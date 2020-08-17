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Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО

Захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко обвинил избитых белорусскими силовиками протестующих в том, что они якобы сами бросались на милиционеров в следственном изоляторе на улице Окрестина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил на встрече с рабочими МЗКТ.

Лукашенко подтвердил, что часть задержанных была избита, а также заявил, что в изоляторе на ул. Окрестина было 2000 - 2500 человек.

"На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов. Вы знаете, кто?" - заявил Лукашенко.

Сотрудники МЗКТ в ответ закричали "Фу!", на что Лукашенко ответил: "Спасибо". Сотрудники продолжили кричать: "Уходи! Уходи!"

"Я все услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!" - отреагировал Лукашенко.

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Отметим, что несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Так, 16 августа в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Позже началась акция в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия. От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций.

Сегодня, 17 августа 2020 г., лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение заявив о том, что готова стать национальным лидером.

Беларусь (7937) избиение (9831) Лукашенко Александр (3626) пытки в милиции (264)


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Топ комментарии
+28
Пусть могут не нравится остальные кандидаты, но после того как избивали и избивают много тысяч людей на улицах просто так и несколько десятков уже убили, нормальные люди не будут поддерживать Луку
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17.08.2020 12:30 Ответить
+28
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 998
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17.08.2020 12:37 Ответить
+25
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 9692
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17.08.2020 12:31 Ответить
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Мєнти , красиво захвативший владу в Бєларусі міліцію опустив!
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17.08.2020 12:28 Ответить
"отстранить нельзя убить !"
Где запятую ставить, вы, сябры, сами знаете 🤔
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17.08.2020 12:38 Ответить
Смысл что так что так не в пользу луки.
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17.08.2020 12:48 Ответить
Лукашенко - мерзкая, лживая тварь! Он просто напрашивается на судьбу бывшего румынского лидера...
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17.08.2020 12:56 Ответить
да Лукашенко мог красиво уйти с сохраненным авторитетом и достоинством как Ельцин типа я ухожу я устал назначив Тихановскую за полгода Премьер Министром- чтобы опыта набралась вошла в курс проблем выторговать себе неприкосновенность и должность Почетную с хорошим окладом и гос содержанием- Отец Духовный Нации или как то так ..а имеем....
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17.08.2020 12:59 Ответить
этот Отец Духовный Нации столько "наслесарил" по мокрому, что его бы и без выборов судили
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17.08.2020 13:16 Ответить
Тому й не може віддати владу, бо тільки два варіанта, тюрма або втікати, втікати не хоче, до тюрми не доживе.
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17.08.2020 13:48 Ответить
Не треба вводити людей в оману.
От якраз, саме УРКИ під виглядом «мєнтов» захопили владу.
Ви послухайте його сленг:
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов. АУДИО».

Лукашенко з своїми помічниками, і є УРКИ, що знущаються над людьми.
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17.08.2020 12:39 Ответить
"Мент" еще заслужить надо.
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17.08.2020 13:11 Ответить
Эта обезумевшая тварь скоро будет говорить - "В ДТП погибают только те пешеходы, которые бросились сами под колеса автомобилей! В погоне за славой Анны Карениной!"
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17.08.2020 15:32 Ответить
Начинается. Ну это понятно, этот критин власть не отдаст просто так. Овощ овощем.
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17.08.2020 12:29 Ответить
Пусть могут не нравится остальные кандидаты, но после того как избивали и избивают много тысяч людей на улицах просто так и несколько десятков уже убили, нормальные люди не будут поддерживать Луку
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17.08.2020 12:30 Ответить
так, вони будуть підтримувати вову пусіна. А ті, котрих побили менти, самі винуваті і самі кидалися об стіну та о підлогу від злості, бо бандити і злодії, тому їх менти і не били зовсім, а тільки трошки повчили по попці, щоб вони не билися самі об стіни та о підлогу, а деякі і стелю билися, такі от бандити з карним минулим...
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17.08.2020 12:36 Ответить
Сказал бы еще проще- они все наркоманы.
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17.08.2020 12:53 Ответить
А ведь это очень тонкий момент, с чего это Лука так перепугался, что начал такую мясорубку, кто его так напугал?
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17.08.2020 12:37 Ответить
советники от старшего брата, агенты влияния называются
цель - губерния
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17.08.2020 12:46 Ответить
И вагнеровцы там к месту оказались, и жестокость звериная откуда то, нормальный человек не станет дубинкой рвать задержанному задний проход.
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17.08.2020 12:49 Ответить
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 8316
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17.08.2020 12:38 Ответить
потримають шматки скаженого Нелюда...!!!
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17.08.2020 13:29 Ответить
Он уйдет только вперед ногами...
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17.08.2020 12:30 Ответить
Так он это и озвучил! Что пока я живой болт вам в рот а не перевыборы!
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17.08.2020 12:32 Ответить
Зря он такое сказал...
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17.08.2020 12:38 Ответить
Он не дурак и старый, он может уйти красиво и будет кушать свои счета за границей и вся его семья и любимый внучек будут жить поживать. Но если он выберит *****, то закончит как Янык. Тут не противостояние какой то партии , тут реально люди его не хотят, их много и они злые. У этих 2500 человек которых закрыли избили, еще как минимум 10 000 родственников и 100 000 друзей. Это толпа против которой переть - череп пробить.
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17.08.2020 12:52 Ответить
йому втікати тільки на парашу або десь до арабів, а гроші будуть шукати і блокувати
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17.08.2020 13:53 Ответить
Вже неможе,..Гаплик,йому,й його виродкам !
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17.08.2020 13:53 Ответить
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 9692
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17.08.2020 12:31 Ответить
- Махмут, зачем кишлак вырезал?
- А зачем они песком бросались?!
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17.08.2020 12:34 Ответить
Сколько пропавших без вести? Пишут, как минимум, о ста.
Оппозиция собирает такую информацию, собирается защищать людей, которые вышли на улицу по ее призыву?
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17.08.2020 12:34 Ответить
К сожалению........ или на счастье, там нет оппозиции. Хорошо это тем, что новой власти не будут палки в колеса вставлять, а плохо тем, что сейчас захватят власть те, кого хорошо организуют и на волне выпнут из-за поребрика. Перевыборы могут помочь только в том случае, если появится кандидат от национального движения, а избиратели включат мозги, но которого увы ........... ждут тяжелые времена, так как команду грамотную собрать будет не в состоянии. Ну а в дальнейшем снова победит холодильник и будет калейдоскоп временщиков, тех, кто хорошо лапшу на уши вешает. Не уверена, что рецепт Польши от националистов придется по вкусу населению, с учетом того, что белорусам ,как полякам в свое время, не светят десятки миллиардов субсидий с ЕС. Так что всё намного хуже чем сейчас кажется.
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17.08.2020 15:39 Ответить
Манячило...
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17.08.2020 12:35 Ответить
Лукашенко подтвердил, что часть задержанных была избита...

Лукашенко лично подтвердил, что было совершено преступление.
И это преступление он покрывает и оправдывает.
А значит, лично Лукашенко является преступником.
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17.08.2020 12:35 Ответить
Менты сами себе дали приказ?
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17.08.2020 12:42 Ответить
Лукашенко перемажет себя кровью так что потом только в Гаагу или к ***** в Ростов , из этих двух вариантов Гаага лучше , т к он там реально долше проживет. Если лука не додумается мирно пока еще не так много крови ее можно списать на идиотов ментов, но дальше , если безвести пропавшиех начнут находить мертвыми с мешками наголовах, а Украина , Крым и Донецк это прошли и это путинские твари все делали, тогда луке только сдохнуть.
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17.08.2020 12:57 Ответить
Если он сейчас спишет всё на ментов, завтра он останется в здании правительства без охраны.
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17.08.2020 15:41 Ответить
Это, как в анекдоте:
- И потерпевший сам упал пять раз на перочинный ножик!
П.С. Ложь, трусость и предательство - дальше только позор!
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17.08.2020 12:36 Ответить
Гдето во Львовской области останавливает ДАІшник машину.
Как положено представился - инспектор Петренко. Покажіть ваші документи, де ваш вогнезасник, де аптечка?
Ну всё вроде бы впорядке, потом ещё вспомнил.
-Відкрийте ваш багажник!
Мужик открываем, а там лежит расчленённый труп, прям руки, ноги, всё отдельно, всё в крови.
Петренко полностью ошарашеный:
-Хто це?
Водила:
-Москаль.
Петренко:
-Яке жахливе самогубство, їзжай з богом синку.
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17.08.2020 12:38 Ответить
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 998
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17.08.2020 12:37 Ответить
сейчас "менты" такие: ...милиция с народом!
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17.08.2020 12:41 Ответить
Одно непонятно, зачем этот кровопийца кругом тягает за собой "оппозиционера" Коленьку?
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
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17.08.2020 12:41 Ответить
Если ему (сипатому) по....й на своего отпрыска, то нам тем более. Пусть калечит его психику дальше, может ночью папаню удавит.
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17.08.2020 12:46 Ответить
Лукашенко о пытках в ЦИП на Окрестина: Получили те, кто в изоляторе бросался на ментов - Цензор.НЕТ 6944
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17.08.2020 12:42 Ответить
знаю что по сюжету не в тему, но усы...
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17.08.2020 12:43 Ответить
Одно непонятно, зачем этот кровопийца кругом тягает за собой "оппозиционера" Коленьку?
А ведь это не шутка, пацану только 15 лет и как ему жить дальше?
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17.08.2020 12:43 Ответить
Лукашенко про тортури в ЦІП на Окрестіна: Отримали ті, хто в ізоляторі кидався на ментів - Цензор.НЕТ 4243
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17.08.2020 12:53 Ответить
Этому 15 лет?! Вы ничего не путаете?! Его вырастили на красной икре и рябчиках?!
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17.08.2020 13:04 Ответить
...а также на белорусских креветках и лососе
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17.08.2020 13:09 Ответить
Да там сплошная "бульба" завтрак - обед и ужин - уссатый врать не будет ...
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17.08.2020 13:13 Ответить
на завтрак бульба с мясом, а на ужин - бульба с селедкой: у Луки диета
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17.08.2020 13:22 Ответить
Ему действительно 16 лет всего
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17.08.2020 15:43 Ответить
лукашеску в автозак!!
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17.08.2020 12:45 Ответить
лука мудак, хоть этак хоть так
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17.08.2020 12:53 Ответить
Кто там кричит? - суки я вас всех запомнил!!!
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17.08.2020 13:02 Ответить
Кидались стаканчиками?
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17.08.2020 12:56 Ответить
пора его в автозак
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17.08.2020 12:57 Ответить
Нет ни одного независимого белорусского сайта не контролируемого рашистами. Регистрация на саите с фио и номером телефона.
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17.08.2020 13:10 Ответить
Ждите за вами уже выехали .
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17.08.2020 13:11 Ответить
Остаточно їб#нувся...
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17.08.2020 13:12 Ответить
"По https://medium.com/@CITeam_ru/%D0%BA-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0-2ecf73674393 версии расследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси."

По видео хорошо видно , как он с поднятыми руками "кидался" на ментов .... (Лукашенко сам не уйдёт...)
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17.08.2020 13:15 Ответить
Я так одного пьянчужка когда-то видел, он тоже кричал, что на него асфальт кидается.
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17.08.2020 13:24 Ответить
Вибл__ок
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17.08.2020 13:26 Ответить
Чтоб твоего колюню так на ментов кидало.
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17.08.2020 13:32 Ответить
особенно те мужчины, кто был изнасилован полицейскими дубинками в анус.
Преступника Лукашеску срочно казнить надо.
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17.08.2020 13:51 Ответить
Что значит получили? По закону тройки? Есть закон и по закону должны получать, а не насиловать и ломать руки , ноги.Кажется, лукашенко возомнил себя царём и , что хочу, то и делаю с людьми., сволочь
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17.08.2020 14:10 Ответить
Лука прекрасно розуміє,що таке "асвабадітєлі" від кремлівської мафії...скоріше,що їхні пси фсб приготував для нього сюрприз Кадафі-палиця в сраці:тому безчинствують з населенням Білорусі...не буде живий Лука звертатись до кремлівської мафії за допомогою-бо це смерть...
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17.08.2020 14:20 Ответить
Лукашеску, згідно його ж законам, вже давно заробив смертну кару.
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17.08.2020 14:22 Ответить
зрозумійте всі дії поліцаїв чітко прописанні (коли саме, як і де він має право приміняти силу, зброю, тощо). і якщо поліцай діє поза межами цих правил він НІЧИМ не відрізняється від гопника з биткою десь біля під'їзду.
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17.08.2020 15:16 Ответить
 
 