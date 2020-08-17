Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО».

Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко обвинил избитых белорусскими силовиками протестующих в том, что они якобы сами бросались на милиционеров в следственном изоляторе на улице Окрестина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил на встрече с рабочими МЗКТ.

Лукашенко подтвердил, что часть задержанных была избита, а также заявил, что в изоляторе на ул. Окрестина было 2000 - 2500 человек.

"На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов. Вы знаете, кто?" - заявил Лукашенко.

Сотрудники МЗКТ в ответ закричали "Фу!", на что Лукашенко ответил: "Спасибо". Сотрудники продолжили кричать: "Уходи! Уходи!"

"Я все услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!" - отреагировал Лукашенко.

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Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.