі́м Па́ўлавіч Галы́гін ...
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16.08.2020 20:42 Ответить
Мне осталось понять только два вопроса.
1. Почему ВДВшники без штанов?
2. Чего хотят протестующие?
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16.08.2020 20:44 Ответить
В реале подошел бы к ним с вопросом про длину штанов или засцал бы, любознательный ты наш?
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16.08.2020 21:46 Ответить
Как ты себе это представляешь? Мне надо пролететь тысячи километров, потом как то разыскать ВДВшников которые ходят без штанов? А для чего же тогда интернет? Тем более, что у меня есть и более насущные вопросы. Например,
1. Откуда берётся пыль.
2. Куда деваются деньги?
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17.08.2020 09:53 Ответить
Вот это уже просыпается дух Беларуси.
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16.08.2020 20:55 Ответить
Все хорошо, но этот выдуманный флаг с литовским гербом просто смешит. Лабусы с ними реально разборки устроят.
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16.08.2020 21:14 Ответить
топчик
Сотні тисяч білорусів прийшли на "Марш свободи" в Мінську - наймасштабнішу акцію в історії Білорусі - Цензор.НЕТ 6652
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16.08.2020 21:23 Ответить
У москві теж були багатотисячні мітинги протестів і чим це закінчилось - ні чим.До перемоги ще далеко. Тримайтеся це боротьба за незалежність.
Живе Беларусь!
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16.08.2020 22:23 Ответить
уверен оркокацапы в крембле уже разработали(!) несколько вариантов развития ситуации. всевозможная обработка всей оппозиции и до ввода войск якобы по просьбе главного руководства страны. Или временно подпустить кого от оппозиции, но создать для Беларуси такие невыносимые условия экономически( а это они к сожалению могут), а потом ну вы же не хотели бацьку - тогда получайте. И В ПОСЛЕДСТВИИ ПОСТАВИТЬ СВОЕ ЧУЧЕЛО . Беларусь орки не отпустят как бы в принципе и это очень тревожит
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16.08.2020 23:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bKUE-NkOJKQ ТАРАКАНИЙ БЕГ ДИКТАТУРЫ
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17.08.2020 06:50 Ответить
Росіянці,не пускайте свої війська на знищення людей ...перекривайте дороги ешолонам...може досить світові вашого "асвабадітельства"..вже скільки " наосвобождали" по світові...скільки полилось крові......заберіть свою кремлівську мафію прикуйте її в тюрму і війни і терор закінчаться по всьому світу...
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17.08.2020 07:22 Ответить
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_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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17.08.2020 11:10 Ответить
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