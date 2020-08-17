Рабочие МЗКТ встретили Лукашенко скандированием "Уходи!": "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать". ВИДЕО

Сотрудники Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко скандированием слова "Уходи!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, некоторое время Лукашенко пришлось выслушивать это скандирование уже находясь на сцене, куда он вышел для выступления.

Во время образовавшейся паузы, Лукашенко успел сказать: "Отвечаю вам на этот вопрос - можете еще покричать".

Видео Nexta

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