РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8316 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
2 901 11

На Аллее Небесной сотни в Киеве прошла акция в поддержку протестующих белорусов. ВИДЕО

Украинские активисты провели акцию в поддержку протестующих белорусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, место проведение акции - пешеходный мост над Аллеей Небесной сотни в Киеве. Участники вывесили на мосту бело-красный белорусский флаг и зажгли фаеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: "Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть"

Автор: 

Беларусь (7937) поддержка (703) Небесная Сотня (414)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
зря это они...

сябры на каждом митинге орут за заведенные:
- му не майданутые! не майданутые мы!!! - слышь, не майданутые, зуб даю!!!!!

ну, раз "немайданутые", так и пошли на...й
показать весь комментарий
17.08.2020 10:11 Ответить
+3
Молодцы!!!
показать весь комментарий
17.08.2020 10:08 Ответить
+3
Ну вот зачем?! Небесная Сотня Майдана - олицетворение настоящего патриотизма, самопожертвования за свободу и независимость, в том числе, и от расейского ярма.
показать весь комментарий
17.08.2020 10:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы!!!
показать весь комментарий
17.08.2020 10:08 Ответить
Красавы!
показать весь комментарий
17.08.2020 10:11 Ответить
зря это они...

сябры на каждом митинге орут за заведенные:
- му не майданутые! не майданутые мы!!! - слышь, не майданутые, зуб даю!!!!!

ну, раз "немайданутые", так и пошли на...й
показать весь комментарий
17.08.2020 10:11 Ответить
На йух твоя жопа в самый раз, где пруфы ?, кинь маячок, кулик-моячок.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:56 Ответить
Ну вот зачем?! Небесная Сотня Майдана - олицетворение настоящего патриотизма, самопожертвования за свободу и независимость, в том числе, и от расейского ярма.
показать весь комментарий
17.08.2020 10:12 Ответить
Ну что ж, готовьтєсь тєпєрь отвєчать на "правєдний гнєв народа Белоруссіі" за попитку вєроломного вмєшатєльства в дєла Бєлорусской народной рєспублікі.
показать весь комментарий
17.08.2020 10:12 Ответить
Россія№1(1721 - 1917), Россія№2(1917 - 1991), Россія№3(1991 - ?)...Россія№3 проіснує у стільки разів менше за Россію№2, у скільки Россія№2 проіснувала менше за Россію№1.
показать весь комментарий
17.08.2020 10:18 Ответить
Коли горить власна хата, то нехай і в сусіда згорить. Молодці. Справжні братики. Це як би в нас після революції змінилося щось на краще і була знищена злодійська корумпована система, то можна було б щось там кричати та підказувати Білорувам, а так самі сидять по вуха у гімні безпросвітно і ще щось там підливають масло в огонь. А якщо Білорусь ляже під путіна і Україну оточуть з усіх боків. І потім путім вже точно кине всі свої сили і підключить білорусів, то що ви тоді безтолкові будете робити?
показать весь комментарий
17.08.2020 10:32 Ответить
Все було б знищено, корупция та олигархия, якщо б твої братики кацапи не пішли війною!
показать весь комментарий
17.08.2020 18:56 Ответить
При переходе власти у путина будет очень удобная ситуация для захвата Беларуси.
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.
показать весь комментарий
17.08.2020 11:49 Ответить
Тільки в середину треба було поставити трійку червоних фаєрів. Фантазію треба включати.
показать весь комментарий
17.08.2020 11:56 Ответить
 
 