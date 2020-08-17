Поставившие песню "Перемен" на провластном концерте в Минске Соколовский и Галанов вышли из СИЗО. ВИДЕО
Сегодня звукорежиссеров Владислава Соколовского и Кирилла Галанова выпустили из следственного изолятора на улице Окрестина.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белорусскую редакцию Радио Свобода, они провели за решеткой 10 дней.
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Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но до сих пор "не знают, в какую страну вышли сегодня".
Напомним, сотрудники Дворца детей и юношества Владислав Соколовский и Кирилл Галанов вечером 6 августа включили песню Виктора Цоя "Перемен" на официальном концерте возле кинотеатра "Киев" в Минске, прервав выступление аккордеониста Виталия Варанко.
7 августа суд Центрального района Минска признал их виновными в "мелком хулиганстве" и "неповиновении полиции". Оба получили 10 суток административного ареста.
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Все вони добре розуміють, бо така тоталітарна країна їх влаштовувала з 1991 року. Українці були для них "бандерами", "майданутими"... Значно менша частина бєларусів була свідомою (такі як Жизнєвський), а інші шукали і шукають "братів" на росії. Чи є тепер час у бєларуського суспільства на лікування?
это терроризм,
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально....
https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE
Неравнодушные люди может быть спасли их жизни от садистов-ОМОНовцев
А когда их называют быдлом или тупым стадом, народу это точно не нравится.
Видите, их калечат, избивают, но людям хочется СВОБОДЫ.
Кстати, это же относится и к любителям уже нашего, украинского Петра.
Ежедневно оскорбляя большинство украинцев за "неправиоьный", с их точки зрения, выбор, вы никогда не добьетесь, чтобы украинцы снова полюбили Петра (как тогда, в 2014 году, когда его выбрали те же люди, но теперь эти люди стали вдруг почти все зебилами).
https://www.youtube.com/watch?v=rKzTJPGTqBg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3J_38JL27Nl0UCKPka6uxnkBrSSloxY1C34g--yPHrP9fI_VP-_1-jcH0