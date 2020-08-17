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Рабочие МЗКТ встретили Лукашенко скандированием "Уходи!": "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать". ВИДЕО

Сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко скандированием слова "Уходи!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, некоторое время Лукашенко пришлось выслушивать это скандирование уже находясь на сцене, куда он вышел для выступления.

Во время образовавшейся паузы, Лукашенко успел сказать: "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать".

Видео Nexta

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+42
х*уй на вас, дорогие сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ)
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17.08.2020 11:30 Ответить
+23
таракан бодрится из последних сил
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17.08.2020 11:31 Ответить
+21
Грета Тунберг призвала Лукашенко перестать сажать людей вместо картошки.

Рабочие МЗКТ встретили Лукашенко скандированием "Уходи!": "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать" - Цензор.НЕТ 9441
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17.08.2020 11:31 Ответить
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комісований з війська з діагнозом мозаїчна психопатія (7Б). Завжди всім невдоволений, нав'язливі ідеї, схильність до маніпулювання людьми, завищений рівень самооцінки, бахвальство, садизм та жорстокість
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17.08.2020 15:21 Ответить
ЗІ: після військової кафедри попав в замком взводи, звідти і комісували.
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17.08.2020 15:22 Ответить
зальет собака кровью страну.
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17.08.2020 13:59 Ответить
не жалко. беларуссские бабы еще рабов нарожают.
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17.08.2020 14:43 Ответить
Это врядли
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18.08.2020 05:59 Ответить
А что, слов это негодяй уже не понимает, или больной? Так пора кому-нибудь дальше для начала морду быку набить или в психушку отправить к Наполеону и Македонскому..
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17.08.2020 15:40 Ответить
Незаменимых не бывает!! Так , что не переживайте вы за этого тирана и палача белоруси лукашенко!! Пусть вернётся обратно в свой колхоз, если его захотят колхозники!
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17.08.2020 15:41 Ответить
Хліба і видовищ - кричав охлос завжди...Шкода білорусів...Вони не знають,що ці видовища будуть вартувати їм хліба...
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17.08.2020 17:13 Ответить
Это мне напомнило видео с поросенко...Там тоже собрали митинг и он пытался что то сказать. Но люди кричали хором что то нецензурное --"Идика на х..й!", ну что то в этом роде.... так и не дали ему ничего сказать..
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17.08.2020 19:41 Ответить
Ты сидя на бутылке умудрялся еще и митинги посещать?
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17.08.2020 20:10 Ответить
Полиграфу...тролье, иди на три веселых буквы...другого места для тебя нет...попутного ветра в ж..опу...
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18.08.2020 00:31 Ответить
Ну а где же эти 80% которые поддерживают Луку? "Молчаливое большинство"? Ага,ага..
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17.08.2020 19:43 Ответить
Фундамент первой ступеньки настоящей независимости уже заложен.
Если вмешаються московиты, появятся сразу три этих ступени и Беларусы должны их преодолеть сами.
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18.08.2020 06:03 Ответить
белорусы пошли в нато.
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18.08.2020 06:39 Ответить
Вчора ж любили цюю с@ку,
Охлос "лямур", охлос "адьє",
Можна усім грішить на Луку,
Але ось яйця в нього є.
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18.08.2020 08:30 Ответить
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