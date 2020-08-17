Ведущие гостелеканала "Беларусь 1" присоединились к забастовке: в эфире пустая студия и легкая музыка. ВИДЕО

Ведущие государственного белорусского телеканала "Беларусь 1" отказались выходить в эфир и поддержали протестующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире телеканал сегодня показывали пустую студию, в которой играла легкая музыка. Чуть позже в студии приглушили свет. Прямые эфиры в программе телеканала сейчас заменяются ранне записанными программами.

Сотрудники Белтелерадиокомпании требуют отменить цензуру и разрешить журналистам освещать альтернативную точку зрения.

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