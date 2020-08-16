Сотни тысяч белорусов пришли на "Марш свободы" в Минске - самую масштабную акцию в истории Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Число участников несанкционированной протестной акции у стелы "Минск - город-Герой" составило несколько сотен тысяч человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.

"На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины - у стелы физически закончилось место, и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр", - передает портал TUT.BY.

В прямом эфире "Радио Свободы" очевидцы утверждали, число участников акции превысило 400 тысяч человек.

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Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют.

Видеосъемка свидетельствует, что масштабная площадь у стелы "Минск - город-герой", где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.

"Люди идут от проспекта Независимости, по Красной, по Машерова, поток не заканчивается. У Стелы уже закончилось место на тротуарах, люди стоят на островках между зебрами", - сообщает TUT.BY.

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Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. Как сообщалось, акция проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

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На перекрестке Машерова и Победителей перестали работать светофоры, сотрудников ГАИ нет. И пешеходы, и автомобилисты сами регулируют движение. Люди дают несколько минут проехать машинам, а потом идут сами.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

































