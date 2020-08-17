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Рабочие МЗКТ встретили Лукашенко скандированием "Уходи!": "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать". ВИДЕО
Сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко скандированием слова "Уходи!"
Как сообщает Цензор.НЕТ, некоторое время Лукашенко пришлось выслушивать это скандирование уже находясь на сцене, куда он вышел для выступления.
Во время образовавшейся паузы, Лукашенко успел сказать: "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать".
Видео Nexta
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лукашенко прилетел на МЗКТ: на территории замечены снайперы и автозаки, к заводу стекаются люди с других предприятий. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Топ комментарии
+42 Dmytro Mazepov
показать весь комментарий17.08.2020 11:30 Ответить Ссылка
+23 Valery Greff
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+21 susanin
показать весь комментарий17.08.2020 11:31 Ответить Ссылка
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Если вмешаються московиты, появятся сразу три этих ступени и Беларусы должны их преодолеть сами.
Охлос "лямур", охлос "адьє",
Можна усім грішить на Луку,
Але ось яйця в нього є.