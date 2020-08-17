Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО
Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко обвинил избитых белорусскими силовиками протестующих в том, что они якобы сами бросались на милиционеров в следственном изоляторе на улице Окрестина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил на встрече с рабочими МЗКТ.
Лукашенко подтвердил, что часть задержанных была избита, а также заявил, что в изоляторе на ул. Окрестина было 2000 - 2500 человек.
"На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов. Вы знаете, кто?" - заявил Лукашенко.
Сотрудники МЗКТ в ответ закричали "Фу!", на что Лукашенко ответил: "Спасибо". Сотрудники продолжили кричать: "Уходи! Уходи!"
"Я все услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!" - отреагировал Лукашенко.
Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.
Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.
Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.
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Где запятую ставить, вы, сябры, сами знаете 🤔
От якраз, саме УРКИ під виглядом «мєнтов» захопили владу.
Ви послухайте його сленг:
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО».
Лукашенко з своїми помічниками, і є УРКИ, що знущаються над людьми.
цель - губерния
- А зачем они песком бросались?!
Оппозиция собирает такую информацию, собирается защищать людей, которые вышли на улицу по ее призыву?
Лукашенко лично подтвердил, что было совершено преступление.
И это преступление он покрывает и оправдывает.
А значит, лично Лукашенко является преступником.
- И потерпевший сам упал пять раз на перочинный ножик!
П.С. Ложь, трусость и предательство - дальше только позор!
Как положено представился - инспектор Петренко. Покажіть ваші документи, де ваш вогнезасник, де аптечка?
Ну всё вроде бы впорядке, потом ещё вспомнил.
-Відкрийте ваш багажник!
Мужик открываем, а там лежит расчленённый труп, прям руки, ноги, всё отдельно, всё в крови.
Петренко полностью ошарашеный:
-Хто це?
Водила:
-Москаль.
Петренко:
-Яке жахливе самогубство, їзжай з богом синку.
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
По видео хорошо видно , как он с поднятыми руками "кидался" на ментов .... (Лукашенко сам не уйдёт...)
Преступника Лукашеску срочно казнить надо.