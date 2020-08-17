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Поставившие песню "Перемен" на провластном концерте в Минске Соколовский и Галанов вышли из СИЗО. ВИДЕО

Сегодня звукорежиссеров Владислава Соколовского и Кирилла Галанова выпустили из следственного изолятора на улице Окрестина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белорусскую редакцию Радио Свобода, они провели за решеткой 10 дней.

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Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но до сих пор "не знают, в какую страну вышли сегодня".

Напомним, сотрудники Дворца детей и юношества Владислав Соколовский и Кирилл Галанов вечером 6 августа включили песню Виктора Цоя "Перемен" на официальном концерте возле кинотеатра "Киев" в Минске, прервав выступление аккордеониста Виталия Варанко.

7 августа суд Центрального района Минска признал их виновными в "мелком хулиганстве" и "неповиновении полиции". Оба получили 10 суток административного ареста.

Автор: 

Беларусь (7937) протест (5871) СИЗО (1369) Минск (1562)


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Топ комментарии
+19
Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но до сих пор "не знают, в какую страну вышли сегодня" Источник: https://censor.net.ua/v3214094
---------------------------------------------------------
Все вони добре розуміють, бо така тоталітарна країна їх влаштовувала з 1991 року. Українці були для них "бандерами", "майданутими"... Значно менша частина бєларусів була свідомою (такі як Жизнєвський), а інші шукали і шукають "братів" на росії. Чи є тепер час у бєларуського суспільства на лікування?
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17.08.2020 02:05 Ответить
+14
в центре Европы, средь бела дня - тысячи людей - были взяты в заложники и измывались над ними сутками - пытки голодом, остутствием сна и возможности ходить в туалет, пытки, избиения и издевательства часами над мирными людьми.. это война против народа, которую объявил режим лукашеску..
это терроризм,
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально....
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17.08.2020 02:35 Ответить
+11
головне всіх суддів, прокурорів, мусорів після перемоги відправити на зону. На довгі терміни. Інакше буде, як в Україні туди- сюди хитатись.
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17.08.2020 02:01 Ответить
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головне всіх суддів, прокурорів, мусорів після перемоги відправити на зону. На довгі терміни. Інакше буде, як в Україні туди- сюди хитатись.
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17.08.2020 02:01 Ответить
Ребята сказали, что чувствуют себя хорошо, но до сих пор "не знают, в какую страну вышли сегодня" Источник: https://censor.net.ua/v3214094
---------------------------------------------------------
Все вони добре розуміють, бо така тоталітарна країна їх влаштовувала з 1991 року. Українці були для них "бандерами", "майданутими"... Значно менша частина бєларусів була свідомою (такі як Жизнєвський), а інші шукали і шукають "братів" на росії. Чи є тепер час у бєларуського суспільства на лікування?
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17.08.2020 02:05 Ответить
Та й поставили пісню радянського співака.
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17.08.2020 06:26 Ответить
Російського.
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17.08.2020 07:42 Ответить
совкового местечкового плагиатора...
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17.08.2020 09:50 Ответить
Смелые парни, респект.
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17.08.2020 02:16 Ответить
чем ? тем что даль себя задержать каким то вылупкам из ОМОНА вместо того что бы их сжечь коктелями молотова еще на подступах ???
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17.08.2020 10:03 Ответить
Если Беларусь не поимут что с садистами работать надо только их методами. Это так и останется мирным протестом, с покалеченными и убитыми за зря. Эта девочка что сидит в Литве или где она там сеичас. Она никакая и не о чем. Она уже сбежала .она никакая и не о чем.
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17.08.2020 10:41 Ответить
в центре Европы, средь бела дня - тысячи людей - были взяты в заложники и измывались над ними сутками - пытки голодом, остутствием сна и возможности ходить в туалет, пытки, избиения и издевательства часами над мирными людьми.. это война против народа, которую объявил режим лукашеску..
это терроризм,
без суда и следствия, заложников не просто избивают - их калечат и убивают те, кто получает зарплату из бюджета..
садистов спустили на людей, как свору собак на мясо.. и за это - должны ответить вся власть в Беларуси и лукашеску персонально....
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17.08.2020 02:35 Ответить
Побег от ОМОНа спасли люди | Минск 10 августа

https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE https://www.youtube.com/watch?v=MkWRB8HQcLE

Неравнодушные люди может быть спасли их жизни от садистов-ОМОНовцев
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17.08.2020 03:23 Ответить
Поставившие песню "Перемен" на провластном концерте в Минске Соколовский и Голованов вышли из СИЗО - Цензор.НЕТ 5487
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17.08.2020 04:44 Ответить
Сомнительные "герои"
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17.08.2020 05:30 Ответить
Выше серой массы
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17.08.2020 08:14 Ответить
Срочно "героям" по награде!
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17.08.2020 06:50 Ответить
Все Лукашенко робить вірно. Як справжній батько виховує своїх не розумних дітей по сраці. Як показували сраки сині, а по головах і вище пояса ніхно не бив. Мене інше цікавить, коли ейфорія натовпу пройде і вори розтягнуть Білорусь та знищать її державні органи та виріжуть заводи та фабрики і кинуть в лапи росії, як тоді ці дебіли вити будуть та згадувати, як гарно їм жилося. А те що на плечах романтиків до влади прийде різна мразь так як в нас, то тут до бабки не ходи.
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17.08.2020 10:12 Ответить
Готов подписатся под каждым словом!
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17.08.2020 10:16 Ответить
Ну почему?! Почему так мало тех кто понимает это!..
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17.08.2020 10:17 Ответить
Тому, що 90 % людей на планеті це примітивні дебіли, які не здатні думати та аналізувати ситуацію критично і всебічно.
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17.08.2020 10:24 Ответить
Эдуард Силенко, как оказалось, людям нужно не только хлеба и зрелищ. Им нужна свобода. Свобода выбора, свобода слова. Иногда людям это даже больше нужно, чем все остальное.
А когда их называют быдлом или тупым стадом, народу это точно не нравится.
Видите, их калечат, избивают, но людям хочется СВОБОДЫ.
Кстати, это же относится и к любителям уже нашего, украинского Петра.
Ежедневно оскорбляя большинство украинцев за "неправиоьный", с их точки зрения, выбор, вы никогда не добьетесь, чтобы украинцы снова полюбили Петра (как тогда, в 2014 году, когда его выбрали те же люди, но теперь эти люди стали вдруг почти все зебилами).
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17.08.2020 12:57 Ответить
До чого тут петро? Він для мене завжди був є і буде цинічних брехливий ригоанал. А те що в більшості завжди клепки в голові не вистачає, особливо в нас, нажаль, то тут питання до природи, а не до мене. А те що більшість не розуміє, то то вже будуть ваші проблеми. Та і по ділам вашим отримаєте ви. Тільки потім не скигліть і не бігайте з широко розкритими очима і придуркуватою мордою і не кричіть - Боже за що ти нас знову так караєш?...
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17.08.2020 13:33 Ответить
Т е как раша без ***** не выживет так Беларусь без луки. Я смотрю ты самый рабский раб, таких диктаторы любят.
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17.08.2020 10:36 Ответить
Ти дурник, знаєш що таке власна держава для чого вона потрібна і які переваги дає для народу?
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17.08.2020 13:34 Ответить
И что?! Без синяков?! Как так?!
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17.08.2020 10:15 Ответить
по лицу не били .... в "этот" раз
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17.08.2020 11:11 Ответить
Вооружайтесь. Свержение диктаторов не бывает мирным протестом, диктатор будет вас убивать причем по одному. Мирный протест- это , повыстебывается зарплаты и пенсии, снизте налоги. А тут вы говорите о полной реформе страны, которая не возможна при старом совковом гамне луке. И блеете о мирном протесте.......
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17.08.2020 10:33 Ответить
мірниє протєсти відповідають європейським цінностям, бо інакше все буде як з жовтими жилетками і ніхто в ЄСі і не пікнув
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17.08.2020 11:51 Ответить
Ось дружина Владв Соколовського сказала своє слово...
https://www.youtube.com/watch?v=rKzTJPGTqBg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3J_38JL27Nl0UCKPka6uxnkBrSSloxY1C34g--yPHrP9fI_VP-_1-jcH0
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17.08.2020 11:07 Ответить
та що вони все лихо на дружин своїх навісили, такі "мужні" особистості повсиралися?
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17.08.2020 11:54 Ответить
може вважають, що ментівські кати жиночок бить не будуть, а тільки знасильлять і від них не убуде?
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17.08.2020 11:56 Ответить
В тому то і справа що, прийде нова влада, а ті пацюки залишаться на своїх посадах, як і у нас.
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17.08.2020 12:53 Ответить
 
 