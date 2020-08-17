РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7468 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
24 526 71

"Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась. ВИДЕО

Встреча захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) завершилась скандированием "Уходи!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко ушел со сцены под дружное скандирование с требованием отставки.

Последними словами Лукашенко на сцене были: "Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!" Присутствующие громогласно выполнили его просьбу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цепкало: Оппозиция готова к диалогу о гарантиях неприкосновенности для Лукашенко

Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

Вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Прощальное слово, последнего диктатора в Европе
показать весь комментарий
17.08.2020 12:20 Ответить
+20
Ёж - птица гордая. Без пинка не полетит!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:21 Ответить
+19
рашка не лежит полностью в Европе, более того, 80% территории рашки расположено в Азии и исходя из этого критерия, рашка это Азия, азиатская страна, азиатская сатрапия... по всем параметрам
показать весь комментарий
17.08.2020 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прощальное слово, последнего диктатора в Европе
показать весь комментарий
17.08.2020 12:20 Ответить
ну як рашку не рахувать, як орду азійську, то да
показать весь комментарий
17.08.2020 12:22 Ответить
рашка не лежит полностью в Европе, более того, 80% территории рашки расположено в Азии и исходя из этого критерия, рашка это Азия, азиатская страна, азиатская сатрапия... по всем параметрам
показать весь комментарий
17.08.2020 12:24 Ответить
Судьба Лукашеску, судя по всему, будет незавидной...
показать весь комментарий
17.08.2020 12:58 Ответить
Может быть, не "борзел" бы, а типа "я устал, я ухожу", глядишь в будущем мог бы "кормиться" в какой-то контактной группе как Кравчук.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:06 Ответить
Гад такий,а креветки и замороженые фрукты и овощи возит из Польши,переклеевает этикетки и продает в Росию,как белорусские.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:27 Ответить
Тогда скорее лебединая песня))
показать весь комментарий
17.08.2020 12:43 Ответить
дали уйти живым пока ....
показать весь комментарий
17.08.2020 12:21 Ответить
Теперь надо кричать "сдохни, падло!"
показать весь комментарий
17.08.2020 12:21 Ответить
ухаді так ухаді, нах пішов
показать весь комментарий
17.08.2020 12:21 Ответить
Ёж - птица гордая. Без пинка не полетит!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:21 Ответить
"Птица гордая- еж, не полетит, пока не пнешь" ©Галыгин
показать весь комментарий
17.08.2020 12:24 Ответить
О, Галыгин белорус, давайте его вместо Лукашенки
показать весь комментарий
17.08.2020 12:41 Ответить
Думаю 2 цирка - шапито для северных оленей - это черезчур будет)
показать весь комментарий
17.08.2020 14:42 Ответить
жаль белорусов, настоящее усатое чмо
показать весь комментарий
17.08.2020 12:22 Ответить
Белорусы пожалуйтесь- вам окажут глубокую озабоченность.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:29 Ответить
лысую резину - на свалку!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:22 Ответить
краще підпалити та до ментів
показать весь комментарий
17.08.2020 12:24 Ответить
... у хату
показать весь комментарий
17.08.2020 12:26 Ответить
"Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась - Цензор.НЕТ 3860
показать весь комментарий
17.08.2020 12:23 Ответить
Абидели Бацку
показать весь комментарий
17.08.2020 12:32 Ответить
типа "Дайте бит"
показать весь комментарий
17.08.2020 12:23 Ответить
"Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась - Цензор.НЕТ 3139
показать весь комментарий
17.08.2020 12:25 Ответить
А хрен там, ухаді. Як путін скаже, так і буде...
показать весь комментарий
17.08.2020 12:25 Ответить
Бежать есть куда в Ростов к Януковичу . Тот стрелял и этот стрелял , тот бил дубинками и это то же , - вали себе , а то можешь и не Успеть.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:26 Ответить
Есть одно отличие, Лука с яйцами товарищ.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:29 Ответить
И Лука не стрелял. Не было Небесной сотни у Луки.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:39 Ответить
92 зниклих безвісти-це не небесна сотня?
показать весь комментарий
17.08.2020 13:19 Ответить
Все еще Впереди , если бы только на этом Закончилось.У его мирно не получается , захотел помахать дубинкой и бил уж совсем мирных людей , а по подьездам и дворам , что не выйти не погулять , лупили всех подряд.
показать весь комментарий
17.08.2020 17:19 Ответить
Якби та лупили в нас -- не було б такого бардаку.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:59 Ответить
Так а що він їм сказав у попередній промові?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:28 Ответить
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 5671
показать весь комментарий
17.08.2020 12:32 Ответить
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 7735
показать весь комментарий
17.08.2020 12:33 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2020 12:35 Ответить
Правильно.
К чертям собачьим этого песа.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:43 Ответить
Как ни странно, но у меня Лукашенко стал вызывать больше уважение. Он по крайней мере не сбежал и стоит один перед лицом народа. Посмотрим что дальше будет. Он точно лучше нашего Яныка...
показать весь комментарий
17.08.2020 12:34 Ответить
те же мысли посетили. не сцыкун как янек или наше теперешнее.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:37 Ответить
идиот часто может вызывать симпатии своим незаангажированным безумством. В отличие от нашего овоща. у Луки - 1. до сих пор, похоже, полная уверенность, что вся буза идет от 15-200 проплаченных человек с крЫминальным прошлым, бросавшихся на ментовские дубинки в обезъянниках 2. меньше поля для маневра: он не совсем уверен в своем койка-месте Ростова.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:14 Ответить
Лука больше уважения?! не терпеливые до ужаса сябры, которые до сих пор хотят убрать его мирно?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:39 Ответить
Только это признак не ума или храбрости, а быдловатости.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:42 Ответить
"Один перед народом"?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:46 Ответить
Адын савсэм адын.
показать весь комментарий
17.08.2020 13:21 Ответить
Все в сравнении. Наш ненаглядный Федорович с людьми общался только через ФСБ-ные камеры.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:39 Ответить
Ердоган десятками тисяч арештовував, звільняв з роботи вчителів, військових, а припинив протести і навів порядок у країні. Лукашенко його приятель.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:04 Ответить
Гонют усатого ссаными тряпками отовсюду!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:34 Ответить
Какой подлец!
показать весь комментарий
17.08.2020 12:38 Ответить
это один из ключевых заводов для ВПК *********
показать весь комментарий
17.08.2020 12:39 Ответить
80%?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:40 Ответить
Можно и покричать, но нужно иметь ввиду, шо эти тоже только покричали , а результата ноль...
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 6024
показать весь комментарий
17.08.2020 12:41 Ответить
А помните: " Украина без Кучмы"? И как? Сильно вам понравилась Украина без Кучмы?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:42 Ответить
А Вам??
))
показать весь комментарий
17.08.2020 12:44 Ответить
"Кучму гэть."
показать весь комментарий
17.08.2020 14:08 Ответить
і кучму ГЕТЬ і кравчука ГЕТЬ і зека ГЕТЬ і Пороха геть і клована ГЕТЬ!.... ще не закінчилося... ще буде продовжуватися, поки не буде 100% люстрації....
показать весь комментарий
17.08.2020 14:50 Ответить
Не было бы протестов, то и по сегодня Кучма бы сидел царем Украины с обнуленной конституцией.
показать весь комментарий
17.08.2020 14:32 Ответить
Тоді Юля заколотила революцію також по бажанню кремля, бо Кучма на другій каденції став на сторону національних інтересів України, став віддалятися від раші ( як і Лука), написав книгу "Україна - не Росія", тощо. Пропаганда проти Пороха також була організована кремлем -- "Любой, только не..." Кожного президента, який дбає про незалежність і розвиток економіки, -- москва нищить. Бо не хоче втратити свого впливу.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:31 Ответить
Никогда человек не падает так низко, как стремясь занять высокое положение.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:43 Ответить
Покричат-покричат... и пойдут к станкам.
Кричалками сыт не будешь.
А потом начнут госимущество делить.
Начнут кричать: Вярнись, бацька!
Но будет поздно.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:46 Ответить
А монотонный детский голос всё повторял и повторял: "Иди ты на хер отседова..."
показать весь комментарий
17.08.2020 12:46 Ответить
Так поводиться психопат, для якого ознакою власної значущості є відсутність покарання.
Возникает один вопрос: Где санитары? Зафиксируйте его кто-нибудь...
показать весь комментарий
17.08.2020 12:48 Ответить
когда плакать начинать?
показать весь комментарий
17.08.2020 12:49 Ответить
Белорусь-Хабаровск, восток -запад, как это символично. Заключительный акт развала российской империи.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:50 Ответить
Некоторым совкам трудно понять законы развития общественных отношений, что Белорусь это осколок разваливающейся Российской империи и события в ней не зависит от желания кого бы то ни было. Все равно что спорить с закатом солнца или другими законами природы. Белорусы отстали в своем экономическом развитии от европейцев (благодаря Лукашенко), поэтому им придется тяжелей их догонять, даже чем Украине, которая стартовала раньше. Но гораздо лучше, чем это будет происходить в России.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:54 Ответить
Що ти мелеш? У Білорусі ввп - 7, а у нас - 3 тис дол на душу.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:10 Ответить
Лукашенко устроил своё ГКЧП в Беларуси и если его не убрать будет только хуже. Выдав вагнеровцев он чётко дал понять что увяз в жопе у путина и тот теперь крепко держит его за кадык. Не сменив руководство Беларуси в лице нынешнего сатрапа, страна попадает на большие долги расии. Эти братья умеют ставить только палки в колёса.
показать весь комментарий
17.08.2020 12:56 Ответить
Ага, "держит его за кадик",? Тому й хоче на його місце іншого посадити, бо бацька ніяк не хоче вступати в союз. Вже й революцію заколотили, народ підбурили, а не вдалося пуйлу захопити владу в Білорусі, та розірвати її на шматки олігархам.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:18 Ответить
Кричите хоть до посинения, ему до лампады. Мотрировками надо было закидывать. И гаечными ключами.
показать весь комментарий
17.08.2020 13:00 Ответить
"Дякую. Я сказав усе. Можете кричати "Йди!", - зустріч Лукашенка на заводі МЗКТ завершилася - Цензор.НЕТ 7538
показать весь комментарий
17.08.2020 13:15 Ответить
Еще ни одного диктатора в истории не сняли с кресла при помощи махания флагами и криков! нравится белорусам не нравится а у них токо один способ (если они хотят достигнуть цели снять лукашенко) МОРДОБОЙ!!
показать весь комментарий
17.08.2020 13:16 Ответить
Ему в очи моча, а он говорит: "Божья роса".
показать весь комментарий
17.08.2020 14:11 Ответить
ручку ще не ламав, лєгітимний?
показать весь комментарий
17.08.2020 15:56 Ответить
 
 