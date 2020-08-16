Всеукраинский велопробег, приуроченный ко Дню памяти защитников Украины, стартовал в Ужгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники ветеранского велопробега в 8 часов утра 16 августа отправились с площади Народной в Ужгороде. Закончится мероприятие 29 августа в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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Организатор велопробега Иван Балашов говорит: устроили мероприятие ко Дню памяти защитников Украины (29 августа. - Ред.). Длина велопробега Ужгород-Мариуполь - 1800 километров. Он включает 14 городов.

"В Мариуполе должны быть 28 августа по плану и 29-го - принимать участие в мероприятиях. По предварительным подсчетам, по маршруту только полторы тысячи велосипедистов, а в целом будет больше людей. Мы будем встречаться с ветеранами, с общественностью, с молодежью", - рассказал организатор.

Участники велопробега сделали две остановки в городе - у военного кладбища на Кальварии и памятника "Скорбящая мать" на Православной набережной. После они отправились в Стрый.

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