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Всеукраинский велопробег, приуроченный ко Дню памяти защитников Украины, стартовал в Ужгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники ветеранского велопробега в 8 часов утра 16 августа отправились с площади Народной в Ужгороде. Закончится мероприятие 29 августа в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На День Независимости планируется беспартийное шествие ветеранов, а 29 августа необходимо достойно почтить память погибших, - Куницын

Организатор велопробега Иван Балашов говорит: устроили мероприятие ко Дню памяти защитников Украины (29 августа. - Ред.). Длина велопробега Ужгород-Мариуполь - 1800 километров. Он включает 14 городов.

"В Мариуполе должны быть 28 августа по плану и 29-го - принимать участие в мероприятиях. По предварительным подсчетам, по маршруту только полторы тысячи велосипедистов, а в целом будет больше людей. Мы будем встречаться с ветеранами, с общественностью, с молодежью", - рассказал организатор.

Участники велопробега сделали две остановки в городе - у военного кладбища на Кальварии и памятника "Скорбящая мать" на Православной набережной. После они отправились в Стрый.

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Всеукраинский велопробег, приуроченный ко Дню памяти защитников Украины, стартовал в Ужгороде 01
Всеукраинский велопробег, приуроченный ко Дню памяти защитников Украины, стартовал в Ужгороде 02
Всеукраинский велопробег, приуроченный ко Дню памяти защитников Украины, стартовал в Ужгороде 03

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Автор: 

ветераны (1122) Ужгород (438) велосипедисты (139)


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"Ударим велопробегом по ..." .. хм... Это напоминает мне как гудок гудел своими заводами против сепаров и кацапов в Донбассе ... Помогло !?!....
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16.08.2020 19:23 Ответить
Вообще то это лучше, чем в пьяном виде ыарнягать про какое то "дидываивале ".
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16.08.2020 20:01 Ответить
это и не оспаривается, но скоро уже не будет той страны где вот такие вот патриоты и националисты считали себя национал-патриотами Украины....хватит уже этих пиар-акций - пора уже по взрослому предателей и оккупантов ипашить... имхо
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16.08.2020 20:08 Ответить
вообще неплохо, но тут такие дороги (однополосные) на востоке украины что водители им будут не очень рады.. и так с фурами не сособо разминешся
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16.08.2020 19:32 Ответить
Тут тех фур...с гулькин хрен ...разъедутся...
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16.08.2020 19:50 Ответить
Вы видать за пределы своего поселка не выезжали.
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16.08.2020 20:28 Ответить
Слава Богу о велоспорте и о спорте вообще, а то за этим коранавирусом весь спорт загубили. Критериум Дофине сейчас, Роглич вместо Фрума. На Ломбардии Фульсанг взял, красава
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16.08.2020 19:55 Ответить
А буба наш- впєрєді?! Как оліцетворєніє лісапєтного двіженія на шляху до любімого *уйла !)
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16.08.2020 20:11 Ответить
 
 