"Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!", - встреча Лукашенко на заводе МЗКТ завершилась. ВИДЕО

Встреча захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) завершилась скандированием "Уходи!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лукашенко ушел со сцены под дружное скандирование с требованием отставки.

Последними словами Лукашенко на сцене были: "Спасибо. Я сказал все. Можете кричать "Уходи!" Присутствующие громогласно выполнили его просьбу.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

Вчера в Беларуси состоялся самый масштабный общенациональный митинг за всю историю страны.