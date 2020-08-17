Поставившие песню "Перемен" на провластном концерте в Минске Соколовский и Галанов вышли из СИЗО. ВИДЕО

Сегодня звукорежиссеров Владислава Соколовского и Кирилла Галанова выпустили из следственного изолятора на улице Окрестина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белорусскую редакцию Радио Свобода, они провели за решеткой 10 дней.

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Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но до сих пор "не знают, в какую страну вышли сегодня".

Напомним, сотрудники Дворца детей и юношества Владислав Соколовский и Кирилл Галанов вечером 6 августа включили песню Виктора Цоя "Перемен" на официальном концерте возле кинотеатра "Киев" в Минске, прервав выступление аккордеониста Виталия Варанко.

7 августа суд Центрального района Минска признал их виновными в "мелком хулиганстве" и "неповиновении полиции". Оба получили 10 суток административного ареста.