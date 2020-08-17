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На Аллее Небесной сотни в Киеве прошла акция в поддержку протестующих белорусов. ВИДЕО
Украинские активисты провели акцию в поддержку протестующих белорусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, место проведение акции - пешеходный мост над Аллеей Небесной сотни в Киеве. Участники вывесили на мосту бело-красный белорусский флаг и зажгли фаеры.
Топ комментарии
+6 Сергій Кулик #452665
показать весь комментарий17.08.2020 10:11 Ответить Ссылка
+3 Рома Маестро
показать весь комментарий17.08.2020 10:08 Ответить Ссылка
+3 Сергей Васильев #322886
показать весь комментарий17.08.2020 10:12 Ответить Ссылка
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сябры на каждом митинге орут за заведенные:
- му не майданутые! не майданутые мы!!! - слышь, не майданутые, зуб даю!!!!!
ну, раз "немайданутые", так и пошли на...й
При переходе власти будет период безвластия и неуправляемости, как это было при оккупации Крыма. И главнокомандующая домохозяйка.
При таком соседе нужно в первую очередь следить за безопасностью, а потом уже за демократией.