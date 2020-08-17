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12 051 20

Ведущие гостелеканала "Беларусь 1" присоединились к забастовке: в эфире пустая студия и легкая музыка. ВИДЕО

Ведущие государственного белорусского телеканала "Беларусь 1" отказались выходить в эфир и поддержали протестующих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире телеканал сегодня показывали пустую студию, в которой играла легкая музыка. Чуть позже в студии приглушили свет. Прямые эфиры в программе телеканала сейчас заменяются ранне записанными программами.

Сотрудники Белтелерадиокомпании требуют отменить цензуру и разрешить журналистам освещать альтернативную точку зрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Журналисты государственных СМИ Беларуси протестуют в Минске: "Это последняя капля. Мы не можем поддерживать фашистскую власть"

Автор: 

Беларусь (7937) журналистика (3325) протест (5871)


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Топ комментарии
+29
Трэба "Лебядзінае возера".
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17.08.2020 10:55 Ответить
+11
какая легкая музыка...Лебединое озеро давай
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17.08.2020 10:59 Ответить
+11
Даёшь Лебединое озеро и Кукарачу!
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17.08.2020 10:59 Ответить
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Трэба "Лебядзінае возера".
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17.08.2020 10:55 Ответить
Рано еще...это на похоронах скота лукашенко будут крутить...
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17.08.2020 10:56 Ответить
в озєра єво...к лєбядям нах...
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17.08.2020 11:00 Ответить
а ЗВУКООПЕРАТОР на забастовку забил значит - ШТРЕЙХБРЕХЕР!?
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17.08.2020 10:56 Ответить
Vsio pravilno jesli budet bostovat,diktator dolzen budet ujti.Bez deneg on nikto.Armijej toze nezostavis liudej rabotat.Zabostovki dolzni byt vezde
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17.08.2020 10:58 Ответить
какая легкая музыка...Лебединое озеро давай
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17.08.2020 10:59 Ответить
Даёшь Лебединое озеро и Кукарачу!
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17.08.2020 10:59 Ответить
почему не марш сссср
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17.08.2020 11:03 Ответить
А у нас "ньюс-вонь" не бастует.
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17.08.2020 11:03 Ответить
послушал.
играют песеньки московитов, а основная песня улицы от якута или кто он там, Цоя - "Мы ждем перемен"
Ихние перемены будут наверное присоединение к Московии - ментально готовы..
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17.08.2020 11:04 Ответить
...А от і з Білоруссю все не так просто, виявляється, як гадалося крємльовскім...
І я навіть не про слаломні піруети бацькі - це те, що на поверхні, а є важливіші, глибші показники соціальних рушень, того, що там, де, здавалось, давно все забетоновано, - починають оживати підземні води... Найточнішу суспільну діагностику завжди дає література (якщо вміти її правильно читати)) - і от, уперше за весь пострадянський час, у білорусів з'явився свій, білоруськомовний бестселер (!!) - "самвидав" і "сампродав"...: "Радіо Прудок" - фейсбучний щоденник, виданий методом краудфандінґу (привіт ґутенберґам 21-го ст.!! Автор, Андрусь Горват, - 32-літній журналіст, що "дауншифтнувся" з Мінська в прадідівську хату на Поліссі і пише собі звідти про своє щоденне життя "нового селюка", добродушно й щиро - сторінка як сторінка, тільки що - увага! - по-білоруськи (і з непохитним почуттям закорінености!).
І раптом виявилося, що в Білорусі є тисячі людей, які ще пам'ятають цю мову (і реальність) живою - і хочуть мати це все окремою книжкою, і готові за те платити, і бігти в Театр Купали, де за один "день продажу" розходиться весь наклад - 1000 прим., - і просять ще, і плачуть від простих фраз на кшталт "каб цьоплєнька било", згадуючи своїх, іще не зрусифікованих дідусів і бабусь, - якимось чином Андрусю Горвату вдалося зачепити вже, було, заникаючу струну білоруської ідентичности й підхопити-зв'язати минуле й ******* на живу нитку: тисячі читачів раптом "прокинулись" із пострадянського сну ...
...Майбутнє сигналить нам зараз з усіх сторін. Буквально - сурмить в уші. Треба тільки вийняти з них вату (даруйте мимовільний каламбур!)). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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17.08.2020 11:18 Ответить
слишком оптимистично..
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17.08.2020 11:22 Ответить
Ну теперь кого то уволят! могут искать другую работу!! конечно не всех но значительную часть так 100%!!
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17.08.2020 11:04 Ответить
Ну, если объективно - из всех знакомых белорусов никто это убогое ТВ никогда и не смотрел.
Они либо рашка-ТВ смотрят, либо наши шоу какие-то.
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17.08.2020 11:05 Ответить
Ні хто не хоче повторити долю улюбленої ведучої Кадафі на ТБ Лівії Галя аль-Мисрати? Дивно...
Ведущие гостелеканала "Беларусь 1" присоединились к забастовке: в эфире пустая студия и легкая музыка - Цензор.НЕТ 2958
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17.08.2020 11:13 Ответить
Они тоже против Луки как президента?! Ого, в рашке такое невозможно
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17.08.2020 11:21 Ответить
Умнички!
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17.08.2020 11:26 Ответить
Без национальной идеи демократия в Белоруси превратит ее в губернию России
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17.08.2020 11:32 Ответить
играет москальское нелегкое дермецо
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17.08.2020 20:42 Ответить
 
 