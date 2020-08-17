"Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась. ВИДЕО
Встреча захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) завершилась скандированием "Уходи!"
Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко ушел со сцены под дружное скандирование с требованием отставки.
Последними словами Лукашенко на сцене были: "Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!" Присутствующие громогласно выполнили его просьбу.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.
МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.
Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.
Вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.
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К чертям собачьим этого песа.
))
Кричалками сыт не будешь.
А потом начнут госимущество делить.
Начнут кричать: Вярнись, бацька!
Но будет поздно.
Возникает один вопрос: Где санитары? Зафиксируйте его кто-нибудь...